De parte de Grup Antimilitarista Tortuga October 24, 2022 232 puntos de vista

Gabriel Trejo

Ter García

ÔÇö┬┐Qu├ę tal ha ido la reuni├│n?

ÔÇöBien, estaba bastante receptivo. Ha estado viendo la documentaci├│n y el recorrido de ocho a├▒os de lucha que llevo. Dice que va a tomar nota del asunto, y parece un hombre sincero.

Gabriel Trejo, ex inspector jefe de la Polic├şa Local de Algete, en el noroeste madrile├▒o, nos recibe en las puertas del Congreso, donde ha acudido para reunirse con el vicepresidente de la Comisi├│n de Justicia, Roberto Uriarte. El tema de la reuni├│n: la petici├│n de indulto que anule la condena a inhabilitaci├│n que desde 2014 le ha apartado del cuerpo policial. Desde entonces, con 60 a├▒os, vive de su mujer y de algunas formaciones que contin├║a dando a agentes de polic├şa en derechos humanos y buenas pr├ícticas policiales, su especialidad.

Trejo fue condenado en 2014 por dos delitos de detenci├│n ilegal, a pesar de que los dos j├│venes a los que detuvo no presentaron denuncia y hasta agradecieron su actuaci├│n. El proceso judicial que llev├│ a su condena estuvo motivado, seg├║n explica, por haber investigado un caso de malos tratos y torturas por parte de agentes de la Guardia Civil. Todo pas├│ en 2009, poco despu├ęs de que le otorgaran el premio nacional del Observatorio de Violencia de G├ęnero. Ese a├▒o, el Juzgado de Instrucci├│n n├║mero 1 le orden├│ investigar un supuesto caso de torturas cometidas por agentes de la Guardia Civil en Algete.

23 de noviembre de 2009, 2 am. Seg├║n explic├│ ante la Polic├şa Local de Algete, N.B., de origen marroqu├ş y trabajador de Metro de Madrid, viajaba en su veh├şculo con su mujer y dos hijos despu├ęs de haber bebido en un bar del municipio. Detuvo su coche para defecar junto a la zona de seguridad del cuartel de la Guardia Civil en la localidad, y uno de los agentes le pidi├│ que entrara en el cuartel para que se le realizara una prueba de alcoholemia. Su familia continuaba dentro del coche, con -3 grados en la calle, y N.B. pidi├│ a los agentes de la Guardia Civil que llamaran a un taxi que les llevara a su domicilio. Y ah├ş comenzaron las agresiones.

En febrero, el Juzgado de Instrucci├│n n├║mero 1 de Torrej├│n de Ardoz orden├│ a Gabriel Trejo que investigara las torturas que N.B. denunci├│ haber sufrido esa noche. ÔÇťPresentaba un parte de lesiones con indicios evidentes de haber sido torturado, el parte de lesiones y el relato f├íctico de la v├şctima daban indicios para pensar que hab├şa habido una mala praxis policial y, de hecho, la propia juez de Torrej├│n de Ardoz es la que manda la investigaci├│nÔÇŁ, explica Trejo. El 2 de febrero de 2010 tom├│ declaraci├│n a N.B., recab├│ el parte de lesiones, al que ha tenido acceso El Salto y que subraya los hematomas que N.B. presentaba en la cara, e intent├│ tomar declaraci├│n a los agentes de la Guardia Civil implicados, pero no pudo hacerlo. Ese mismo mes, la titular del juzgado decidi├│ retirarle de la investigaci├│n, de la que no se ha vuelto a saber nada.

ÔÇťLas generalizaciones son malas; no, los 60.000 guardias civiles que hay no son torturadores, pero se dan casos y un Estado de derecho no puede permitirse que se den estos casosÔÇŁ, alerta Trejo. ÔÇťA la v├şctima nadie le ha dado una explicaci├│n de por qu├ę le patearon la cabeza; si ha bebido, se le detiene, se le leen sus derechos, se le mete en el calabozo y cuando se le pasa la mo├▒a se le lleva al juzgado y el juzgado le quita el carn├ę tres meses. Ni esta v├şctima ni yo tenemos por qu├ę tener este trato, y as├ş han llegado siete condenas de Europa por no investigar las torturasÔÇŁ, contin├║a.

Desde El Salto nos hemos puesto en contacto con el Juzgado de Instrucci├│n n├║mero 1 de Torrej├│n de Ardoz para preguntarles sobre c├│mo continu├│ esta causa y si finalmente fue juzgada, pero se han negado a responder a nuestras preguntas alegando la Ley de Protecci├│n de Datos. De hecho, seg├║n se├▒ala Trejo, esos mismos guardias civiles siguen a d├şa de hoy en el cuerpo e incluso han sido condecorados y ascendidos en el transcurso de tiempo pasado desde ese noviembre de 2009. ├ël, por su parte, fue alejado del cuerpo cinco a├▒os despu├ęs por una causa judicial contra ├ęl impulsada por los mismos agentes de la Guardia Civil que investig├│.

ÔÇťRealizaron una causa general de manera prospectiva en busca de algo en lo que implicarme, y lo consiguen, con el benepl├ícito de la Fiscal├şa, que se tom├│ muy en serio el asuntoÔÇŁ, explica Trejo. Lo que encontraron fue una actuaci├│n policial dirigida por Trejo dos meses antes del episodio de las torturas.

13 de septiembre de 2009, 4.30 am. Fiestas en Algete. Era, como recuerda Trejo, ÔÇťel a├▒o de disturbios en las fiestasÔÇŁ. La semana antes, una pelea en las fiestas de Pozuelo termin├│ con 20 personas detenidas y el intento de asalto a la comisar├şa. Trejo se temi├│ que algo parecido pasara en Algete cuando tres j├│venes de Paracuellos del Jarama que hab├şan acudido a las fiestas comenzaron una pelea con varios j├│venes de la poblaci├│n a causa de un pisot├│n y que degener├│ en algunas narices rotas y muchos hematomas. ÔÇťFue la t├şpica pelea de unos chavales de 18 o 20 a├▒os que van a las fiestas, que por motivos de alcohol y por otro tipo de sustancias est├ín en un estado deplorable, que agreden a otro chaval del pueblo, que le rompen la nariz, que sangra, que el chaval es de una pe├▒a, que todos los amigos y medio pueblo se entera que los del pueblo de al lado le han pegado a unoÔÇŽ Y en ese momento, cuando yo vi a esos chavales arrinconados, y m├ís de 400 j├│venes con intenci├│n de agredirles, lo primero que se me ocurri├│ fue llev├írmelos a la fuerza, y es por lo que la jueza me condena, por vulnerar la libertad ambulatoria, porque ellos no quer├şan salir de la plazaÔÇŁ.

Trejo llev├│ a dos de los j├│venes de Paracuellos esposados a la comisar├şa, y all├ş les quit├│ las esposas, charl├│ con ellos y, una hora m├ís tarde, les dijo que se pod├şan ir, pero ellos prefirieron quedarse un rato m├ís por miedo a ser agredidos, hasta que la Polic├şa Local les pudo acercar a su pueblo un rato m├ís tarde, junto a la tercera persona del pueblo vecino, al que Trejo no llev├│ a comisar├şa porque no sab├şa que estaba tambi├ęn involucrado en la pelea y que encontraron despu├ęs en el ambulatorio, seg├║n detalla la condena a Trejo, a la que ha tenido acceso El Salto.

La Guardia Civil inici├│ las investigaciones sobre la actuaci├│n de Trejo en las fiestas y traslad├│ el caso a la fiscal├şa. El Juzgado n├║mero 1 de Torrej├│n de Ardoz, el mismo que orden├│ a Trejo investigar las torturas y que despu├ęs le retir├│ de la investigaci├│n, fue el que instruy├│ la causa contra el polic├şa, para el que la Fiscal├şa solicit├│ una condena de ocho a├▒os de prisi├│n y 20 de inhabilitaci├│n, a pesar de que los j├│venes a los que detuvo no presentaron denuncia, e incluso agradecieron durante el juicio la actuaci├│n de la Polic├şa Local.

El 8 de octubre de 2012 la Audiencia Provincial emiti├│ su sentencia: el pago de una multa de cuatro meses y 16 d├şas con cuota diaria de diez euros y ocho a├▒os de inhabilitaci├│n, con privaci├│n definitiva de todos los honores, empleos y cargos p├║blicos por cada uno de los dos delitos. En resumen, 2.720 euros en multas y 16 a├▒os apartado del cuerpo policial. Con 50 a├▒os que ten├şa entonces, la condena supon├şa quitarle de en medio de por vida.

ÔÇťDebo decir que mi condena est├í ajustada a derecho, pero en exceso de ley; no me justificoÔÇŁ, puntualiza Trejo. ÔÇťPara que te hagas una idea ÔÇöcontin├║aÔÇö, esto es como cuando los fines de semana los antidisturbios separan a las dos aficiones de un partido de f├║tbol y a una la retiene media hora hasta que el estadio ha quedado vac├şo, para que no haya peleas. ┬┐Cu├íntos son? ┬┐Mil personas? Pues ser├şan mil delitos de detenci├│n ilegal, porque les est├ís impidiendo la libertad ambulatoria. En esto se basa la sentencia contra m├şÔÇŁ.

En 2013 el Tribunal Supremo confirm├│ la sentencia y todo Algete se moviliz├│ para pedir el indulto de Trejo. Cerca de 2.000 personas apoyaron la petici├│n de indulto en una poblaci├│n que ronda los 20.000 habitantes, tambi├ęn cargos pol├şticos de distinto signo, asociaciones de vecinos, sindicatos, centros educativos, centros deportivos, activistas de Amnist├şa Internacional, asociaciones sanitarias, la delegaci├│n local de la Asociaci├│n Espa├▒ola contra el C├íncer, organizaciones religiosas… Hasta el Partido Popular y el PSOE se pusieron de acuerdo para pedir su indulto. Pero en 2014 lleg├│ la respuesta, un rotundo ÔÇťnoÔÇŁ.

Gabriel Trejo, tras su reunión con el vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso.



Congreso. Álvaro Minguito

En diciembre de 2020 fue el segundo intento. Esta vez fue la organizaci├│n Movimiento contra la Intolerancia la que present├│ una petici├│n de indulto para Trejo ante el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, y tambi├ęn la Asamblea de Madrid, que aprob├│ una proposici├│n no de ley a propuesta de PSOE, M├ís Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie con el voto a favor de todos los grupos pol├şticos menos de Vox, que se abstuvo de votar. Pero casi dos a├▒os despu├ęs, el Ministerio de Justicia no se ha pronunciado.

ÔÇťEs mi lucha de estos ├║ltimos ocho a├▒os: si las supuestas v├şctimas no tienen resquemor por la actuaci├│n policial, si lo pide el Movimiento contra la Intolerancia y est├ín todos los grupos pol├şticos de acuerdo, ┬┐por qu├ę no se me concede el indulto?ÔÇŁ, se pregunta Trejo.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/tortu…