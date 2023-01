–

De parte de Kurdistan America Latina January 6, 2023 puntos de vista

“Abdullah Öcalan es la clave para una solución. Si se resuelve la cuestión kurda, todos los demás problemas también se resolverán”, dijo Mehmet Öcalan, hermano del líder kurdo Abdullah Öcalan.

Desde hace 22 meses no da señales de vida del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra totalmente aislado en la isla prisión de Imrali. En una entrevista con ANF, el hermano del líder kurdo, Mehmet Öcalan, habló sobre los desarrollos actuales.

Mehmet Öcalan enfatizó que su hermano está en un espacio completamente fuera de la ley: “El aislamiento ha alcanzado proporciones indescriptibles. La razón de esto es que el estado turco no está preparado para resolver la cuestión kurda. Como alguien que ha participado con mayor frecuencia en las visitas a Imrali, puedo decir que Abdullah Öcalan ha estado tratando de resolver la cuestión kurda en Turquía de manera democrática durante más de 22 años. Pero el estado y el gobierno no quieren eso porque se benefician de la falta de una solución. Se mantienen vivos a través de esto”.

“Si son ciertos los rumores de que no habló con el CPT debe entenderse como una protesta contra la política de aislamiento”

Mehmet Öcalan señaló que su hermano se resiste a la violación sistemática de la ley y que así lo expresó claramente en una conversación telefónica hace dos años, que fue interrumpida a los pocos minutos por motivos que se desconocen. “Abdullah Öcalan subrayó claramente por teléfono que si había una ley en Turquía, tendría que aplicarse a él. Preguntó quién me había enviado y dijo que en el marco legal primero debe haber una discusión con sus abogados. Él me dijo: ‘Estás actuando mal y el estado está actuando mal’. Mientras explicaba mis razones, la llamada telefónica se cortó repentinamente”.

Si son ciertos los rumores de que no habló con el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa durante su última visita a Turquía en septiembre, esto debe entenderse como una protesta contra la política de aislamiento que se ha vuelto sistemática, denunció Mehmet Öcalan y agregó: “Si Abdullah Öcalan no se reunió con el CPT, esta es una forma de resistencia y una reacción justificada. Porque Europa, EE. UU. y otras potencias también son responsables del sistema especial en Imrali”.

“La oposición tiene su parte en el aislamiento”

La oposición alrededor del CHP también comparte la responsabilidad de violar la ley en Imrali, dijo Mehmet Öcalan, y criticó el hecho de que siempre hablan de “derechos, ley y justicia” pero no dicen una palabra sobre Imrali. Al señalar que la raíz del problema radica en este doble rasero, continuó: “No se ha sabido nada de las cuatro personas en Imrali durante casi dos años. No pueden usar sus derechos legalmente garantizados. No pueden reunirse con sus familiares y sus asesores legales. Cuando se trata de polémicas y especulaciones sobre Abdullah Öcalan, el gobierno y la oposición se pronuncian, pero cuando se trata de la falta de derechos sobre Imrali, no dicen ni una palabra y sacan . este tema en la agenda. Este es el problema. Es una vergüenza”.

Mehmet Öcalan subrayó que la oposición está sirviendo al gobierno con su silencio sobre este tema y por ello la injusticia se extiende cada vez más: “Esto se puede ver en la política de designación de fideicomisarios para los municipios gobernados por el HDP. Aquí, también, la principal oposición no emitió ningún sonido. Ahora, sin embargo, el CHP está amenazado por esto incluso en Estambul”.

“Öcalan es la clave de la solución”

Mehmet Öcalan remarcó que la cuestión kurda va más allá de Turquía y señaló que su hermano ha pedido en repetidas ocasiones conversaciones para encontrar una solución. Pidiendo que las puertas de Imrali se abran de inmediato, Mehmet Öcalan declaró: “El problema más importante de Turquía es la cuestión kurda. Si este problema se resuelve en 2023, los problemas democráticos, políticos y económicos se pueden resolver. Si las puertas de Imrali, la cuestión kurda se resolverá democráticamente. Esto se aplica tanto al gobierno actual como a la oposición que quiere llegar al poder. Abdullah Öcalan es la clave de la solución. Las puertas de Imrali deben abrirse lo antes posible.”

Fuente: ANF / ZEYNEP KURAY

<!–

–>