–

De parte de ANRed April 14, 2021 48 puntos de vista

Marcela «locomotora» Oliveras es séxtuple Campeona Mundial de Boxeo femenino. En una entrevista, contó cuáles fueron sus orígenes en el deporte. Explicó que fue víctima de violencia de género y que a raíz de esta situación entrenó para defenderse de su ex pareja «me hice boxeadora porque sufrí violencia de género, mi pareja me pegaba y tuve que aprender a defenderme para salir de la violencia». Por ANRed

Marcela «locomotora» Oliveras es séxtuple Campeona Mundial de Boxeo femenino. En una entrevista brindada en febrero del 2021 a un medio santafecino, contó su vida y sus orígenes en el deporte de puños. Actualmente cuenta con seis títulos mundiales, todos ganados por nocaut, ninguna boxeadora pudo derribarla. Sin embargo los golpes mas difíciles vinieron cuando tenía 14 años, de parte de quien era su pareja, y padre de su hijo.

Locomotora explica que aprendió a boxear para defenderse de la violencia de género, y así poder frenar la violencia machista que recibía.

«La violencia de género fue lo que me llevó a aprender a defenderme. Aprender a hacer flexiones de brazos, a tener fuerza. No me subí a un ring antes de separarme de esa persona. Yo quería defenderme, yo decía ¿hasta cuándo me va a pegar sin motivo? ¿ por qué tengo que sufrir esta torutura todos los días?, éste dolor, éste miedo. Para pelear contra el miedo principalmente aprendí a defenderme. Yo no fui a aprender boxeo, no había en el pueblo donde vivía. Cuando él no estaba hacía flexiones de brazos, me imaginaba hacer sombra como Tyson. Hacía sentadillas y abdominales en el piso. Este fue el entrenamiento el que me llevó a un día, que fue el que me separé, cuando me vino a pegar (otra vez), cerré el puño y le dí con toda la fuerza que tenía. Él cayó sorprendidísimo y agarre una bolsita de nylon y mi bebé que tenía días y me fuí. No volví nunca mas» dijo al medio Aire Digital.

En nuestro país se produjeron un total de 70 femicidios de mujeres y niñas, 2 transfemicidios y 6 femicidios vinculados de varones adultos y niños, durante el primer trimestre del año y en el marco del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), según un relevamiento de la organización La Casa del Encuentro. La violencia machista es un problema social que no encuentra solución y las cifras de muertes evitables continúan en aumento.

La autodefensa feminista es “una estrategia de empoderamiento personal y colectivo, no solo para enfrentar y erradicar la violencia sexista sino también para redefinirla desde el marco teórico del feminismo”. Se trata, no solo de una reacción frente a un ataque físico sino, sobre todo, “de un acto de apropiación del territorio más propio: el cuerpo y por extensión de los derechos como ciudadana” explican desde Bilgune Feminista de Euskal Herria (EHBF), una organización feminista vasca.

Desde hace algunos años, en nuestro país se ha comenzado a dictar talleres de autodefensa feminista en centro culturales, actividades feministas, entre otras, con el objetivo de construir una herramienta política de defensa sobre los cuerpos femeninos y feminizados, para poder dar respuestas a las agresiones machistas.

“Uno de los pilares de la autodefensa feminista es aprender a trabajar con tu cuerpo; aprender a romper rodillas, dedos, narices, lo que haga falta… todo de una manera fácil e intuitiva”, explica Esther López fundadora de Safo Eskola, un espacio feminista en Bilbao.