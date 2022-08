–

En plena crisis socio-econ贸mica contin煤a el s煤per ajuste iniciado por Batakis en su paso de 24 d铆as por el ministerio de Econom铆a. As铆 lo anunci贸 el mi茅rcoles 3 de agosto el flamante ministro de Econom铆a, Producci贸n y Agricultura, Sergio Massa, que detall贸 un conjunto de medidas en l铆nea con lo exigido por el FMI, que incluyen un fuerte ajuste fiscal, congelamiento de la planta del Estado, m谩s extractivismo, auditor铆a y posible baja de muchos planes sociales. En cuanto a los subsidios para las tarifas de luz indic贸 que se aplicar谩 una segmentaci贸n por consumo: el gobierno s贸lo subsidiar谩 hasta 400 kilowatts por mes. Massa indic贸 que se seguir谩 un criterio similar para el gas y el agua. En 茅ste contexto te contamos todo el panorama sindical con los principales conflictos de las y los trabajadores. Por Mario Hern谩ndez

鈥淢assa est谩 buscando, otra vez a trav茅s de las tarifas, volver a llenar de plata el Banco Central. Pero me da la sensaci贸n de que est谩n estafando al pueblo鈥. El que tir贸 esa definici贸n, tajante, fue Carlos Minucci. Se trata del dirigente del personal jer谩rquico de empresas de energ铆a.

Recordemos que Sergio Massa confirm贸 el abandono de la segmentaci贸n que se encontraba en curso para la quita de subsidios en electricidad y gas. En total 9 millones de hogares recibir铆an fuertes aumentos ahora.

Minucci dijo que 鈥渃uando sali贸 la segmentaci贸n鈥 hab铆a denunciado que 鈥渋ba a terminar en un tarifazo鈥. Adem谩s, se refiri贸 a qui茅nes ser谩n los beneficiarios de las medidas. 鈥淗ay empresas que durante 4 a帽os tuvieron un 3.400 % de aumento. Esto no va a las distribuidoras, va a las generadoras: va a Midlin, a Lewis, a Caputo鈥, dijo.

Asegur贸 que 鈥渆stas empresas durante 30 a帽os no invirtieron un solo peso. No renovaron las m谩quinas. Las distribuidoras dicen que no pueden invertir porque no tiene plata. Y nosotros seguimos subsidiando para que evadan el dinero. No hay costos鈥.

Tambi茅n asegur贸 que el tope de 400 Kwh 鈥渆s un consumo bajo鈥.

Minucci hizo un recorrido por las medidas y las tensiones entre el ministerio de Econom铆a que conduc铆a Mart铆n Guzm谩n y la secretar铆a de Energ铆a. 鈥淟a segmentaci贸n nace por el acuerdo con el Fondo. Sin embargo, eso no les alcanzaba, los n煤meros no les cerraban. Viene Massa y dice que van a sostener la segmentaci贸n y agrega a eso que toda familia que supera los 400 Kwh pierde el subsidio. 驴Para qu茅 hicieron llenar planillas? Esto es un tarifazo tremendo鈥.

Ajustan subsidios energ茅ticos a los usuarios, pero aumentan para las petroleras Marcelo Garc铆a escribi贸 para El Extremo Sur:Sin embargo, mientras achica los subsidios energ茅ticos para la poblaci贸n sigue subsidiando a las empresas petroleras. Esos fondos van direccionados a cumplir con el frustrado sue帽o de Vaca Muerta. En una d茅cada el Estado subsidi贸 a las petroleras con 12.600 millones de d贸lares, mientras que en paralelo de desplom贸 la producci贸n de gas natural convencional y subi贸 la de no convencional. A pesar de tama帽os subsidios a las empresas, la extracci贸n de gas solamente aument贸 un 2,7% y adem谩s se importaron 31.100 millones de d贸lares en gas. Las pol铆ticas para Vaca Muerta han sido un rotundo fracaso y ahora el costo lo pagar谩n los consumidores de energ铆a.

Con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Econom铆a ese proceso no solamente se mantendr谩, sino que se profundizar谩 con m谩s subsidios e inversiones estatales de las que se valen las compa帽铆as privadas.

Se asegura f谩cilmente que con la producci贸n de gas no convencional se podr谩 abastecer nuevamente al mercado interno, se ahorrar谩n 2.200 millones de d贸lares en importaciones y se podr谩n generar otros miles de d贸lares con la producci贸n excedente. Hasta el momento nada de eso sucedi贸, a pesar de haberse desembolsado un volumen significativo de recursos que -como gustan decir los medi谩ticos liberales- 芦sale de la nuestra禄.

Massa anunci贸 desde Neuqu茅n esta semana una serie de medidas que vuelven a beneficiar al sector empresario y entre ellas se destacan la continuidad de los subsidios del Plan Gas.Ar -posiblemente su ampliaci贸n con el Plan Gas 5-, la libre disponibilidad de d贸lares por parte de las compa帽铆as -entre un 30 y un 40% de lo que exporten- y la posibilidad de efectuar importaciones sin restricciones a trav茅s de un 芦canal verde禄.

La totalidad de los subsidios energ茅ticos nacionales representaron para el Estado un gasto de 128.522 millones de d贸lares y la mayor铆a de esos fondos estuvieron destinados a subsidiar el consumo de energ铆a el茅ctrica a trav茅s de CAMMESA; pero casi el 10% en promedio fue direccionado hacia las empresas petroleras.

Para la Asociaci贸n de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la concientizaci贸n energ茅tica es v谩lida, pero no es el motivo real del ajuste de tuerca. 鈥淓sto se hace para ahorrar d贸lares y exportar m谩s energ铆a, o sea, cumplir con las metas del acuerdo con el FMI鈥, piensa Osvaldo Bassano, titular de ADDUC.

El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, afirm贸: 鈥淪e supone que se le quita el subsidio a los m谩s ricos. En realidad, son las productoras de gas las que se llevaron $ 12.000 millones en subsidios hasta julio, y durante 2021 $ 548.000 millones.鈥

鈥淟as generadoras el茅ctricas cobran un costo excesivo respecto del valor real, que es el que el Estado subsidiar谩, hasta que lo traslade al consumidor. Cobran entre U$S 7 y 10 el mill贸n de BTU (una medida comercial del gas) cuando vale aprox U$S 2, y de U$S 70 a U$S 80 el megavatio, cuando sale entre U$S 20 y 30鈥, complementa Bassano.

Para el titular de Asociaci贸n de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassno, el l铆mite a los 400 kWh 鈥渆st谩 bien si es mensual鈥, pero hay que considerar de manera 鈥渦rgente鈥 excepciones como 鈥渋nquilinos, electrodependientes y barrios carenciados que no pueden calefaccionarse.鈥

En el caso del gas, la quita del subsidio seguir铆a la misma l贸gica, considerando diferencias clim谩ticas, estacionalidad y costo de distribuci贸n. 鈥淓l consumo de gas entre la Patagonia y el Norte no tiene nada que ver鈥, explican desde la distribuidora. Sobre la segmentaci贸n del agua, tampoco hay m谩s precisiones, solo que tambi茅n comenzar铆a en septiembre. Al menos, ese es el objetivo.

La inflaci贸n de julio escal贸 al 7,4%, la m谩s alta del a帽o

La inflaci贸n de julio fue de 7,4% y de esa manera el aumento de precios de los 煤ltimos doce meses alcanz贸 el 71%, inform贸 el jueves 11 el Indec.

El 铆ndice de precios de julio se aceler贸 tras las corridas cambiarias y la especulaci贸n que se profundizaron con la salida del ex ministro de Econom铆a Guzm谩n. As铆, el incremento de precios acumulado en los primeros siete meses del a帽o fue de 46,2%.

El informe del Indec detalla que 鈥渓a divisi贸n que present贸 la mayor suba del mes fue Recreaci贸n y cultura (13,2%), explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal. Le siguieron las subas en Equipamiento y mantenimiento del hogar (10,3%) y en Restaurantes y hoteles (9,8%)鈥.

Adem谩s, durante julio se destacaron los aumentos de cigarrillos, en la divisi贸n Bebidas alcoh贸licas y tabaco (6,4%); de los servicios de agua y electricidad en algunas regiones del pa铆s, que impactaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,6%); de la cuota de la medicina prepaga en la divisi贸n Salud (6,8%); de los servicios de telefon铆a y de conexi贸n a internet, en Comunicaci贸n (5,5%); y de los servicios educativos de todos los niveles, en Educaci贸n (6,1%), agrega el organismo.

El Indec se帽ala que 鈥渓a suba de Alimentos y bebidas no alcoh贸licas (6,0%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la divisi贸n se destac贸 el aumento de az煤car, dulces, chocolate, golosinas, etc.; aceites, grasas y manteca; frutas; verduras, tub茅rculos y legumbres; y leche, productos l谩cteos y huevos鈥. El rubro de alimentos y bebidas aument贸 un 6%, y en lo que va del a帽o acumul贸 un incremento de 48,3%, por encima del nivel general. Este alza afecta con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos.

Molinos R铆o de la Plata triplic贸 ganancias

La empresa alimenticia Molinos R铆o de la Plata, de la familia multimillonaria P茅rez Companc, dio a conocer que sus ganancias en el segundo trimestre del 2022 fueron de $5.195 millones, triplicando as铆 las obtenidas en el mismo per铆odo del a帽o pasado, que hab铆a sido de $1.636 millones.

La empresa es propiedad de los P茅rez Companc, una de las familias m谩s ricas del pa铆s, seg煤n el ranking Forbes que se elabora a nivel mundial, ya que posee una fortuna calculada en 2.700 millones de d贸lares.

La noticia sale a la luz al mismo tiempo que tambi茅n se conoce que, seg煤n un relevamiento de Unicef, en nuestro pa铆s m谩s de un mill贸n de ni帽os, ni帽as y adolescentes dej贸 de comer alguna comida -desayuno, almuerzo, merienda o cena- por falta de dinero. En dicho informe, se indica una reducci贸n del 67% en el consumo de carne y del 40% en la ingesta de frutas, verduras y l谩cteos.

Molino R铆o de la Plata concentra una gran cantidad de marcas como Lucchetti, Exquisita, Granja del Sol, Canale, Favorita, Cocinero, Lira, La Salte帽a, entre otras muchas m谩s.

Laboratorios subieron hasta un 135 % los precios en lo que va de 2022

芦En lo que va del a帽o, hay productos de todos los laboratorios con aumentos de 135%, 100%, 96%禄, todo ellos en 芦medicamentos muy vendidos禄. As铆 se sincer贸 Mat铆as Tombolini, nuevo secretario de Comercio este viernes 12.

En la entrevista Tombolini denunci贸 que 芦los laboratorios firmaron con el Gobierno el 19 de julio pasado un acuerdo que dec铆a que no iban a aumentar los precios m谩s que un punto por debajo de la inflaci贸n del mes precedente禄. Es evidente que remarcaci贸n fue much铆simo mayor no solo a lo acordado, sino tambi茅n al crecimiento del resto de los precios.

Intentando aparecer amigable con las empresas, el funcionario afirm贸 que les dar谩n dos d铆as a las empresas para que verifiquen 芦si se equivocaron禄 con las remarcaciones.

Las declaraciones vuelven a confirmar la absoluta ineficacia de los controles estatales ante la suba de precios. A pesar de haber firmado un acuerdo que estipulaba los l铆mites a las subas, los laboratorios actuaron como quisieron, garantizando su rentabilidad a煤n a costa de la salud de la poblaci贸n.

Las leves amenazas de Tombolini solo anuncian que las empresas seguir谩n actuando pr谩cticamente como quieran. Los altos funcionarios pol铆ticos del Estado son incapaces de enfrentar abiertamente al gran empresariado que act煤a remarcando precios para seguir sosteniendo sus ganancias.

Los datos de empleo en medio de la crisis

Seg煤n datos obtenidos por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), al mes de mayo de 2022 Argentina obtuvo un crecimiento del trabajo registrado a pesar del contexto de crisis e inflaci贸n que atraviesa el pa铆s. Adem谩s, este relevamiento indic贸 un crecimiento sostenido por 17 meses para trabajadores y trabajadoras asalariadas.

鈥淓n t茅rminos de empleo estos datos son algo que no se ve铆a hace mucho tiempo鈥, sostuvo Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Aut贸noma. 鈥淩eleva a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, as铆 que es un dato muy preciso. Efectivamente el de mayo fue un dato muy bueno en un contexto muy dif铆cil, porque fue el decimos茅ptimo mes consecutivo en que el empleo creci贸 en el sector privado y es algo que no se ve铆a hace mucho tiempo porque la econom铆a argentina est谩 estancada hace diez a帽os con alzas y bajas鈥, a帽adi贸.

Asimismo, explic贸 que 鈥parte de ese crecimiento se explica por el rebote luego de una ca铆da en mayo de 2020 pero ya estamos recuperando parte de la ca铆da final de la gesti贸n del macrismo鈥 refiriendo al a帽o 2019. En este sentido, remarc贸 que para encontrar un dato similar a 鈥渆ste dato de mayo que son 6.125.000 trabajadores/as, hay que remontarse a abril de 2019鈥, por lo que 鈥測a se recuper贸 la ca铆da de la pandemia y gran parte de lo que se hab铆a ca铆do en ese a帽o鈥.

鈥淧or eso es un dato importante y positivo en medio del descalabro, porque la contracara de este dato positivo se explica por una actividad econ贸mica que en los 煤ltimos meses todav铆a segu铆a creciendo a tasas elevadas pero con una macro-econom铆a que pide a gritos correcciones鈥, se帽al贸.

En otra l铆nea, refiri贸 a los datos de lo que se registr贸 hasta mayo de este a帽o informando que 鈥渄entro del empleo asalariado en t茅rminos porcentuales son los m谩s afectados por la pandemia: construcci贸n e industria hotelera/turismo lo que se da por un comportamiento de rebote por la inactividad鈥, pero tambi茅n dando a conocer que 鈥los y las trabajadoras cuentapropistas son los que m谩s est谩n creciendo鈥 aunque no sean parte de estos datos porque no son parte del empleo asalariado registrado. 鈥淭ambi茅n viene creciendo muy fuerte la industria manufacturera que hab铆a sido afectado fuertemente por el macrismo鈥, agreg贸 Campos.

En cuanto al crecimiento del sector de la construcci贸n, coment贸: 鈥淎l mes de mayo, la obra p煤blica segu铆a impulsando tambi茅n en un contexto de un peque帽o crecimiento econ贸mico que tambi茅n llev贸 a impulsar la obra privada que segu铆a creciendo, pero sobre los datos presentados recientemente por el INDEC en este sector muestra un decrecimiento de la actividad que veremos despu茅s c贸mo impacta en el empleo鈥.

En cuanto a la industria hotelera, gastron贸mica y de turismo, expres贸 que si bien, 鈥渆l previaje fue una pol铆tica que permiti贸 impulsar bastante al sector鈥, no lo indicar铆a como 鈥渆l principal componente que benefici贸 a este rubro鈥 teniendo en cuenta 鈥渓a demanda reprimida tras dos a帽os de pandemia鈥.

Los salarios est谩n m谩s de 20 puntos debajo de 2015

El 脥ndice de salarios se increment贸 4,8 % mensual en junio, y perdi贸 contra la inflaci贸n de ese mes que alcanz贸 el 5,3 %. El crecimiento mensual se debe a subas de 5,1 % en el sector privado registrado, 4,6 % en el sector p煤blico y 4,6 % en el sector privado no registrado.

Tambi茅n los salarios perdieron en el primer semestre: la suba salarial acumula 34,3 %, por debajo de la inflaci贸n acumulada de 36,2 %.

En t茅rminos interanuales, el 脥ndice de salarios mostr贸 una suba de 67,7 %, como consecuencia de incrementos de 68,3 % en el sector privado registrado, 72,6 % en el sector p煤blico y 58 % en el sector privado no registrado.

El Gobierno apunta contra el macrismo por el deterioro del salario, pero las promesas de Fern谩ndez de recuperar todo lo perdido con Macri no se cumplieron. Muy lejos qued贸 el regreso del asado a la mesa de las trabajadoras y los trabajadores. Veamos qu茅 pas贸 con el poder de compra.

Cuando termin贸 el mandato de Macri el poder adquisitivo del salario del sector privado registrado cay贸 21,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015), seg煤n los datos del 铆ndice de salarios que publica el Indec. En junio de 2022, el mismo indicador indica una p茅rdida de 20,5 % respecto a octubre de 2015, es decir, que si bien se atenu贸 la p茅rdida en un punto, est谩 lejos de recuperar lo perdido por el macrismo. Se congel贸 la regresividad del ingreso.

En el sector p煤blico registrado, cuando finaliz贸 el Gobierno de Cambiemos el poder adquisitivo baj贸 25,5 % (diciembre 2019 versus octubre 2015). En junio de 2022, se registr贸 una ca铆da de 2,8 % en relaci贸n a diciembre de 2019, y la p茅rdida en relaci贸n a 2015 es de 25,2 %.

Los sectores m谩s afectados fueron los trabajadores no registrados. En el sector informal, al terminar el mandato de Macri se registraba una p茅rdida de 23,8 % (diciembre 2019 versus octubre 2016-la serie en este caso empieza en 2016). En junio de este a帽o el poder de compra baj贸 11 % en relaci贸n a diciembre de 2019, y en lo que va del a帽o la ca铆da es de 6,1 %. La merma con respecto a octubre de 2016 es del 32 %.

Con el bono de Massa, la jubilaci贸n m铆nima perder谩 frente a la inflaci贸n

Sergio Massa anunci贸 que las jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes m铆nimos ($ 75.050) Cobrar谩n en los pr贸ximos tres meses un bono de hasta $ 7.000 y que 芦Con estas medidas, la jubilaci贸n m铆nima aumentar谩 un 73,3% en lo que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la inflaci贸n.禄

Sin embargo, las perspectivas inflacionarias indicar铆an que los precios superar谩n el incremento de haberes. No s贸lo en el porcentaje final, sino considerando asimismo la p茅rdida mes a mes de poder adquisitivo.

La jubilaci贸n m铆nima pasar谩 de $ 29.061,6 en diciembre de 2021 a $ 50.352,5 en septiembre a noviembre de 2022. Esto significa efectivamente un aumento de 73,3%. No obstante, si se cumplen las perspectivas inflacionarias, en noviembre el salto de precios sumar谩 81,1 % acumulado, y en diciembre m谩s del 90 % de inflaci贸n. Esto es lo que dice el Relevamiento de Expectativas de Mercado, que releva el Banco Central.

Esto significa que, si la jubilaci贸n m铆nima hubiese seguido el ritmo inflacionario, deber铆a ser de $ 52.642 en noviembre de este a帽o, versus $ 50.352 entre haber y bono. O, en otros t茅rminos, estar谩 experimentando una p茅rdida de 4 puntos de poder adquisitivo respecto a diciembre de 2021.

Si se toma la p茅rdida sumada mes a mes, entre enero a diciembre la p茅rdida ser谩 de $ 48.000, en tanto que el bono de mayo ($12.000 por 煤nica vez) m谩s el anunciado por Massa ($7.000 por tres meses) sumar谩n $33.000. Los bonos ni siquiera compensar谩n lo que la propia Ley de movilidad les quit贸 este a帽o a los haberes.

Cuando se sancion贸 la nueva Ley de movilidad, el oficialismo se neg贸 a votar en el Congreso un piso m铆nimo para la suba de haberes equivalente a la inflaci贸n, que constituya una garant铆a frente al deterioro que ocasionan los precios. El propio Massa oficiaba de presidente de la C谩mara de Diputados y Cristina Fern谩ndez de la C谩mara de Senadores, al momento de dicha votaci贸n.

Contrastado con la capacidad de compra que ten铆a la jubilaci贸n en diciembre de 2015, la m铆nima habr谩 perdido 25 puntos, esto es, podr谩 comprar s贸lo 3 de cada 4 cosas que pod铆a previamente. De esta forma, no s贸lo no se habr谩 recuperado la p茅rdida de haberes con el macrismo de 20 puntos, sino que se habr谩 agravado.

Por su parte, las jubilaciones de dos m铆nimas hacia arriba habr谩n perdido a煤n mucho m谩s. En noviembre de este a帽o estar谩n 18 puntos por debajo de diciembre de 2021 y 40 puntos por debajo del poder adquisitivo que ten铆an en diciembre de 2015.

Desde diciembre de 2019 el haber m铆nimo ($ 37.525) perdi贸 7,1 % frente a la inflaci贸n y el haber m谩ximo ($ 252.507) un 14,7, gracias a las modificaciones a la Ley de movilidad previsional llevadas adelante durante el gobierno del Frente de Todos. La p茅rdida acumulada mes a mes para un haber m铆nimo es de $ 46.000 y llega hasta los $ 1,1 millones para el haber m谩ximo.

Desde la implementaci贸n de la nueva Ley de movilidad, en diciembre de 2020, los jubilados perdieron entre $ 54.300 (haber m铆nimo) y $ 884.200 (haber m谩ximo), que s贸lo para la m铆nima fueron parcialmente compensados con algunos bonos que no suman m谩s de $ 28.000, es decir, que ni siquiera llegaron a recuperar lo que el propio Gobierno les quit贸 con la alteraci贸n de la movilidad.

En la actualidad, el 91 % de las 6,6 millones de jubilaciones y pensiones otorgadas por la Anses se encuentran por debajo del valor de la Canasta de la Tercera Edad ($ 97.238 en abril de 2022), y 62 % de ellas en el haber m铆nimo de $ 37.524,96 (a junio de 2022), apenas cubriendo un tercio del costo de vida de un jubilado.

Alberto Fern谩ndez prometi贸 en campa帽a elegir a los jubilados sobre los Bancos y recuperar el poder de compra perdido con el macrismo, pero profundiz贸 el ajuste sobre las jubiladas y jubilados a la medida de las exigencias del FMI. La ca铆da fue de entre 7,1% y 14,7 % durante la gesti贸n de Alberto y Cristina Fern谩ndez, c谩lculos que coinciden con los del especialista y abogado de la CTA-A, Luis Campos.

Si a ello se agregan los ataques que sufrieron las jubiladas y jubiladas durante el gobierno de Mauricio Macri, la p茅rdida acumulada del poder adquisitivo de los haberes se encuentra entre 30 % y 36 % desde diciembre de 2015.

Si las jubilaciones hubiesen seguido como m铆nimo la evoluci贸n de los precios desde aquel entonces, la m铆nima debiese ser hoy de $ 53.768, en lugar de $ 37.524. Y si se suma toda la p茅rdida acumulada mes a mes por haber corrido detr谩s de la inflaci贸n en los 煤ltimos 7 a帽os se llega al n煤mero de casi $ 750.000 pesos por haber m铆nimo (sin considerar los bonos) de p茅rdida real a valores de hoy, y mucho mayor a煤n para haberes superiores. Esta es la dimensi贸n del robo a los jubilados cometido por los gobiernos de Cambiemos y el Frente de Todos.

Esto se agrava al mirar cu谩ntos, de los 5,5 millones de jubiladas/os y pensionados vive con s贸lo esos ingresos. Las estad铆sticas oficiales del primer trimestre de 2022 indican que el 47 % de los beneficiarios titulares recibe ingresos totales (por jubilaci贸n y pensi贸n) en el haber m铆nimo o menos.

Pero los haberes medios de los beneficiarios tambi茅n son bajos y alcanzan $ 61.079 en marzo de 2022 ($57.812 para las mujeres y $67.105 los varones). Tal es as铆, que cerca de un 87 % de los titulares cobran en total (entre jubilaci贸n y pensi贸n) sumas por debajo del valor de la Canasta de Jubiladas/os. Es decir, nueve de cada diez jubilados son pobres.

Esta situaci贸n no es nueva, seg煤n estimaciones de la Defensor铆a de la Tercera Edad, desde hace por lo menos 10 a帽os la mayor铆a de las jubiladas y jubilados no llegan a cubrir el 40 % de la canasta b谩sica de un jubilado.

La orientaci贸n de toda la econom铆a en post de garantizar los pagos de la deuda y renegociar con el Fondo Monetario Internacional tiene estas consecuencias de ajuste sobre el pueblo trabajador. Ahora, el organismo que cogobierna el pa铆s exige tambi茅n una nueva reforma previsional, empezando por afectar los reg铆menes especiales como mencion贸 en el 煤ltimo informe sobre la revisi贸n trimestral de las cuentas del pa铆s.

Entrevista a la docente y legisladora (MC) Laura Marrone

Conflicto docente: post receso escolar hubo un reguero de p贸lvora por distintas provincias

Mario Hernandez

-Hemos estado siguiendo los distintos conflictos docentes, ya lo ven铆amos conversando contigo, pero se han incorporado a la lucha nuevos contingentes en provincias como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Fe y Mendoza. Est谩bamos pasando en el programa anterior un informe de la situaci贸n en Mendoza, de la lucha de los trabajadores mendocinos donde no solamente participan los docentes, sino tambi茅n los trabajadores estatales y de la salud, lo que est谩 hablando de una suerte de rebeli贸n en esa provincia.

-As铆 es Mario. Vos lo has dicho. Esta rebeli贸n se inici贸 el 25 de mayo en San Juan, te acordar谩s que tambi茅n hicimos una nota en nuestro espacio y despu茅s pas贸 a La Rioja, y de ah铆 a Mendoza. En las 煤ltimas semanas post receso escolar hubo un reguero de p贸lvora por distintas provincias del pa铆s. Empezando por conflictos distintos. Por ejemplo, el de Tierra del Fuego fue por el pedido de volver al anterior r茅gimen jubilatorio, que lo perdieron durante el gobierno de Bertone. Hicieron un paro muy masivo.

En Neuqu茅n una asamblea de 2.500 docentes hab铆a votado un paro el 4 de agosto que fue boicoteado por la Directiva provincial, fue un paro que se vot贸 en Neuqu茅n Capital y en una de las regionales. Ese paro se realiz贸 a pesar de llamados del sindicato provincial a no hacerlo, con una adhesi贸n de casi el 90%. Comenz贸 por un problema que ten铆a que ver con un sumario colectivo a un Jard铆n pretendiendo que el conjunto de los docentes sea responsable de una situaci贸n particular que se hab铆a vivido con un docente y adem谩s, pidiendo que se actualizara el salario indexado. Ten铆an una cl谩usula de indexaci贸n mensual de acuerdo al costo de vida, porque en este pa铆s que tenemos una inflaci贸n que est谩 rondando el 90%鈥 Fijate vos qu茅 bien鈥 Yo me levanto, soy comerciante y subo el precio, listo. Ahora, el trabajador o trabajadora se levanta, va al almac茅n, ve que el precio de todo ha subido y no tiene c贸mo afrontarlo. En Neuqu茅n hab铆an conseguido hace varios a帽os, despu茅s de una larga lucha, que cuando el Indec diera el IPC provincial autom谩ticamente les aumentaran el salario. Eso se perdi贸 durante la pandemia aprovechando la desorganizaci贸n gremial, que obviamente tuvimos en ese momento, y ahora piden su restituci贸n.

Todo este reguero de conflictos en el pa铆s, Chaco, Formosa, San Luis, algunos con paros, otros con movilizaciones y han pasado ya casi tres meses desde que se inici贸. Estamos a 10 de agosto y hablamos de que comenz贸 el 25 de mayo. 驴Por qu茅 digo esto? Porque ma帽ana hay un paro nacional de CTERA, bienvenido sea. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que ese paro se haga sentir, para que no sigamos desangrando provincia por provincia, conflicto por conflicto, sino que haya una unidad nacional, como en otras 茅pocas hubo de parte de CTERA. Estamos hablando de la 茅poca de los 80 cuando la CTERA actuaba como entidad nacional y no como ahora. Todos estos a帽os ha estado ausente de un reclamo de apoyo a las luchas provinciales dej谩ndolas solas.

Entonces, este paro es muy importante, han adherido casi la totalidad de las entidades de base de CTERA. No adhiri贸 AMET, que es un sindicato que nuclea docentes t茅cnicos y que est谩 por fuera de la CTERA. Siempre fue muy oficialista AMET.

El reclamo que motiv贸 a la CTERA para que no pudiera seguir dando la espalda a los conflictos provinciales fue el intento de condenar al Secretario General del sindicato de Chubut, Santiago Goodman, al cual le piden una condena que podr铆a oscilar entre 3 y 10 a帽os. Esto fue consecuencia de un incidente que se produjo en 2019. Recordar谩s Mario, porque has sido un gran seguidor de la lucha de los chubutenses, que en el 2019 durante varios meses la docencia de la provincia estuvo sin cobrar, adem谩s de tener salarios miserables, y en una de las marchas, cuando volv铆an de las protestas, fallecieron en un accidente automovil铆stico dos docentes, Jorgelina Ruiz D铆az y Mar铆a Cristina Aguilar. Esto, obedeciendo a toda la situaci贸n de tensi贸n y desaz贸n que viv铆a esa docencia que ten铆a meses sin cobrar. Los docentes no tenemos ahorros para bancar meses sin cobrar. La situaci贸n era desesperante. En ese marco se produjo una protesta por cuyos incidentes el gobierno provincial viene culpando, a los docentes que lo encabezaron. Por ese motivo cuando ma帽ana (10/8) se pretenda leer la condena a Santiago la docencia del pa铆s se une para repudiar el intento de criminalizar la protesta y adem谩s poner sobre la escena pol铆tica nacional el reclamo de apertura de las paritarias en todas las provincias y la actualizaci贸n trimestral de las jubilaciones de los docentes nacionales.

El vaciamiento de la OBSBA

Ah铆 me cuelo yo que estoy como docente nacional jubilada por la caja nacional. Porque nosotros en CABA tenemos la caja nacional. En CABA hay reclamos espec铆ficos, hoy (9/8) Ademys convoc贸 a una concentraci贸n en la puerta de OBSBA, nuestra obra social, que tiene alrededor de 300.000 afiliados, porque no son solamente docentes, sino tambi茅n todo el personal que trabaja en los distintos ministerios del Gobierno de la Ciudad, m茅dicos, todo el personal de salud y administrativos en general.

Esos 300.000 trabajadores hoy est谩n sufriendo una obra social vaciada a pesar de que los trabajadores de la Ciudad aportamos casi el doble de lo que aporta cualquier otro trabajador. Una disposici贸n espec铆fica que hubo en alg煤n momento y que qued贸. Esa obra social que tiene tantos afiliados y que muchas veces no la usan todos porque est谩n en una prepaga o lo que fuera, nos encontramos con que esos que se van a una prepaga siguen aportando un 3%. En ese marco est谩 obra social est谩 vaciada y no tenemos informaci贸n a pesar de ser nosotros afiliados, preguntamos qu茅 pasa con nuestros fondos, qu茅 pasa con los recursos que deber铆a tener y hoy no hay prestaciones, no alcanzan los turnos y hay que esperar meses para un turno. Eso ha motivado que se hiciera un relevamiento de los problemas que hay y en pocos d铆as tuvo una respuesta de alrededor de 200 casos graves que Ademys present贸 al directorio que est谩 compuesto por SUTECBA, el sindicato de los trabajadores municipales cuya conducci贸n no es precisamente combativa, siempre ha estado en los espacios oficialistas, y representantes en el directorio del Gobierno de Larreta.

-S铆, la Directora o la Subdirectora creo que es la hija de Majdalani, que form贸 parte de la jefatura de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, acaba de renunciar. Quer铆a detenerme un instante en el tema de la Ciudad de Buenos Aires por esta noticia que se conoci贸 hoy, muy replicada por los medios, sobre todo por los medios televisivos, que los padres que ten铆an planes y que no env铆en a sus hijos al colegio, les van a ser quitados. 驴Qu茅 reflexi贸n te merece est谩 resoluci贸n tomada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?

-Obviamente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sabe qu茅 hacer para parar lo que hoy es un reclamo masivo y realmente es repudiable desde todo punto de vista pero, sinceramente, 驴qu茅 se pretende? 驴Atacar al gremio docente que va a parar ma帽ana? Porque en los tiempos normales ning煤n padre deja de mandar a los chicos a la escuela, porque los hijos piden ir a la escuela. Hoy sobre todo para los sectores m谩s desvalidos con pocas condiciones de vivienda y dem谩s la escuela es un lugar de sociabilidad, de disfrute, entonces es una bravuconada de Larreta haciendo algo para que haya clases.

-Tambi茅n en sinton铆a con la ofensiva contra las organizaciones sociales.

-Totalmente, con la intenci贸n de decir que van a abrir auditor铆as. Las auditor铆as que hay que abrir son las de la deuda externa, de c贸mo se fugaron la plata y c贸mo nos han dejado. Un pa铆s rico que, sin embargo, cada d铆a somos m谩s pobres. Las auditor铆as que hay que hacer son en el Banco Central, en las empresas privatizadas, en los puertos por donde se fugan los granos sin declarar o con declaraciones inferiores a lo que se exporta. Esas son las auditor铆as que hay que hacer y no a los planes sociales. Ya sabemos que en este pa铆s es el reino del rev茅s, c贸mo dir铆a Mar铆a Elena Walsh.

-Quer铆a detenerme en otro punto. 驴C贸mo ha ca铆do en la docencia de la Ciudad de Buenos Aires la candidatura a jefa de Gobierno de Soledad Acu帽a?

-Esa se帽ora no es querida en la docencia desde mucho antes de este anuncio extempor谩neo debido a la situaci贸n que vivimos. Es una se帽ora que ha demostrado hasta ahora ninguna capacidad como conductora del sistema educativo. Lo 煤nico que ha tenido como expresi贸n de su pol铆tica son ataques a la docencia y ensayo en la implementaci贸n de las reformas educativas que a nivel mundial promueve el Banco Mundial y que hoy son cuestionadas hasta por sectores del mismo organismo como la UNESCO. Estamos ante una fundamentalista de los planes del Banco Mundial que aspira a ser del ala dura. Es la Patricia Bullrich de la docencia. Creo que ni se ha tomado en serio su intenci贸n.

Pero si me dej谩s un momentito antes de terminar si me gustar铆a hablar un poco del encuentro docente que vamos a hacer este fin de semana.

-Cierto, me hab铆a olvidado.

-Est谩s invitado como invitado de honor. Nosotros, los docentes del colectivo al que pertenezco a nivel nacional, Docentes en Marcha, corriente que est谩 extendida en distintas provincias, af铆n a las posiciones de Izquierda Socialista, hacemos un encuentro este fin de semana en la facultad de Sociales en Santiago del Estero entre Humberto Primo y Carlos Calvo. Empieza el s谩bado al mediod铆a, a eso de las 11:00 empiezan las acreditaciones, a las 13:30 estamos realizando el primer panel que organizo yo. Es un panel internacional donde van a haber docentes de Brasil, Espa帽a, M茅xico y Per煤 que van a contar, gracias a la tecnolog铆a, cu谩l es el estado de desarrollo de las reformas que los organismos internacionales promueven en sus pa铆ses. Sabemos que en Chile y en M茅xico ha habido important铆simas luchas contra esas reformas. Vamos a ver en qu茅 estado est谩n, cu谩l es el grado de desarrollo que han tenido y cu谩l es el grado de resistencia que lograron los docentes y los estudiantes en esos pa铆ses. Los compa帽eros de Catalu帽a nos van a contar c贸mo se ha reformado all铆 y c贸mo han tenido retrocesos en relaci贸n a las conquistas democr谩ticas. Ellos ten铆an un r茅gimen de designaci贸n de los directores a partir de la votaci贸n de docentes y familias al estilo de la Universidad, pero lo ten铆an en todos los niveles. Van a ir contando c贸mo eso ha ido cambiando, qu茅 se ha logrado y qu茅 se ha perdido y despu茅s vamos a pasar a trabajar en comisiones sobre distintos problemas que nos afectan, desde la reforma educativa aqu铆 en la Argentina, aquellas que est谩n en carpeta por venir y que tenemos que conocer los fundamentos para saber c贸mo reaccionar, y aquellos que tienen que ver con problemas que tenemos en las escuelas, desde la violencia que ha crecido, cu谩les son las causas y c贸mo movernos m谩s los problemas laborales que tenemos, la cuesti贸n de la educaci贸n sexual en las escuelas, en fin, distintos temas.

El domingo seguimos y ah铆 tengo un panel, una comisi贸n muy interesante que va a abordar el desarrollo de las tecnolog铆as digitales en la escuela, qu茅 est谩 pasando, cu谩les son los aspectos positivos y negativos. Y un cierre con una comisi贸n nueva que es 芦qu茅 pasa con la Iglesia y las denuncias por abuso en las escuelas禄.

Invitamos a toda la docencia a participar, se pueden inscribir por la p谩gina web o ir directamente el s谩bado a inscribirse all铆 y participar libremente porque el espacio est谩 abierto para toda la docencia y estudiantes de los Profesorados que quieran abordar est谩s tem谩ticas.

No luchamos solamente por las reivindicaciones inmediatas, sino que tambi茅n nos queremos apropiar de los grandes temas de la pol铆tica educativa que hacen que la docencia est茅 desafiada a abordarlos y no ser marginada de los grandes temas que despu茅s afectan al conjunto de la poblaci贸n. Est谩n todos invitados, invitadas, invitades.

-Un 煤ltimo tema. El 17 de agosto el Movimiento Sindical Clasista convoca a la manifestaci贸n que a su vez convoca la CGT.

-Me hiciste acordar que tambi茅n tenemos una convocatoria ma帽ana a las 12:30 en el Palacio Pizzurno de los Sindicatos Docentes Combativos en el marco del paro de la CTERA.

-驴Lo que ser铆a la Lista Multicolor?

鈥 Exactamente. Todos los docentes que puedan venir van a dar fuerza. El 17 de agosto la CGT hab铆a convocado una marcha que no se sabe si la mantiene o no. No ha vuelto a hablar desde que Massa asumi贸. El Sindicalismo Combativo hizo una conferencia de prensa ayer donde ratific贸 la convocatoria a la marcha porque el problema salarial frente a la inflaci贸n no es solo de la docencia, sino del conjunto de los trabajadores. De hecho, en las provincias donde empezaron los paros docentes se han sumado los gremios de la salud y los estatales.

Entonces, este 17 vamos a mantener la convocatoria a la movilizaci贸n, pero vamos a ir hacia Plaza de Mayo, es decir, lo que no quiso hacer la CGT, que no quer铆a ir a Plaza de Mayo para no darle el car谩cter de un reclamo al Gobierno, tampoco estaba pensando hacerlo en ning煤n organismo del Estado, y termina en la Plaza Congreso para nada m谩s darles un reclamo a las empresas por el problema de la inflaci贸n.

Nosotros tambi茅n reclamamos a las empresas por el problema de la inflaci贸n, pero creemos que hay una responsabilidad que es de qui茅n nos gobierna as铆 que la marcha va a ser en direcci贸n a la Plaza de Mayo, el centro del poder pol铆tico nacional.

Acuerdo salarial en prensa escrita

La Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) inform贸 que tras la aprobaci贸n en el plenario de Secretaries Generales, gremiales y delegadxs de base de todos los sindicatos adheridos, se alcanz贸 un acuerdo con la c谩mara empresaria de diarios ADIRA de 25% para los meses de julio a septiembre incluido, que se compone de un 20% en julio y 5% en septiembre.

El retroactivo de julio deber谩 ser abonado antes del 20 de agosto a m谩s tardar. Junto al 15% firmado en abril por el interventor, esto implica una recomposici贸n salarial del 40 % en seis meses para las y los trabajadores de prensa escrita, quedando a煤n por discutir los per铆odos que van de octubre a marzo. Al finalizar cada nuevo tramo del aumento, se ir谩n incorporando como remunerativo a la base salarial.

鈥淓ste acuerdo es el resultado del plan de lucha que la conducci贸n de la FATPREN, que asumi贸 reci茅n el 24 de junio luego de tres meses de una intervenci贸n dictada por la Justicia, llev贸 adelante junto con los sindicatos, delegades de base y trabajadores de prensa de todo el pa铆s, que incluy贸 dos paros nacionales, adem谩s de plenarios, asambleas, ceses, movilizaciones, entre otro amplio arco de medidas鈥, expresaron desde la Federaci贸n.

鈥淪i bien seguimos lejos del salario inicial de 120.000 pesos que nos proponemos, cifra que actualizaremos en funci贸n de la inflaci贸n, la recomposici贸n de 25 % para tres meses es un paso importante que debemos refrendar en la pr贸xima discusi贸n, que comenzar谩 en unas semanas. Por lo tanto, es necesario profundizar la organizaci贸n de base en cada lugar de trabajo para movilizarnos inmediatamente de ser necesario en la pr贸xima apertura de paritarias. Adem谩s, sostenemos la exigencia del aumento por zona desfavorable en la Patagonia y de otros derechos para el Convenio 541/08 como la implementaci贸n de licencia por violencia laboral鈥, agregaron.

Los trabajadores del Diario Popular, tercero en ventas en el pa铆s, realizaron un paro de 24 horas por atraso en el pago de los haberes.

La empresa Impreba S. A. responsable de la edici贸n del medio y a cargo de Francisco Fascetto arrastra muchos meses y hasta a帽os en los que el salario se pag贸 en cuotas por fuera de lo que indica la ley.

No se han depositado los haberes del mes de julio que debieron liquidarse con la fecha l铆mite que indica la legislaci贸n vigente el pasado viernes 5 de agosto.

Ante esa situaci贸n, los trabajadores encabezados por su Comisi贸n interna han desarrollado medidas de fuerza para visibilizar el reclamo. La respuesta de la empresa, lejos de dar cuenta de su obligaci贸n, fue la de avanzar con sanciones bajo la forma de suspensiones contra cinco trabajadores de prensa entre los que se encuentra el delegado de la comisi贸n interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), Juan Manuel Lazzarino.

La medida resulta una represalia ilegal ante una leg铆tima medida sindical que los representantes gremiales rechazaron ante la cartera laboral. A la vez exigen la intervenci贸n de representantes de la secretar铆a de Comunicaci贸n, responsable del otorgamiento de la pauta publicitaria oficial que, entre Naci贸n y Provincia, super贸 la cifra de cien millones de pesos durante 2021 mientras el medio incumpl铆a con sus obligaciones salariales.

Les trabajadores del INDEC reclaman estabilidad laboral

La Junta Interna de la Asociaci贸n de Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estad铆stica y Censos (ATE-INDEC) renueva sus reclamos, tras dar cuenta de las palabras del nuevo ministro de Econom铆a de la Naci贸n, Sergio Massa.

A trav茅s de un comunicado difundido por redes sociales, expresaron: 鈥淟uego de haber escuchado las medidas planteadas por el ahora Superministro, nos queda claro que los errores que vienen cometiendo los administradores del Estado los va a pagar al pueblo鈥.

En esa l铆nea, agregaron: 鈥淪eguimos exigiendo que las demandas hist贸ricas del conjunto de lxs trabajadores del Estado, en nuestro caso el INDEC, sean saldadas por el gobierno鈥.

El delegado general de ATE-INDEC, Fabio Pe帽alva, se帽al贸:

鈥淟as medidas que el gobierno est谩 tomando no traen ninguna soluci贸n al problema de los argentinos y argentinas, que es el de la inflaci贸n鈥, indic贸. Adem谩s, puso de relieve la decisi贸n de pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI): 鈥淓s algo que habr铆a que analizar, porque esa deuda es un pacto sobre toda la clase trabajadora del pa铆s鈥.

En este sentido, Pe帽alva narr贸 la urgencia que requiere la situaci贸n: 鈥淟a inflaci贸n golpea sobre todo a los salarios m谩s bajos, donde la mayor parte va a alimentos y vestimenta, los rubros que aumentan mes a mes鈥. Al respecto, asever贸 que 鈥渆ste flagelo afecta al bolsillo de la clase trabajadora, y ni hablar a aquellos que no son asalariados鈥.Un listado de varios reclamos son los que llevan al frente les trabajadores del INDEC; uno de ellos hace referencia al trabajo vinculado al censo.

鈥淩eclamamos el pago de las horas censales鈥, apunt贸 el delegado de ATE-INDEC. A su vez, remarc贸 que este pedido viene desde 鈥渆l inicio de las tareas pre censales que hist贸ricamente se han pagado, y en esta oportunidad no lo hicieron鈥.

鈥淗ay un mont贸n de tareas que se hacen antes del censo y durante el mismo. Adem谩s de lo que tiene que ver con el an谩lisis de los datos recabados, que son las tareas post censales鈥, explic贸 Pe帽alva.

En este sentido, solicitan que se les paguen dichas horas de trabajo como hist贸ricamente se cobr贸 por esas tareas.

Por otra parte, el entrevistado remarc贸 la necesidad de les trabajadores de obtener el pase a Planta Permanente.

鈥淣osotros tenemos alrededor del 80% de los trabajadores de planta transitoria, cuando el convenio dice que podr铆a haber hasta un 15%鈥, justific贸. En este marco, sum贸: 鈥淗ace 25 a帽os que no hay concurso. Necesitamos jerarquizar la planta y que los compa帽eros y compa帽eras pasen a una planta permanente con salarios dignos鈥.

Adem谩s, piden por la reapertura de paritarias y un bono mensual de emergencia de 20.000 pesos.

UATRE cerr贸 paritaria de 55% en tres tramos

La Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) inform贸 en un comunicado el acuerdo salarial alcanzado para las y los trabajadores rurales permanentes en el marco de la Comisi贸n Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Se trata de un acuerdo en tres tramos: 30 % a partir de agosto, 12,5 % a partir de octubre, y 12,5 % en diciembre. Es decir, un 55 % a percibir reci茅n a partir de diciembre.

Sin embargo, en una amalgama enga帽osa, el comunicado anuncia un 鈥70 % de aumento鈥, sumando el 15 % de reajuste correspondiente a la paritaria 2021, que los trabajadores rurales percibieron en junio y julio. En el mismo comunicado, el secretario general de la UATRE, Jos茅 Voytenco, califica de 鈥渉ist贸rico鈥 el acuerdo, ya que se tratar铆a de 鈥渦n porcentaje sin antecedentes鈥.

El salario b谩sico de un pe贸n general de campo asciende hoy a $69.414, con el acuerdo alcanzado por la direcci贸n de UATRE un pe贸n general llegar谩 reci茅n en diciembre a un ingreso de $107.591, cuando una familia tipo necesita hoy $104.517 para no ser pobre. Por eso en las redes sociales se expres贸 el rechazo a este acuerdo paritario y un fuerte cuestionamiento a la dirigencia de UATRE.

Por otra parte, el acuerdo firmado abarca s贸lo a las y los trabajadores permanentes de prestaci贸n contin煤a (una 铆nfima minor铆a), excluyendo a los de prestaci贸n discontinua, por lo que luego cada seccional tiene que negociar con las patronales que el aumento rija tambi茅n para ese sector.

El trabajo rural uno de los sectores con mayores 铆ndices de informalidad laboral, donde se estima que el empleo no registrado asciende al menos al 65 %, habilitando a las patronales agrarias a s煤per explotar en condiciones infrahumanas a las y los trabajadores que perciben pagos de entre 1.000 y 1.500 pesos por d铆a, como en el caso de cosecheros de hortalizas, o entre 1.300 y 1.700 pesos como en los campos de tabaco.

Las patronales agrarias, entre otras cuestiones: emplean de forma temporal a las y los trabajadores, lo que deriva en el trabajo golondrina; no computan antig眉edad del trabajador por temporada sino por d铆a efectivamente trabajado, lo que les permite despedir sin abonar la antig眉edad correspondiente o la tercerizaci贸n laboral.

Integrantes de la Uni贸n Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de R铆o Negro cortaron el tr谩nsito sobre la Ruta 22 芦por tiempo indeterminado禄 en Chichinales, a la altura del santuario al Gauchito Gil y en la zona de los Tres Puentes entre Cipolletti y Neuqu茅n, en reclamo de una reuni贸n paritaria para ese sector, inform贸 el gremio.

La medida fue adoptada por la mayor铆a de los afiliados en demanda del inicio de negociaciones paritarias en 芦el contexto de la Comisi贸n Nacional del Trabajo Agrario (CNTA) que rige por decreto reglamentario la Ley 26.727 de Contrato de Trabajo Agrario禄, dijo el gremialista Miguel Mu帽oz.

Mu帽oz dijo que a mediados de julio comenz贸 el reclamo de una reuni贸n paritaria, y que 芦el 28 de julio logramos que se pusiera en la orden del d铆a de la CNTA, las tareas de poda y que se tratara el Estatuto del pe贸n para todos los trabajadores del pa铆s禄.

En ese contexto, el sector empresario ofreci贸 un 50% sobre la base des Estatuto del pe贸n que fue rechazado por el sector sindical de la CNTA y 芦tambi茅n por nosotros禄, aclar贸.

芦Esa oferta fue en tres tramos, con una 煤ltima cuota que se pagar铆a en enero del 2023禄, precis贸.

Los trabajadores esperan lograr un ofrecimiento que supere esa primera instancia y Mu帽oz dijo que 芦entendemos que nosotros nunca fuimos factor de consulta para el tratamiento del Estatuto del pe贸n, y hoy que remos reivindicar la lucha de much铆simos a帽os禄.

El gremialista plante贸 que 芦la realidad no es la misma para un trabajador en la provincia de R铆o Negro que para otro de La Pampa h煤meda o de provincia de Buenos Aires禄.

芦Todos sabemos que ac谩 y en toda la Patagonia, la inflaci贸n medida por el Indec es superada en hasta un 12%, y eso es lo que queremos plantear禄, precis贸.

Asimismo, agreg贸 que 芦queremos ser parte del debate del tratamiento de la escala salarial de los trabajadores rurales que atiende a los profesionales del Estatuto, para plantear esta realidad que nos toca atravesar禄.

El dirigente advirti贸 que 芦hasta que no tengamos respuesta de c贸mo se est谩 llevando adelante la paritaria, y seamos materia de consulta, el corte ser谩 indeterminado禄.

La protesta se desarrolla con trabajadores rurales provenientes de Coronel Belisle, Villa Regina, General Enrique Godoy e Ingeniero Huergo.

Sobre la modalidad de la interrupci贸n de la ruta, el referente gremial se帽al贸 que las primeras tres o cuatro horas ser谩n de corte ininterrumpido y despu茅s se dialogar谩 con los trabajadores para analizar la modalidad.

En un comunicado de UATRE nacional emitido el 9 de agosto desconoce las medidas de lucha impulsadas en R铆o Negro y Neuqu茅n en reclamo por recomposici贸n salarial, a quienes advirtieron que 鈥渟e tendr谩n que hacer cargo de las consecuencias鈥.

Fueron reincorporados los trabajadores despedidos de Arsat

El mi茅rcoles 10 en el ministerio de Trabajo, se lleg贸 al acuerdo entre Arsat y Foetra por la reincorporaci贸n de las y los compa帽eros que hab铆an recibido a fines de julio la noticia de su despido sin causa.

Esto se dio a conocer a trav茅s del comunicado 2222 de Foetra donde indica los siguientes puntos: 鈥淩eincorporaci贸n de los trabajadores despedidos y que al d铆a de la fecha no hayan realizado acuerdos de desvinculaci贸n de car谩cter individual. Los trabajadores que fueron afectados por los despidos continuar谩n cobrando sus salarios de manera normal sin ning煤n tipo de perjuicio econ贸mico. Cualquier reubicaci贸n deber谩 contemplarlos derechos adquiridos y el art, 66 LCT鈥

Fue clave la organizaci贸n de las y los despedidas/os, junto a algunos de sus delegados, la exigencia a Foetra para que tome e intervenga en el conflicto para que esta vez los despidos no pasen y que se haya difundido entre el resto de los trabajadores del gremio y entre ocupados y desocupados, que se sumaron al pedido por la reincorporaci贸n.

Trabajadores de FyRSA cortan la ruta 3

Desde el mediod铆a del jueves 11 trabajadores y trabajadoras de FyRSA estaban cortando nuevamente la ruta nacional 3 exigiendo que se cumpla el acuerdo que se hab铆a anunciado el lunes 9 de agosto. Este compromiso planteaba que el 11 iba a entrar pescado para procesar en la planta y se destrababa el conflicto que vienen protagonizando desde hace 40 d铆as en defensa de sus puestos de trabajo y por el cobro de los salarios adeudados.

Masiva asamblea de trabajadores de tr谩nsito a茅reo y pilotos

M谩s del 90% de las y los trabajadores de los servicios de navegaci贸n a茅rea nucleados en asamblea, votaron lanzar un plan de lucha en todos los aeropuertos del pa铆s si no hay respuesta a sus reclamos.

En el primer tramo de las paritarias el sector hab铆a acordado un aumento del 30% y una cl谩usula que garantizaba que el salario de este a帽o no pod铆a estar por debajo del 脥ndice de Precios del Consumidor. Para cumplir dicha cl谩usula, las y los trabajadores exigen un aumento del 35% para el segundo tramo de las paritarias y una nueva cl谩usula de revisi贸n a fin de a帽o, mientras que la empresa estatal EANA ofrece un 20% dando marcha atr谩s con lo firmado hace dos meses.

Est谩 decisi贸n de la empresa que responde al gobierno nacional va a tono con la profundizaci贸n del ajuste que anunci贸 el actual ministro Massa.

La respuesta de las y los controladores de tr谩nsito a茅reo fue contundente para frenar el ajuste salarial en el sector a la vez que manifestaron su apoyo a los pilotos que comenzaron medidas de fuerza por sus reclamos.

Al respecto, se帽al贸 el titular del gremio, Pablo Bir贸: 鈥淗ay un reclamo salarial y es uno de los m煤ltiples puntos. Hoy estamos 20 puntos por debajo del IPC鈥, tras una medida de fuerza en Aeroparque el lunes 8 que afect贸 a 6.000 pasajeros. Y agreg贸: 鈥淣o es cierto que pidamos un b谩sico de $ 500.000 ni es cierto que el conflicto sea exclusivamente salarial鈥.

鈥淐uando un compa帽ero se presenta en Flybondi o JetSmart le preguntan si est谩 afiliado a APLA y le dicen vos ac谩 no ten茅s laburo. Eso es un delito en la Argentina, que no puede ser convalidado ni por el ministerio de Trabajo ni por el de Transporte. As铆 que las medidas se van a incrementar y el plan de lucha reci茅n est谩 empezando鈥.

Y denunci贸: 鈥淣o s茅 qu茅 negocios tienen con la Embajada americana. No s茅, el lunes se junt贸 Massa con el embajador de EE UU. Detr谩s de JetSmart y de Flybondi est谩n los fondos Indigo y Cartesian, que son de EE UU. Y esos fondos pusieron a gestionar en la Argentina a gente que persigue a los pilotos que est谩n afiliados a nuestro sindicato鈥.

Cerr贸 planteando que 鈥淎erol铆neas Argentinas necesita 150 pilotos ya, ahora que est谩 poniendo la flota en servicio y la empresa est谩 negando la incorporaci贸n鈥.

Importante triunfo de los obreros contra Vicentin

En la tarde del mi茅rcoles 10 la patronal tuvo que retroceder de los despidos y los obreros impusieron sus reclamos. Obtienen un 60% de aumento escalonado y los trabajadores son reincorporados. Una semana de piquetes, movilizaciones, ocupaci贸n de las oficinas y paro total les dobl贸 el brazo a los estafadores de Vicentin. Adem谩s, otorgar谩n una suma fija en concepto del 17% adeudado.

El plan de lucha arranc贸 con el paro total del puerto durante siete d铆as, los piquetes que bloquearon los 3 accesos de la Terminal, la ocupaci贸n del ENAPRO -el ente que administra la concesi贸n del puerto- y la movilizaci贸n al Ministerio.

La patronal viene tratando de imponer condiciones de flexibilizaci贸n a los trabajadores y al sindicato: menos puestos, trabajadores eventuales que cobran por jornal, desinversi贸n y falta de mantenimiento. El intento de despido de los trabajadores que encabezaban las acciones mostr贸 que est谩n dispuestos a quebrar el reclamo obrero. Pero la unidad y la firmeza de los trabajadores demostr贸 que se puede derrotar a empresarios estafadores como Vicentin y Ultramar.

Ola de despidos y suspensiones en empresas electr贸nicas y autopartistas de Tierra del Fuego

Desde fines de julio varias empresas electr贸nicas y autopartistas de Tierra del Fuego avanzaron de forma simult谩nea y coordinada con suspensiones sin cobro de sueldo y despidos masivos de trabajadores y trabajadoras contratadas. La medida afecta a m谩s del 15% de los 13.000 metal煤rgicos de la provincia. El Grupo Mirgor S.A., cuyo due帽o es Nicol谩s Caputo, despidi贸 a 760 operarios contratados en sus plantas de R铆o Grande, como Famar, IATEC y la recientemente incorporada Brightstar.

La empresa Newsan, del empresario multimillonario, Rub茅n Cher帽ajovsky, suspendi贸 sin el pago de salarios a m谩s de 1.000 trabajadores y trabajadoras contratadas en una de sus plantas en Ushuaia. Radio Victoria Fueguina suspendi贸 a 130 trabajadores contratados. Mientras, BGH extendi贸 los contratos s贸lo hasta fines de octubre en su planta de R铆o Grande.

Las patronales argumentan que es por la falta de insumos. La ministra de Producci贸n y Ambiente de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione justific贸 el accionar empresarial: 芦es un tema coyuntural, hay que pasar estos momentos禄. En tanto, hubo un sincericidio de Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego: 芦si seguimos en este descalabro econ贸mico no llega nadie al 2023, ni el oficialismo ni la oposici贸n, nos lleva puesto a todos禄

M谩s de 80 gremios ratificaron la marcha del 17 de agosto en repudio a los formadores de precios

El plenario de secretarios generales del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), que conduce el cotitular de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano, aprob贸 y ratific贸 de forma un谩nime la movilizaci贸n del 17 de agosto pr贸ximo desde el Obelisco hacia el Congreso para repudiar el accionar de 芦los formadores de precios禄.

El encuentro se realiz贸 en el predio gremial del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia) y convoc贸 a los secretarios generales de m谩s de 80 organizaciones de la Confederaci贸n Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que conduce el bancario Sergio Palazzo.

Entre otros, participaron los sindicatos de camioneros, mec谩nicos, rurales, mar铆timos unidos, canillitas, curtidores, jer谩rquicos de la energ铆a el茅ctrica, carne, taxistas, docentes bonaerenses, trabajadores de la AFIP y aeronavegantes, que ratificaron la marcha.

芦La movilizaci贸n fue respaldada y aprobada de forma un谩nime por la totalidad de los gremios que participaron en el plenario. Ese d铆a se repudiar谩 el accionar de los empresarios formadores de precios, que provocan un elevado proceso inflacionario, atentatorio del bolsillo de los argentinos禄, se帽alaron los gremios en un documento.

Tambi茅n sostuvieron que esos especuladores y formadores de precios 芦est谩n fuertemente acompa帽ados por la derecha pol铆tica y los medios afines que destruyeron el pa铆s禄.

Los secretarios generales respaldaron adem谩s de forma 芦total禄 al flamante ministro de Econom铆a, Desarrollo Productivo y Ganader铆a, Sergio Massa, y sostuvieron que 芦con esfuerzo podr谩 encaminar la econom铆a nacional pensando en cada familia argentina禄.

El sindicalismo clasista se suma a la jornada con una marcha alternativa a Plaza de Mayo

En plenario del Sindicalismo Clasista que abord贸 la situaci贸n pol铆tica y del movimiento obrero ocupado y desocupado, resolvi贸 un programa y un plan de lucha, que incluye sumarse con una marcha alternativa a Plaza de Mayo a la jornada de movilizaciones del 17 de agosto. En ese marco reclamar谩n un paro nacional.

El plenario fue abierto con la intervenci贸n de cuatro dirigentes sindicales y sociales: Romina Del Pl谩 (Suteba), Alejandro Crespo (Neum谩tico), Ileana Celotto (docentes universitarios) y Eduardo Belliboni (Polo Obrero). Adem谩s, tuvo presencia de dirigentes de Mineros de Yamana Gold de Santa Cruz, docentes autoconvocados de La Rioja, estatales de Mendoza, de Amsafe Rosario, Docentes Universitarios y UTA, entre otros.

芦El plenario marc贸 una nueva etapa en nuestra construcci贸n sindical y pol铆tica: asociar la lucha por una direcci贸n clasista del movimiento obrero a la construcci贸n de un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Esto quiere decir, blanco sobre negro, superar al peronismo que ha agotado por completo toda capacidad de transformar el pa铆s desde el punto de vista de la mayor铆a trabajadora nacional. Al contrario, el Frente de Todos es el peronismo del FMI que hoy Massa representa todav铆a m谩s acabadamente禄, sostuvo Romina Del Pl谩.

Por su parte, Alejandro Crespo el l铆der del SUTNA remarc贸 que participar谩n 芦activamente en la movilizaci贸n del 17 de agosto convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo junto a las organizaciones de trabajadores desocupados en lucha, a la Plaza de Mayo, convocada por un paro nacional y Plan de lucha ante la escalada inflacionaria que est谩 demoliendo el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones禄.

Para Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, 芦el Plan de lucha de la Unidad Piquetera ser谩 parte de nuestra deliberaci贸n porque las medidas anunciadas por Sergio Massa solo prometen m谩s tarifazo y ajuste para los trabajadores y jubilados. Tras la medida del 10 de agosto seremos parte de una manifestaci贸n alternativa el 17 de agosto con banderas propias, en unidad de ocupados y desocupados禄.

芦Para nosotros la cuesti贸n del paro nacional y el Plan de lucha es estrat茅gica, se trata de que los trabajadores intervengamos en la crisis con nuestras reivindicaciones y debatamos una salida en nuestros t茅rminos, que son opuestos a los del FMI con cuyo Plan de ajuste coincide toda la dirigencia pol铆tica de la falsa grieta. Al mismo tiempo debatiremos la lucha por un salario m铆nimo de $105.000 que cubra la canasta b谩sica ante la convocatoria del Consejo del Salario para el d铆a 18禄, concluy贸.

