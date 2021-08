–

Los titulares que diariamente informan de la evoluci贸n de la pandemia en Espa帽a han sido similares durante todo el mes de agosto. La incidencia baja, pero el n煤mero de fallecidos parece tener un m铆nimo dif铆cil de atravesar. Desde el pasado 16 de agosto, y seg煤n los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad, ha habido m谩s de un centenar de muertes diarias por covid-19, un n煤mero demasiado elevado que muestra el impacto de una quinta ola iniciada con contagios entre j贸venes y que, sin embargo, ha sido menos letal que las anteriores. Pero, 驴por qu茅 aun as铆 contin煤a habiendo tantos fallecimientos? 驴Qui茅nes son las personas que siguen muriendo a causa de la infecci贸n por coronavirus? Seg煤n los expertos consultados por infoLibre, la respuesta es clara: aquellos que no tienen la pauta vacunal completa y, una vez m谩s, los mayores.

Puede parecer parad贸jico. Al final, quienes siguen engrosando las listas de fallecidos por covid son dos grupos de personas que se encuentran en las dos caras opuestas de una misma moneda: los que no han sido inmunizados y los que s铆. Pero tiene explicaci贸n. El epidemi贸logo Pedro Gull贸n aclara que, aunque el porcentaje de vacunaci贸n de los mayores de 80 a帽os es del 100%, no se puede olvidar que son estos los que m谩s peligro tienen de sufrir consecuencias graves por la infecci贸n. Al final, lamenta, una persona de 80 a帽os vacunada tiene m谩s probabilidades de fallecer por el virus que una de 20 que todav铆a no ha sido inmunizada.

Jos茅 Mart铆nez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud P煤blica, lo comparte. “Lo normal es que las personas que siguen falleciendo sean mayores porque tienen un deterioro generalizado de su estado de salud”, explica. “La vacuna protege, pero no esteriliza. A una persona de 80 a帽os con problemas de inmunidad se le puede complicar la enfermedad y aunque aparezcan como fallecidos por covid la realidad es que han muerto por una complicaci贸n de las patolog铆as que ya ten铆an”, a帽ade. No obstante, critica que el Ministerio de Sanidad no certifique esta afirmaci贸n a trav茅s de los datos y pide, como ya lo hizo con la incidencia acumulada, que las cifras se desglosen por grupos de edad. As铆, sostiene, se puede luchar contra el virus con m谩s datos en la mesa y, por ende, m谩s efectividad.

Aun as铆, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) s铆 ofrece un panel con datos m谩s espec铆ficos sobre el impacto del covid en Espa帽a. Detalla, por ejemplo, si los fallecidos eran hombres o mujeres, en qu茅 provincia viv铆an y qu茅 edad ten铆an 鈥攁unque son cifras generalmente inferiores a las ofrecidas por el departamento de Carolina Darias porque este 煤ltimo a帽ade casos anteriores que a veces engordan los datos, dice Gull贸n鈥. Acercando la lupa a esos informes, lo afirmado por ambos epidemi贸logos se confirma. Todos los d铆as, el mayor n煤mero de muertes se produce entre los mayores de 80 a帽os.

Por ejemplo, el pasado 16 de agosto, de los 75 muertos que aparecen en los datos del ISCIII, 43 (el 57,3%), ten铆an m谩s de 80 a帽os. El d铆a siguiente, el 57%. Y al siguiente, el 60%. El esquema se repite siempre de esa forma: a medida que la edad crece, el n煤mero de fallecidos hace lo propio.

Ocurri贸 lo mismo durante el mismo periodo de 2020, en el que, adem谩s, se observa que la mortalidad era menor. Pero eso tambi茅n tiene una explicaci贸n, dice Gull贸n, y poco tiene que ver con que la vacuna no sea efectiva. Entonces la incidencia acumulada a 14 d铆as (los casos entre 100.000 habitantes) era muy inferior a la de ahora. “La incidencia de ahora no tiene nada que ver con la de agosto del a帽o pasado, que ahora considerar铆amos m铆nima. En aquel momento habl谩bamos de un comienzo de una segunda ola”, pero ahora estamos inmersos en la quinta, argumenta.

Aun as铆, asegura 茅l y Mart铆nez Olmos, la letalidad ha disminuido much铆simo. 驴Qu茅 quiere decir esto? Que las vacunas han conseguido que para un mismo n煤mero de casos los fallecimientos sean menores. “Lo que hay que tener en cuenta es que con la incidencia tan alta que tenemos ahora y sin vacunas, las cifras de muertes ser铆an much铆simo m谩s altas”, dice Gull贸n. “Un centenar de muertes al d铆a impacta a nivel psicol贸gico porque con la vacunaci贸n pens谩bamos que est谩bamos ya al final del t煤nel, que la vacuna proteg铆a del todo, pero lo cierto es que la mortalidad, el n煤mero de fallecidos entre los contagios, ha bajado much铆simo”, a帽ade Mart铆nez Olmos.

No vacunados, el otro perfil en peligro

Pero no son solo los mayores. Seg煤n los dos expertos consultados, el otro perfil de ciudadanos que forman parte del centenar de fallecidos diarios por covid-19 son los que todav铆a no han recibido la pauta completa de vacunaci贸n. Y no son pocos. Seg煤n el informe publicado por el Ministerio de Sanidad este jueves 鈥攅l 煤ltimo disponible antes de cerrar esta informaci贸n鈥, hay alrededor de un 10% de la poblaci贸n diana que todav铆a no ha recibido la pauta completa. Si tienen que recibirla algo m谩s de 27 millones de espa帽oles, lo han hecho menos de 25, el 91,7%, seg煤n la informaci贸n del departamento de Carolina Darias, que muestra que Melilla es el lugar donde peor ritmo de vacunaci贸n se lleva: hasta este jueves solo hab铆an recibido las dos dosis de la vacuna el 82,2% de los mayores de 12 a帽os. Extremadura, con el 96,6%, se encuentra en el lado opuesto de la lista.

Por grupos de edad, es el de 12 a 19 a帽os el que menor porcentaje de vacunados acumula. Es, concretamente, del 20,4%, algo que podr铆a complicar la inminente vuelta al cole. Tras ellos, tan solo el 52,2% de los j贸venes entre 20 y 29 a帽os han recibido las dos dosis de la vacuna. Los expertos recuerdan que estos grupos tienen menos posibilidades de sufrir las consecuencias graves del covid-19 y que la enfermedad les llegue a provocar la muerte, pero tambi茅n se帽alan que, aun as铆, el riesgo est谩 ah铆. Adem谩s, entre las personas m谩s mayores, exceptuando el grupo de mayores de 80 a帽os, la vacunaci贸n no ha alcanzado el 100%. As铆, por ejemplo, entre los que tienen 70 y 79 a帽os han recibido la pauta completa el 98,4% y entre los de 60 y 69, el 95,1%.

驴Y una tercera dosis?

La situaci贸n se produce al mismo tiempo que ya se ha abierto el debate de administrar una tercera dosis de la vacuna, algo que quiz谩s aumenta su sentido teniendo en cuenta el hecho de que los mayores de 80 a帽os, a pesar de tener la pauta completa, fallecen. La ministra de Sanidad asegur贸 a este respecto este mi茅rcoles que Espa帽a est谩 “preparada” para inocularla y que el grupo de expertos en vacunas, que se encuentra trabajando en la posibilidad, podr铆a llegar a una conclusi贸n la semana que viene. “Esperemos que la pr贸xima [semana] tengamos una posible propuesta donde pueda determinarse cu谩ndo y, en cualquier caso, a qu茅 colectivo vacunamos con la tercera dosis”, dijo en rueda de prensa tras la reuni贸n del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

No obstante, tambi茅n ha recordado que se contin煤a a la espera de la posici贸n de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en ingl茅s) sobre la conveniencia o no de ampliar la pauta de vacunaci贸n. “El pronunciamiento de la EMA siempre es importante, igual que saber el resultado de los ensayos cl铆nicos, pero la decisi贸n va a depender de las autoridades sanitarias de Salud P煤blica”, asegur贸 la ministra. Sin embargo, los expertos consultados rechazan radicalmente que la decisi贸n de esas autoridades se produzca antes de la de la EMA.

“La decisi贸n de ponerla, a la poblaci贸n en general o a grupos espec铆ficos, tiene que tener el aval de las agencias de medicamentos. Y esa decisi贸n todav铆a no est谩”, dice Mart铆nez Olmos, que cree que el aval para que la reciban personas con problemas de inmunidad (como pacientes trasplantados, por ejemplo) llegar谩 pronto, algo que tambi茅n intuye Gull贸n. “Para inmunodepresivos, llegar谩 pronto”, dice. Ahora bien, para la poblaci贸n de tercera edad no est谩 tan claro.

“A d铆a de hoy la evidencia dice que la inmunidad de la vacuna es duradera, y cuando no es necesario no se tiene porqu茅 administrar otro medicamento”, dice Mart铆nez Olmos, que tambi茅n destaca el hecho de que aprobar terceras dosis limitar铆a el acceso a las vacunas de pa铆ses m谩s pobres, algo que no es para nada recomendable. “Si no conseguimos el acceso universal a las vacunas pueden generarse nuevas variantes que podr铆an hacer in煤tiles las vacunas actuales“, advierte. De momento, toca esperar.

