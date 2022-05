–

España es uno de los países europeos con menor número de camas para hospitalización psiquiatría, según datos de Eurostat. El Catálogo Nacional de Hospitales, publicado por el Ministerio de Sanidad, recoge la existencia de 91 hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías. En total, para toda España algo más de 13.000 camas disponibles para un problema que se ha disparado en pandemia y entre los más jóvenes.

Y dos han sido los trastornos que han provocado más ingresos en la unidad de psiquiatría de adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid: “Conductas suicidas, trastornos de conducta alimentaria y trastornos psicóticos”, explica Cloe Llorente, responsable de esta unidad.

María: “Me parecía normal suicidarme”

María ha sufrido depresión y trastorno de la personalidad. Ingresó en la planta de psiquiatría del Hospital del Mar en Barcelona. Varias veces ha pensado quitarse la vida. “Tenía una depresión muy grave y me quería suicidar hasta el punto de que no me parecía una idea irracional, sino muy justificable. Se lo expliqué a mi madre, se llevó las manos a la cabeza y me dijo vamos a urgencias que esto no es normal”, cuenta María, que además denuncia la falta de medios en la sanidad pública.

“La Seguridad Social está saturada, no hay quien lo aguante. Yo entiendo que los profesionales estén quemados, y que acaben tratando mal a los pacientes”, apunta mientras cuestiona que a los políticos se les llene la boca haciendo jornadas de salud mental y dando voz a los pacientes cuando lo que se necesita es inversión. “Coño, poned el dinero donde toca”, es el mensaje que dirige a los que toman decisiones.

Iria: “¿Cómo he podido llegar a esto sin que nadie se de cuenta”

Es la pregunta que se hace Iria. Ha tenido cuatro ingresos, uno siendo menor de edad, en la unidad de adolescencia del Gregorio Marañón. Sufre esquizofrenia afectiva y está muy apoyada por AMAFE, la Asociación Española de Apoyo en Psicosis, que es el refugio de muchos afectados. Se quedó hundida con el diagnóstico, “fue un mazazo” y explica perfectamente lo que siente: “Sensación de soledad, desamparo, tristeza. Cómo he podido llegar a esto sin que nadie se de cuenta, porque para la familia al principio es muy difícil de detectar porque te cierras en ti misma”.

Las familias demandan atención y medios

Las familias de los niños y adolescentes con problemas de salud mental piden que se les entienda y que se les atienda. Nel González Zapico es presidente de la Confederación Salud Mental España: “Necesitamos que la atención primaria tenga capacidad de atendernos de una manera ágil, para atender las demandas de las familias y no comenzar un peregrinaje que te lleva a ninguna parte y a la desesperación”, apunta González Zapico, quien considera que ahora las nuevas generaciones tienen menos complejos a la hora de abordar los problemas de salud mental.

“La gente joven está dando pasos. Son muestras de una actitud por la que debemos felicitarnos pero eso no elimina el grave estigma que acompaña culturalmente a la enfermedad mental”, afirma.

