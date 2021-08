–

En una calurosa tarde de rebajas, en cualquier tienda de moda, al fresco liberador del aire acondicionado y en busca de un nuevo ba帽ador, mayor, para mi p煤ber hija que ya est谩 tan grande y tan guapa, que crece tan r谩pido; la m煤sica ligera, suave de la megafon铆a y las miradas amables, las sonrisas impersonales de las dependientas. No puedo evitarlo, tan contenta que ven铆a y me doy de bruces con sus miradas, las de ellos, pero en mi ropa, en nuestra ropa, en las perchas: ese 芦inocente禄 vestido rosa con lentejuelas, ese bikini infantil con sujetador 隆y con relleno!, ese look que imita a mam谩, el escote que resalta el pecho, el pantal贸n que estiliza las piernas, esconde estas carnes de aqu铆, ense帽a esas all谩. El mensaje, si no alto, bien clarito: 芦hay que cambiar lo que eres.禄

Oigo en mi interior voces de mujer, queridas, cercanas, que no me atrevo a rechazar: 芦es tan mono鈥β; 芦d茅jala, si le hace gracia禄; 芦le hace tanta ilusi贸n鈥β; 芦quiere ser como las dem谩s禄; 芦no pasa nada禄.

Eso queremos, que sea un nopasanada, no ver la relaci贸n con ese mirarse una misma con desprecio profundo y pena infinita por toda esa carne que me sobra, ese hueso m谩s para all谩 y esa cadera heredada de la abuela de cuando la abuela por fin, privilegios de la edad y del agotamiento del abuelo, se liber贸 de la estrechez.

Nos cuenta Vallejo en su libro La ma帽ana descalza: Medusa, la primera v铆ctima de su imagen. Castigada por Atenea por desafiar su belleza, impedida de ser admirada con un castigo cruel, quien la mirase quedar铆a convertido en piedra. El mito desvela c贸mo necesitamos ser miradas y, de hecho, admiradas para sentir que existimos. Para sobrevivir. Ser fea, gorda o vieja o distinta, arriesga la satisfacci贸n de nuestra necesidad de aceptaci贸n, com煤n a todas, resulta sin embargo en un privilegio exclusivo para 芦elegidas禄. Aprendemos desde muy ni帽as a vivir en tensi贸n cr铆tica con el cuerpo propio y con el ajeno. Nos tensamos, incluso f铆sicamente, en ese esfuerzo por ajustarnos y nos tensamos en el ensa帽amiento hacia la otra al ver que no se ajusta (驴c贸mo hacerlo?) al modelo, en un autoan谩lisis cruel proyectado. Aprendemos que nuestro cuerpo no es adecuado y que debe pasar por el filtro de la mirada de otras personas, ser juzgado, y que eso que somos, o eso que creemos o queremos ser, no ser谩 posible

si no soy lo que debo ser: atractiva, complaciente y buena. Solo si paso este primer filtro tendr茅 derecho a pasar los siguientes.

Contin煤o transitando los pasillos mientras me abstraigo en mi pensamiento enfadado. Mi cuerpo no se parece a ning煤n maniqu铆. No veo el cuerpo de mi hermana, de mi amiga, de mi madre. El culto al cuerpo se ha convertido en algo central en nuestras vidas hasta el extremo de condicionar nuestra vida privada y p煤blica. Se ha convertido en medida de nuestro valor; termina siendo un terreno donde cultivar privilegios y opresiones: juventud y belleza, los privilegios; el resto, la opresi贸n y, por tanto, oculta, no se debe ver. Es a esto a lo que llamamos cosificaci贸n, a reducir a la mujer a su cuerpo olvid谩ndonos

de su compleja totalidad. Cuando en el proceso de socializaci贸n la cosificaci贸n ocupa un lugar central, da lugar a una interiorizaci贸n de la misma que conlleva un autoservicio de cr铆tica en torno al cuerpo, el autocastigo. Cu谩ntas odian su cuerpo, rechazan partes de 茅l, se averg眉enzan, se vigilan en tensi贸n, se martirizan y aguijonean en su d铆a a d铆a para no entregarse al disfrute porque, el disfrute, el placer, puede traer como castigo la traici贸n del cuerpo que responde rebelde expandi茅ndose, poniendo en peligro la satisfacci贸n de algunas otras necesidades b谩sicas: ser querida, ser 芦merecedora禄, ser aceptada.

Me parece, all铆 en la tienda, imposible ser mujer en este mundo sin quedar atrapada en el cuerpo y en la funci贸n de objeto sexual. Desde ni帽as iniciadas

en la sexualizaci贸n de nuestros cuerpos a trav茅s de estas performances en las que se nos convierte en peque帽itas mujeres erotizadas. La sexualizaci贸n nos informa desde temprano de que, adem谩s de ser objetos bellos, debemos ser objetos sexuales.

Pero 隆por favor! Si incluso los hombres cada vez aceptan menos sus cuerpos en una suerte de igualdad mala. Igualar por lo malo y no por lo bueno. El desastre de un mundo de cuerpos mercantilizados.

Sin embargo, esta visi贸n devastadora puede ser no reconocida por muchas personas que disfrutan del supuesto empoderamiento que proporciona su cuerpo ajustado al canon. Que personas que disfruten su belleza se sientan empoderadas desde ese lugar de privilegio no parece m谩s que legitimar la estructura en la que cosificar y sexualizar son medidas del valor de una persona. Se produce, en este sentido, un falso empoderamiento ya que el placer se obtiene por el hecho mismo de ajustarse a la norma. La liberaci贸n sexual de los cuerpos normativizados no es ning煤n logro, es m谩s de lo mismo, creo. A esto lo llamamos sexismo ben茅volo, el disfrute del beneficio logrado a partir de la mirada omnisciente del hombre que, por guardar belleza, valora y protege, una mirada proyectada de arriba abajo, jer谩rquica. Del mismo modo que un mecanismo adaptativo es la autocr铆tica al cuerpo y la autocosificaci贸n, tambi茅n se produce la autosexualizaci贸n. Es cuando una misma se inmola para lograr la benevolencia de la mirada patriarcal. No parece que empodere, no parece una buena y sana gesti贸n de las necesidades emocionales, sino una trampa m谩s en la que caemos 芦voluntariamente禄; como al tirarte t煤 misma a la piscina antes de ser empujada.

Desconsolada, me largo de ese escenario de cuerpos de pl谩stico 芦perfectos禄 decidida a transformar mi enfado; un exorcismo de esas miradas interiorizadas a trav茅s de la propia aceptaci贸n como acto de rebeld铆a. Ser capaces de mirarnos sin interpretaci贸n, solo observarnos, como si fuera, desde la ribera, al agua correr; con la bella aceptaci贸n que provoca la naturaleza. Cuando asome el deseo de cambiar algo que no nos parece suficientemente bello, mirarlo y dejarlo pasar con un pensamiento activo de Yo no soy un cuerpo. Prestar atenci贸n al cuerpo, s铆, disfrutar la belleza de nuestros cuerpos, s铆, todos, y que el cuerpo no sea un impedimento para aceptarnos. Esto nos devolver谩 el disfrute del cuerpo sin condiciones, sin miradas ajenas, sin alienar nuestra mirada, solo el filtro que mis propias emociones me brindan y as铆, entregarnos a un placer m谩s duradero y, por ego铆sta, a un placer m谩s entregado.