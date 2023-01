–

El sector sanitario llama a 150.000 profesionales a movilizarse en distintas protestas que encabezan varios sindicatos entre el 24 de enero y el 26 de enero, ante la amenaza del colapso del sistema.

– 鈥淓s la 煤ltima oportunidad para reflotar la sanidad y depende de las administraciones, que tienen que hacer reformas profundas鈥, opina el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.

– Las condiciones de trabajo son distintas en funci贸n de donde se trabaje, a pesar de hacerlo para la sanidad p煤blica, denuncia el portavoz de la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya, Xavi Tarrag贸n.

No quedan m谩s cartuchos y por eso hay que echarse a la calle. Este es el resumen de la situaci贸n que hacen los profesionales de la salud en Catalu帽a. Han dicho basta y han convocado distintas jornadas de huelga entre el 24 y el 26 de enero, a las que llaman a protestar a 150.000 trabajadores. Reclaman una sanidad p煤blica de calidad, en la que los profesionales puedan trabajar con condiciones dignas y no sean arrasados por el tsunami del burnout [s铆ndrome del desgaste profesional, en castellano] y golpeados por una precariedad creciente.

鈥淓stamos a punto de entrar en la UCI鈥, ejemplifica, en declaraciones a infoLibre, Xavi Tarrag贸n, uno de los portavoces de la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya, que re煤ne las organizaciones USOC, CATAC-CTS/IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barber脿, SAE, FTC-IAC, FAPIC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) e Infermeres de Catalunya. 鈥淓s la 煤ltima oportunidad para reflotar la sanidad y depende de las administraciones, que tienen que hacer reformas profundas鈥, cuenta a este medio el secretario general de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart.

MC reclama un aumento 鈥渟ustancial鈥 del n煤mero de facultativos que trabajan para el sistema p煤blico de salud; una jornada laboral de 35 horas semanales; reducir la presi贸n asistencial hasta alcanzar unos 25-28 pacientes de media por jornada, as铆 como un m铆nimo de 12 minutos por visita presencial; establecer un tercio del trabajo a la formaci贸n, docencia o investigaci贸n; y reducir la temporalidad al 8%.

Urge tambi茅n aumentar el sueldo, coinciden los representantes de los trabajadores. Metges de Catalunya pide un incremento salarial de 10.000 euros anuales, as铆 como otros 5.000 m谩s, en funci贸n de los distintos complementos, para aumentar los sueldos en Catalunya hasta los 70.000 euros. En Francia, de media, cobran 88.000 euros al a帽o, en Alemania, 165.000 euros y en B茅lgica, 152.000, seg煤n cuenta el sindicato.

鈥淗asta ahora hemos tenido un sistema sanitario que se basaba en el low cost, con unos criterios economicistas y empresariales de f谩brica de salud, en el peor sentido de la palabra鈥, asegura Lleonart. La coyuntura actual, sin embargo, hace imposible seguir con este modelo. 鈥淎hora escasean los profesionales, la generaci贸n baby boom se jubila y los que se forman ahora no quieren dar su vida al trabajo, sino que tienen otras prioridades. Adem谩s, tienen una movilidad geogr谩fica muy superior y no tienen miedo de marcharse a 1.500 kil贸metros de distancia鈥. M谩s all谩 de los m茅dicos, la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya exige que todo el personal de la salud del sistema p煤blico, desde facultativos a enfermeras, pasando por odont贸logos, psic贸logos y trabajadores de las residencias, tengan las mismas condiciones laborales y salariales; que se reduzca la presi贸n asistencial; que se aumente la oferta p煤blica de plazas; que se destine el 25% del presupuesto de sanidad a la atenci贸n primaria; que se instaure la jornada laboral de 35 horas semanales; el permiso voluntario para no trabajar los fines de semana o las guardias para los mayores de 50 a帽os; la jubilaci贸n a los 60 y un plan a largo plazo para saber cu谩ntos profesionales har谩n falta en todo momento para evitar un d茅ficit, como ahora ocurre.

Nadie descarta cancelar las protestas, a las que en los 煤ltimos d铆as se ha sumado otro sindicato, la Intersindical, que ha fijado la huelga para el 24 y 25 de enero, mientras que Metges de Catalunya y la Mesa Sindical de Sanitat en Catalunya coinciden los 25 y 26, aunque con reclamaciones distintas. 鈥淟a Conselleria de Salud no se ha puesto en contacto con nosotros, margen para desconvocar la huelga hay, pero somos esc茅pticos鈥, cuenta Tarrag贸n. Llenorat hace el mismo relato: 鈥淗emos tenido contactos informales, pero ninguna convocatoria oficial鈥, mientras lamenta el tiempo perdido: 鈥淗icimos el anuncio de huelga el 28 de noviembre y la administraci贸n no se ha sentado a hablar, han tirado a la basura dos meses de alertas y oportunidades, soy pesimista y lo que pase a partir de ahora es responsabilidad suya鈥.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) asegura que la situaci贸n de la sanidad en distintos pa铆ses, entre ellos Espa帽a, es una 鈥渂omba de relojer铆a鈥. 鈥淓l personal sanitario est谩 infravalorado y sobrecargado de trabajo鈥, dijo a finales de a帽o el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge. La falta de personal supone 鈥渦n alto precio en los trabajadores sanitarios y en el acceso a servicios”, considera la instituci贸n. De hecho, la OMS ya incidi贸 sobre este asunto en un extenso informe.

La Generalitat se felicita por un 鈥渁cuerdo hist贸rico鈥 con la patronal y otros sindicatos

La Generalitat se esfuerza por darle la vuelta a la tortilla en esta batalla por el relato. La Conselleria de Salud, que dirige el republicano y m茅dico Manel Balcells, asegura que el 23 de diciembre se alcanz贸 un 鈥渁cuerdo hist贸rico para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores adscritos al convenio SISCAT鈥, unos 70.000. El pacto lo alcanzaron con la patronal 鈥擴ni贸 Catalana d鈥橦ospitals (La Uni贸), el Consorci Associaci贸 Patronal Sanit脿ria i Social (CAPSS) y la Associaci贸 Catalana d鈥橢ntitats de Salut (ACES)鈥 y los sindicatos 鈥擟COO, UGT y el Sindicat d’Infermeria (SATSE)鈥.

Este nuevo acuerdo contempla una inyecci贸n de 460 millones de euros para este a帽o, con incrementos salariales del 2,5%, que pueden aumentar un 1% m谩s, seg煤n la inflaci贸n, un aumento progresivo del sueldo base de las enfermeras de 2.400 euros en dos a帽os, la reversi贸n del recorte del 5% del sueldo de 2010 y un aumento del precio de la hora de guardia y festivos para los facultativos. Tambi茅n prometen 1.000 millones de euros m谩s en sanidad鈥 si se aprueban los presupuestos, que no se terminan de desencallar, despu茅s de que el Govern lograra amarrar los votos de los comunes el 14 de diciembre. Para reunir los avales suficientes, ERC necesita, adem谩s, los apoyos del PSC, que en las 煤ltimas semanas ha acercado posiciones con el Govern, o Junts, su antiguo socio de gobierno, que parece m谩s alejado de la aprobaci贸n de las cuentas del president Pere Aragon猫s.

Herencia del pasado

鈥淭enemos una realidad distinta a la del resto del Estado. Cuando se transfirieron las competencias [el 15 de julio de 1981] partimos de un modelo de colaboraci贸n p煤blico-privado, a diferencia de otros sitios, donde es p煤blico鈥, lamenta Tarrag贸n.

La configuraci贸n del sistema sanitario permite que una fundaci贸n, una asociaci贸n o incluso la Iglesia pueda recibir dinero p煤blico por atender un paciente de la sanidad p煤blica a un centro concertado o privado, por ejemplo. 鈥淓sto no es otra cosa que la parasitaci贸n de la sanidad p煤blica en favor de la privada鈥, concluye Tarrag贸n. Dicho de otro modo: 鈥淎DN catal谩n鈥.

En 2010, y con una crisis econ贸mica galopante, empez贸 el tijeretazo, impulsado por el Tripartit de PSC, ERC e ICV-EUiA, que fue luego apuntalado por la Converg猫ncia i Uni贸 del expresident de la Generalitat Artur Mas. 鈥淪e debilit贸 a煤n m谩s el sistema sanitario, especialmente la atenci贸n primaria y hospitalaria, cerrando camas, reduciendo el personal y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores. En definitiva, destrozando el sistema鈥, rememora Tarrag贸n.

Luego lleg贸 la pandemia, un aut茅ntico terremoto de largo alcance, con una segunda r茅plica, en forma de guerra en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022 con la invasi贸n de Rusia del territorio vecino. 鈥淟os profesionales est谩n agotados, desgastados鈥 el sistema se mantiene gracias a su sobreesfuerzo鈥, afirma Tarrag贸n. Un sobreesfuerzo, sin embargo, hace visos de llegar a su fin.

La Cambra de Comer莽 de Barcelona estima que Catalunya tiene un d茅ficit de gasto 鈥攅n sanidad p煤blica y privada鈥 del 2,2% del PIB catal谩n. Esto son 5.450 millones de euros al a帽o o, lo que es lo mismo, 715 euros por habitante. Todo ello si se compara el territorio con Alemania, Francia, Italia, B茅lgica y Pa铆ses Bajos.

鈥淓l 25 y 26 de enero ser谩 solo el aperitivo de todo lo que vendr谩, porque la idea es que sean las dos primeras jornadas de paros, pero habr谩 tiempo para hacer de todo鈥, avisa Lleonart. Mientras, las urgencias de varios hospitales catalanes aparcan decenas de personas en pasillos y en eternas listas de espera que algunas organizaciones afirman que superan las 24 horas.

