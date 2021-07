–

De parte de CNT-AIT Madrid Ense帽anza E Intervenci贸n Social July 13, 2021 95 puntos de vista

No vamos a hacernos las sorprendidas por las formas de actuar de esta ONG para con sus trabajadoras, ya que, antes de los sucesos que vamos a contar, hemos conocido diferentes abusos de esta organizaci贸n que no deja de demostrar su poco respeto por sus trabajadoras y su profunda hipocres铆a.

Hace unos meses sali贸 a la luz un art铆culo en el Diario P煤blico en el que se expon铆a la precariedad laboral en el sector de las ONG. En concreto, en el 谩mbito de la captaci贸n de socios. El art铆culo se acompa帽aba de unos v铆deos en los que aparec铆an compa帽eras del Sindicato de Ense帽anza e Intervenci贸n Social de CNT-AIT Madrid. Resulta que una de esas compa帽eras acababa de superar un proceso de selecci贸n para comenzar a trabajar en M茅dicos Sin Fronteras y se iba a incorporar en breve al trabajo.

Sin embargo, unas horas despu茅s de hacerse p煤blico el citado art铆culo, se ponen en contacto con nuestra compa帽era desde esta ONG para decirle que su contrataci贸n ya no es posible poni茅ndole como excusa que van a 鈥減romocionar鈥 a alguien que ya forma parte de la organizaci贸n. Cabe se帽alar que la contrataci贸n ya era inminente, pues despu茅s de haber superado distintas entrevistas y pruebas, ya se hab铆a facilitado el n煤mero de la seguridad social y dem谩s formalidades.

Unos d铆as despu茅s del suceso, desde el Sindicato nos pusimos en contacto con el responsable (o intermediario) de la no contrataci贸n de nuestra compa帽era. La conversaci贸n, lejos de lo que esper谩bamos, se torn贸 en esperp茅ntica cuando al decirle que intu铆amos que hab铆an tomado la decisi贸n por el art铆culo publicado se nos contest贸 que no sab铆a nada del 鈥渧铆deo鈥. 驴V铆deo? No le hab铆amos dicho nada de un v铆deo (que lo hab铆a, como ya hemos mencionado) y 茅l nos dec铆a que no sab铆a nada del mismo鈥 Para ahorrarle a esta persona la tentaci贸n de negarlo, le avisamos de que la llamada fue grabada por nuestra parte.

M茅dicos Sin Fronteras no quiere entre sus trabajadoras personas cr铆ticas y que hagan valer sus derechos laborales. Parece no importarles vulnerar un derecho tan b谩sico y fundamental como la libertad de expresi贸n.

Por nuestra parte, no nos resignamos y llevamos la cabeza alta criticando la hipocres铆a de este tipo de organizaciones y nos defenderemos de estas pr谩cticas discriminatorias miserables.

隆Si nos tocan a una, nos tocan a todas!

隆Organizadas para luchar!