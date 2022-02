–

McKenzie Wark es el autor de A Hacker Manifesto [Un manifiesto hacker], The Spectacle of Disintegration [El espect谩culo de la desintegraci贸n], I鈥檓 Very Into You [Estoy fascinado contigo], de pr贸xima publicaci贸n, y Molecular Red [Rojo molecular], entre otros. La siguiente transcripci贸n es un extracto de una ponencia reciente durante la conferencia sobre trabajo digital presentada por la universidad The New School (Nota GuerrillaTranslation ).

Quiero comenzar con el postulado de que en lugares como Nueva York, vivimos en el mundo superdesarrollado. De alguna manera nos pasamos por alto un grado de transformaci贸n. Una transformaci贸n que no sucedi贸, o que quiz谩s no pudo suceder. Pero por el hecho de habernos saltado esa salida, terminamos en una suerte de estado de superdesarrollo. En el mundo superdesarrollado, la econom铆a de la mercanc铆a se alimenta de s铆 misma, se autocanibaliza.

Existe, por supuesto, un mundo subdesarrollado, a veces demasiado cercano al superdesarrollado. Se encuentra incluso aqu铆 en Nueva York. Uno puede criticar el orientalismo de que Willets Point, en Queens, se conozca entre los neoyorquinos como 鈥榣ittle Calcutta鈥 [peque帽a Calcuta], pero la verdad es que s铆 es un lugar sin calles asfaltadas ni agua corriente y con la mayor铆a de los trabajos en negro, ilegales o precarios.

Pero te olvidas de que ese mundo subdesarrollado existe si vives en la burbuja del superdesarrollado. Al menos algunos de nosotros no tenemos que realizar la versi贸n manual del trabajo precario. Pero, en alg煤n sentido, varias de las caracter铆sticas de ese trabajo lograron escabullirse en el mundo superdesarrollado.

Vista desde el interior de la burbuja que es Nueva York, la paradoja actual del trabajo digital estriba en la forma en que la tecnolog铆a permite el superdesarrollo del subdesarrollo. Las luchas sobre la configuraci贸n de las tecnolog铆as es lo que las determina. No estaba en su naturaleza que lo digital terminara controlando el trabajo en lugar de ser controlado por 茅l. Pero en la etapa actual de conflicto y negociaci贸n, el superdesarrollo del subdesarrollo parece estar afianz谩ndose como tendencia en el sector laboral.

En cualquier caso, la clase trabajadora no es la 煤nica que lucha en el mundo digital y contra 茅l. Aun as铆 creo que no es lo mismo ser trabajador que ser hacker. Pienso en los hackers como categor铆a de clase: hay una clase hacker. Los hackers son aquellos cuyos esfuerzos se mercantilizan como propiedad intelectual. Lo que hacen puede convertirse en derechos de propiedad, patentes o marcas registradas.

La clase hacker se distingue por unos pocos atributos. Generalmente implican el trabajo con la informaci贸n, pero no de una manera rutinaria. Es distinto del trabajo de cuello blanco. Se trata de producir nuevas configuraciones de informaci贸n m谩s que de 鈥渓lenar formularios鈥.

Como tal, puede ser un poco dif铆cil volverlo rutinario. Las cosas nuevas no aparecen a tiempo. No si son realmente nuevas. Hay una especie de 鈥榠nnovaci贸n鈥 que est谩 de hecho bastante cerca de la rutina, y la clase hacker se dedica a eso tambi茅n. Es la nueva campa帽a publicitaria, el nuevo gui帽o al viejo proceso t茅cnico, la nueva canci贸n o aplicaci贸n o gui贸n. Pero los grandes saltos cualitativos son mucho m谩s dif铆ciles de subordinar a las formas de trabajo rutinarias, reificadas.

La clase dominante de nuestro tiempo, a la que yo llamo clase vectorial, necesita de estos dos tipos de hackeo. La clase vectorial precisa de la innovaci贸n cuasirutinaria. Los ciclos de mercantilizaci贸n actuales lo exigen. A medida que nuestra atenci贸n decae y el aburrimiento se avecina, se vuelve necesario operar peque帽as modificaciones sobre las viejas propiedades: alg煤n nuevo show, nueva aplicaci贸n, nueva droga, nuevo mecanismo.

Lo interesante en este momento son las estrategias que se implementan para fraccionar el costo y disminuir el riesgo de estas innovaciones de rutina. Creo que la cultura de los start-ups consiste b谩sicamente en eso. Fracciona y privatiza el riesgo a la vez que brinda un acceso privilegiado a la innovaci贸n, que comienza a demostrar el valor que tiene para la clase vectorial, y cuyo 鈥渕odelo de negocio鈥 es poseer, controlar, voltear, litigar y, si fuera absolutamente necesario, hasta crear nuevas formas de propiedad intelectual.

Los otros tipos de hackeos, los verdaderamente transformadores, son otro asunto. Hasta cierto punto, la clase vectorial no quiere saber nada sobre estos 煤ltimos, m谩s all谩 de lo que la ideolog铆a dominante diga sobre la disrupci贸n. La vida con disrupciones es para mediocres. A la clase vectorial no le gustan las sorpresas. Su objetivo es llegar a ser lo m谩s cercano a un monopolio de algo que pueda generar ganancias.

El tipo de modo de producci贸n en el que parece que entramos es uno que no creo que sea del todo capitalista seg煤n la descripci贸n cl谩sica. Esto no es capitalismo, es algo peor. Veo a la clase vectorial como la clase dominante emergente de nuestro tiempo, cuyo poder radica en tratar de dirigir el proceso de producci贸n completo vali茅ndose de la propiedad y el control de la informaci贸n. En el mundo superdesarrollado, una infraestructura de informaci贸n, como una especie de tercera naturaleza, se impone ahora sobre la infraestructura de fabricaci贸n y distribuci贸n antigua, o segunda naturaleza, que su vez domina los recursos de este planeta; este es el modo en que actualmente se nos presenta la naturaleza misma.

Las estrategias de mando de la clase vectorial se apoyan en la acumulaci贸n de acciones, flujos y vectores de informaci贸n. La clase vectorial convierte la informaci贸n como materia prima en propiedad, y como propiedad en asimetr铆a, desigualdad y control. Obtiene ganancias a partir de la privatizaci贸n de la informaci贸n, como monopolio, mientras minimiza o desplaza los riesgos.

Una de las estrategias es socializar el riesgo del hackeo real. Posiblemente esta sea la raz贸n por la que las universidades p煤blicas y la investigaci贸n con financiaci贸n p煤blica a煤n existen, porque el contribuyente puede arriesgarse con la investigaci贸n verdaderamente b谩sica. El modelo de parque de investigaci贸n universitario est谩 configurado para modular cuidadosamente el acceso a la informaci贸n sobre cualquier cosa que pueda considerarse como propiedad de valor.

Otra de las estrategias es lo que podr铆a llamarse autodisrupci贸n. Habiendo aprendido de los errores de las viejas firmas capitalistas de las eras industriales, este modelo lleva la pr谩ctica hacker al interior de su organizaci贸n. Las compa帽铆as que actualmente funcionan a partir de flujos de ingresos provenientes de la extracci贸n de renta se convierten en acaparadoras de propiedad intelectual potencialmente monetizable, o de las personas que parecen ser capaces de producirla. Esta estrategia se implementa solo si la disrupci贸n opera en mayor grado sobre la empresa de otro que sobre la propia.

Y esa es la clase vectorial. Los inconvenientes de pertenecer a la clase hacker en un mundo regido por la clase vectorial son los siguientes: en primer lugar, ciertas formas modestas de hackeo caen en un tipo de econom铆a de subcontrataci贸n informalizada, incluso amateur. Algunas competencias se han generalizado de tal manera que se vuelve imposible extraer valor de las mismas como aptitudes laborales. Ciertos modelos de buscadores de trayectorias distribuidos o basados en algoritmos funcionan como si contrataras al mejor talento para que elija una trayectoria profesional para ti.

En segundo lugar, una mayor cantidad de habilidades hacker superiores podr铆an dedicir su propio precio en el mercado, y uno podr铆a incluso terminar siendo due帽o de una parte de aquello que produjera. Pero se vuelve cada vez menos probable que uno acabe siendo due帽o del total del producto. Lo m谩s factible es que uno sea, con mucho, un accionista menor dentro de su propio cerebro.

Naturalmente, la situaci贸n de los trabajadores es incluso peor que la de los hackers. La mercantilizaci贸n de la vida y el mundo corroe la cultura tradicional de solidaridad e igualdad. Todo se vuelve un juego, con ganadores y perdedores. El mundo de la tercera naturaleza, ese mapa de datos borgeanos que cubre la totalidad exacta de su territorio, est谩 casi literalmente programado para ser antisocial.

En la vida cotidiana puede darse una continuidad de experiencia entre ser trabajador y ser hacker. Como no son categor铆as absolutas desde el punto de vista de la experiencia, se puede pasar de lo uno a lo otro, y ambos pueden encarnar modos precarios de ganarse la vida. El var贸n blanco 鈥榖ro-grammer鈥, una especie de 鈥渕acho-programador鈥, no es el 煤nico tipo de hacker, as铆 como el obrero de la construcci贸n no es el 煤nico tipo de obrero.

Tanto para el trabajador como para el hacker, el alcanzar alg煤n tipo de conciencia de clase, y sobre todo una conciencia social incluso de mayor alcance, constituye una aut茅ntica lucha contra el estado afectivamente atomizante de la 茅poca. Solo que no creo que se trate del mismo tipo de conciencia de clase.

Para la clase trabajadora, todo es cuesti贸n de solidaridad e igualdad. Para los hackers, la conciencia de clase siempre se ajusta al deseo de ser diferente, a la distinci贸n, al reconocimiento por parte de los verdaderos colegas. Es una sensibilidad que se ve plasmada en el individualismo divulgado por la clase vectorial, pero no es exactamente lo mismo. Ganar la loter铆a de la participaci贸n de acciones no es lo mismo que ganar el respeto de los pares. Tampoco se traduce en ning煤n poder de moldear el mundo.

No deber铆a sorprendernos si el mundo que este trabajo y estos hackeos est谩n construyendo no perdurase. Hasta se podr铆a decir que esta civilizaci贸n ya no existe. Las condiciones materiales que la sostienen se est谩n deteriorando. Aunque contribuyamos al mundo con algo de trabajo o de hackeo, es como si sigui茅ramos construyendo castillos de arena a medida que sube la marea.

Esto es lo que quiere decir Antropoceno: que el futuro del mundo humano y del mundo material est谩n totalmente entrelazados. De la misma manera que Nietzsche declar贸 la muerte de Dios, ahora sabemos que la ecolog铆a est谩 muerta. Ya no existe un ciclo homeost谩tico que podamos enmendar retir谩ndonos. No hay un medio ambiente que constituya el fondo natural sobre el que trabajar y hackear.

As铆 como se desploma la categor铆a de 鈥渟er humano鈥 cuando ya no hay Dios, se desmorona tambi茅n la categor铆a de lo social cuando no hay medio ambiente. El mundo material est谩 urdido con rastros de lo humano, y lo humano resulta estar hecho de no mucho m谩s que flujos desplazados de uno u otro elemento o mol茅cula.

El dogma que afirma que 鈥渓a realidad es un constructo social鈥 resulta no exactamente equivocado sino m谩s bien vac铆o de significado. Lo que todos los trabajadores y hackers del mundo est谩n construyendo es solo algo m谩s del mismo mundo imposible e inexistente. Estamos construyendo la tercera naturaleza como hiperrealidad.

Se nos presentan entonces dos tareas. La primera es pensar en trabajadores y hackers como sujetos de clases diferentes pero con un proyecto en com煤n. La segunda es pensar ese proyecto com煤n como la construcci贸n de un mundo distinto. Esta plataforma que continuamos edificando, esta segunda y tercera naturaleza, 驴puede servir como plataforma para erigir una nueva, y que se pueda hackear?

Es una perspectiva abrumadora. Por eso acud铆 a la obra de Alexander Bogdanov, porque 茅l pensaba que s铆 se pod铆a lograr. En ocasiones es bueno tener antepasados, incluso si son t铆os raros o t铆as exc茅ntricas y no patriarcas. Bogdanov rivaliz贸 con Lenin por el liderazgo del partido Bolchevique. Relegado del partido alrededor de 1910, se volc贸 a dos proyectos que se conocieron como tectolog铆a y proletkult.

Pienso en la tectolog铆a de Bogdanov como un proyecto de autoorganizaci贸n de trabajadores y hackers que utilizar铆a el medio cualitativo del lenguaje en lugar del cuantitativo del intercambio como modo de transmisi贸n de formas, ideas o diagramas, de un problema de dise帽o a otro. 驴Podr铆a existir un arte de compartir lo que funcione? 驴Podr铆a un hackeo derivado de un problema de dise帽o proponerse especulativamente como forma o gu铆a posible para otro? La tectolog铆a de Bogdanov es como una plataforma de desarrollo colaborativo o GitHub filos贸fico.

Pienso en el proletkult de Bogdanov como un proyecto de producci贸n cultural aut贸noma de trabajadores y hackers. Bogdanov ten铆a una teor铆a positiva de la ideolog铆a, no una negativa. Todos necesitamos una afectividad, una historia, una estructura sentimental que nos motive y nos conecte de verdad. 驴Hay algo que nos conmueva y nos una, que no sea la envidia, la codicia, el rencor, la ira o cualquiera de los anzuelos de este mundo ludop谩tico, mercantilizado, hiperreal? 驴Puede haber otras cosmovisiones y cosmovisiones de otros?

En cierto modo, la tectolog铆a encarna la labor, y el proletkult el aspecto l煤dico de la construcci贸n de un mundo real en las grietas y fisuras de este irreal que nos rodea. La nota clave para Bogdanov era que este proyecto tendr铆a que ser cooperativo y colaborativo, y basado en la cosmovisi贸n de hackers y trabajadores, que se diferenciar铆a tanto de la del autoritarismo como de la del mercado.

Tenemos que pensar en c贸mo funcionan las cosas sin asumir que hay algo o alguien a cargo, un 谩rbitro definitivo cual Dios, incluso si es el Dios hiperca贸tico del realismo especulativo. Y tambi茅n tenemos que pensar c贸mo funcionan las cosas sin imaginar que no hay m谩s que un pu帽ado de m贸nadas fragmentadas compitiendo entre ellas, para las que el orden ideal emerge y se autoorganiza m谩gicamente.

Necesitamos otra cosmovisi贸n, rescatada de lo que queda de las pr谩cticas manifiestamente comunes, colectivas y colaborativas a partir de las cuales el mundo se construye y funciona en efecto; es decir, una cosmovisi贸n de la solidaridad y el obsequio. Una cosmovisi贸n que funcione como teor铆a base trazada a partir de las pr谩cticas de hackers y trabajadores, en lugar de una teor铆a superior que intente legislar sobre ellas desde arriba.

No es dif铆cil entender lo que exasper贸 a Lenin de Bogdanov. Para este, el proletkult y la tectolog铆a eran ambas pr谩cticas experimentales, prototipos de ideas y de cosas que pon铆a a prueba, que modificaba. A diferencia de Lenin o Lukacs, no hay en la obra de Bogdanov una teor铆a definitiva, correcta y dominante. Lo que s铆 hay es algo m谩s cercano a una 茅tica hacker, pero sin la carga autoritaria que a煤n se puede encontrar en un Lenin o un Lukacs, o en la parodia propia de Zizek, que no cuestiona los que est谩n al mando de la cosmovisi贸n dial茅ctica materialista establecida.

En la perspectiva de Bogdanov no existe un discurso maestro que controle a todos los dem谩s. Lo que s铆 existe es un continuo de pr谩cticas desde las ciencias naturales hasta el arte y la cultura, pasando por la ingenier铆a y el dise帽o. La parte de la ciencia y el dise帽o est谩 cubierta mayormente por la idea de tectolog铆a; la del arte y la cultura por el proletkult. Pero se superponen, y ambas importan.

La amplitud de miras de Bogdanov respecto a las ciencias naturales, la ingenier铆a y el dise帽o es, creo, muy contempor谩nea. Conocemos cosas como el cambio clim谩tico (y otros signos del Antropoceno) 煤nicamente gracias a las ciencias naturales. Sin el hackeo exhaustivo al conocimiento global que es la ciencia clim谩tica, literalmente no sabr铆amos qu茅 demonios est谩 sucediendo a nuestro alrededor. 驴Por qu茅 estas sequ铆as, estas inundaciones, estos cambios extra帽os en la variedad de especies, sus extinciones repentinas o el crecimiento desmesurado de sus poblaciones? Nada de esto tendr铆a sentido.

Ni Heidegger ni Adorno tienen nada que decir sobre esto. Pero, curiosamente, entre 1908 y 1920, Bogdanov dilucid贸 pr谩cticamente 茅l solo el cambio global. Comprendi贸 algo sobre el ciclo del carbono. Entendi贸 la necesidad de pensar la influencia del trabajo social sobre la naturaleza, dentro de ella, con ella y contra ella, y c贸mo aquel produce una segunda e incluso una tercera naturaleza. Concibi贸 la necesidad de construir una infraestructura que pudiera adaptarse a los cambios a medida que actuaba con las condiciones de su existencia.

Lenin lider贸 una vigorosa campa帽a para excomulgar a Bogdanov, campa帽a que, sorprendentemente, la tradici贸n marxista nunca ha vuelto a revisar ni ha intentado revertir. Esto es, entre otras cosas, una gran injusticia. El marxismo experimental y no concluyente de Bogdanov, que no intenta ni dominar ni ignorar ni subordinarse a las ciencias naturales, se convirti贸 en una extravagancia. Su an谩loga contempor谩nea m谩s cercana es, creo, Donna Haraway. O al menos eso argumento en Molecular Red [Rojo molecular].

En realidad el Antropoceno no reclama nuevas formas de pensar sino nuevas formas de practicar el conocimiento. Cuando las cosas se ponen raras, los raros se profesionalizan. Y es probable que as铆 se pongan, en esta vida o en la pr贸xima. Por eso creo que debemos empezar a trabajar ahora, no en la teor铆a del Antropoceno, sino en la teor铆a para el Antropoceno. Hay cosas peores, yo creo, que volver a imaginar y practicar algo as铆 como una tectolog铆a y un proletkult: una tectolog铆a para hackers, un proletkult para androides. Construyamos un mundo y vivamos en 茅l.

