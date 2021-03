–

La inmunóloga e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) María Cañelles despeja las incógnitas que rodean en los últimos días a la vacuna de AstraZeneca tras haberse suspendido de manera temporal su inoculación. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) presenta este jueves sus conclusiones sobre esta vacuna.

El Ministerio de Sanidad se reunía de urgencia este lunes con las comunidades autónomas y decidían paralizar la vacunación con AstraZeneca durante 15 días por la aparición de algunos casos de trombosis que podrían estar relacionados con la vacuna. España se sumaba así a Francia, Alemania, Portugal o Italia, que habían tomado la misma decisión.

“Son muy pocos casos en número absoluto, pero por importancia cualitativa de cada uno de ellos y como en la población general también hay muy pocos casos de trastornos de la coagulación, nos parece prudente parar”, explicaba el lunes la ministra Carolina Darias.

Las alarmas se mantienen encendidas desde ese momento porque ya se han administrado cerca de un millón de dosis (939.534), un 55,25% del total que entregó la farmacéutica, entre trabajadores esenciales menores de 55 años, personal sanitario, personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, docentes o farmacéuticos, dentistas y veterinarios. La principal preocupación es si existe algún tipo de riesgo para quienes se hayan puesto ya esta vacuna y qué sucede con quienes estén esperando la segunda dosis. Matilde Cañelles aclara las dudas de lo que se conoce hasta el momento desde un punto de vista científico.

¿Hay motivos para estar preocupados por la vacuna de Astrazeneca?

Yo creo que no. En realidad de este tipo de decisión no la suelen tomar los Estados, la debería haber tomado la Agencia del Medicamento, en este caso es la Agencia Europea del Medicamento la que debería investigar estos casos y aconsejar parar las vacunaciones. ¿Qué ha pasado? Que la Agencia Europea del Medicamento todavía lo está analizando. De momento han tenido una reunión y la portavoz de la agencia ha dicho que es mayor el daño que el beneficio si se para la vacunación, con lo cual la Agencia Europea del Medicamento estaría por continuar las vacunaciones mientras se investiga el tema. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido un efecto dominó, han empezado algunos países a parar las vacunaciones por su cuenta y los demás, al ver que los otros estaban parando en esta situación un poco delicada dicen “lo paro yo también hasta ver qué dice la agencia del medicamento”.

Se han detectado más de treinta casos de trombos (15 trombosis venosa profunda (TVP) y 22 de embolia pulmonar) entre los más de 17 millones de vacunados en la UE y Reino Unido. Representa el 0,0002 % de la población vacunada. ¿Es un dato alarmante?

Eso es lo que de momento están analizando los expertos a la espera de ver qué dice la Agencia Europea del Medicamento. Lo que están diciendo es que es un número normal, incluso menor, del que se daría de este tipo de trombos en la población normal que no está vacunada. O sea que, en ese caso, no estaría justificado parar las vacunaciones por este tipo de trombosis.

¿En qué consisten estas trombosis? ¿Estaban previstas como posible efecto adverso de la vacuna?

Bueno, este es un tipo de trombosis peculiar que se da menos en la población general y que está caracterizada por una bajada del número de plaquetas. Normalmente, cuando hay trombosis no se da este caso.

Y no, no está descrita en las especificaciones de la vacuna después de los ensayos clínicos. Pero claro, los ensayos clínicos son con menos gente que la que se ha vacunado. En Reino Unido ya han comparado la vacuna de Pfizer con la de AstraZeneca y los casos han sido el mismo número, incluso un poquito mayor en Pfizer y, desde luego, compatible con que no tengan nada que ver con la vacuna. Serían el mismo número de casos que se hubieran dado en la población normal sin vacuna.

Reino Unido de hecho no frenado la vacunación con AstraZeneca, mientras que Alemania, Portugal, Francia, España o Irlanda sí lo han hecho ¿a qué se debe que los países estén tomando decisiones diferentes?

Pues la verdad es que no lo sabemos, pero realmente ha sido extraño. Por ejemplo, en Reino Unido la Agencia del Medicamento inmediatamente lo ha investigado y ha dicho “seguimos vacunando porque no se puede establecer una relación de causalidad de la vacuna con los casos que se han dado”, que es probablemente lo que va a decir este jueves la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué los países independientemente lo han parado? Pues no sabemos, pero es bastante preocupante. No es positivo ni para la campaña de vacunación —que deberíamos estar acelerando precisamente ahora— ni para lo que es la confianza del público en las vacunas.

Sobre esto, ese objetivo que teníamos en el horizonte del 70%de la población vacunada en verano, ¿sigue siendo posible? ¿Cómo se va a notar este parón?

Yo estaba analizando precisamente el efecto que va a tener sobre las vacunas que no se van a poner de AstraZeneca combinado con las que van a empezar a llegar, porque ya se ha aprobado la de Janssen en Europa y al cabo de un tiempo vendrá la Novavax. Yo lo que veo es que si el parón de Astrazeneka nada más se quedará en estas dos semanas preventivas diría que nos va a retrasar solo dos semanas alcanzar el 70 % de la población vacunada, que yo lo estimo más o menos para el final del verano. Es decir, que si el retraso realmente es una parada de nada más dos semanas, pues lo absorberemos bien. Pero si dura más tiempo, entonces sí; cuanto más tiempo dure, mayor va a ser el impacto. Y también me preocupa que tenemos ya la variante británica en España, que se está expandiendo y provocando más contagios y muertes. Y me preocupa el efecto que puede tener el estar parando justo ahora.

¿Qué tipos de pruebas está haciendo la Agencia Europea del Medicamento para dar o no luz verde a la vacuna de nuevo?

Ellos lo que van a hacer es que van a analizar todos los datos clínicos de las trombosis que han surgido, en detalle, de los 30 casos o de los que haya. Van a ver exactamente cómo ha cursado la enfermedad y van a comparar con las estadísticas de ese mismo segmento de población sin vacunar en un año normal y determinar cuántos casos suelen surgir en ese período de tiempo.

Pero como esto ya es algo que está circulando, ya ha habido gente que ha comparado la de AstraZeneca con la de Pfizer mirando también los datos estadísticos y por lo que sabemos todos pensamos que no es preocupante y que va a ser muy parecido, o incluso menor, a lo que a lo que hubiera pasado sin la vacuna.

Y si finalmente sí que se demostrase esa causalidad. ¿Qué pasaría con las personas que ya se han puesto la primera dosis y están esperando a la segunda? ¿Corren algún riesgo? ¿Se podrían poner otra vacuna?

Si realmente se paralizará en Europa la vacunación de AstraZeneca, que lo veo muy improbable, se podría encontrar alguna solución porque estamos hablando de una vacuna de adenovirus (el virus en el que se basa la vacuna). Por ejemplo, la vacuna rusa también está basada en adenovirus, la de Janssen también está basada en adenovirus, la vacuna rusa pone dos dosis con dos adenovirus distintos cada dosis y está funcionando muy bien. Entonces seguro que se podría buscar alguna solución de este tipo. Como además se puede espaciar bastante la segunda dosis de AstraZeneca en este tiempo se buscaría una solución. Esa gente, desde luego, no se quedaría desamparada y no se quedaría sin la segunda dosis. Hay que dar tranquilidad a los vacunados, a todo el mundo que se haya puesto la primera dosis.

Hablábamos antes de la confianza, ¿se está erosionando estos días la confianza en la vacunación?

Sí, yo lo estoy viendo desde el fin de semana, que ya cundió el pánico con el tema de parar las vacunaciones hasta el día de hoy. Aunque es cierto que se está viendo mucha más tranquilidad en el público que en otras ocasiones porque ya están muy entrenados con toda la pandemia y se informan antes de entrar en pánico.

Es importante confiar en el proceso de vacunación y tenemos que ser conscientes de que si no nos vacunamos no salimos de esta. La pandemia va a seguir y ya sabemos que la única vía que tenemos para salir de la pandemia es la vacunación de un 70% de la población. Es cierto cada persona decide vacunarse, nadie te va a obligar, pero también lo estamos haciendo por una cuestión social, queremos acabar con la pandemia y yo pongo mi granito de arena. Yo me vacuno y yo estoy contribuyendo a eso.

