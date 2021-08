–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga August 4, 2021 81 puntos de vista

La frase “complejo militar-industrial” se utiliza mucho, pero el hecho es que Estados Unidos gasta casi tanto en guerras como el resto del mundo junto. Las tropas estadounidenses están estacionadas en unos 150 países en unas 800 bases militares extranjeras; nadie parece saber la cifra exacta. Según la definición que se utilice, Estados Unidos ha estado en guerra hasta 227 de sus 244 años de historia.

La guerra interminable, por supuesto, requiere un torrente interminable de guerreros que sacrifican su libertad, seguridad y sangre en favor del imperio. Estos soldados son alabados como héroes con constantes desfiles y ceremonias por toda América para “honrar” y “saludar” a los militares. Pero una vez alistados la profesión no parece tan heroica para muchos. La brutalidad del trabajo – ser enviado por todo el mundo a matar – pasa factura. Sólo el 17 por ciento de los miembros del ejército en servicio activo permanecen el tiempo suficiente para obtener alguna pensión. Y una vez que se marchan, a menudo con terribles cicatrices físicas y emocionales, suelen estar completamente solos para afrontarlo.

Una consecuencia de la guerra permanente es una epidemia de suicidios de veteranos. Según el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), entre 6.000 y 7.000 veteranos estadounidenses se suicidan cada año, un ritmo de casi uno cada hora. Mueren más soldados por sus propias manos que en combate. Desde su creación en 2007, la Línea de Crisis para Veteranos ha atendido casi 4,4 millones de llamadas sobre el tema.

Para entender el fenómeno, MintPress habló con David Swanson, director ejecutivo de World Beyond War (El mundo más allá de la guerra).

“Los veteranos sufren de forma desproporcionada lesiones físicas, incluidas cerebrales, morales, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y ausencia de perspectivas profesionales. Todos estos factores contribuyen a la falta de hogar en una sociedad capitalista sin corazón. También contribuyen a la desesperación y la miseria. Conducen especialmente al suicidio cuando se combinan con otro factor que los veteranos tienen de forma desproporcionada: el acceso y la familiaridad con las armas”.

El suicidio con un arma de fuego tiene muchas más probabilidades de éxito que otros métodos como el envenenamiento o la asfixia. Las cifras del VA muestran que menos de la mitad de los suicidios de los no veteranos se producen con armas de fuego, pero más de dos tercios de los veteranos emplean un arma de fuego para quitarse la vida.

“Lo que el VA y otros estudios e investigaciones han demostrado es que existe una relación directa entre el combate y el suicidio en los veteranos y que los problemas de culpa, arrepentimiento, vergüenza, etc., aparecen una y otra vez en estos estudios. No cabe duda de que existen vínculos entre las lesiones cerebrales traumáticas, el TEPT y otros problemas de salud mental en el suicidio de los veteranos de combate, pero el principal indicador de los suicidios en los veteranos de guerra parece ser el daño moral, es decir, la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento”, dijo Matthew Hoh, veterano tanto de Afganistán como de Irak. En 2009 renunció a su puesto en el Departamento de Estado en protesta por la escalada del conflicto en Afganistán. Hoh ha manifestado abiertamente que ha tenido pensamientos suicidas desde que se marchó.

Matar no es algo natural para los seres humanos. Incluso trabajar en un matadero, donde los empleados matan interminables filas de animales, tiene un coste psicológico extremo, el trabajo está relacionado con tasas mucho más altas de TEPT, abuso doméstico y problemas de drogas y alcohol. Pero ningún entrenamiento militar puede vacunar realmente a los seres humanos contra el horror de matar a otras personas. Los datos sugieren que cuanto más tiempo pases en el ejército, más si es en zonas de guerra, mayor será la probabilidad de que acabes quitándote la vida. Como un virus, cuanto más tiempo se esté expuesto a la batalla, más probabilidades hay de sucumbir a la enfermedad de la depresión, el TEPT y el suicidio. Parece que no hay una cura segura, sólo la prevención en primer lugar.

Mientras que los veteranos varones tienen un 50 por ciento más de probabilidades de quitarse la vida que los hombres que nunca han prestado servicio, las veteranas tienen una media de cinco veces más probabilidades de suicidarse (las disparidades entre veteranos y no veteranos solían ser mayores, pero un fuerte aumento de los suicidios en Estados Unidos ha reducido las proporciones). Hoh sugiere que un factor que contribuye a ello podría ser el alto índice de violaciones y agresiones sexuales en el ejército. Las cifras son realmente sorprendentes: un estudio del Pentágono reveló que el 10 por ciento de las mujeres en servicio activo fueron violadas, y otro 13 por ciento fue objeto de otros contactos sexuales no deseados. Estas cifras coinciden con una encuesta del Departamento de Defensa de 2012, según la cual casi una cuarta parte de las mujeres en servicio han sido agredidas sexualmente al menos una vez en el trabajo.

Los muertos vivientes

El veterano sin hogar ha sido un personaje habitual en la vida y la sociedad estadounidense durante más de un siglo. Aunque el VA afirma que su número está disminuyendo, se estima que 37.085 veteranos seguían sin hogar en enero de 2019, la última vez que se contabilizó la cifra. “Creo que los mismos problemas que dan lugar al suicidio en los veteranos también contribuyen a la falta de hogar”, dijo Hoh, sugiriendo que muchos de los que prosperan en un entorno regimentado, cohesionado e impulsado por el equipo como el militar, se enfrentan a enormes problemas que tienen que ver con el aislamiento y la falta de estructura una vez desmovilizados. Y tener que enfrentarse solos a un trauma a menudo no diagnosticado puede ser devastador. A Hoh le diagnosticaron una lesión cerebral traumática y un trastorno neurológico-cognitivo en 2016, muchos años después de dejar las fuerzas armadas.

“El ejército glorifica el consumo de alcohol, lo que puede conducir a un posterior abuso de sustancias y, a pesar de su propaganda de reclutamiento, no ayuda a proporcionar un oficio a muchas personas que se alistan en el ejército que pueda ser utilizado al dejar el ejército”, dijo a MintPress. “Las personas que son mecánicos o conductores de vehículos en el ejército se encuentran con que cuando dejan el ejército sus cualificaciones y formación en el ejército, éstas no se convierten en certificaciones, licencias o cualificaciones civiles. Esto puede afectar a la hora de encontrar o mantener un empleo”, dijo, y acusó a las fuerzas armadas de dificultar intencionadamente la transición de los ex soldados a las profesiones civiles para ayudar a su retención.

Las discapacidades también contribuyen a la falta de oportunidades de empleo, lo que aumenta el riesgo de quedarse sin hogar. En general, dice Hoh, el ejército hace un gran trabajo de formación y disciplina de los jóvenes de todas las razas, enseñándoles habilidades y responsabilidad. “Pero el resultado final de todo ello es matar a la gente”. Por eso recomienda a los jóvenes con ganas de probarse a sí mismos y con pasión por la aventura, que se unan al cuerpo de bomberos o, tal vez, que se conviertan en nadadores de rescate de la Guardia Costera.

Guerras futuras

¿Dónde tendrá lugar la próxima guerra estadounidense? Si se pudiera apostar por estas cosas, Irán podría ser el favorito. En una reciente manifestación contra la guerra en Los Ángeles, el ex veterano del ejército estadounidense Mike Prysner advirtió a la multitud sobre sus experiencias:

Mi generación pasó por la guerra de Irak. ¿Qué nos enseñaron que hay que saber ahora? Primeramente que mentirán. Mentirán sobre por qué tenemos que ir a la guerra, igual que hicieron entonces. Te mentirán. ¿Adivinen qué? Cuando esa guerra empiece a ir mal para ellos, como inevitablemente ocurrirá, y muchos de nosotros empecemos a morir ¿Qué van a hacer? Van a seguir mintiendo y van a enviar a más de ustedes a morir, porque no quieren asumir la responsabilidad. Pero a ellos no les van a volar las piernas ni tienen hijos en el campo de batalla, así que no les importa”.

También advirtió a los que le escuchaban de lo que les esperaba a los veteranos como él cuando volvieran:

“Cuando vuelvas a casa herido, lesionado, traumatizado ¿Qué van a hacer, te van a ayudar? No. Van a castigarte, a ridiculizarte, a echarte a la calle. Estos políticos han demostrado que no les importa que te cuelgues en el armario cuando vuelvas. No les importa si sales al bosque y te disparas. No les importa si acabas en las calles aquí mismo, en Skid Row. Han demostrado que no les importan nuestras vidas y no tienen derecho a dictar ningún control sobre nuestras vidas.”

El 3 de enero Trump ordenó el asesinato del general y estadista iraní Qassem Soleimani mediante un ataque con drones. Irán respondió disparando varios misiles balísticos contra las fuerzas estadounidenses en Irak. A pesar de que el parlamento iraquí aprobó una resolución unánime exigiendo la salida de todas las tropas estadounidenses, respaldada por una manifestación de 2,5 millones de personas en Bagdad, Estados Unidos anunció que enviaría miles de tropas más a la región, construyendo tres nuevas bases en la frontera entre Irak e Irán. En medio de la pandemia de COVID-19 que asola a la República Islámica, Trump ha anunciado nuevas sanciones para bloquear aún más a Irán la adquisición de medicamentos y suministros médicos que salvan vidas.

“Estados Unidos, respaldado por el Reino Unido, Israel, los saudíes y las demás monarquías del Golfo, utilizará cualquier motivo para lanzar ataques contra Irán”, dijo Hoh. “Lo mejor que pueden hacer los iraníes es esperar a noviembre. No dar a Trump y a los republicanos la guerra que pueden utilizar para distraer de la COVID-19”. David Swanson también condenó las acciones de su gobierno. “Estados Unidos se está comportando como el peor vecino del vecindario global”, dijo. “Tal vez el público estadounidense, al observar el uso de información privilegiada por parte de los senadores y la sociopatía presidencial, obtenga algún indicio de la verdadera profundidad de la maldad que hay detrás de la política exterior de Estados Unidos”.

Una enorme cantidad de 22 millones de estadounidenses han servido en las fuerzas armadas. Mientras que el ejército es constantemente glamoroso en la vida pública, la realidad para muchos es que, una vez que no son de utilidad para el complejo militar-industrial, son arrojados como basura en una acera. Con poco apoyo, una vez que se marchan, muchos, incapaces de afrontar la realidad de lo que han tenido que soportar, acaban quitándose la vida, masticados y escupidos por una implacable maquinaria de guerra, hambrienta de más sangre, más guerra y más beneficios.

Enlace al original inglés con fotografías:

www.mintpressnews.com/chewed-up-spi…





Enlace a la foto del artículo:

www.alamy.es/riendo-los-soldados-in…