De parte de Amor Y Rabia December 1, 2022 181 puntos de vista

Maximilien Rubel

Por Kevin Anderson (Obituario publicado en Capital & Class (London) No. 62, Summer 1997, p. 159-165)

En lo que ser谩 una verdadera p茅rdida para los estudios de Marx, Maximilien Rubel, editor internacionalmente conocido de la obra de Marx, muri贸 en Par铆s a la edad de 90 a帽os el 28 de febrero de 1996. El logro m谩s reconocido de Rubel fue su edici贸n de Marx Oeuvres, del primer volumen que se public贸 en 1963, al volumen IV, que apareci贸 hace tres a帽os (1). Seg煤n su colega de toda la vida Louis Janover, esta edici贸n provoc贸 las pol茅micas m谩s violentas por parte del Partido Comunista y sus intelectuales porque 鈥渧ieron que su monopolio sobre las ediciones de las obras de Marx estaban desapareciendo鈥 (1996: 143).

En 1952, mucho despu茅s de la publicaci贸n de la primera Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) o Textos Completos iniciada en Rusia en la d茅cada de 1920 por David Riazanov hubiera dejado de ser publicada, y cuando la 煤nica edici贸n a煤n publicada de la colecci贸n mucho menos completa de los Collected Works de Marx y Engels estaba editada en ruso, Rubel y Bracke-Desrousseaux publicaron una denuncia en un diario de izquierda franc茅s sobre el Instituto Marx-Engels-Lenin en Mosc煤 por su 鈥渟ilencio鈥 respecto al 鈥渄estino de Riazanov y su trabajo鈥. Escribieron que Stalin, que hab铆a mandado ejecutar a Riazanov, no 鈥渢olerar铆a la publicaci贸n en su totalidad de una obra que estigmatiz贸 su despotismo a trav茅s de la lucha despiadada librada por Marx y Engels contra reg铆menes policiales: los de Louis Napole贸n, de Prusia, y del zarismo鈥 (1952: 113).

La propia edici贸n de Rubel de las obras de Marx comenz贸 a aparecer una d茅cada despu茅s como parte de la prestigiosa serie Pl茅iade de la editorial Gallimard de grandes libros. Hasta la fecha han sido publicados dos vol煤menes de escritos econ贸micos de Marx (1963 y 1968), un solo volumen sobre filosof铆a (1982), y el primero de los dos vol煤menes proyectados sobre los escritos pol铆ticos (Oeuvres IV, 1994, en lo sucesivo citados como Marx 1994). Para completar la serie, tambi茅n se plane贸 un volumen de cartas. Estos vol煤menes, cada uno de los cuales tiene un promedio de alrededor de 2.000 p谩ginas, contienen una gran cantidad de comentarios detallados y eruditos sobre la vida y el trabajo de Marx en forma de prefacios, introducciones y notas cr铆ticas. Por ejemplo, para el primer volumen de los escritos econ贸micos de Marx, publicado en 1963, Rubel escribi贸 una larga cronolog铆a de la vida y obra de Marx, luego ampliada como libro (Rubel y Manale 1975), mientras que el volumen de 1994 de los escritos pol铆ticos de Marx hasta 1854 contiene casi 700 p谩ginas de notas y los prefacios de Rubel, que cubren cuestiones como el viejo y el nuevo MEGA, la relaci贸n de la filosof铆a con la teor铆a pol铆tica de Marx, y los antecedentes y contexto de cada selecci贸n.

Dado que la interpretaci贸n de Rubel de Marx siempre hab铆a subrayado su dimensi贸n pol铆tica, quiz谩s un examen de Marx Oeuvres IV de 1994, posiblemente la culminaci贸n del trabajo de su vida, dar a los lectores una idea de su enfoque general y contribuci贸n (2) El pr贸logo de Rubel al volumen ofrece el repaso breve m谩s claro que conozco de los diversos esfuerzos para publicar las obras de Marx. Cubre el MEGA inacabado de Riazanov, las ediciones de las obras completas de Marx y Engels rusa (1928-47) y de Alemania Oriental (1956-85), cuyo objetivo era m谩s limitado (que sirvieron de modelo para la Marx-Engels Collected Works en ingl茅s), y el nuevo MEGA, comenzado en 1975. Se帽ala mordazmente que 鈥渆l nombre de el iniciador y director de la primera MEGA (1927-35), D. Riazanov, nombrado por el propio Lenin para su cargo, no era siquiera mencionado鈥 por los nuevos editores de MEGA en Mosc煤 y Berl铆n Este (Marx 1994: xvi). Tambi茅n recuerda brevemente la situaci贸n del nuevo MEGA desde 1991, que est谩 siendo publicado ahora bajo la direcci贸n general de la International Marx-Engels Fundation en el International Institute for Social History de 脕msterdam.

Durante un per铆odo posterior a 1991, Rubel particip贸 como miembro de la junta asesora reorganizada del MEGA, una junta que ahora incluye una serie de destacados acad茅micos de Marx con varios puntos de vista. Aunque 茅l no se refiere a ella en su 1994 prefacio a Oeuvres IV, Rubel finalmente renunci贸 al consejo de MEGA, se帽alando en una entrevista de 1995 su 鈥渄esacuerdo sobre algunos principios de edici贸n, especialmente la ausencia de un plan para volver a editar los vol煤menes publicados durante el periodo marxista-leninista鈥. Tambi茅n dio a entender que se opon铆a a los planes de MEGA de publicar la mayor铆a de las notas de Marx y extractos de libros y art铆culos, materiales que tienen una estructura similar a los Ethnological Notebooks ya publicados. Como declar贸 en respuesta a una pregunta sobre si podr铆amos esperar importantes nuevos materiales de Marx para ser publicado en el MEGA: 鈥淔rancamente, no lo creo. Riazanov solo quer铆a publicar cuarenta vol煤menes simplemente porque pens贸 que era in煤til publicar todos los extractos de los cuadernos de Marx (隆m谩s de doscientos!). Estos cuadernos no son m谩s que simples copias, a menudo sin observaciones personales, de lo que estaba leyendo. Porque Marx era un lector obsesionado鈥. (Weill 1995: viii) (3).

La introducci贸n de 110 p谩ginas de Rubel a su Oeuvres IV, tomada junto con sus prefacios a las obras individuales incluidas y sus notas, constituyen de facto una biograf铆a intelectual de Marx hasta 1854. Aqu铆 usa el nuevo MEGA, que public贸 las cartas entre Marx y Engels hasta 1857, junto con otras fuentes para desenterrar algunos materiales interesantes. Por ejemplo, Rubel escoge un incidente significativo de 1841, cuando, durante el per铆odo en que Marx era terminando su disertaci贸n doctoral sobre Epicuro y Dem贸crito, el algo mayor Bruno Bauer coment贸 su proyecto. Bauer escribi贸 advirtiendo a Marx que deber铆a eliminar el ahora famoso ep铆grafe de Prometeo Encadenado, de Esquilo, que incluye las l铆neas:

Mejor ser un sirviente de esta roca

que ser un ni帽o fiel al padre Zeus

(citado en Marx [1841] 1975: 31)

Bauer dec铆a, sin duda correctamente, que mantener ese texto impedir铆a a Marx convertirse en profesor en Alemania, tanto porque su contenido era demasiado radical como porque Esquilo no era un fil贸sofo reconocido. Rubel tambi茅n desarrolla un rico an谩lisis informativo de un pasaje de un poema de Goethe sobre el conquistador t煤rc贸mano Timur, que fue citado por los Hegelianos de Izquierda en la d茅cada de 1840, donde Goethe sugiere que incluso de un sufrimiento terrible puede salir algo bueno. Aqu铆 Rubel tambi茅n retoma la deuda de Marx con Hegel. Sin embargo, la discusi贸n de Rubel sobre los principios de Marx el pensamiento filos贸fico es algo decepcionante a pesar de su erudici贸n, en gran parte porque convierte a Marx en un pensador demasiado ecl茅ctico, saliendo de su camino para sugerir la influencia sobre Marx de Kant, Spinoza, Herder e incluso Schelling, mientras minimiza la de Hegel. Por ejemplo, cuando Marx en un punto discute un concepto hegeliano clave, la 鈥渘egaci贸n de lo negativo鈥, Rubel no menciona a Hegel (Marx 1994: c), mientras que en otro lugar escribe de manera un tanto incongruente que el 鈥渃ap铆tulo final de El Capital… vuelve a lo 鈥榠mperativo categ贸rico鈥 de la 茅tica marxista鈥 (Marx 1994: xcvi), convirtiendo aqu铆 al Marx maduro en un kantiano.

Carta del 15 de febrero de 1985 de Maximilien Rubel a su editor, Robert Gallimard, comunic谩ndole que dejaba de trabajar en la preparaci贸n del Volumen IV de su antolog铆a Ouvres de Marx, por negarse a aceptar que alguien pudiera controlar (y censurar) su linea editorial. (FUENTE)

Rubel tiene algunos comentarios interesantes sobre el desarrollo del concepto inicial de Marx de trabajo alienado hasta el de la alienaci贸n pol铆tica. Argumenta provocativamente que los escritos reproducidos en este volumen sobre la pol铆tica y el estado del los a帽os 1848-54 son anteriores a los de econom铆a pol铆tica por los cuales Marx es m谩s conocido: 鈥淢arx, el cr铆tico de la pol铆tica, es anterior a Marx, el cr铆tico de la econom铆a pol铆tica. El analista de la divisi贸n enajenada del hombre moderno en p煤blico y privado precede al analista de la alienaci贸n econ贸mica. En su teor铆a, la negaci贸n del estado es anterior a la negaci贸n del capital, el anarquismo antes que comunismo鈥 (Marx 1994: cxx- vii-viii). yo no puedo estar totalmente de acuerdo con Ru- bel en este punto, ya que Marx ten铆a ya hab铆a hecho mucho trabajo sobre teor铆a econ贸mica a mediados 1840, y porque las diferencias de Marx con el anarquismo son expl铆citas a lo largo de su obra. No obstante, Rubel ha capturado aqu铆 (y en otros lugares de su trabajo) algo del esp铆ritu libertario de Marx, un aspecto de su pensamiento que a menudo se perd铆a durante los largos a帽os de la burocr谩tica Segunda Internacional y luego del estatismo comunista.

La contribuci贸n m谩s importante de Rubel en este volumen est谩 menos en su larga introducci贸n que en sus m谩s de 500 p谩ginas de prefacios y no- tas explicativas que acompa帽an los trabajos individuales de Marx que ha seleccionado. Como ya hab铆a incluido en vol煤menes anteriores de el Marx Oeuvres lo que muchos consideran los escritos pol铆ticos de Marx, las criticas de 1843 de la Filosof铆a del Derecho de Hegel, 鈥楽obre la cuesti贸n jud铆a鈥 y el Manifiesto Comunista, el Oeuvres IV de 1994 comienza con selecciones del periodismo revolucionario de Marx de 1848-49, y luego incluye La lucha de clases en Francia, El dieciocho brumario de Louis Bonaparte, una selecci贸n de sus art铆culos para el New York Daily Tribune sobre Inglaterra, China e India, as铆 como sus escritos menos conocidos, como los referidos a la ruptura de la Liga Comunista, el juicio a los comunistas en Colonia, sobre Palmerston, sobre Espa帽a, y sobre la Guerra de Crimea de 1853-56.

El prefacio editorial de Rubel para el Dieciocho Brumario, de 28 p谩ginas, retoma la historia de la publicaci贸n de la obra y sus notas indican las diferencias textuales entre las dos ediciones de la misma publicadas durante la vida de Marx. Rubel ofrece un repaso emocionante de los primeros a帽os de Marx en Londres, mostrando de manera muy gr谩fica en detalle su aislamiento incluso de otros emigrantes revolucionarios. La pobreza, su ridiculizaci贸n por la prensa del establishment alem谩n, e incluso las acusaciones de ser agente un de la polic铆a (el hermanastro de Jenny Marx era por entonces el Ministro del Interior de Prusia y lideraba la represi贸n de los dem贸cratas y los revolucionarios) acosaron a Marx durante este per铆odo. Rubel tambi茅n se帽ala astutamente a algunas diferencias claves en 1851 entre Marx y Engels con respecto a Polonia, con Engels en este punto muy cerca de oponerse a la lucha de Polonia por la independencia, y tambi茅n destaca la predilecci贸n bien conocida de Engels por el lado militar de las cosas. Sin embargo, aunque Rubel tiene una merecida reputaci贸n por exagerar las diferencias entre Marx y Engels, y por su hostilidad hacia Engels, en este mismo prefacio cree que Engels ayud贸 a Marx a formular las conocidas l铆neas de apertura del 18 Brumaire. Indica que en una carta de El 3 de diciembre de 1851, Engels le hab铆a escrito a Marx sobre el golpe bonapartista en Francia, usando la frase 鈥渓a primera vez como gran tragedia y la segunda como peque帽a farsa鈥 (Marx 1994: 1363).

El breve prefacio de Rubel a su selecci贸n del material del New York Daily Tribune es menos interesante que su notas explicativas m谩s largas para ese mismo material, especialmente las de los controvertidos escritos sobre la India. Aqu铆 Rubel una vez m谩s saca el poema de Goethe sobre Timur, que Marx cita al final de uno de sus art铆culos de India de 1853 en el que argumenta que algo positivo podr铆a surgir del colonialismo brit谩nico. Rubel pone a discusi贸n en este pasaje la relaci贸n de Marx con Hegel, que enlaza con la noci贸n del capitalismo como un desarrollo progresivo en la historia que Marx hab铆a continuado en el Manifiesto Comunista. En los escritos de Marx sobre el falso y reaccionario brit谩nico Lord Palmerston, especialmente su acusaci贸n de que este 煤ltimo era en realidad un agente zarista, Rubel cita un an谩lisis temprano y poco conocido de Riazanov: 鈥淓s por tanto, un error… hacer de Palmerston un amigo de principios de Rusia… Su 鈥榩rincipio鈥 m谩s elevado eran los intereses de la oligarqu铆a inglesa鈥 (Marx 1994, 1532) (4).

Segundo volumen de antolog铆a Ouvres de Marx editada por Rubel en la Biblioth猫que de la Pl茅iade de Editorial Gallimard.

Durante muchos a帽os, como dijo una vez Raya Dunayevskaya, el r茅gimen estalinista ruso emple贸 鈥渢iempo, energ铆a y vigilancia incre铆bles鈥 para 鈥瀍ncarcelar a Marx dentro de los l铆mites 鈥渄e su ideolog铆a鈥 (1988: 63). Como parte de este proceso, Marx tambi茅n fue editado a menudo de manera tendenciosa, desfigurando sus escritos liberadores y humanistas con prefacios y notas dogm谩tica y autoritarias, e incluso retras贸 o suprimi贸 la publicaci贸n de algunos de sus escritos m谩s importantes. En esto contexto, las ediciones de Rubel de Marx se destacaron como una alternativa. Junto con Riazanov, fue uno de los principales editores de Marx del siglo. Adem谩s, Rubel produjo un cuerpo te贸rico de trabajos sobre Marx (5). Hoy, cuando muchos est谩n tratando de fomentar un retorno a Marx, que ser铆a al mismo tiempo una ruptura con el legado del comunismo totalitario, su trabajo continuar谩 ayud谩ndonos a ver a Marx como un pensador revolucionario fundamentalmente democr谩tico y humanista. En su 煤ltima entrevista, Rubel declar贸 con confianza que Marx 鈥渆s un pensador del siglo XX y no del siglo diecinueve鈥. A帽adi贸 que los peligros gemelos de la emancipaci贸n humana que Marx se帽al贸 a lo largo de su escrituras, 鈥渆l estado y un sistema capitalista en el proceso de la globalizaci贸n鈥, a煤n 鈥減esan sobre el destino de la humanidad, a trav茅s de las armas de destrucci贸n masiva鈥 (Weill 1995: viii), hoy m谩s que nunca.

NOTAS

(1) Karl Marx, Oeuvres IV. Politique I. 脡dition 茅tablie, pr茅sent茅 et annot茅 par Maximilien Rubel. (Ediciones Gallimard, Par铆s, 1994: cxxxv, 1829. ISBN 2-07-011296-9. 540 francos). Nombrado en el texto a partir de aqu铆 como Marx 1994.

(2) Ver tambi茅n la revisi贸n de este volumen por Bertell Ollman (1995).

(3) Para un informe altamente esclarecedor sobre la estructura actualmente proyectado para el MEGA, incluida una cuenta de algunos de los de- bates sobre la reducci贸n de su tama帽o por razones financieras y una completa lista de los vol煤menes ya publicados y actualmente proyectados, ver Grandjonc y Rojahn (1995). Este art铆culo apareci贸 en el nueva revista MEGA-Studien, fundada en 1994 y publicada por el International Institute for Social History de Amsterdam. Esta revista multiling眉e sirve como un foro internacional para discusiones sobre la historia y el estado actual del MEGA.

(4) Rubel cita esta afirmaci贸n de las largas notas editorales de Riazanov (1920), una colecci贸n de dos vol煤menes de 1.000 p谩ginas, aparentemente la primera traducci贸n al alem谩n de una gran selecci贸n de art铆culos de Marx para el New York Daily Tribune. Curiosamente, Riazanov no incluy贸 ninguno de los art铆culos de Marx de la d茅cada de 1850 sobre la India o China, concentr谩ndose en aquellos sobre Europa Occidental, Rusia, y Turqu铆a.

(5) Ver la colecci贸n bastante representativa de sus escritos que apareci贸 en ingl茅s hace m谩s de una d茅cada (Rubel 1981), y el tributo a Rubel por Bongiovanni (1981), as铆 como la evaluaci贸n cr铆tica de Dunayevskaya (1982) y un art铆culo previo m铆o en esta revista (Anderson 1992).

REFERENCIAS

鈻 Anderson, K. (1992) “Rubel鈥榮 Marxology: A Critique”, Capital & Class 47: 67-91.

鈻 Bongiovanni, B. (1981) “Maximilien Rubel”, Telos 47:159- 74. Dunayevskaya, R. (1982) “Hobsbawm and Rubel on the Marx Centenary, But Where Is Marx?”, News & Letters 27 No.7 (August-September): 4,10.

– (1988) Marxism and Freedom. From 1776 until Today. Columbia University Press, New York.

鈻 Grandjonc, J. and J. Rojahn (1995) “Aus der MEGA-Arbeit. Der revidierte Plan der Marx-Engels-Cesamtausgabe”, MEGA-Studien 2:62-89.

鈻 Janover, L. (1996) “Maximilien Rubel: une oeuvre & d茅couvrir”, L鈥楬omme et la soci茅t茅 (January-March): 143-46.

鈻 Marx, K. ([1841] 1975) “Difference Between the Democritean and Epicurean Philosophy of Nature”, in Marx and Engels, Collected Works, Vol. 1, International Publishers, New York: 25-105. (1994) Oeuvres IV. Politique I. Edition established, presented, and annotated by Maximilien Rubel. Gallimard, Paris. Oilman, B. (1995), “Review of Rubel鈥榮 Marx, Oeuvres IV”, MEGA-Studien 2: 126-27.

鈻 Riazanov, D., ed. (1920) Gesammelte Schriften von Karl Marx und Friedrich Engels. 1852 bis 1862. Translated by Luise Kautsky. Two vols. Dietz Verlag, Stuttgart.

鈻 Rubel, M. (1981) Rubel on Karl Marx: Five Essays. Edited and translated by Joseph O鈥楳alley and Keith Algozin. Cambridge University Press, Cambridge and New York.

鈻 Rubel, M. and Bracke-Desrousseaux (1952) “L鈥極ccident doit Marx et Engels une Edition monumentale de leurs oeuvres”, La Revue socialiste 59 (July): 113-14.

鈻 Rubel, M. and M. Manale (1975) Marx without Myth: A Chronological Study of His Life and Work. Basil Blackwell, Oxford and Harper & Row, New York.

鈻 Weill, N. (1995)鈥 鈥淯n penseur du XXe siecle et non du XlXe. Un References entretien avec Maximilien Rubel鈥, Le Monde (September 29): viii.

Este art铆culo es parte de un dossier sobre el papel del anarquismo en la difusi贸n de la obra de Karl Marx publicado en el n煤mero 72b de la revista Amor y Rabia, que puede descargarse en formato PDF aqu铆. Una introducci贸n puede leerse aqu铆.