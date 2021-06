–

Errores de diagnóstico, esperas eternas o violación de la intimidad son algunas de las consecuencias a las que está llevando la actual situación de la Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves, y que han llevado a que cerca de la mitad de los médicos de este servicio hayan firmado un documento en el que se eximen de responsabilidad ante este problema de saturación y falta de personal El escrito ya ha sido presentado a la Fiscalía de Granada, el Colegio de Médicos de la provincia y la gerencia del propio hospital.

El coronavirus en los hospitales de Granada está desapareciendo poco a poco, con cada vez menos ingresados gracias, por encima de todas las cosas, a las vacunas, que están previniendo a la población de contraer las formas más graves del SARS-CoV-2. Sin embargo, para el sistema sanitario, las consecuencias tardarán en normalizarse. Muchas alas de los hospitales granadinos se reconvirtieron en salas improvisadas de Cuidados Intensivos y plantas dedicadas a una patología pasaron a ser única y exclusivamente para pacientes Covid.

Otra de esas consecuencias será devolver el funcionamiento normal a los centros de salud y consultorios de la provincia, donde todavía se está prevaleciendo la atención telefónica, y eso está provocando la saturación de los servicios de Urgencias como el del Virgen de las Nieves, según denuncian 45 de los 96 médicos del servicio. En este documento advierten de que no podrán hacerse responsable del “aumento de eventos adversos” si no se toman una serie de medidas. Es decir, avisan de que quieren eximirse de las consecuencias ante una posible mala praxis por culpa de esta situación.

DENUNCIAN ESPERAS DE 4 HORAS, FALTA DE INTIMIDAD DE LOS PACIENTES Y DÉFICIT DE INFORMACIÓN

Los médicos firmantes, según ha sabido esta redacción, 45 de los 96 que conforman las Urgencias del Virgen de las Nieves, el 46%, piden “recursos humanos” que “aseguren” en cada guardia al menos cinco consultas en circuito de policlínica, que serían seis en el caso de que la presión siguiera aumentando. También piden reducir el tiempo entre consultas y de ingreso hospitalario, reconocer la capacitación y la especialización de los facultativos de Urgencias, ya que “por la seguridad del enfermo” los pacientes de una determinada patología “no deben ser atendidos” por médicos no formados en las mismas, un hecho que durante los primeros meses de la pandemia sí se hizo pero como solución de emergencia. La última petición es participar en la toma de decisiones en la organización del servicio de Urgencias. “Si tras este escrito no se toman las medidas propuestas, no podemos hacernos responsables del aumento de los eventos adversos descritos”, sentencian los médico firmantes.

Estos “eventos adversos” descritos en el documento demoras en la asistencia a pacientes que superarían las cuatro horas, déficit de información tanto al enfermo como a los familiares, violación de la intimidad de los pacientes por permanecer demasiado tiempo en los pasillos, la reducción de cuidados básicos en alimentación e higiene, un mayor tiempo para resolver casos y la decisión de ingresar, falta de descansos suficientes y adecuados ante las situaciones de estrés para los profesionales, y que “conducirá a un aumento de los casos de mala praxis, con un incremento de los errores en diagnóstico y administración de tratamiento”, y por último, la exposición derivada de todo ello a agresiones físicas y verbales a los facultativos.

ENTRE 60 Y 70 PACIENTES AL DÍA SON ATENDIDOS POR CADA MÉDICO DE URGENCIAS, SEGÚN LOS FACULTATIVOS

Estos médicos denuncian falta de personal. De un lado por la falta de residentes de segundo año entre junio y septiembre a causa del retraso en su incorporación el año pasado a raíz de la pandemia, lo cual ya de entrada aumenta las jornadas laborales y reduce el número de facultativos en el servicio de Urgencias. A esto se une, según el documento, que “la falta de respuestas en la atención primaria, la normalización de la pandemia por parte de la población, y la saturación de listas de espera han elevado el número de pacientes que se atienden.

Y lo basan en las cifras estadísticas de pacientes atendidos en Urgencias desde octubre del año pasado, y donde sorprende que el número de Urgencias en el Virgen de las Nieves fuera el pasado mes de mayo de 9.351 , más que durante octubre y noviembre de 2020, que fueron 8.467 y 5.149. Es decir, se atienden ahora más pacientes de Urgencias que durante los dos meses que duró la segunda ola del coronavirus, la peor de toda la pandemia para la presión asistencial en la provincia.

Además, la cantidad media de pacientes atendidos al día ha pasado de los 151 con los que empezó el año a los 211 y 241 de los dos últimos meses, por lo que cada facultativo de Urgencias atiende entre 60 y 70 pacientes al día, según los datos remitidos en el escrito de los médicos. “Hace inviable una atención óptima y unas condiciones de trabajo dignas y seguras”, sentencian.

