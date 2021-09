–

De parte de ANRed September 11, 2021 14 puntos de vista

Los dos detenidos, Ramos y Montes, siguen sin decir qué pasó con el joven trans desaparecido. El padre dio una conferencia reclamando que lo busquen con vida. La familia materna pide que no se lo deje de buscar. El jueves demolieron la casa de Ramos y allanaron la de Montes y un santuario de San La Muerte. La investigación judicial. Por Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez / Agencia Presentes.

A seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre la investigación no logra una pista contundente acerca de su destino. Este viernes, en conferencia de prensa, Andrés, su papá, confirmó que hubo coincidencia genética en el cotejo de las muestras de sangre halladas en la casa de Ramos y las que se extrajeron a familiares. Sin embargo, restó relevancia a este hecho y pidió que investiguen la hipótesis de que sea víctima de la trata de personas. En la misma jornada, al arribar el equipo de investigación a un nuevo allanamiento a la casa de Luis Alberto Ramos –el primer detenido en la causa–, se encontraron con que la misma estaba casi demolida. Sí se concretaron las tareas en la casa de Montes y en un santuario de San La Muerte (aún no se conoce el resultado).

En la conferencia de prensa, encabezada por el padre de Tehuel y sus representantes de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas, Marcela Mancini y Vanesa Vargas, se leyó un documento que también había sido entregado a la Fiscalía y al Juzgado que entienden en la causa. El mismo lleva la firma de Andrés De la Torre y en sus primeras líneas señala: “Han pasado seis meses. A pesar de la cantidad de papeleo, Tehuel todavía no aparece”.

“Es cierto que hay dos personas detenidas que saben lo que pasó y decidieron mentir y encubrirse entre ambos. La Fiscalía hizo un buen trabajo al detenerlos, pero no es suficiente. Las pericias demoran semanas y hasta meses. Hemos presenciado incontables rastrillajes. Ninguno con algún indicio. Entonces yo me pregunto: ¿Por qué Tehuel no aparece? ¿Porque es trans? Si fue cis, ¿tendríamos otro resultado? Este es un pedido desesperado de un padre que ya no sabe dónde acudir, a quién pedir respuesta. Venimos a pedir que haya un grupo de fiscales que se encargue, no una sola fiscal que deba atender al mismo tiempo muchos otros casos”, agregó.

Ante la consulta de Presentes, Andrés De la Torre confirmó que la Fiscalía ya le informó que fue positivo el resultado del cotejo de ADN entre las muestras extraídas a familiares de Tehuel y las halladas en la casa del primer detenido en la causa. Sin embargo, le restó importancia a este hecho y señaló que “eran solo dos gotitas de sangre que hallaron”.

Sí enfatizó que tiene elementos para creer en la hipótesis de trata de personas, “porque a Tehuel ya lo habían llamado (Ramos) para ese trabajo el día 5, una semana antes, y no pasó nada”; por lo cual considera que cuando su hijo llegó a Alejandro Korn el día 11, los hoy detenidos ya tenían un plan elaborado.

De todas maneras, todas las hipótesis siguen abiertas. La carátula de la causa es aún por Búsqueda de Paradero –y así consideran las abogadas que debe permanecer para que no se interrumpa la búsqueda– y se sostienen las imputaciones iniciales contra los detenidos, Ramos y Montes, por falso testimonio y entorpecer el accionar de la Justicia.

Uno de los pedidos de las abogadas a la fiscala Karina Guyot, quien lleva adelante la búsqueda de Tehuel, es que se solicite colaboración al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desde donde se han investigado causas con delitos complejos como la de Paula Perassi. Asimismo, piden que se conforme un equipo de fiscales para la investigación.

Un reclamo sostenido

Los detenidos, Luis Alberto Ramos y Oscar Montes, siguen sin hablar. La familia materna y las organizaciones sociales que la acompañan temen que el paso del tiempo haga que el reclamo pierda fuerza. Ayer, como todos los días, Norma y Verónica, la mamá y la hermana de Tehuel, lo recordaron pero no harán ninguna marcha ni concentración. Hace pocos días operaron a la mamá de Tehuel y aún no está en condiciones de salir de su casa, así que tienen previsto realizar posteos en redes sociales para seguir exigiendo que los responsables cuenten lo que pasó.

“Queremos que los detenidos hablen y que sigan buscando a Tehuel. Los meses pasan y pasan pero no se lo encuentra”, dijo Verónica Alarcón a Presentes y agregó: “Toda la sociedad ve que se cayó bastante la búsqueda de Tehuel. Lo que nosotras queremos es que se resuelva cuanto antes el caso, que no se olviden de él, que lo sigan buscando. Necesitamos encontrar a mi hermano”.

El pedido de la familia es desesperado: “Cada vez sufrimos más sin saber de él. Necesitamos que no lo dejen de buscar. Ya se cumplen seis meses sin Tehuel, no lo podemos creer”.

Por su parte, el grupo de Autoconvocadxs por Tehuel emitió un comunicado en redes sociales donde llama a movilizarse en las calles hoy, sábado 11 de septiembre, a las 15.30, frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires (Callao 237 CABA). “Tehuel desapareció por la situación de exclusión integral que atravesamos toda la comunidad TTNB: falta de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo genuino. El Cupo Laboral lleva más de un año a nivel nacional (considerando el Decreto emitido el año pasado) y seis en la Provincia de Buenos Aires sin ser implementado efectivamente”, indican en la convocatoria.

Y agregan: “Es por eso que respondemos con lucha y seguimos ocupando las calles porque los gobiernos no nos regalaron ningún derecho ni garantizan los que hemos conquistado a través de la lucha y organización, por el contrario: ajustan al pueblo y reprimen nuestras identidades y sexualidades. Hacemos oír nuestras voces y nuestros gritos por encima de la maquinaria que busca silenciarnos”.

Además de la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocan a un tuitazo hoy a las 11.

En la conferencia brindada, el papá de Tehuel y la Colectiva de Abogadas convocaron a que “en todo el país, antes de la hora en que están previstas las movilizaciones, todes salgan de sus casas para realizar una búsqueda simbólica de Tehuel, dando la vuelta a su manzana, y registrando ese momento para difundirlo luego en las redes sociales”.

Búsqueda amplia

Gonzalo Goberna e Ian Rubey, presidente e integrante de la ONG 100% Diversidad y Derechos, analizaron el estado de la causa. Marcaron que, además de la aparición de Tehuel, el principal reclamo de las organizaciones sociales es que la investigación contemple la perspectiva de géneros. De hecho, en mayo, la organización hizo una presentación ante la Justicia para constituirse como Amicus Curiae en la causa y aún no tuvieron respuesta.

“Creemos qué hay poco interés de darle intervención a las organizaciones de la sociedad civil en el proceso y eso está relacionado a que tampoco quieren o no entienden la importancia de incluir la perspectiva de la diversidad en el procedimiento. La fiscal Karina Guyot ni siquiera nos respondió la presentación del amicus y tampoco avanzó en la investigación”, dijo Goberna a Presentes.

Y Rubey agregó: “Es necesaria la intervención de la UFEM, que se especializa en violencias contra las mujeres y la diversidad. Nos parece todavía necesario que intervengan personas que están especializadas en este tipo de violencias, teniendo en cuenta la identidad de Tehuel”.

Uno de los puntos en el que tienen diferencias con el desarrollo de la investigación es que “se está buscando un cuerpo, no están contemplando la posibilidad de que Tehuel esté vivo. Eso implicaría otro tipo de investigación, otro tipo de acciones que hoy no se están haciendo”, explicó el integrante de 100% Diversidad y Derechos.

La hipótesis de la red de trata

La hipótesis que tiene la organización es que Tehuel puede haber sido entregado a una red de trata de personas con fines de explotación sexual. “Puede haber sido desde un crimen de odio (su asesinato) pero también puede ser una situación vinculada a su genitalidad. Por eso estamos pensando en la explotación sexual”, explicó Rubey y reiteró la importancia de contar con personal capacitado para contemplar todas las situaciones que pueden darse en torno a una persona trans desaparecida.

Finalmente, hizo un llamado para que el reclamo por la aparición con vida de Tehuel no pierda fuerza a medida de que pasan los meses. Y remarcó que la desaparición del joven trans se dio cuando se reunió con los imputados bajo la promesa de un trabajo, como un punto central para comprender las vulneraciones que sufre el colectivo trans travesti.

“Nuestra vidas trans también importan y necesitamos estar acompañades por toda la sociedad. Nosotres siempre estamos en las luchas, en los 8M, en los 3J y ahora necesitamos que esa parte de la comunidad esté también con nosotres. No sólo en el reclamo por Tehuel sino que nos acompañen para lograr la real implementación de las leyes que nos garantizan derechos como el del trabajo. Porque seguimos desapareciendo por buscar un trabajo”, remarcó Rubey.

Para aportar colaborar con su búsqueda, se creó la página: http://tehueldelatorre.com/