Estas cadenas de violencias estructurales afectan incluso de manera diferencial a cada poblaci贸n LGBTI+. No es lo mismo un hombre gay con empleo formal y acceso a la salud, que una mujer lesbiana o trans que trabaja en la informalidad sin seguridad social. Juan Carlos, por ejemplo, no vio afectado su trabajo ni su ingreso. Para 茅l, trabajar desde casa lo mantuvo 鈥渕enos expuesto a enfermar鈥 y cuenta que por esa raz贸n no tuvo que recurrir a atender su salud.

En la Encuesta: impacto diferenciado de la la Covid-19 en la comunidad LGBTI en M茅xico, entre quienes respondieron la edad se encontr贸 que hay una prevalencia de mujeres lesbianas y mujeres trans adultas mayores. Tras ese hallazgo proponen reflexionar sobre pol铆ticas p煤blicas para que se mejoren las condiciones de envejecimiento. 鈥淓stas condiciones de bienestar deben ser con acceso igualitario y libre de discriminaci贸n, con perspectiva de g茅nero y ciclo de vida鈥, menciona el informe.

Sobre esto las autoras del art铆culo El derecho a los cuidados de las personas mayores, una necesidad del sistema de Salud en M茅xico, observan que hay una 鈥渘ecesidad imperiosa鈥 de realizar modificaciones en los sistemas de atenci贸n de las personas adultas mayores 鈥減ara solucionar ahora las carencias en el ejercicio de derechos鈥.

Las autoras proponen: es necesario evidenciar el envejecimiento no como un fen贸meno homog茅neo, sino que, muy por el contrario, la vejez debe analizarse con detenimiento y con variables que en ella inciden . Por ello proponen que 鈥渓a perspectiva de cuidados debe entenderse como multifactorial y con una serie de interrelaciones 鈥攅ntre la familia, el Estado y la comunidad鈥, en donde la carencia o mala atenci贸n de alguno puede llevar a una ineficacia de los cuidados鈥.

Resiliencia, ternura y comunidad

En la colonia 脕lamos de la Ciudad de M茅xico, Samantha Flores, una mujer trans de 89 a帽os abri贸 Vida Alegre, una casa de d铆a que desde 2018 sirve como espacio de encuentro y que antes y durante la pandemia ha sido tambi茅n una respuesta comunitaria para personas adultas mayores LGBTI+.

鈥淓s lo que le digo a Samantha: 鈥攅s incre铆ble que este lugar pueda unir tantos corazones, tantas sensibilidades y podamos juntarnos y adem谩s, poder platicar sin que nadie se sienta inc贸modo o inc贸moda, 驴no? Ese es el valor que le doy a Vida Alegre, las personas鈥. Quien habla es Korina, una mujer trans de tez morena, ojos peque帽os y pelo lacio al hombro que dice estar 鈥渁 cinco minutos de cumplir 60鈥. La mayor parte de su vida se dedic贸 a laborar en el gremio de los bares y tambi茅n durante un tiempo ejerci贸 el trabajo sexual.

Alfi y Anzin son amigas y desde que abri贸 Vida Alegre frecuentan el espacio y participan en las distintas actividades como sesiones de tanatolog铆a, yoga o el club de cine. Aqu铆 han encontrado, sobre todo, amistad. 鈥淓ste lugar me ha dado muchas amigas y eso para m铆 es lo m谩s importante. Es muy lindo la manera de c贸mo te tratan, esa amabilidad, es como hacerte un cari帽ito y todos los cari帽itos que la gente te haga, de cualquier manera, son bienvenidos鈥. Quien responde es Antzin, una mujer de pelo cano y corto, ojos azules y voz relajada. Tiene 74 a帽os, es masajista y viajera 鈥攄urante treinta a帽os recorri贸 parte de Asia para aprender meditaci贸n y t茅cnicas de masaje鈥. No le gusta ponerse etiquetas, dice que no se identifica con ninguna letra de la sigla LGBT+. Ella siente atracci贸n hacia las personas sin importar el g茅nero.

Para Alfi, una persona no binaria e intersex de 71 a帽os que usa la bicicleta como medio de transporte, Vida Alegre representa un lugar seguro y con compromiso hacia las personas como elle y 鈥渆l resto del arco铆ris鈥. Dice que aqu铆 鈥渉ay m谩s intimidad, m谩s confianza, m谩s convivencia鈥.

Pero a Vida Alegre no solo acuden personas LGBTI+. Korina cuenta que incluso antes de la pandemia, mujeres cisheterosexuales (es decir, personas que se identifican con su g茅nero asignado al nacer y sienten atracci贸n por personas del g茅nero contrario) ya frecuentaban el lugar. Y reclama que ellas, como las personas LGBT, 鈥渢ambi茅n viven mucho abandono鈥.

En marzo de 2020, cuando se anunci贸 la pandemia en M茅xico, el gobierno tom贸 medidas de mitigaci贸n y acat贸 la directriz de la Organizaci贸n Mundial de la Salud al declarar a las personas adultas mayores como uno de los grupos de riesgo ante la Covid-19. Vida Alegre cerr贸 y sus integrantes activaron medidas de organizaci贸n frente al aislamiento, la soledad y el hambre. 鈥淟a comunidad somos muy apapachadora, somos muy querendones, de afecto. Entonces que de un d铆a para el otro cerraran nuestro lugar, donde nos pod铆amos reunir para platicar y vernos y adem谩s, con un antecedente de una vida dif铆cil, de aislamiento, pues s铆 fue duro鈥, dice Korina.

Pese al cierre f铆sico, la acci贸n comunitaria de Vida Alegre permaneci贸. Abrieron un grupo de WhatsApp para permanecer en contacto y Burritos no bombas, un banco de alimentos autogestionado por y para personas LGBTI+, les brind贸 despensas (productos b谩sicos para una alimentaci贸n nutritiva) durante ocho meses.

鈥淣os segu铆amos contactando por nuestro grupo de WhatsApp. Como sea sab铆amos qui茅n se hab铆a enfermado, qui茅n no y rez谩bamos por nuestra familia adoptiva que somos, porque todos nos hemos adoptado. Afortunadamente nadie muri贸, muchos se infectaron pero la libramos y no hubo p茅rdidas鈥. Korina encontr贸, adem谩s del apoyo de su familia elegida, el amor de sus amigas cuando padeci贸 en cama por Covid-19. 鈥淟a pandemia me dio la oportunidad de reforzar la parte emocional con mis amigas y de saber qui茅nes est谩n cerca. La cuesti贸n emocional fue un descubrimiento muy grande. Aunque mucha gente dice que la pas贸 mal yo me siento muy feliz porque a pesar de que estuve a punto de morirme me di cuenta de que tengo gente que me quiere mucho y que yo quiero much铆simo鈥

La existencia de un grupo de WhastApp permiti贸 mantener en contacto a la mayor铆a de la familia de Vida Alegre, pero Alfi no pudo tener acceso ya que no cuenta con internet ni un celular inteligente, adem谩s, no sabe usarlo. Frente a eso Alfi cuenta que es importante buscar oportunidades. 鈥淪i te restringen algo pues exploras, buscas por otro lado y encuentras cosas que te motiven. Me motivan las aperturas por los derechos, el activismo principalmente ambientalista y me gustar铆a implementar en Vida Alegre un taller de lenguaje incluyente鈥

Para Antzin, WhatsApp fue la v铆a por donde pudo estar m谩s en contacto con sus amistades. Con las viejas, las de otros continentes, las de su grupo de meditaci贸n y las que hizo cuando sal铆a a caminar a los parques o a La Milla, un circuito para correr o andar en bici dentro del bosque de Chapultepec. 鈥淎ntzin platica hasta con las piedras鈥, dice Alfi en alusi贸n a la facilidad que tiene Antzin por conversar con personas que no conoce y volverlas sus conocidas.

Pero tambi茅n, frente a la soledad, Antzin y Alfi dicen no compartir la idea lacrim贸gena que se tiene sobre ella. Ambas (Alfi usa pronombres elle y ella) disfrutaron tambi茅n su tiempo a solas y la transformaci贸n que tom贸 la ciudad ante el confinamiento. 鈥淟a ciudad no cerr贸 completamente pero yo la sent铆a m谩s libre. En ese sentido fue ventajoso porque la naturaleza recuper贸 espacios que no ten铆a鈥 de repente aves que no se aparec铆an, aparec铆an porque no ten铆an a la humanidad encima, responde Alfi鈥.

