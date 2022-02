La defensa de Max Castellarnau, que va ser detingut durant les protestes contra la sent猫ncia, ha pactat amb la fiscalia una condemna d鈥檜n any i nou mesos, que evitar脿 que entri a pers贸. 鈥淗a estat una decisi贸 molt dura, molt reflexionada, per貌 era la millor dins d鈥檃questa peixera plena de taurons鈥, ha explicat a les portes de l鈥橝udi猫ncia de Barcelona.

El ministeri p煤blic l鈥檃cusava de delictes de desordres p煤blics, atemptat contra l鈥檃utoritat i lesiona. Per aix貌 demanava una pena de fins a set anys i mig de pres贸. Per la seva part, la Generalitat tamb茅 s鈥檋avia presentat com a acusaci贸 per un delicte de desordres p煤blics i demanava una pena de dos anys.

Max Castellarnau: 鈥淟es furgonetes que sortien de la comissaria anaven carregades d鈥檌ndependentistes鈥

Castellarnau, que sempre ha defensat la seva innoc猫ncia, va ser detingut de manera violenta el 16 d鈥檕ctubre de 2019 pels antiavalots dels Mossos d鈥橢squadra. 鈥淓ls policies, com que estava sol, van decidir que era perfecte per detenir-me i per processar-me. Dos anys i mig despr茅s som en un judici que 茅s injust i 茅s una farsa鈥, ha declarat abans d鈥檈ntrar al tribunal.

