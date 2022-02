–

LA

LA HAINE – 10/02/2022

PRAKTIKA

¿Por nuestra salud?

Sobre la gestión oficial del Covid-19

No, no son por nuestra

salud medidas que, disfrazadas de “salud pública” han

cronificado el pánico, destruido empleos, incrementado la pobreza y

cercenado derechos

Cuando hace 12 años

colaboramos en la edición del

libro con este título, teníamos claro que aquello que los

políticos nos prometían era falso. Con el tiempo, hasta aquella

“izquierda institucional” que guardó silencio mientras la

sanidad madrileña sufría la agresión más grave de su historia y

nos equiparaba con los “talibanes”, acabó reconociendo -en

privado- que lo que habíamos denunciado en aquel momento se había

quedado incluso corto. Desgraciadamente, el desmantelamiento y

privatización se produjeron mientras parte de la población y la

inmensa mayoría de los trabajadores del sector miraban hacia otro

lado. En gran parte, la situación actual de colapso del sistema

sanitario es resultado de aquellas políticas, por cierto, legales

mientras el gobierno central mantenga las leyes que las sustentan.

Hoy una década después,

podemos afirmar que tampoco son por nuestra salud las medidas que el

tándem políticos-industria farmacéutica han tomado en estos

dos últimos años. La inoculación cuasiobligatoria de medicamentos

con permiso de emergencia; los encierros y confinamientos;

las mascarillas (ahora sí, ahora no) en exteriores; los pasaportes

Covid; el pacto de silencio respecto a lo ocurrido en las

residencias-apartheid de nuestros mayores; la virtualización y

jibarización del sistema sanitario; la prohibición en la práctica

de la aplicación de tratamientos tempranos -que parecen haber

funcionado en otras zonas del planeta–; el trasvase de miles de

millones de € –que pagaremos como deuda– hacia los bolsillos de

los de siempre en lugar de hacia el sistema sanitario, etc., no han

incidido positivamente en la salud de la población, sino al

contrario. Durante estos dos largos años de “crisis sanitaria”

han pasado cosas impensables antes, y como apunta Romeo

Quijano, “en Covid-19 no sólo se pierde el sentido del olfato,

sino también el sentido común”. Ese sentido que se perdió en las

últimas semanas de abril de 2020 cuando recibimos una llamada de uno

de los técnicos cercanos al equipo de Fernando Simón, anunciándonos

que habían sido convocados…para comunicarles que las decisiones

dejaban de ser técnicas desde ese momento, hecho este corroborado

con posterioridad

y que nos vimos obligados a silenciar por razones obvias.

No, no son por nuestra

salud las medidas que, disfrazadas de “salud pública” –apoyadas

por todos los partidos del aparato del Estado–, han cronificado el

pánico, destruido miles de empleos, incrementado la pobreza

–mientras se ha concentrado la riqueza en unas decenas de

empresas–, y se han cercenado derechos fundamentales. Nunca el

Estado se ha preocupado por la omnipresencia de todo tipo de tóxicos

ambientales, residuos de pesticidas, plásticos, disruptores

endocrinos, o de medicamentos en los alimentos, el medio ambiente, el

agua y el aire. Nunca se ha actuado, pese a estar identificados,

contra los productores de enfermedad: industria del tabaco y del

azúcar, de los alimentos procesados,…aquellos que son el origen de

las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de los cánceres,

etc., y que representan una gran parte de la mortalidad. Así, la

deficiente

alimentación derivada del modelo agroindustrial podría ser

responsable del 36% de las muertes en Francia, directa o

indirectamente, de las cuales el 10% se deben a cánceres atribuibles

a los pesticidas. Todos estos elementos producen millones de muertos

desde hace décadas entre la población,…mientras los servicios de

salud pública estatales han mirado para otro lado. Definitivamente

no les interesa nuestra salud. Estas medidas liberticidas disfrazadas

de “salud pública” no nos protegen. Es más bien biofascismo.

Ya es evidente que las

inoculaciones no han cosechado los resultados que nos habían

anunciado. Desde Biden a Fauci –replicados obedientemente por sus

aprendices españoles–, se nos prometió que no enfermaríamos, no

ingresaríamos en la UCI, no nos contagiaríamos y no contagiaríamos

a nuestros cercanos. Hoy la realidad es otra. Los alumnos aplicados

como Israel están sufriendo en estos días, mientras aplican la

cuarta dosis, las cifras más

elevadas de contagios y mortalidad, y curiosamente han decidido

abandonar el EuroMomo. Aunque los inoculados con tres dosis siguen

ingresando en los hospitales, Países Bajos anuncia ya seis

dosis en una carrera quizás por superar a Israel. Mientras, uno

de los creadores de la vacuna de Astra Zeneca advierte de que no

podemos vacunar al planeta cada seis

meses. Curioso que comiencen a aparecer noticias sobre

incrementos de mortalidad no esperable en países con amplios

sectores de población inoculados, y los gobiernos no investiguen. No

obstante, se continua con la letanía del vacúnate, vacúnate.

Ya comienzan a aparecer

estudios que dejan entrever la posibilidad de que incluso los

vacunados tengan más

probabilidades de contagiarse con las nuevas variantes. Los datos

de efectos

adversos, a pesar de ser ocultados por los medios de propaganda,

ya son incuestionables: en un año más

fallecimientos que en 30 años el resto de las demás vacunas

juntas. Eso sin contar con que los sistemas de vigilancia de VAERS o

EudroVigilance solo recogen entre el 1-10 % de los efectos adversos

en el mejor de los casos. Los propios sistemas de vigilancia de los

servicios de epidemiología del ejército de EEUU (DMED) alertan de

un aumento

astronómico en varias enfermedades graves, entre ellas abortos

espontáneos, cáncer y otras

afecciones médicas. En el denominado “escandalo Vioxx” se

pudieron producir alrededor de 500.000

o más muertes prematuras en Estados Unidos, en los 5 años de uso

generalizado entre los ancianos, una cifra considerablemente mayor

que las 3.468 reconocidas por Merck durante el acuerdo de su demanda.

Respecto a los posibles

daños, como la “potenciación dependiente de anticuerpos”, que

las inoculaciones pueden producir en el sistema inmunológico, esto

fue probado hace pocos años con la vacuna de tecnología de

ingeniería genética contra el dengue

(Dengvaxia, Sanofi-Pasteur), lanzada en base a afirmaciones de

seguridad y eficacia del fabricante –sin contrastar por técnicos

independientes–. Este debilitamiento del sistema inmunitario puede

estar en la base de la explicación del aumento en la incidencia de

enfermedades graves tras la vacunación de los niños en comparación

con la incidencia en ausencia de vacunación. Además, muchas de

estas enfermedades pueden manifestarse mucho más tarde y, para

entonces, es prácticamente imposible demostrar su relación.

Eso sí, lo que no cesa

es la campaña de los medios de propaganda y la censura a los

disidentes. Ya nos advirtió hace décadas Marschal Mc.Luhan sobre la

capacidad de los medios de formación de masas para poner los focos

en un determinado lugar y dejar el resto en penumbra. Lo que no

alcanzó a conocer Mc.Luhan fue la explosión de “verificadores”,

en nómina de los mismos que nos venden las pócimas y controlan los

medios de propaganda, que han decidido enviar al pozo de los

apestados a relevantes científicos como Doshi, Ioannidis, Acevedo,

Vanden Bossche, Montaigner, Wodarg, Sunetra Gupta, Yeadon,

McCullough…y por ende a los más de 60.000 médicos firmantes de la

declaración de Great

Barrington, mientras se eleva a los tertulianos a la categoría

de sabelotodo. En el estado español, La Sexta ha llegado a calificar

a Joan Ramon Laporte, experto internacional en farmacovigilancia, de

negacionista

tras su intervención en

la Comisión de investigación sobre las “vacunas” Covid-19 en el

Congreso.

Todo lo anterior no

acumula suficientes pruebas para que la izquierda despierte. El que

se difame a quienes mantienen posturas criticas con la gestión de la

sindemia; que la carga de la prueba recaiga en los críticos o las

víctimas, en lugar de en las farmacéuticas que han firmado acuerdos

secretos con los gobiernos, además de eximirse de cualquier

responsabilidad; que se habilitara en apenas 48 horas la utilización

de la RT-PCR en base a una publicación no

revisada por pares y con evidentes conflictos de interés de sus

firmantes; que Fauci tardara meses en reconocer que las PCR arrojaban

falsos

positivos; que se haya demostrado la falsificación

de datos en el ensayo de Pfizer…¿Por qué la izquierda acepta

esas diferentes varas de medir?

En estos dos años el

debate científico serio ha sido prohibido de facto. Tiene que haber

una explicación del silencio y la aceptación de todas las medidas

liberticidas. ¿puede el miedo explicarlo todo? Para aquellos que

estuvieron en primera línea –con el desgaste personal que

conlleva– ¿es imposible reconocer que con el pánico inicial

aceptaste medidas arbitrarias no valoradas por investigadores

neutrales?

Esto es lo que ocurre

cuando la sanidad se rige por las fuerzas del mercado y no por las

necesidades reales de salud de las personas: el principio de

precaución es enterrado en la primera cuneta. Los sistemas

sanitarios están secuestrados por los intereses corporativos, de

forma que se ha demostrado que el “primum non nocere” no

estaba precisamente en la mente de quienes impulsaron el experimento

inoculatorio. Es urgente e indispensable, nos va la vida en ello,

luchar por una movilización masiva, transversal en base a la idea de

un sistema sanitario al margen del lucro y para todxs.

LOS

DE ABAJO A LA IZQUIERDA – 13/02/2022

Intervención de

Joan-Ramón Laporte en la Comisión de Investigación de las Vacunas





Señorías:

Agradezco a esta Comisión

su invitación a comparecer para comentar aspectos relativos a la

campaña de vacunación contra la covid-19 en España.

En primer lugar, me

presentaré. Inicié la Farmacovigilancia en España y el Servicio

Español de Farmacovigilancia en los años ochenta, fui director del

centro coordinador del Servicio Español de Farmacovigilancia miembro

de la Comisión Nacional de Servicio Español de Farmacovigilancia

hasta la creación de la Asociación Española del Medicamento y

Productos Sanitarios en 1999, y desde esta fecha hasta la actualidad

he sido experto externo de esta institución (durante un tiempo

miembro de su consejo asesor). Fui presidente del Comité de

Medicamentos Esenciales de la OMS en 2004. He publicado más de 250

trabajos originales de investigación en farmacología clínica,

farmacovigilancia y farmacoepidemiología, y dirigí el Centro

Colaborador de la OMS en FE hasta 2017. En la actualidad soy también

experto externo de la EMA, en materia de farmacovigilancia y formo

parte del Comité Científico del GIS EPI-PHARE de la Agencia

Francesa del Medicamento y la Alta Autoridad de Salud de Francia.

No tengo conflictos de

intereses relacionados con la industria farmacéutica o de productos

sanitarios.

Se me ha convocado a

opinar sobre «problemas y dificultades que se hayan producido hasta

la fecha en el proceso de vacunación, y en la aplicación por parte

de las administraciones públicas competentes de la Estrategia de

vacunación frente a la COVID-19 en España y sus posteriores

actualizaciones».

He podido escuchar gran

parte de las comparecencias ante esta Comisión, y he pensado que

puedo aportar comentarios sobre tres cuestiones:



• La farmacovigilancia

de las vacunas y el papel de las agencias reguladoras (la AEMPS en

España y la EMA en la UE),



• algunos aspectos de

la campaña de vacunación y



• derechos de propiedad

intelectual sobre las vacunas.

PRIMERO:

Farmacovigilancia, AEMPS y EMA

En materia de

farmacovigilancia, los comparecientes en esta Comisión

representantes de la AEMPS han descrito los complejos procedimientos

y mecanismos de coordinación que han desarrollado para hacer frente

a la epidemia de SARS-CoV-2: reuniones, coordinación entre

diferentes organismos de la administración, con otros estados

miembros de la UE y la EMA, y con las CCAA. Procedimientos, pero

escasos resultados, se si exceptúan los relativos a la alta tasa de

vacunación alcanzada.

Análogamente, los

Informes de Farmacovigilancia de la AEMPS (el último, el 12º,

publicado el 26 de enero de 2022, informan de más de 55.000

notificaciones de efectos adversos hasta el 9 de enero de 2022. De

estas, 375 tuvieron desenlace mortal, y más de 11.000 fueron

calificadas como graves, (cito) «entendiéndose como tal cualquier

acontecimiento adverso que requiera o prolongue la hospitalización,

dé lugar a una discapacidad significativa o persistente, o a una

malformación congénita, ponga en peligro la vida o resulte mortal,

así como cualquier otra condición que se considere clínicamente

significativa» (fin de la cita).

La publicación de estos

datos puede ser vista como un ejercicio de transparencia, pero la

realidad es que a falta de detalles son difícilmente interpretables.

Por ejemplo, a pesar de

que en esta fecha se estaba iniciando la vacunación infantil y de

adolescentes, y de que se citan 872 efectos adversos en menores de 20

años, el Informe no comenta los casos en este grupo de edad,

precisamente el que concita mayores incertidumbres sobre la

conveniencia de la vacunación.

La transparencia no

consiste solamente en subir informes técnicos a la web (que

también), sino en iluminar, en ayudar a dirigir la mirada y ayudar a

comprender. De lo contrario, se siembra el terreno para que

proliferen la desconfianza y las suspicacias. Quién sabe si por una

intención de esconder la información en una montaña de datos, o

quizá porque se entiende (equivocadamente) que esta Comisión no es

el foro para debatir cuestiones técnicas, este tipo de datos no ha

sido presentado ante Sus Señorías, de modo que la propia Comisión

no ha tenido la oportunidad de preguntar sobre el uso que se hace de

ellos.

Señorías, les quiero

comentar algunas cuestiones técnicas que puede entender cualquier

ciudadano, que creo que les pueden ser útiles.

Doce consideraciones

1 • Las primeras

vacunas disponibles contra la covid-19 en España, y las más

utilizadas hasta el día de hoy, han sido Comirnaty de Pfizer (54M

dosis hasta el pasado 9 de enero) y Spikevax de Moderna (14 M dosis).

Estas dos vacunas se basan en una nueva tecnología. Así como las

vacunas tradicionales son gérmenes atenuados o porciones de ellos

que estimulan el sistema inmunitario, las vacunas de ARN mensajero

introducen un ácido nucleico que da instrucciones a células de la

persona vacunada para que fabrique una proteína del virus (la spike

protein), que a su vez estimulará el sistema inmunitario. Conviene

recordar que el DRAE define una vacuna como (cito) «preparado de

antígenos que, aplicado a un organismo, provoca en él una respuesta

de defensa». Según esta definición, las llamadas vacunas de Pfizer

y Moderna no son verdaderas vacunas. Son fármacos basados en una

tecnología nunca usada en terapéutica hasta ahora, y menos en

campañas masivas. De ahí que la vacunación masiva supuso un gran

experimento global, sin precedentes en la historia.

2 • Los

resultados de los primeros EC sobre las vacunas de Pfizer y de

Moderna, publicados en diciembre de 2020, mostraron valores de

eficacia preventiva de 90% o más. Parecían convincentes, y el mundo

comenzó a respirar (nunca mejor dicho) con la perspectiva de las

vacunas, y a suspirar por ellas. Pero debíamos ser conscientes de

que entrábamos en un experimento preventivo vacunal global, por su

extensión y por la nueva tecnología que entrañaba.

Un EC da información

preliminar, que debe ser comprobada en la práctica (esto es la FE).

Por ejemplo, en el EC sobre la vacuna Pfizer-BNT, de más de 43.000

participantes solo cinco fueron mayores de 85 años, y solo un 4%

mayores de 74 años. Sin embargo, como todos sabemos, la vacunación

comenzó en los mayores de 80 años; la primera persona vacunada en

España tenía 96 años.

3 • Los EC de

medicamentos y vacunas son diseñados, realizados e interpretados por

la compañía promotora. El control de calidad de los datos recogidos

también corre a cuenta del promotor, y el control de la gestión de

datos por las administraciones públicas se basa en inspecciones, que

son ocasionales. Recientemente el BMJ describió irregularidades en

el ensayo de Pfizer, conocidas como PfizerGate. El fraude es

habitual, a menudo en la catalogación y archivo de los

acontecimientos adversos. También se comete fraude en los EC sobre

vacunas.

Estoy autorizado a

contarles un ejemplo. El equipo RxISK, se autodescribe como un grupo

«de expertos médicos de alto nivel de reputación internacional en

la detección precoz de efectos adversos de medicamentos y en la

mitigación de sus riesgos, farmacovigilancia y atención de

pacientes». Fue constituido en 2012 y dirigido por el Profesor David

Healy, de la Universidad McMaster de Canadá. En colaboración con

RxISK, decía, hemos entrevistado y revisado hasta ahora la historia

clínica de tres participantes en ensayos clínicos (uno en Pfizer

adultos, uno en Pfizer pediatría y uno en el de adultos de AZ), que

han padecido efectos adversos graves e incapacitantes, y que han sido

literalmente «desaparecidos», de los informes de estos ensayos.

Puedo decir que no es cierto que no se registraran acontecimientos

adversos graves en los EC; por el contrario, comenzamos a tener

constancia de que algunos problemas fueron escondidos debajo de la

alfombra. Estos casos se harán públicos dentro de unas semanas en

la web de RxISK.

4 • En las

publicaciones de los EC se ofrecen solo datos muy generales, y de

forma agrupada. Además del fraude, también es habitual la

presentación tendenciosa de los resultados de los EC. Tendenciosidad

que consiste por ejemplo en expresar la eficacia en términos

relativos, y no absolutos. Por ejemplo, en el ensayo de Pfizer, se

registraron 162 casos de covid-19 en el grupo placebo, comparado con

8 en el grupo vacunado, una diferencia de 95% en términos relativos.

No obstante, la realidad fue que la incidencia de PCR positiva (ni

tan solo enfermedad clínica) había sido de menos de 1% en el grupo

placebo, comparado con 0,04% en el grupo vacunado, una diferencia de

menos de 0,9% en términos absolutos.

5 • O

consistente en ocultar determinados resultados en el artículo

publicado. Por ejemplo, en los EC con la vacuna Pfizer se registraron

14 muertes en el grupo placebo, y 15 en el grupo vacunado. En el de

Moderna se registró el mismo número de muertes (14) en cada grupo.

(No Señorías, los EC no han demostrado que las vacunas salven

vidas). El número de fallecimientos registrados en cada grupo no fue

ni tan solo mencionado en sendos artículos publicados en el NEJM, y

solo se podía encontrar después de revisar decenas de páginas del

material suplementario.

6 • No dispongo

del tiempo necesario para aburrirles extendiéndome en otros

detalles. Pero les aseguro que los resultados de los EC promovidos

por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más bien

como indicios, y de ningún modo como «evidencias». Según el DRAE,

es «evidente» lo que es «cierto, claro, patente y sin la menor

duda». Triste ironía, que expertos y dirigentes de instituciones

sanitarias sigan insistiendo en evidencias ante una enfermedad nueva

y por tanto poco conocida, imprevisible en su evolución epidémica y

en las secuelas que va a dejar. Las llamadas evidencias sobre las

vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro, y, sí, muchas

patentes.

En cualquier caso, los

resultados obtenidos en cualquier EC deben ser revisados con detalle

por expertos en la materia, lo que requiere tiempo, sin duda, pero

también transparencia. Pfizer, por ejemplo, anunció que haría

pública la totalidad de los resultados de su EC principal sobre la

vacuna en 2025. Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. El

pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por

la transparencia, un juez federal de EEUU obligó a la FDA y Pfizer a

hacer públicos estos resultados en un lapso de meses, en lugar de

los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con la

FDA.

7 • Además, los

resultados de los EC deben ser confirmados por la práctica, y esto

requiere un muy cuidadoso seguimiento epidemiológico del experimento

global de la vacunación contra la covid-19. De ahí la necesidad de

la farmacovigilancia. A pesar de los resultados aparentemente

optimistas de los EC sobre las vacunas contra la covid-19, había en

enero de 2021 por lo menos cinco áreas de incertidumbre:

– Duración. Disminución

de 20-30% de la eficacia relativa en 6 meses. En lugar de tomar nota

de esta insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta

noticia con subidas de su cotización en bolsa: si el producto es

ineficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible durante toda

la vida, el sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el

colesterol o la osteoporosis, o de crecepelos. La realidad es que

necesitamos mejores vacunas, en términos de eficacia protectora.

– Variantes. La eficacia

de las vacunas frente a la cepa Delta fue inferior a su eficacia

frente a la cepa Alfa. La experiencia reciente ha mostrado que las

vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron.

Por ejemplo, los datos

oficiales reproducidos por el Prof. Luis Carlos Silva relativos a

Cataluña muestran que entre el 23/12 y el 12/01/22, se registraron

37.200 diagnósticos de covid-19 por PCR en personas vacunadas, y

30.350 en no vacunadas.

8 • ¿Evitan la

transmisión o contagio? Está claro que las vacunas no evitan la

transmisión de la enfermedad, de modo que el pasaporte o certificado

COVID carecía de base científica, y además puede haber contribuido

a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación

de seguridad a quienes lo obtenían.

9 • Efectos

adversos.

– Ejemplo trombosis.

Respuesta deplorable de EMA. Señal a finales de enero. PRAC se reúne

a principios de marzo. Rueda de Prensa 31 de marzo: los responsables

de FV afirmaron que no disponían ni tan siquiera de cifras de

vacunación por edad y sexo en los estados miembros. Además, se

insistía en baja incidencia, sin distinguir la real de la

notificada. Infranotificación: Cataluña 1/1 a 18/4 2021: 53

notificados vs 540 en bases de datos sanitarias. No más con AZ que

con Pfizer o Moderna.

– Miocarditis y

pericarditis. Al igual que con las trombosis, las estimaciones de

incidencia han ido subiendo. Problemas cardíacos en atletas,

jugadores de futbol y espectadores vacunados. Acceso a escala global.

D Fernando Lamata.

10 • Por otra

parte, el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de

manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión

Europea. La EMA ha reaccionado tarde y de manera paquidérmica e

insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido

surgiendo y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los

estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los

resultados obtenidos. Han prevalecido los procedimientos y la

burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención

a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido.

11 • No se trata

(solamente) de un incidente o de la ineptitud de algún funcionario.

La EMA, financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las

compañías farmacéuticas, está concebida para autorizar la

comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar

con los sistemas sanitarios de los estados miembros.

La pandemia ha hecho

evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada

en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos

desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más

concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los

ciudadanos.

12 • En este

contexto, quisiera comentar también el escaso uso que se ha hecho de

las bases de datos sanitarias en España, para hacer un seguimiento

de la vacunación y de sus efectos beneficiosos e indeseados en el

contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo una

oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de

la falta de voluntad del sistema nacional de salud para ser un

verdadero productor de conocimiento, y no un mero receptor pasivo de

mensajes de clara intencionalidad comercial, un comprador ignorante

de tecnología, que a menudo paga humo a precio de oro. La pandemia

también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de

explotación de bases de datos sanitarias para estudios

epidemiológicos, canalizado por la EMA de manera no democrática,

incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios

«adictos».

SEGUNDO: Campaña de

vacunación



• Residencias. La

epidemia incidió especialmente en residencias de personas mayores,

sobre todo al principio. La mortalidad fue 57 veces más alta en las

residencias. Presumimos de sistema sanitario, pero dejamos a los más

vulnerables en manos de la iniciativa privada. ¿Cuáles son los

factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda la edad y la

pluripatología, pero también la mala atención y la polimedicación

innecesaria.

Una amplia variedad de

fármacos, que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia,

incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de

modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también

incrementaran la mortalidad por Covid-19.



• Por ejemplo, hace

años que se sabe que los fármacos neurolépticos (antipsicóticos)

duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía. En Cataluña

unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera

continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no

autorizadas. Al inicio de la pandemia consumían neurolépticos

22.000 de las 64.000 personas que vivían en residencias.

Muchos otros fármacos

que tienen efecto depresor del sistema nervioso central también

incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía: analgésicos

opioides como tramadol o fentanilo, hipnóticos, sedantes (también

llamados ansiolíticos como loracepam, Orfida), antidepresivos como

el Prozac, fármacos con efecto anticolinérgico, gabapentina y

pregabalina (Lyrica). Los inhibidores de la bomba de protones

(omeprazol y similares) también incrementan sensiblemente el riesgo

de neumonía.

Un 75 por ciento de los

mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos.

El 8 de abril de 2020

envié un informe sobre esta cuestión a la AEMPS. La respuesta fue

más o menos «Gracias, pero ¿qué podemos hacer?». La misma

Agencia que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de

cada medicamento comercializado no es capaz de hacer cumplir sus

reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de FV:

procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a los

resultados y en desconexión del sistema sanitario.

En los últimos meses se

han publicado numerosos estudios que confirman las previsiones que

hice al inicio de la pandemia. En particular, un estudio sobre la

totalidad de la población de Escocia, en el que se compararon algo

más de 4.000 casos de Covid-19 grave (ingreso en UCI o muerte) con

36.738 de Covid-19 leve, concluyó que un 38% de los casos graves

(ingreso en UCI) o mortales de Covid-19 hasta junio de 2020 serían

atribuibles a la exposición a estos fármacos.

Lo más preocupante de

esta cuestión es que numerosos estudios han mostrado de manera

repetida que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos

fármacos, los reciben sin justificación clínica alguna. Para

algunos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de

80%.

Enfermar o morir por

haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía.



• El sistema sanitario

tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este parlamento

aprobó hace unos años la desgravación de los ingresos en especies

recibidos para “formación” por los profesionales sanitarios. Son

ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el

principal suministrador directo o indirecto de formación continuada

en España. Me pregunto, Señorías, ¿qué empresa convencional

aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero

del principal proveedor de materias primas?

Varios estudios y

análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la

UE más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones

opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas.

Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos.

En este sentido, me ha

extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de

corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los

conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas

españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos

de trabajo. Y me ha llamado la atención que ustedes no preguntaran

por los CI.



• Estrategias de

vacunación. La tan manida expresión relación beneficio/riesgo

favorable no tiene ningún significado concreto, si no se definen los

grupos de población para los que se propone un fármaco o vacuna. La

epidemia no afecta del mismo modo a todos los grupos de edad, y la

vacuna no tiene los mismos efectos adversos en todas las edades. En

consecuencia, la magnitud del efecto beneficioso y también la de los

riesgos varía con la edad. Existe consenso sobre el efecto protector

sobre la comunidad de las 1as y 2as dosis, pero no sobre 3as y 4as.

Falta de estudios, necesidad de examinnar los resultados en tiempo

real para resolver las principales incertidumbres.

No comentaré las medidas

de efectividad retórica, como el uso de mascarillas al aire libre, o

el pasaporte Covid). Ni tampoco las indemnizaciones por EI.

TERCERO: Derechos de

propiedad intelectual

Como dicen Hawksbee, el

profesor de salud pública Martin McKee y el profesor de economía

Lawrence King en un artículo recientemente publicado en BMJ, la

mayoría de los expertos concuerdan en que se debe poder vacunar al

máximo número posible de personas con la mayor rapidez posible.

Muchos debates se han centrado en los derechos de propiedad

intelectual: ¿deben las compañías que desarrollaron vacunas contra

la covid-19 ser obligadas a poner a disposición sus conocimientos

para que otros puedan producir estas vacunas? ¿O bien una exención

de los derechos de propiedad intelectual u otras reformas del sistema

actual de propiedad intelectual amenazan la futura innovación?

El debate adquirió

grandes proporciones cuando el Presidente Biden manifestó su apoyo a

una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual sobre

las vacunas contra la covid-19. Esta propuesta ha sido aprobada por

el Senado de EEUU, y se han adherido a ella la OMS, MSF e incluso el

Papa. A pesar de ello, meses después algunos países europeos siguen

oponiéndose obstinadamente a tal exención en el seno de la OMC. Más

de una docena de entidades de defensa de derechos humanos, entre

ellas Amnistía Internacional, y de pacientes se han dirigido a los

gobiernos de Canadá, Reino Unido, Alemania y Noruega para

advertirles que emprenderían acciones legales contra ellos si

obstruyen la adopción de la propuesta de exención.

Mientras tanto, el

mecanismo COVAX parece haber sido diseñado para preservar los

actuales mecanismos de mercado y de dinámicas de poder.

Los argumentos contrarios

a reformar el sistema de propiedad intelectual son que estos son

necesarios para compensar los riesgos financieros en que incurre una

compañía cuando invierte en la investigación y el desarrollo

necesarios para desarrollar nuevos productos. En el caso de las

vacunas contra la covid-19, la magnitud de este riesgo es discutible,

porque los gobiernos aportaron una parte sustancial de la

financiación en I+D y adquirieron grandes cantidades de vacunas por

adelantado. ¿Por ejemplo, merecen estos gobiernos un retorno de su

inversión en forma de precios más bajos o de mayor acceso a las

vacunas de los pobres en todo el mundo con el fin de aumentar la

inmunidad global? ¿O bien la exención de los derechos de propiedad

intelectual constituye una forma de robo de estado que pueda poner en

peligro investigación futura vital para la salud pública?

Como era de esperar, la

industria farmacéutica mantiene que la exención reduciría los

beneficios que incentivan el desarrollo de nuevos fármacos. Sin

embargo, la emergencia de nuevas variantes demuestra los riesgos del

statu quo: maximizar la vacunación no es solo una necesidad moral,

sino también un baluarte potencial contra la evolución de nuevas

variantes que podrían ser más contagiosas, más virulentas, o

podrían escapar más fácilmente a la respuesta inmunitaria.

Además, la exención no

amenazaría el futuro desarrollo de fármacos, principalmente porque

la relación entre beneficios e innovación es tenue.

Los argumentos de la

industria serían sólidos si existieran pruebas de que serían

incapaces de atraer a inversores para financiar I+D. Pero este no

parece ser el caso. Según los datos de Fortune 500, los beneficios

1954 netos de la industria farmacéutica fueron hasta 1999 de más

del doble que los de la media de los demás sectores (banca, energía,

construcción, alimentación, automoción, militar, etc.). A partir

de 2000 la diferencia se disparó al triple. El retorno sobre el

capital invertido es el más alto de todos los sectores. Los

beneficios netos llevan ya por definición descontados los costes de

I+D.

Se podrían justificar

unos beneficios altos con el argumento que las compañías

farmacéuticas producen las innovaciones más necesarias para mejorar

y proteger la salud pública. Pero la idea de que la industria se

concentra en los fármacos más necesarios está lejos de la

realidad. Por una parte, solo un 2 a 3% de los nuevos medicamentos

son avances importantes, y entre un 9 y un 11% ofrecen solo alguna

ventaja modesta sobre productos anteriormente disponibles; el resto

no aporta avances clínicos. Por otra parte, hay grandes necesidades

de investigación desatendidas por la industria, como el paludismo,

la tuberculosis multirresistente y la resistencia a antibióticos.

Al mismo tiempo, el papel

de la industria en el rápido desarrollo de vacunas ha sido

fundamental.

Sin embargo, la idea de

que la sociedad solo puede recoger los beneficios de la innovación

médica si los monopolios de propiedad intelectual producen

beneficios astronómicos a la industria ya no es sostenible. Los

beneficios récord no han dado origen a investigación sobre

resistencias a antibióticos o enfermedades desatendidas, y nunca han

garantizado el acceso a los medicamentos esenciales de los pobres del

mundo. Tampoco hay ninguna razón para creer que la búsqueda de

beneficios originará los incentivos adecuados para salvaguardar la

salud global en el futuro. Por el contrario, es necesario reformar la

estructura de incentivos sobre la que se basan la investigación y el

desarrollo de nuevos fármacos, con mayor liderazgo del sector

público, en la que las recompensas deben ser independientes del

tamaño del mercado originado.

Si alguna de Sus Señorías

tiene interés en consultar las fuentes de la información dada en

esta comparecencia, no duden en contactar conmigo, las tengo a su

disposición.

7 de febrero de 2022

Congreso de los

Diputados

