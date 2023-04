Matarse a trabajar es una mierda #CoeficientesReductoresYA

–

De parte de CGT Fesi Bac April 26, 2023 147 puntos de vista

Aplicaci贸n de los coeficientes reductores en la edad de jubilaci贸n de profesiones de riesgo para la salud

El 18 de noviembre de 2011, el Gobierno de J.L. Rodr铆guez Zapatero, aprob贸 el Real Decreto 1698/2011, por el que se regula el r茅gimen jur铆dico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilaci贸n en el sistema de la Seguridad Social. Este Real Decreto establece un procedimiento para el estudio y aplicaci贸n de coeficientes reductores de la edad de jubilaci贸n para los sectores que tengan elevados 铆ndices de penosidad, insalubridad, mortalidad o toxicidad o bien para aquellas actividades que por sus caracter铆sticas no puedan ser desarrolladas a partir de una determinada edad.

El reconocimiento y aplicaci贸n de estos coeficientes permiten que los trabajadores y las trabajadoras de una determinada escala, profesi贸n, actividad o sector, puedan adelantar unos a帽os -en funci贸n del coeficiente reductor que se apruebe-, la edad ordinaria de jubilaci贸n. Desde CGT comenzamos a solicitar la aplicaci贸n de este nuevo procedimiento para sectores y actividades sobre los que pesaban claros indicios de riesgos para la salud hace tiempo. La Direcci贸n General de Ordenaci贸n de la Seguridad Social ten铆a el cometido de tramitar dichas solicitudes para que la Secretar铆a de Estado de Empleo elaborara el pertinente informe que acreditara o no la existencia de elevados 铆ndices de toxicidad, penosidad, insalubridad y mortalidad, pues as铆 lo establec铆a el Real Decreto 1698/2011. Pero no se ha movido nada desde entonces y los coeficientes no se han aplicado.

CGT iniciamos una campa帽a a partir del 28 de abril (d铆a mundial de la seguridad y la salud en el trabajo) contra la violaci贸n de este derecho fundamental que afecta a la salud de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. CGT exige a la Secretar铆a de Empleo que se asuman las responsabilidades por las partes implicadas. Pedimos a todxs las compa帽erxs del sindicato que se impliquen en una campa帽a que creemos fundamental para el conjunto de la clase trabajadora. El lema elegido es MATARSE A TRABAJAR ES UNA MIERDA y la etiqueta para redes es #CoeficientesReductoresYA. Hemos elaborado carteles y elementos para RRSS en castellano, catal谩n, euskera, galego, asturiano y aragon茅s. Los ficheros para la impresi贸n estaran en todas las federaciones pr贸ximamente y os animamos a pegarlos en vuestros centros de trabajo, calles, locales sindicales, asociaciones de vecinos, comercios y cualquier lugar que se os ocurra. Es imperiosa la aplicaci贸n de los coeficientes reductores, hay que poner la salud de las trabajadoras en el debate pol铆tico, muchas compa帽eras y compa帽eros no puede esperar.

Para empezar, ma帽ana mi茅rcoles 26 de abril el programa de radio Carne Cruda presenta nuestra campa帽a con la intervenci贸n de varias compa帽eras. A partir de las 10 de la ma帽ana, lo pod茅is escuchar aqu铆: https://www.eldiario.es/carnecruda/

MATARSE A TRABAJAR ES UNA MIERDA

El 28 de abril, D铆a Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es uno de esos d铆as que, para muchas organizaciones y personas, pasan desapercibidos en el calendario. Para CGT este d铆a tiene mucha importancia ya que, d铆a a d铆a, trabajamos muy a fondo en materia de seguridad y salud laboral para poder mejorar las condiciones de trabajo y reducir la accidentabilidad que tanto nos preocupa y que tan gravemente afecta a las personas trabajadoras.

La situaci贸n post-pandemia no ha mejorado en relaci贸n con la existente en 2019. Todav铆a miles de personas trabajadoras tienen problemas para que se les reconozcan los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales y son miles de personas las que, por miedo a las represalias, acaban tramitando dichos accidentes y enfermedades como bajas medicas por contingencias comunes. Estas situaciones no solo suponen una p茅rdida econ贸mica para la persona trabajadora, sino que suponen un fraude a la Seguridad Social ya que esos procesos de baja terminan siendo abonados con dinero p煤blico, es decir, con dinero de todas, mientras las mutuas siguen haciendo negocio.

Tambi茅n podemos observar c贸mo, a帽o tras a帽o, la accidentabilidad en personas trabajadoras de 55 a帽os o m谩s va en aumento de una manera alarmante, aumentando tambi茅n el n煤mero de accidente graves y mortales en esa franja de edad. Desde CGT entendemos que, tanto esta situaci贸n como otras, podr铆an haberse evitado o al menos reducido llevando a cabo medidas contundentes por parte de este Gobierno que se autodenomina progresista:

Por un lado, es necesaria una mayor inversi贸n en recursos para que se lleve a cabo la protecci贸n de la clase trabajadora mediante medidas preventivas por parte de las empresas, con una ampliaci贸n de los recursos existentes y una vigilancia continuada, real y eficaz, de las Administraciones

Por otro lado, y ante los datos expuestos, la aplicaci贸n inmediata el Real Decreto 1698/2011, aprobado por el Gobierno de Zapatero. La no aplicaci贸n de los Coeficientes Reductores en la edad de jubilaci贸n, en algunos sectores, est谩 elevando las cifras de mortalidad y accidentabilidad en los rangos de edad m谩s elevados, a la vez que est谩 aumentando el n煤mero de enfermedades profesionales en esos sectores.

Para evitar m谩s accidentes laborales, este 28 de abril, desde CGT volvemos a insistir en la necesidad de aplicar tanto estas, como otro tipo de medidas con car谩cter urgente. Recordamos a las Administraciones y a los diferentes Gobiernos que estamos hablando de la salud de las personas trabajadoras, de accidentes de trabajo que acaban con la vida de cientos de personas y lesionan gravemente a miles, de fraude por parte de las empresas en los procesos de bajas, etc. En definitiva, de omisiones que hacen que sea, de nuevo, la clase trabajadora quien lo pague con su propia salud e incluso con su vida.

Rojo y Negro

CGT Comunicaci贸n