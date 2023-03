–

La Mecha viaj贸 hasta Medio Oriente para reconstruir la historia de la compa帽铆a nacional de agua de Israel y contar c贸mo la Argentina invertir谩 dinero en un pa铆s que supo generar su reputaci贸n no s贸lo gracias a su tecnolog铆a de punta, sino al abuso sistem谩tico del pueblo palestino. Por La Mecha (San Juan).

Algunos osan atribuirle el car谩cter de 鈥potencia h铆drica鈥. Es que se trata de un pa铆s que debi贸 luchar contra m谩s de un obst谩culo al apostar por su visi贸n de poblar el desierto del N茅guev. A pesar del clima 谩rido y seco, Israel encontr贸 la manera de hacer prosperar la agricultura en esas condiciones. Hasta all谩 lleg贸 la Argentina en una misi贸n t茅cnica para pensar en nuevas formas de afrontar la crisis h铆drica local.

Buscar soluciones en todos los 谩mbitos parece ser lo m谩s acertado en un escenario de esta gravedad. As铆 fue que los gobiernos de San Juan y Mendoza, seguidos por varias provincias m谩s, descubrieron en Israel la luz al final del t煤nel. Firmaron un convenio con la empresa estatal que maneja el agua en ese pa铆s, Mekorot, para desarrollar un Plan Maestro de Conservaci贸n y Gesti贸n del Agua que se adec煤e a nuestras necesidades.

Quiz谩 por desconocimiento, quiz谩 por indiferencia, el gobierno decidi贸 ir a buscar respuestas all铆 donde el uso del agua no es una mera cuesti贸n t茅cnica, sino una flagrante violaci贸n de derechos humanos. La Mecha lleg贸 a Palestina para, desde all铆, mostrar qu茅 hay detr谩s de esta empresa y hacer eco de un conflicto que parece ser sobre la propiedad de la tierra, pero que inevitablemente es tambi茅n sobre el control del agua.

Un plan maestro

En medio de la preocupaci贸n por la crisis h铆drica, la Argentina quiere poner en discusi贸n la gesti贸n que hacemos del agua. En esa b煤squeda lleg贸 a Israel.

En abril de 2022, Wado de Pedro, ministro del Interior, viaj贸 a ese pa铆s junto a una comitiva de funcionarios de las provincias de Catamarca, Entre R铆os, Formosa, Mendoza, R铆o Negro, Santa Cruz y San Juan. Lo que empez贸 como una misi贸n cient铆fica de intercambio de conocimientos acerca del manejo del agua, se convirti贸 luego en una posibilidad de cooperaci贸n mucho m谩s concreta.

Israel es mundialmente reconocido como un l铆der en materia de tecnolog铆a cuando se trata del uso eficiente del agua. Podr铆a decirse que un pa铆s peque帽o compuesto en un 60% por desierto no ten铆a muchas opciones. Pero m谩s all谩 de la supervivencia, las y los israel铆es empujaron los l铆mites lo suficiente como para generar las condiciones adecuadas para que la agricultura prosperara en medio de ese contexto adverso. La Argentina busca replicar ese modelo: 驴c贸mo podr铆a el pa铆s expandir la superficie cultivada a trav茅s de la tecnolog铆a adecuada?

Ac谩 es donde entra en juego la compa帽铆a nacional de agua de Israel, Mekorot. Es que en septiembre de 2022 se firm贸 un convenio para que, a trav茅s del financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la empresa brinde un servicio de consultor铆a para desarrollar un Plan Maestro de Conservaci贸n y Gesti贸n del Agua. Aunque despu茅s otras les siguieron, San Juan y Mendoza fueron las provincias que encabezaron en ese momento la formalizaci贸n del v铆nculo, y por eso desde La Mecha dialogamos con el secretario de Agua y Energ铆a de San Juan, Ramiro Casc贸n.

鈥Se decidi贸 hacerlo en conjunto con Mendoza para que la log铆stica estuviese simplificada, aunque la idea es desarrollar planes distintos para cada provincia鈥, comenz贸 explicando el secretario. Si bien se prev茅 un trabajo de 18 meses en total, los primeros resultados deber铆an registrarse antes de que termine marzo en la forma de un primer informe de diagn贸stico, aclar贸 el secretario.

En el caso de San Juan, el trabajo de consultor铆a de Mekorot se har谩 en estrecha relaci贸n con la Mesa Permanente de la Gesti贸n Integrada del Agua. 鈥Complementar este trabajo con el compromiso de hacer participar a los t茅cnicos locales sirve tambi茅n para que podamos seguir formando recursos humanos鈥, explic贸 Casc贸n.

El objetivo del plan est谩 en entender cu谩l es la situaci贸n actual con respecto a la disponibilidad del agua, qu茅 usos hacemos de ella y d贸nde est谩n las p茅rdidas en este momento de crisis. A partir de ese diagn贸stico se proceder谩 a formular una estrategia para optimizar la gesti贸n del recurso con varios horizontes de planificaci贸n (2030, 2040 y 2050). Lo que est谩 menos claro es el dinero que como pa铆s destinaremos a este Plan Maestro. S铆 sabemos que lo financiar谩 el CFI, un organismo que, seg煤n el secretario, 鈥se nutre de fondos que aportan las provincias por un lado y la Naci贸n por otro, y en el que cada provincia tiene un cupo de fondos disponibles鈥.

El milagro israel铆

Parece que llegamos a pedir ayuda al lugar indicado. Pero no nos equivoquemos: que Israel haga hoy un manejo eficiente del agua no s贸lo tiene que ver con las mentes brillantes que inspiraron nueva tecnolog铆a. La historia que las y los israel铆es no cuentan en ninguna charla TED, mucho menos en un intercambio como el que vienen protagonizando nuestros gobernadores, es que parte de sus logros en el manejo del agua tiene que ver lisa y llanamente con el saqueo y el sometimiento de otro pueblo. Pero vamos mejor a la historia, a los mapas y a los datos, que por algo hacer periodismo es un poquito m谩s que lanzar consignas al mar.

Lo primero es entender la geograf铆a. M谩s de la mitad de Israel est谩 consumido por el desierto. 驴D贸nde se encuentra entonces la fuente de agua? El r铆o Jord谩n fluye hacia el Mar de Galilea o Kinneret y desemboca en el Mar Muerto. Bombean tambi茅n agua subterr谩nea de los acu铆feros de la Monta帽a (que se subdivide en el Acu铆fero del Noreste, el Occidental y el Oriental) y el acu铆fero costero y hace un tiempo invierten en el proceso de desalinizaci贸n del agua que proviene del Mar Mediterr谩neo y Mar Rojo.

La ingenier铆a ha sido, en este marco, imprescindible para una regi贸n en la que llueve muy poco. No por nada el perfeccionamiento del m茅todo de riego por goteo como una manera de hacer m谩s eficiente el uso del agua fue desarrollado en esta zona por Simcha Blass y su hijo Yeshayahu. Quer铆an apoyar la causa sionista de crear un asentamiento agr铆cola justo all铆 donde parec铆a imposible. Quienes so帽aban con Israel antes de su creaci贸n, cuando esta era todav铆a una tierra poblada por una mayor铆a 谩rabe, desde muy temprano concibieron que el agua era clave para sus prop贸sitos.

Mekorot, la empresa con la que algunas provincias de Argentina 鈥搃ncluida San Juan鈥 decidieron entablar un acuerdo de cooperaci贸n, ha sido parte de esta historia. Fundada en 1937, la compa帽铆a de agua naci贸 antes que la propia creaci贸n del Estado de Israel y pas贸 a ser estatal cuando Israel declar贸 su independencia. Mekorot es hoy la encargada de abastecer a la poblaci贸n de agua potable, transportando el agua desde el norte hasta el centro y el sur m谩s des茅rticos del pa铆s. Opera 3 mil instalaciones para regar, purificar agua y desalinizarla.

Antes de que Israel se convirtiese en un Estado, la Agencia Jud铆a para Israel ya hab铆a encaminado la construcci贸n de canales, diques y reservas. Al poco tiempo entendieron que necesitaban al r铆o Jord谩n. Si prestamos atenci贸n al mapa, sin embargo, podemos apreciar que lo que Israel enlista como sus fuentes de agua naturales no comprende 煤nicamente territorio israel铆: a L铆bano, Siria, Jordania, Cisjordania y Gaza (territorios palestinos) tambi茅n les corresponde lo suyo.

Aunque hici茅ramos o铆dos sordos a la realidad de que parte del territorio de lo que se conoce hoy como Israel no es reconocido internacionalmente como tal 鈥搇a ONU misma entiende que Israel ocupa una porci贸n ilegalmente-, hablamos de fronteras difusas, que se han ido corriendo con los a帽os y que siguen en disputa. El agua supo estar en el centro del conflicto y a lo largo del tiempo, la violencia o la diplomacia buscaron determinar el destino de este recurso transfronterizo.

Dos fechas resultan particularmente importantes. La famosa Guerra de los Seis D铆as en 1967 le dio a Israel la oportunidad de multiplicar su tama帽o quitando tierras a Egipto, Siria y Jordania, tomando as铆 el control de m谩s fuentes de agua dulce que utiliza hasta el d铆a de hoy. Un par de d茅cadas despu茅s, en los a帽os 90, vendr铆a la firma de los Acuerdos de Oslo que determinar铆an la distribuci贸n de agua que se hace hoy en d铆a entre israel铆es y palestinos.

Sacando los trapitos sucios

La historia de 茅xito que Israel le muestra al mundo, su triunfo ante la naturaleza, su capacidad de 鈥hacer retroceder el desierto鈥, evita por supuesto los detalles m谩s inc贸modos. Vamos a revolver un poquito el cesto de la ropa sucia para dibujar un mapa que nos muestre c贸mo, a trav茅s de los a帽os, Israel ha usado sistem谩ticamente el control del agua como una estrategia m谩s para despojar a las y los palestinos de sus tierras.

El acceso al agua no ha sido equitativo entre ambas poblaciones y mucho tuvieron que ver los Acuerdos de Oslo. Estos acuerdos fueron el resultado del 煤ltimo intento m谩s serio por consolidar una paz duradera en la regi贸n, hace m谩s o menos 30 a帽os. Spoiler Alert: no s贸lo no lo lograron, sino que muchos ven en ese acto el origen de varios de los problemas que complejizan la resoluci贸n del conflicto. Entre ellos se encuentra el manejo del agua, cuyo r茅gimen se acord贸 en 1995.

Los Acuerdos de Oslo, que se supon铆a tendr铆an un car谩cter temporal, determinaron el acceso de Israel a los acu铆feros de la zona en un 80%, mientras que a las y los palestinos les corresponder铆a el restante 20%. As铆, un/a israel铆 tiene hoy acceso en promedio a 300 litros de agua por d铆a, mientras que un palestino/a en Cisjordania tiene a su disposici贸n 73 litros o incluso menos en comunidades rurales. La Organizaci贸n Mundial de la Salud ha establecido que, para cumplir est谩ndares m铆nimos de salud y sanidad, una persona debe tener como m铆nimo 100 litros de agua por d铆a.

Pero, 驴qu茅 mejor que escuchar la voz de las y los palestinos en medio de todo esto? La Mecha lleg贸 hasta la capital, Ramallah, justamente para eso. Para esta nota, conversamos con tres trabajadores 鈥搎ue prefirieron no dar sus nombres- del equipo de direcci贸n t茅cnica de la Jerusalem Water Undertaking, la compa帽铆a que maneja el suministro de agua tanto en la capital palestina como en ciudades aleda帽as.

All铆 explicaron que deben comprarle agua a Israel, pero que modificar el volumen estipulado es casi imposible. 鈥Muchas veces les llamo en verano para que nos den m谩s agua. Me dicen que esta es el agua que nos tienen que dar. Ellos controlan lo que les compramos, si queremos pagar por un adicional no podemos鈥, comenta el director del 谩rea. Cuando le pregunto si la cantidad de agua es suficiente para la poblaci贸n, me explica que depende de cada localidad. Que en Ramallah las tuber铆as son mejores pero que en otras ciudades como Hebr贸n, las personas generalmente acceden a agua corriente una vez cada dos meses. El resto del tiempo deben comprar agua transportada en camiones, algo que eleva much铆simo el precio al punto tal de que para algunas familias llega a representar un tercio o incluso la mitad de sus ingresos mensuales.

驴Podr铆a Palestina generar entonces su propia infraestructura para el abastecimiento de agua? No es tan simple. En 1967, la Orden Militar 158 estableci贸 que la 煤nica forma de que eso sea posible es obteniendo un permiso de Israel. 鈥No tenemos el control de los recursos h铆dricos鈥, sentencia uno de los trabajadores. 鈥淓n Palestina tenemos agua, tenemos agua subterr谩nea, agua superficial, pero no podemos extraerla. No podemos cavar nuevos pozos ni hacer nuevas tuber铆as porque esto requiere permisos especiales del gobierno israel铆, incluso para la importaci贸n de materiales鈥, explica. El problema es que esos permisos rara vez se otorgan: 鈥Son muy dif铆ciles de conseguir y es un camino muy largo: a veces son meses, a veces son a帽os. Lo hacemos todo el tiempo, pero las chances son de un 50/50 y cuando rechazan una solicitud, no nos dan ninguna explicaci贸n de por qu茅 no nos otorgan el permiso鈥, concluye.

Ante estos obst谩culos, muchas veces la gente en Palestina decide construir sus propios sistemas de recolecci贸n de agua de lluvia sin obtener los permisos indicados. Como resultado son muy comunes las im谩genes de fuerzas israel铆es destruyendo las cisternas y los pozos de la gente a lo largo y ancho del territorio. Es que Israel, el todopoderoso, es tambi茅n due帽o del agua que cae del cielo.

Mekorot, la compa帽铆a de agua israel铆 que les vende agua 鈥 la misma que nuestro gobierno tom贸 de ejemplo-, ir贸nicamente 鈥ha perforado sistem谩ticamente pozos y ha explotado manantiales en la Cisjordania ocupada para abastecer de agua a su poblaci贸n鈥, dice un informe de Amnist铆a Internacional. Cisjordania es territorio palestino.

El mismo informe registra que otra forma de limitar el agua tiene que ver con impedir o restringir el acceso de palestinos/as a distintas zonas de su Cisjordania. Las declaradas 鈥zonas militares cerradas鈥 se usan, por ejemplo, para salvaguardar asentamientos israel铆es. Los asentamientos son una de las estrategias m谩s c铆nicas de la ocupaci贸n israel铆. Podr铆amos decir que se trata de peque帽os barrios que Israel construye sobre territorio palestino. De esta manera, a diferencia de las guerras que anta帽o luchaban por conquistar nuevas tierras, Israel simplemente planta bandera en territorio ajeno y va comi茅ndose desde adentro lo poco que queda de Palestina. No es una sorpresa entonces que los asentamientos israel铆es sean ilegales bajo el derecho internacional y que su mera existencia represente tambi茅n una amenaza para el acceso al agua del pueblo palestino.

鈥El mismo conducto que nos proporciona agua a nosotros, les proporciona a ellos. Pero ellos son la prioridad, nosotros somos el segundo consumidor鈥, dice con naturalidad uno de los trabajadores, como quien se resigna a una vida sobre la que no puede elegir. Y contin煤a: 鈥Tienen que tener sus tanques llenos, un suministro constante de agua. Nosotros podemos tomar de lo que sobre. En el verano entonces tenemos el problema de que la cantidad de agua se reduce diariamente porque los colonos tienen m谩s consumo. La cantidad que toman de m谩s, la toman de nuestra parte鈥.

El informe de Amnist铆a Internacional aclara que es Mekorot tambi茅n la que abastece estos asentamientos ilegales. As铆, a metros de donde la comunidad palestina a duras penas consigue satisfacer una necesidad, los colonos israel铆es nadan en sus piscinas y riegan grandes jardines. El informe adem谩s recopila las historias de quienes a trav茅s de los a帽os han sido testigos de c贸mo se secaban los manantiales locales mientras Mekorot perforaba pozos en tierra palestina para suministrar agua a los visitantes que nadie invit贸.

Como si eso no bastara, Israel hace tiempo se lanz贸 a construir un muro que lo separara de Cisjordania. Por 鈥渞azones de seguridad鈥, argumentan, mientras le dan vida a un gigante de hormig贸n que no respeta las fronteras reconocidas internacionalmente. Porque no hay nada de azar en la estrategia israel铆, el muro ha anexado de facto muchos asentamientos israel铆es construidos ilegalmente en Palestina y con ello se ha llevado tambi茅n el agua. 鈥淓l nuevo muro tom贸 la mayor parte del acu铆fero Occidental, en el norte de Cisjordania. Los principales acu铆feros ya no est谩n鈥, explica otro de los trabajadores.

La Franja de Gaza, un peque帽o territorio densamente poblado que le pertenece tambi茅n a Palestina, se lleva la peor parte. Entre el 90 y el 95% del agua all铆 no es apta para consumo humano por los niveles de contaminaci贸n del acu铆fero costero.

Toda esta mara帽a de cosas viene ocasionando hace d茅cadas el desplazamiento del pueblo palestino y en 煤ltima instancia, su expulsi贸n. No hay suficiente agua para la agricultura ni para la industria, a veces ni siquiera para el uso dom茅stico. Algunos optan por cultivos menos rentables que no usan tanta agua, como los olivos, pero eso afecta la diversificaci贸n de la econom铆a. Otros directamente optan por mudarse a ciudades en las que hay mejor suministro. El agua literalmente mueve sus vidas.

El agua, un arma de guerra

Los acu铆feros, las cuencas hidrogr谩ficas, a menudo no se someten a las fronteras pol铆ticas que hemos creado para dividirnos. El control sobre el agua, la 鈥hidropol铆tica鈥, han sido centrales en las relaciones entre los pueblos.

Que Mekorot eche hoy ra铆ces en la Argentina a trav茅s de una propuesta de cooperaci贸n, no es una novedad para Israel. El pa铆s ha sabido usar al agua como una herramienta diplom谩tica desde hace varias d茅cadas para romper el aislamiento que le propon铆a su lugar de nacimiento y mejorar su estatus a nivel internacional. Desde ofrecerle al mundo la tecnolog铆a de riego por goteo de Simcha Blass hasta generar programas de intercambio con 脕frica para promover el estudio de las t茅cnicas agr铆colas israel铆es o lograr que China dejara de apoyar el boicot 谩rabe a Israel para tener acceso a sus avances tecnol贸gicos en esta materia. Israel se ha empecinado en mostrarle al mundo c贸mo el agua puede construir puentes y no s贸lo ser fuente de enfrentamientos. Sin embargo, puertas adentro, la cosa tiene otro tinte. En ingl茅s la palabra 鈥weaponization鈥 refiere a usar algo como arma de guerra. Eso es lo que ha sucedido con el agua en este conflicto.

Sea cual sea la mirada sobre la historia intrincada de estos dos pueblos, el derecho internacional humanitario establece que Israel, como una potencia que ocupa los territorios palestinos, tiene una responsabilidad frente a esa comunidad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) elabor贸 en 2021 un informe sobre el manejo del agua en esta regi贸n y record贸 que la potencia ocupante, en este caso Israel, debe 鈥mantener la salud p煤blica y la higiene en el territorio ocupado鈥, y aclara que tiene prohibido 鈥saquear y explotar cualquiera de los recursos y bienes del territorio ocupado鈥. Agrega que 鈥la destrucci贸n y apropiaci贸n generalizadas de bienes鈥 pueden en 煤ltima instancia representar una violaci贸n a la Cuarta Convenci贸n de Ginebra y 鈥constituir un crimen de guerra鈥. Por ahora la justicia a nivel internacional sigue siendo m谩s una ilusi贸n que otra cosa cuando se trata de estos pa铆ses, pero no por eso vamos a dejar de se帽alarlo.

En cualquier caso, es evidente que Israel implementa una pol铆tica discriminatoria y racista en el acceso de la poblaci贸n palestina a agua limpia y segura. Atentar contra el derecho al agua lleva inevitablemente a generar otros problemas relacionados al desempleo y la pobreza. Este es parte del legado de Mekorot.

Consultado al respecto, con mucho acierto el secretario de Agua y Energ铆a de San Juan, Ramiro Casc贸n, apunta que 鈥Mekorot tiene un v铆nculo de colaboraci贸n con Jordania y con Bahr茅in. Si pa铆ses 谩rabes pueden trabajar con ellos, con todas las prerrogativas que puede haber por el conflicto de Israel con la comunidad palestina, creo que de alguna manera lo han resuelto鈥. Es cierto que esa es la direcci贸n que han tomado algunos pa铆ses de la regi贸n, d谩ndole la espalda a su supuesta causa com煤n.

No vamos a caer en la ingenuidad de plantear que como pa铆s no deber铆amos relacionarnos con otros que tienen un registro por lo menos dudoso en t茅rminos de derechos humanos. Lo hacemos todo el tiempo. Pero nos hagamos cargo: por salvaguardar nuestro derecho al agua, estamos en este momento invirtiendo en una empresa que atenta contra ese mismo derecho.

Ojal谩 vi茅semos las mismas manos que se levantaron tan fervorosamente en otras ocasiones, invocando vaya una a saber cu谩ntos valores para rechazar el involucramiento con otros pa铆ses de historial dudoso. Pero la doble vara pareciera ser nuestro fetiche. Ya va siendo hora de s铆, encontrar nuestro lugar en el mundo, pero hacerlo siendo muy conscientes de nuestras acciones y un poquito menos hip贸critas.

