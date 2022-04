Rastreo IP – 94.198.54.198

Haciendo un rastreo inverso en Ipeleak.net tenemos un resultado: Estonia

Y a trav茅s de https://www.cual-es-mi-ip.net/geolocalizar-ip-mapa sabemos que la ip se localiza en Tallinn.

A continuaci贸n imagen de capturas con los resultados del rastreo:

Si buscamos la IP en:

>https://dnschecker.org/ip-whois-lookup.php?query=94.198.54.198

“role: Smartape NOC Team address: ESTONIA Address: Tallinn address: 10151 Address: Ahtri 12 phone: +3726991543″

Obtenemos 2 elementos a investigar a) nombre de la empresa proveedora del servicio, b) su tel茅fono

a)Si buscamos “Smartape NOC Team” en google el primer enlace:

>https://myip.ms/info/whois/188.127.228.137/k/2562931630/website/www.7tv.ru

“IP Owner: Smartape Noc Team

Owner Full IP Range: 188.127.228.0 – 188.127.228.255 Owner Address: Estonia, Tallinn, 10151, Ahtri 12 Owner Country: Russia OwnerPhone: +3726991543 Owner Website: www.acmespb.ru”

Observamos que nombre de empresa y tel茅fono coinciden. La direcci贸n del negocio est谩 en Estonia pero su propietario reside en Rusia.

b)Si buscamo el tlf +3726991543:

>https://www.ripe.net/membership/indices/data/ee.smartape.html

“SmartApe OU 10151 Tallinn phone: +3726991543 e-mail: info (at) smartape (dot) net Serviced Areas: CZ”

Obtenemos el nombre comercial del grupo que dirige la empresa, SmartApe OU, que vamos a buscar como c)

c) Si buscamos SmartApe OU en google:

>https://www.smartape.net/contacts

“Company name SmartApe O脺 Registry code 16124388 VAT number EE102329731 Legal form Private limited company Legal address Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Ahtri tn 12, 10151, Estonia Mailing address Ahtri 12 (Attn: E-Residency HUB O脺), Tallinn 10151, Estonia IBAN BE02 9671 7398 6640 SWIFT/BIC TRWIBEB1XXX”

SmartApe es una empresa de hospedamiento de webs. Un poco cara, por cierto.

Obtenemos los datos legales de la empresa, una Sociedad Limitada. Vamos a buscar su negocio para obtener datos de los propietarios en d).

d) Si buscamos SmartApe OU en google:

>https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.smartape_ou.95a6d2a3ee08ef7ff2100718e1ae379b.html

“Company Description: SMARTAPE OU is located in Estonia and is part of the Data Processing, Hosting, and Related Services Industry. SMARTAPE OU has 2 total employees across all of its locations and generates $160,174 in sales (USD). (Employees and Sales figures are modelled).

Key Principal: Mark Tepterev See more contacts

Industry: Data Processing, Hosting, and Related Services , Information , Data processing and preparation”