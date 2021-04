–

De parte de Círculo Ácrata April 30, 2021

Max Heinrich Hermann Reinhardt Nettlau nació en Neuwaldegg (hoy parte de Viena) el 30 de abril de 1865 y murió en Ámsterdam el 23 de julio de 1944. Ha sido un importante historiador del anarquismo alemán e internacional. Partidario del anarquismo sin adjetivos y el panarquismo.

Rudolf Rocker lo consideró “El Herodoto de la Anarquía”, por sus indudables méritos como historiador. Fue un hombre retraído que vivió por y para el trabajo teórico y el pensamiento anarquista. Nació en Neuwaldegg (Wiener Wald, cerca de Viena) y se doctoró en la universidad de Leipzig. Heredó una pequeña fortuna que le permitió entregarse íntegramente a sus estudios históricos, aunque dicha fortuna fue a menos después de la Primera Guerra Mundial lo que hizo que viviera al borde de la miseria. Trabajador infatigable, no dejó de enriquecer su archivo cada día de su vida. Mantuvo siempre contacto con España manteniendo una gran afinidad con personalidades como Federico Urales (seudónimo de Juan Montseny) e interesándose por la documentación sobre la Primera Internacional que se conservaba en Barcelona; defendió un anarquismo “sin adjetivos”, lo que le situaba próximo a su amigo Tárrida de Mármol. Defendió con entusiasmo la revolución española -el 19 de julio de 1936 se encontraba en Barcelona- y lanzó llamadas a todos sus amigos europeos o americanos para divulgar el heroico pasado del movimiento obrero español, las causas y realidades de la Guerra Civil Española y la necesaria ayuda a los combatientes republicanos.

Sus primeros artículos se publicaron en el periódico Freiheit, editado por Most. Entre sus mejores publicaciones se encuentra Bibliographie de l’Anarchie editada en Bruselas por la Bibliotéque des Temps Nouveaux. Su obra mayor es la destinada a Bakunin, escrita en alemán, Michael Bakunin. Eine Biographie, tres volúmenes en origen, pero modificados más adelante (cosa que era una constante en su obra); tiene, además de esta obra, numerosos ensayos sobre el anarquista ruso. En 1922, publicó en italiano Vita e pensieri de Errico Malatesta, con edición española en 1933 por parte de La Revista Blanca. En 1928, Elisée Reclus. Anarchist und Gelerhter, 1830-1905. También escribió otros estudios menores dedicados a personalidades como Ernest Coverdeny, Fernand Pelloutier, Saverio Merlino, etc.

Sus memorias inéditas abarcan más de 3.500 páginas. Pero su obra monumental es Histoire de l’Anarchie, que tendría más de 3.000 páginas; se ha editado un compendio muy reducido en castellano, el ya mencionado Anarquía a través de los tiempos. La obra completa tiene un primer volumen, con tres capítulos, dedicado a la “Prehistoria de la Anarquía”; en 1927, vio la luz el segundo con el nombre de El anarquismo de Proudhon a Kropotkin. Su desarrollo histórico de 1849 a 1880; el tercero y último volumen publicado se tituló Anarquistas y social-revolucionarios. El desarrollo histórico del anarquismo en los años 1880-1886. El nazismo hizo imposible la edición de los volúmenes posteriores.

A Nettlau no se le puede considerar únicamente un historiador, transmisor o intérprete del pensamiento anarquista sino, obligatoriamente, poseía una concepción específica del mismo. La definición de su ideal ácrata aludía a una forma de pensamiento sensible al anhelo de libertad, pero no de una forma doctrinaria o cerrada, sino con capacidad de evolución sin ninguna limitación dogmática. Así, Nettlau contemplaba todas las concepciones y proyectos económicos que dieran al hombre mayor libertad e independencia personales. Se llamara mutualismo, colectivismo o comunismo, eran medios destinados a tal fin y debían ser puestos a prueba sin ninguna validez indiscutible apriorística. De ahí, su “anarquismo sin adjetivos” ya mencionado y su gran flexibilidad de pensamiento similar al de Malatesta. Era un firme partidario de la libre experimentación para poner a prueba las teorías y fue uno de los primeros pensadores en defender los derechos de las minorías.

Fuente: Acracia