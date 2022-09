–

De parte de Lobo Suelto September 8, 2022 190 puntos de vista

Hace 14 a帽os le铆 La n谩usea de Sartre por primera vez. Lo hice en circunstancias muy precisas: sent铆a que estaba descubriendo un mundo. Creo que fue el primer libro que am茅. Se lo compr茅 por cinco pesos a un viejo que vend铆a libros usados en la estaci贸n de Claypole. Llegu茅 a tener tres versiones: la del viejo, una que me rob茅 de una librer铆a de Solano y otra en franc茅s que me regal贸 mi hermana.

La semana pasada hac铆a mucho fr铆o y no s茅 por qu茅 me dieron ganas de releerlo. Me irritaban mis viejas anotaciones, as铆 que compr茅 una edici贸n nueva. No tiene la m铆stica impostada de mis ejemplares de juventud. Un amigo dice que somos una generaci贸n sin una imagen seductora de la adultez. Pienso que esa incertidumbre profundiza el rubor de mirarnos a trav茅s del paso del tiempo. Otro amigo suele recordarme que la verg眉enza no enga帽a. Que contiene una verdad: sentirse un idiota nos recuerda que estamos vivos.

Alcanzaron pocas p谩ginas para que me invadiera la desesperaci贸n del existencialismo. En el mundo hay intensidades para las cuales no tenemos cura. Mi fascinaci贸n con este libro es tan fuerte que no queda otra que enfermarme haciendo la experiencia sartreana.

La n谩usea es mi archivo emocional para tiempos de crisis, cuando se desfondan las premisas que organizan nuestros modos de vida, y tenemos que mutar o tapar la angustia con certezas previas. Solo el cuerpo tiene los saberes para atravesar una crisis, aunque desconocemos cu谩les son nuestras estrategias hasta que intentamos vivir sin ser vividos.

El protagonista del libro est谩 obsesionado con las mutaciones de su mundo, a tal punto que no sabe c贸mo nombrar lo que le pasa. El sentido de su experiencia tambalea debido a la metamorfosis t谩ctil de las cosas y los cuerpos, de los otros y de s铆 mismo. Est谩 cambiando tanto que le sobran o le faltan las palabras para describir sus sensaciones y percepciones. Porque el lenguaje es impotente para expresar la opacidad de nuestros devenires.

Hay encuentros que tienen la potencia de cambiar una vida: su ambig眉edad modifica nuestras lecturas, nuestras escrituras, nuestras b煤squedas y usos del cuerpo, nuestros deseos y fantas铆as. Un libro, un proceso pol铆tico, una amistad, pueden alterar las conexiones entre ideas, sensibilidad y cerebro. De hecho, La n谩usea y The Cure son la letra y el sonido de las dos veces que me enamor茅 en la vida. De un chico primero y de una chica despu茅s. En el 煤ltimo tiempo una serie de situaciones y encuentros inesperados transformaron mis resonancias afectivas con esas letras, im谩genes y sonidos.

Existen desaf铆os que nos hacen mutar de piel. Escribir mis tr谩nsitos con La n谩usea es un modo de intervenir el universo sensorial que me abri贸 el existencialismo, en un momento donde cre铆 que ten铆a que elegir entre Memorias del subsuelo de Dostoievski o Historia del ojo de Bataille. Un falso dilema entre la noche del malestar, o la creaci贸n de placeres y dolores. Durante a帽os abrac茅 lo primero como destino, resistencia y refugio. Hice del disco Disintegration de The Cure la banda sonora perfecta de una aut茅ntica experiencia sartreana. Hoy creo que la invenci贸n de disfrutes es el reverso de la politizaci贸n de los malestares.

El imaginario sartreano es exasperante, pero el tipo sab铆a que todo aquel que quiere vivir termina teniendo problemas con las im谩genes de vida convencionales. El existencialismo no es una teor铆a. Es un sentimiento vintage, una textura an铆mica que ya no tiene el aire sexy de los outsiders sinceros y los fracasados por experiencia directa. Hoy todos simulan el fracaso. Nadie vive con la intensidad que la muerte se merece para estar a la altura de una decepci贸n. Hacemos como si vivi茅ramos, pero tenemos demasiado miedo para apropiarnos de nuestra vida.

El absurdo de los existencialistas tiene algo de la dignidad insumisa de un verdadero s铆ntoma, aunque es dif铆cil no sentirse un farsante cuando la perfo del 鈥減ibe Camus鈥 entra en escena. Cuando leo La n谩usea me duelen un poco los brazos. Un poco, no mucho. Es mayor la gracia que me causa estar ley茅ndolo. En el fondo creo que mis rodillas tiemblan porque todav铆a me calienta. Y si bien atrae su pose de ni帽o perdido, aburre notar que Sartre tiene una teor铆a bastante insulsa sobre qu茅 significa aprender a vivir. Me excita su entusiasmo depresivo, su ansiedad revestida de apat铆a retorcida. Siento un placer man铆aco con este texto, propio de quien goza, sufre y se alegra por su adicci贸n a las contradicciones.

Sara Ahmed dice que hay libros compa帽eros que contienen un kit existencial en su interior, donde el espesor sensible del texto se dirime en aquello que el lector debe reinventar de s铆 mismo a partir de la mediaci贸n de los otros. Vinciane Despret afirma que a trav茅s del saber de los otros podemos pensarnos a nosotros mismos. Hay libros, im谩genes o sonidos que funcionan como herramientas de hechicer铆a para reencantar nuestros mundos. Gilles Deleuze dec铆a que en los libros habitan mol茅culas apasionadas que afectan los modos de desconocernos y abren nuevas zonas para transformarnos. Y asusta sentir eso. Es ambivalente e insoportable, como todo amor, como todo odio.

Quema estar tan cerca de la materia de nuestras pasiones. Existe un riesgo en el erotismo de los libros amados, en la medida en que leer es movilizar afectos, roturar un cuerpo, resucitar ideas sepultadas en un papel, como dec铆a Le贸n Rozitchner. Leemos para descubrir en el otro y en nosotros mismos, unas fuerzas de desplazamiento, unas energ铆as diab贸licas, on铆ricas, siniestras: placeres desconocidos, demonios por conocer.

Como toda lectura es autobiogr谩fica, antes de volver a La n谩usea ya sab铆a que adoraba el final. Disfruto que me consuma en un desamparo estremecedor y medio rid铆culo: la noche, ma帽ana llover谩 en Bouville, una negra que canta, la madera h煤meda, esa canci贸n en ingl茅s que nunca entend铆. Hoy, el final me da paja. Es demasiado 茅pico como para ser doloroso. Me asombra que no recordaba nada del principio, ni una l铆nea, ni una atmosfera, ni un nombre, exceptuando la palabra ausente del segundo p谩rrafo.

Extra帽aba ese vac铆o, ese exceso de sustracci贸n. 隆Que identificaci贸n m谩s anor茅xica! Pero hagan la experiencia, es imposible no encandilarse con la locura del comienzo, con ese deseo de seducci贸n, irresistible y presuntuoso. Tiene un ritmo entrecortado imbancable, tanto que dan ganas de llorar, abrazar y re铆rse del tarado de Sartre. Me encanta:

Lo mejor ser铆a escribir los acontecimientos cotidianamente. Llevar un diario para comprenderlos. No dejar escapar los matices, los hechos menudos, aunque parezcan frusler铆as, y sobre todo clasificarlos. Es preciso decir c贸mo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Es preciso determinar exactamente el alcance y la naturaleza de este cambio.

Qu茅 asco. Amo este libro.

Texto publicado en Tierra Roja

@tierraroja.ok

https://tierraroja.com.ar/me-enamore-de-la-nausea/

Ilustraci贸n: Puerto Dibujos

https://www.instagram.com/puerto_dibujos/

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado