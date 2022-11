–

De parte de CNT November 1, 2022 188 puntos de vista

DOSIER: La lucha de las mujeres | Ilustraci贸n de La RaRa | Extra铆do del cnt n潞 431

Reproduzcamos esta informaci贸n, hag谩mosla circular por todos los medios posibles: a mano, por correo u oralmente.

Millones de mujeres est谩n esperando informaci贸n. Volvamos a sentir la satisfacci贸n de estar realizando un acto verdaderamente revolucionario.

驴Qu茅 se puede comprar con 2 euros? Pocas cosas, muy pocas. Estos d铆as he hecho la prueba. Sin embargo, hay empresarios que por ese dinero pueden comprar una hora de trabajo. Es la remuneraci贸n que el verano pasado recibieron July y Patri por llenar un cami贸n de naranjas. No era en un pa铆s tercermundista, si no en Andaluc铆a, en extenuantes jornadas de 12 horas ininterrumpidas. Para completar el abuso, en el momento de pagarles el jornal, el empresario pretend铆a que ellas fueran a otro pueblo a buscar el dinero, lo que hubiera significado trabajar gratis. Tras muchos reclamos consiguieron cobrar, aunque antes la patronal les dej贸 claro un mensaje: no las quer铆an volver a ver porque los conguitos (en referencia a los africanos) hac铆an la faena por la mitad del salario y no se quejaban tanto.

July y Patri vienen del mundo del arte, por eso detalles como rostros, vestimentas (patrones con mascarillas de la legi贸n espa帽ola) o miradas de sus empleadores se les quedaron grabadas como parte de un triste gui贸n. La obra y el escenario parecen ambientados en el medievo, pero desgraciadamente hablamos de la Espa帽a del siglo XXI.

La vida laboral de Patri puede resumirse en una palabra: explotaci贸n. Desde sus inicios como camarera a jornada completa pero dada de alta solo a media por un salario que no superaba los 400鈧 y librando solo un d铆a a la semana. Hasta un kebab en el que trabaj贸 despu茅s, y se pod铆a sentir afortunada por descansar un d铆a ya que sus compa帽eros no gozaban de ese 鈥榩rivilegio鈥. Ser inmigrantes sin papeles no da derecho a tener derechos.

La vida laboral de Patri puede resumirse en una palabra: explotaci贸n. Desde sus inicios como camarera a jornada completa pero dada de alta solo a media por un salario que no superaba los 400鈧 y librando solo un d铆a a la semana

En aquel lugar sufri贸 acoso y violencia de todo tipo, desde tareas de limpieza solo asignadas a ella por su condici贸n de mujer, hasta encierros por parte de sus empleadores en el 谩rea de almac茅n para generarle una situaci贸n de miedo y angustia.

En el bar 芦El Carpanta禄 las 13 horas de jornada, la falta de contrato y el pago fraccionado, es decir la precariedad extrema, uni贸 a Patri y July. Fue en ese lugar en el que decidieron unir fuerzas para ejemplificar esa frase tan repetida de que la 煤nica herramienta de la clase obrera es la solidaridad. Fue all铆 cuando cansadas de recibir sus exiguas n贸minas en cuotas de 50鈧, canjeadas a veces por simples promesas de pago que se transformaban en prolongadas ausencias del establecimiento por parte del due帽o, amenazaron con llamar al sindicato. Y como si se tratara un truco de magia, apareci贸 el dinero que les adeudaban. La decisi贸n estaba tomada, se iban de all铆 con la entera convicci贸n de no volver nunca m谩s.

Entonces fue cuando escucharon que en Francia hab铆a una oportunidad, que solo era cuesti贸n de organizarse con algunos amigos y de tener ganas de trabajar. Consiguieron el n煤mero de Manoli, una se帽ora que tiene contactos en empresas francesas y se ocupa de llevar grupos de trabajo a cambio de una m贸dica suma: 80 euros por la primera oferta laboral y 20 por cada renovaci贸n. Igual que una ETT, pero sin registrar y a帽adiendo gritos, llamadas telef贸nicas inapropiadas y por supuesto ninguna garant铆a.

Pero cuando la necesidad aprieta, no hay muchas opciones. Patri y July sab铆an que en Francia no les esperaba un paseo id铆lico por los Campos El铆seos pero los pobres tambi茅n sue帽an, aunque sean sue帽os m谩s baratos. As铆 que partieron rumbo a las tierras de Boudelaire a bordo de un coche viejo en el que metieron sus escasas pertenencias. De camino, hicieron parada en mi casa y pude ver sus ojos brillantes, llenos de expectativas, pero no hab铆a poes铆a para ellas en el pa铆s vecino.

Les hab铆an prometido que el trabajo ser铆a con contrato. Fue lo 煤nico que se cumpli贸 del pacto, porque ni siquiera pudieron encontrar un lugar digno en el que alojarse, y los campamentos de temporeros eran territorios atravesados por el miedo y el ego铆smo.

En la actividad de la castraci贸n del ma铆z la hora se pagaba m谩s, pero en el momento de cobrar pretend铆an pagarles a trav茅s de una entidad bancaria francesa que les exig铆a una comisi贸n de 12鈧, una fortuna cuando te deslomas diariamente por poco m谩s. Entonces todo volvi贸 a ser como antes, pero esta vez en vez de escuchar agravios en castellano lo hac铆an en franc茅s. Tuvieron que amenazar verbalmente al due帽o de la finca con denunciar, lo que llev贸 al patr贸n a presentarse en el campamento y realizar el pago en efectivo, pero (siempre hay un pero) los sobres conten铆an menos cantidad de dinero. Y otra vez a la rueda del reclamo. Porque esto es as铆, la que afloja pierde.

Les hab铆an prometido trabajar con contrato. Fue lo 煤nico que se cumpli贸, porque ni siquiera pudieron encontrar un lugar digno en el que alojarse, y los campamentos de temporeros eran espacios atravesados por el miedo y el ego铆smo

Rotas las relaciones a distancia con Manoli, el facebook y los grupos de whatsapp de los temporeros abrieron nuevas puertas. Desde el aclarado de manzanos o preparaci贸n de vi帽as hasta la detecci贸n de enfermedades en la parra. La remuneraci贸n era de unos 10 euros brutos en casi todos, as铆 que la 煤nica diferencia radicaba en el esfuerzo f铆sico a realizar. La carga de peso no era negociable, pero en algunos al menos las horas pasaban de pie y no de cuclillas. El cansancio acaba agotando tambi茅n mentalmente, tanto que despu茅s de trabajar solo apetece comer y dormir, un contexto en el que las relaciones personales indefectiblemente se resienten. A las precarias condiciones laborales se un铆an las noches en las que pegar ojo era imposible por el miedo o los campamentos improvisados a la orilla de un r铆o contaminado con residuos met谩licos, con el 煤nico acceso a agua potable del grifo de un cementerio, un para铆so si se compara con dormir debajo de un puente.

En las vendimias la asignaci贸n de tareas de 芦Portier禄 solo est谩n reservadas a los hombres, y como no pod铆a ser de otra manera, son las mejor remuneradas. S铆, adem谩s de todo lo otro tambi茅n en las vendimias existe la brecha salarial. El techo de cristal no. Nadie llega a tener a tiro esa posibilidad.

Cuando despu茅s de cuatro meses fui a buscarlas a Bilbao, a July y Patri no las reconoc铆. Tomamos una cerveza y me resumieron la estancia en Francia en una frase: 芦si no trabajo me muero y si trabajo me matan禄.

Estos d铆as habl茅 con ellas otra vez. Luchan por recuperar un buen recuerdo, por no pensar en esa 煤ltima experiencia laboral de manera negativa y tratar de resistir en algo bueno. No lo logran. No pueden dejar de pensar en Francia y no sentir un agotamiento f铆sico inmediato.

Pero han vuelto a so帽ar con organizaci贸n y talleres, porque al final el arte le sale por la manos, por los ojos y la boca. Son de esas personas que todav铆a miran a la luna y sonr铆en.

Patri lleva un mundo nuevo en su coraz贸n y no se resigna. Lo lleva en los genes porque es bisnieta de Diego Barbosa, hist贸rico cenetista de Chiclana.Y como dice el refr谩n, el fruto no cae muy lejos del 谩rbol.

July, con la sonrisa como bandera, sue帽a con una cooperativa de arte y sentencia: 芦siempre se necesita una ilusi贸n禄.

Comenc茅 mi art铆culo preguntando qu茅 se puede comprar con 2 euros. Me gustar铆a acabarlo con otra, 驴cu谩nto cuesta un buen vino franc茅s?

Mujeres del mundo, 煤ltimo aviso: 隆隆隆Un铆os!!!