Tras una cuidadosa evaluaci贸n, el Kremlin est谩 reordenando el tablero geopol铆tico para acabar con la hegemon铆a unipolar de la 鈥渘aci贸n indispensable鈥.

Pero es nuestro destino / No tener lugar para descansar, / Como mortales sufrientes / Caer ciegamente y desvanecerse / De una hora / A la siguiente, / Como el agua que cae / De acantilado en acantilado, hacia abajo / Durante a帽os a la incertidumbre.

Holderlin, Canci贸n del destino de Hyperion

Por Pepe Escobar.

La Operaci贸n Z es la primera salva de una lucha tit谩nica: tres d茅cadas despu茅s de la ca铆da de la URSS, y 77 a帽os despu茅s del final de la Segunda Guerra Mundial, tras una cuidadosa evaluaci贸n, el Kremlin est谩 reordenando el tablero geopol铆tico para acabar con la hegemon铆a unipolar de la 鈥渘aci贸n indispensable鈥. No es de extra帽ar que el Imperio de las Mentiras se haya vuelto completamente loco, obsesionado en expulsar completamente a Rusia del sistema centrado en Occidente.

Los EE.UU. y sus cachorros de la OTAN no pueden con su perplejidad cuando se enfrentan a una p茅rdida asombrosa: ya no tienen el derecho geopol铆tico exclusivo al uso de la fuerza para perpetuar 鈥渘uestros valores鈥. Se acab贸 el dominio de espectro total.

La imagen a micro escala tambi茅n est谩 clara. El Estado Profundo de Estados Unidos est谩 orde帽ando hasta la saciedad su gambito planeado en Ucrania para encubrir un ataque estrat茅gico contra Rusia. El 鈥渟ecreto鈥 era forzar a Mosc煤 a una guerra intraesl谩vica en Ucrania para romper el Nord Stream 2 鈥 y por lo tanto la dependencia alemana de los recursos naturales rusos. Eso pone fin -al menos en el futuro inmediato- a la perspectiva de una conexi贸n ruso-alemana bismarckiana que, en 煤ltima instancia, har铆a que Estados Unidos perdiera el control de la masa terrestre euroasi谩tica desde el Canal de la Mancha hasta el Pac铆fico en favor de un pacto emergente entre China, Rusia y Alemania.

La t谩ctica estrat茅gica estadounidense, hasta ahora, ha funcionado de maravilla. Pero la batalla est谩 lejos de terminar. Los sic贸patas neocon/neoliberales dentro de los silos del Estado Profundo consideran a Rusia una amenaza tan seria para el 鈥渙rden internacional basado en reglas鈥 que est谩n dispuestos a arriesgar, si no a incurrir, en una guerra nuclear 鈥渓imitada鈥 por su gambito. Lo que est谩 en juego es nada menos que la p茅rdida del dominio del mundo por parte de los anglosajones.

Dominar los cinco mares

Rusia, de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo (PPA), es la sexta econom铆a del mundo, justo detr谩s de Alemania y por delante del Reino Unido y Francia. Su econom铆a 鈥渄ura鈥 es similar a la de Estados Unidos. La producci贸n de acero puede ser casi la misma, pero la capacidad intelectual es muy superior. Rusia tiene aproximadamente el mismo n煤mero de ingenieros que Estados Unidos, pero est谩n mucho mejor formados.

El Mossad atribuye el milagro econ贸mico de Israel al crear un equivalente de Silicon Valley en base a un mill贸n de inmigrantes rusos. Este Silicon Valley israel铆 resulta ser un activo clave del complejo estadounidense MICIMATT (military-industrial-congressional-intelligence-media-academia-think tank), como lo denomin贸 indeleblemente Ray McGovern.

El que los medios de comunicaci贸n de la OTAN est茅n ladrando hist茅ricamente que el PIB de Rusia es del tama帽o de Texas no tiene sentido. La PPA es lo que realmente cuenta; eso y la superioridad de los ingenieros rusos es la raz贸n por la que sus armas hipers贸nicas est谩n al menos dos o tres generaciones por delante de las de Estados Unidos. S贸lo preg煤ntenle al indispensable Andrei Martyanov.

El Imperio de las Mentiras no tiene misiles defensivos dignos de ese nombre, y ninguno equivalente al Sr. Zirc贸n y al Sr. Sarmat. La esfera de la OTAN simplemente no puede ganar una guerra, cualquier guerra contra Rusia por esta sola raz贸n.

La ensordecedora 鈥渘arrativa鈥 de la OTAN de que Ucrania est谩 derrotando a Rusia no califica ni siquiera como una broma inocua (comp谩rese con la estrategia rusa de 鈥淎lcanzar y tocar a alguien鈥). El sistema corrupto de los fan谩ticos de la SBU (servicios de inteligencia de Ucrania) entremezclados con las facciones UcroNazis es kaput. El Pent谩gono lo sabe. La CIA no puede admitirlo. Lo que el Imperio de las Mentiras ha ganado, hasta ahora, es una 鈥渧ictoria鈥 medi谩tica de los UcroNazis, no una victoria militar.

El general Aleksandr Dvornikov, de fama siria, tiene un mandato claro: conquistar todo el Donbass, liberar totalmente Crimea y preparar el avance hacia Odessa y Transnistria, mientras se reduce a Ucrania a la condici贸n de Estado fallido y sin ninguna salida al mar.

El Mar de Azov -unido al Caspio por el canal Don-Volga- ya es un lago ruso. Y el Mar Negro es el siguiente, la conexi贸n clave entre el Coraz贸n de la Tierra y el Mediterr谩neo. El sistema de los cinco mares -Negro, Azov, Caspio, B谩ltico, Blanco- consagra a Rusia como una potencia naval continental de facto. 驴Qui茅n necesita aguas c谩lidas?

Movi茅ndose 鈥渁 la velocidad de la guerra鈥

El dial del dolor, a partir de ahora, subir谩 sin parar. La realidad 鈥 como en los hechos sobre el terreno 鈥 pronto se har谩 evidente incluso para el LugenPresse de toda la OTAN.

El 鈥渄espierto鈥 jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, espera que la Operaci贸n Z dure a帽os. Eso es un disparate. Las Fuerzas Armadas rusas pueden permitirse ser muy met贸dicas y tomarse todo el tiempo necesario para desmilitarizar adecuadamente Ucrania. El conjunto de Occidente, por su parte, est谩 presionado por el tiempo, porque el contragolpe de la econom铆a real ya est谩 en marcha y se pondr谩 realmente mal.

El ministro de Defensa Shoigu lo ha dejado bien claro: cualquier veh铆culo de la OTAN que lleve armas a Kiev ser谩 destruido como 鈥渙bjetivo militar leg铆timo鈥.

Un informe del servicio cient铆fico del Bundestag estableci贸 que el entrenamiento de soldados ucranianos en suelo alem谩n puede equivaler, seg煤n el derecho internacional, a una participaci贸n en la guerra. Y esto se complica a煤n m谩s cuando se une a la entrega de armas de la OTAN: 鈥淪贸lo si, adem谩s del suministro de armas, se tratara tambi茅n de la instrucci贸n de la parte en conflicto o del entrenamiento en dichas armas, se saldr铆a del 谩mbito seguro de la no guerra鈥.

Ahora, al menos, queda irremediablemente claro c贸mo el Imperio de las Mentiras 鈥渟e mueve a la velocidad de la guerra鈥, tal como lo describi贸 en p煤blico el mercader de armas convertido en jefe del Pent谩gono, Lloyd 鈥淩aytheon鈥 Austin. En Pentagon茅s, eso fue declarado por el proverbial 鈥渇uncionario鈥 como 鈥渦na combinaci贸n de un centro de llamadas, una planta de vigilancia, salas de reuniones. Ejecutan un ritmo de batalla para apoyar a los responsables de la toma de decisiones鈥.

El 鈥渞itmo de batalla鈥 Pentagon茅s que se ofrece a un supuesto 鈥渆j茅rcito ucraniano cre铆ble, resistente y con capacidad de combate鈥 se alimenta de un sistema EUCom que esencialmente traslada los pedidos de armas desde los almacenes del Pent谩gono en EE.UU. a las sucursales del Imperio de Bases en Europa y luego al frente oriental de la OTAN en Polonia, donde se transportan en camiones a trav茅s de Ucrania justo a tiempo para ser debidamente incinerados por los ataques de precisi贸n rusos: la riqueza de opciones incluye misiles supers贸nicos P-800 Onyx, dos tipos de Iskander, y el Sr. Khinzal lanzado desde los Mig-31K.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha subrayado que Mosc煤 es perfectamente consciente de que Estados Unidos, la OTAN y el Reino Unido est谩n transfiriendo no s贸lo armas, sino tambi茅n mucha informaci贸n. Paralelamente, Occidente lo pone todo patas arriba 24/7 configurando un nuevo entorno totalmente orientado contra Rusia, sin importarle siquiera una apariencia de asociaci贸n en ning煤n 谩mbito. Occidente ni siquiera considera la posibilidad de dialogar con Rusia.

De ah铆 que hablar con Putin sea 鈥渦na p茅rdida de tiempo鈥, a menos que una 鈥渄errota rusa鈥 en Ucrania (haci茅ndose eco de las estridentes Relaciones P煤blicas de Kiev) le haga ser 鈥渕谩s realista鈥. Con todos sus defectos, Le Petit Roi Macron/McKinsey ha sido una excepci贸n, hablando por tel茅fono con Putin hace pocos d铆as.

La neo-orwelliana hitlerizaci贸n de Putin lo reduce, incluso entre la llamada euro-inteligentzia, a la condici贸n de dictador de una naci贸n cloroformada a su nacionalismo del siglo 19. Olv铆dense de cualquier atisbo de an谩lisis hist贸rico/pol铆tico/cultural. Putin es un Augusto tard铆o, que disfraza su Imperio de Rep煤blica.

En el mejor de los casos, los europeos predican y rezan -chihuahuas ladrando a la voz de su amo- por una estrategia h铆brida de 鈥渃ontenci贸n y compromiso鈥 que sea desencadenada por Estados Unidos, repitiendo torpemente los garabatos de los habitantes de esa zona de exclusi贸n a茅rea intelectual, Think Tanklandia.

Sin embargo, los europeos prefieren 鈥渁islar鈥 a Rusia. Es decir, que el 12% de la poblaci贸n mundial 鈥渁铆sle鈥 al 88% (por supuesto, su 鈥渧isi贸n鈥 occidentalizada ignora por completo al Sur Global). La 鈥渁yuda鈥 a Rusia s贸lo llegar谩 cuando las sanciones sean efectivas (o sea nunca: el efecto boomerang ser谩 la norma) o -el sue帽o h煤medo definitivo- haya un cambio de r茅gimen en Mosc煤.

La ca铆da

La agente de relaciones p煤blicas UcroNazi Ursula von der Lugen present贸 el sexto paquete de sanciones de la (des)Uni贸n Eurocaniche.

Lo m谩s destacado es la exclusi贸n de otros tres bancos rusos de SWIFT, entre ellos el Sberbank. Siete bancos ya est谩n excluidos. Esto reforzar谩 el 鈥渁islamiento total鈥 de Rusia. Es ocioso comentar algo que s贸lo enga帽a a la LugenPresse.

Luego est谩 el embargo 鈥減rogresivo鈥 de las importaciones de petr贸leo. No se importar谩 m谩s crudo a la UE en seis meses y no habr谩 m谩s productos refinados antes de finales de 2022. En la actualidad, la AIE muestra que el 45% de las exportaciones de petr贸leo de Rusia van a la UE (con un 22% a China y un 10% a Estados Unidos). La Voz del Amo, EEUU, sigue y seguir谩 importando petr贸leo ruso.

Y, por supuesto, tambi茅n aparecen 58 sanciones 鈥減ersonales鈥, dirigidas a personajes muy peligrosos como el Patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa, y la esposa, el hijo y la hija del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Esta impresionante muestra de estupidez tendr谩 que ser aprobada por todos los miembros de la UE. La revuelta interna est谩 garantizada, especialmente desde Hungr铆a, aunque muchos sigan dispuestos a suicidarse energ茅ticamente y a ensuciar la vida de sus ciudadanos a lo grande para defender un r茅gimen neonazi.

Alastair Crooke llam贸 mi atenci贸n sobre una sorprendente y original interpretaci贸n de lo que est谩 ocurriendo, ofrecida en ruso por un analista serbio, el profesor Slobodan Vladusic. Su tesis principal, en pocas palabras: 鈥淢egal贸polis odia a Rusia porque no es Megal贸polis: no ha entrado en la esfera del antihumanismo y por eso sigue siendo una alternativa de civilizaci贸n. De ah铆 la rusofobia鈥.

Vladusic sostiene que la guerra intraeslava en Ucrania es 鈥渦na gran cat谩strofe para la civilizaci贸n ortodoxa鈥, lo que refleja mi reciente intento de abrir un debate serio sobre un Choque de Cristianismos.

Sin embargo, el mayor cisma no es el de la religi贸n, sino el de la cultura: 鈥淟a diferencia clave entre el antiguo Occidente y la Megal贸polis de hoy es que la Megal贸polis renuncia program谩ticamente a la herencia humanista de Occidente鈥.

As铆 que ahora 鈥渆s posible borrar no s贸lo el canon musical, sino tambi茅n todo el patrimonio human铆stico europeo: toda la literatura, las bellas artes, la filosof铆a鈥 debido a una 鈥渢rivializaci贸n del conocimiento鈥. Lo que queda es un espacio vac铆o, en realidad un agujero negro cultural, 鈥渓lenado por la promoci贸n de t茅rminos como 鈥榩osthumanismo鈥 y 鈥榯ranshumanismo鈥欌.

Y aqu铆 Vladusic llega al meollo de la cuesti贸n: Rusia se opone ferozmente al Gran Reinicio urdido por las 鈥溍﹍ites鈥 鈥渉ackeables鈥, autodenominadas 鈥溍﹍ites鈥 de Megal贸polis.

Sergey Glazyev, que actualmente coordina el proyecto de un nuevo sistema financiero/monetario por parte de la Uni贸n Econ贸mica de Eurasia (UEE) en colaboraci贸n con los chinos, adapta Vladusic a los hechos sobre el terreno (aqu铆 en ruso, aqu铆 en una traducci贸n imperfecta al ingl茅s).

Glazyev es mucho m谩s contundente que en sus meticulosos an谩lisis econ贸micos. Aunque se帽ala los objetivos del Estado profundo de destruir al mundo ruso e Ir谩n y bloquear a China, subraya que Estados Unidos 鈥渘o podr谩 ganar la guerra h铆brida global鈥. Una raz贸n clave es que el Occidente colectivo ha 鈥減uesto a todos los pa铆ses independientes frente a la necesidad de encontrar nuevos instrumentos monetarios globales, mecanismos de seguro de riesgo, restaurar las normas del derecho internacional y crear sus propios sistemas de seguridad econ贸mica.鈥

As铆 que s铆, esto es Totalen Krieg, Guerra Total, tal y como lo explica Glazyev sin atenuantes, y tal y como lo denunci贸 Rusia esta semana en la ONU: 鈥淩usia tiene que enfrentarse a Estados Unidos y a la OTAN en su confrontaci贸n, llev谩ndola a su conclusi贸n l贸gica, para no quedar dividida entre ellos y China, que se est谩 convirtiendo irremediablemente en el l铆der de la econom铆a mundial鈥.

Puede que la historia acabe registrando, 77 a帽os despu茅s del final de la Segunda Guerra Mundial, que los psic贸patas neocon/neoliberales de los silos de Washington que instigaron una guerra interesl谩vica ordenando a Kiev que lanzara una guerra rel谩mpago contra el Donbass fue la chispa que condujo a la ca铆da del Imperio estadounidense.

