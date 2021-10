–

8 d铆as de acampe en Congreso, desayunos, ollas, el calor y el sol castigando duro, muy duro y por fin ayer tipo 2 y 30 de la madrugada el proyecto de ley para personas en situaci贸n de calle ingres贸 al recinto para su votaci贸n y estuvimos ah铆. Afuera, compa帽eres de distintas ranchadas se juntaron alrededor de los parlantes de la mesa del acampe a escuchar la sesi贸n, la frase 鈥淟A CALLE NO ES UN LUGAR PARA VIVIR鈥 reson贸 varias veces en las voces de distintos diputados y diputadas, todos y todas coincidieron con eso m谩s all谩 de las diferencias, eso es algo que nadie puede discutir, muchos nervios, ansiedad expectativa todo junto estrujando el coraz贸n y los sentimientos.

Texto: Horacio 脕vila (referente de Proyecto 7)

Fotoinforme: Virginia Chaile/La Retaguardia

A las 4 de la ma帽ana se propone la votaci贸n, segundos interminables para que la pantalla refleje el resultado, y si, ah铆 estaba AFIRMATIVO!!! Grito que surge del alma, de muy adentro, AFIRMATIVO, media sanci贸n, no se festeja que haya una ley para nuestro sector, porque no deber铆an existir personas en situaci贸n de calle, se valora el logro de una batalla ganada, se recuerdan rostros y nombres de compa帽eres que ya no est谩n, se hace un repaso de estos 20 a帽os dur铆simos de tanta y tanta lucha.

Anoche se dio media sanci贸n al proyecto de ley para personas en situaci贸n de calle y estuvimos ah铆, como protagonistas, con dignidad, como participes principales, no del lado de afuera como tantas veces nos toc贸 y nos toca dormir en esas veredas.

En esta madrugada se pag贸 una deuda hist贸rica con las personas en situaci贸n de calle de todo el pa铆s, se hizo justicia, las l谩grimas no se pod铆an contener adentro del recinto, afuera les compa帽eres de las ranchadas festejando, no se puede explicar esos abrazos de ayer, no se puede explicar demasiado.

Que sea ley, porque la calle no es un lugar para vivir!

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/10/media-sancion-para-la-ley-de-personas.html