De parte de SAS Madrid July 11, 2022 173 puntos de vista

Desde el pasado mes de noviembre la Comunidad de Madrid ha dejado de atender a miles de migrantes, incluidos ni帽os y mujeres embarazadas. Lo denuncia ‘Yo s铆 sanidad Universal’, los trabajadores de los centros sanitarios y los propios m茅dicos que est谩n viendo llegar a los hospitales menores sin vacunar, pacientes con VIH sin tratamiento o mujeres que van a dar a luz sin que les hayan hecho una ecograf铆a o un an谩lisis de sangre. Calculan que se encuentran en esta situaci贸n entre cuatro mil y cinco mil personas.

Desde la entrada en funcionamiento, en noviembre pasado, de las Unidades de Tramitaci贸n Especializada, centros donde se realiza la gesti贸n que da acceso al sistema sanitarios a ciudadanos extranjeros en situaci贸n irregular, miles de personas llevan meses esperando ser vistos por un m茅dico. Nadia Rodr铆guez es trabajadora social en tres centros de salud: “Es una nueva traba del sistema, una forma de complicar todav铆a m谩s el acceso de los vulnerables a la sanidad. Entre otras cosas porque para poder llegar a una de estas unidades (hay siete en toda la comunidad), te tienen que dar cita en el centro de salud y, para eso, tienes que tener dos cosas: un pasaporte y un empadronamiento de al menos tres meses”.

Superadas estas primeras trabas, en el mejor de los casos han pasado 90 d铆as, tienen que acudir al centro de salud que les tramita la cita en una de las unidades, una cita que no es inmediata porque tienen una demora media de atenci贸n de tres meses. “Para que te hagas una idea”, dice el doctor Jos茅 Antonio P茅rez Molina, de la Unidad de Medicina Tropical del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ram贸n y Cajal, “pueden pasar hasta seis o siete meses en atenderlos y eso es peligroso para ellos, pero tambi茅n para la sociedad madrile帽a. Podemos estar hablando de personas que pueden tener una tuberculosis, o que necesitan cribados de esta infecci贸n, que pueden necesitar vacunas comunes en nuestro medio, pero no en sus pa铆ses de origen, o medicaci贸n para tener controlado el VIH. Todas estas situaciones lo que hacen es poner en riesgo a estas personas, pero tambi茅n crear un problema de salud p煤blica”.

Cristina Epalza, pediatra de la Sociedad Espa帽ola de Infectolog铆a Pedi谩trica: “Los pediatras estamos preocupados por la exclusi贸n sanitaria que est谩n sufriendo los ni帽os en la Comunidad de Madrid, desde que se aplican de forma exigente los criterios para acceder a los centros de salud y los hospitales. En este 煤ltimo caso, despu茅s de atenderles, se les est谩 facturando el cuidado y eso genera miedo al acceso. Nos estamos encontrando con ni帽os, cada vez m谩s numerosos, que han nacido en Espa帽a y que no tienen puestas las vacunas universales. A lo mejor tienen una dosis que les inocularon a los dos meses de nacer, pero no tienen el resto porque no han podido acceder al centro de salud. Estamos viendo a ni帽os que ingresan con neumon铆as bacterianas, con infecci贸n grave, y que no han recibido las pautas de vacunaci贸n universal que incluye la vacuna del neumococo, justamente para prevenirlas. La consecuencia no es solo la neumon铆a del ni帽o, sino que adem谩s permite su transmisi贸n en la comunidad”.

Antonio Garc铆a Burguillo es ginec贸logo en el 12 de octubre: “Seg煤n parece, hay una orden de la comunidad de Madrid para que no se deniegue la asistencia a nadie, pero la realidad es que cuando se les atiende, en muchos casos, despu茅s, se les facturan los cuidados recibidos. Nos estamos encontrando con mujeres que ingresan en el hospital para dar a luz sin ecograf铆as o anal铆ticas. A veces con patolog铆as como preeclampsia, placenta previa o anemias severas que no han sido detectadas por falta de control sanitario y que, pueden provocar una hemorragia posparto que implique la necesidad de que sean transfundidas”.

Tanto Garc铆a Burguillo como Jos茅 Antonio P茅rez Molina inciden en la diferencia de trato que la comunidad ha dado a los refugiados de Ucrania. 鈥淧r谩cticamente, al d铆a siguiente de llegar ten铆an su tarjeta sanitaria. Todos deber铆an ser tratados por igual, vinieran de donde vinieran. No puede haber un trato VIP para unos y esperas de meses para otros鈥

驴Qu茅 dice la Consejer铆a de Sanidad?

La Sociedad Espa帽ola de Enfermedades Infecciosas, la Sociedad Espa帽ola de Salud P煤blica y la Asociaci贸n Espa帽ola de Pediatr铆a, entre otras, se han puesto en contacto con la consejer铆a de sanidad para mostrar su preocupaci贸n. Se han reunido en varias ocasiones con diferentes cargos y se les ha pedido que remitan los casos detectados, algo poco factible por la carga laboral que tienen. Insisten en que la atenci贸n sanitaria para reci茅n nacidos, pautas de vacunaci贸n en menores, asistencia en Urgencias o la continuidad de tratamientos est谩n garantizadas independientemente de su situaci贸n administrativa.

Recuerdan desde la consejer铆a de Sanidad que desde la puesta en marcha de las 7 Unidades de Tramitaci贸n especializadas se han gestionado m谩s de 45.000 citas, lo que ha supuesto facilitar acceso sanitario p煤blico a m谩s de 30.000 extranjeros irregulares. Y que el 47% de las citas facilitadas a los solicitantes del Documento de Asistencia Sanitaria para Extranjeros en situaci贸n irregular se pierden, mayoritariamente porque los ciudadanos no acuden o porque no cumplen el requisito establecido por la normativa nacional de llevar m谩s de 90 d铆as en Espa帽a.

Pese a lo que dice la comunidad, los m茅dicos siguen viendo como llegan, a diario, casos de ni帽os sin vacunar, embarazas sin una sola anal铆tica o pacientes con VIH sin medicaci贸n. Todo, aseguran, por la nueva barrera que ha implementado el gobierno de Ayuso.

