–

De parte de Nodo50 July 12, 2022 156 puntos de vista





Quisiera que esta condena de la masacre de Melilla 鈥攑erpetrada con la complicidad de los estados espa帽ol y marroqu铆 el 24 de junio de 2022鈥 no sea una simple lamentaci贸n. Un lamento ante aquello que, siendo completamente evitable, no podemos evitar como parte de una ciudadan铆a impotente ante estados que apuntalan un orden mundial criminal. Digan lo que digan, una masacre es evitable. Una masacre no es una guerra o un enfrentamiento. Hay victimarios concretos que perpetran la acci贸n deliberada de matar a personas indefensas.

Para disipar el lado m谩s brutal del acto de matar dir谩n que se cumpli贸 con el deber. El pensamiento imb茅cil se encargar谩 de presentar las piedras como armas y los cuerpos como escudos. Pero la elasticidad de lo real es limitada. No tendr谩n m谩s camino que proseguir su defensa del crimen impugnando la cr铆tica. En la neolengua disparar a quemarropa es llamado 鈥渄efensa leg铆tima鈥 y la masacre 鈥減rotecci贸n de fronteras鈥. Raz贸n de estado 鈥揳rg眉ir谩n-. Aunque se trate de una raz贸n homicida.

Si un deber implica participar en una masacre no hay deber alguno al que uno se deba. Una 茅tica de la rebeld铆a, en un contexto semejante, tiene que tomar una decisi贸n forzada. Declinar del homicidio 鈥攁unque lo ordenen desde alg煤n despacho. No hay dilema entonces. Las masacres como regularidad hist贸rica ense帽an que unos seres humanos, en nombre de alguna finalidad o misi贸n presentada como superior, se sienten autorizados a matar a otros incluso si est谩n indefensos. Los mismos estados que claudican ante grandes corporaciones trasnacionales (capaces de especular con lo m谩s b谩sico e imprescindible para vivir), en estas otras ocasiones invocan la 鈥減atria鈥 como si estuviera bajo una grave amenaza. Como la 鈥渙peraci贸n masacre鈥 que relat贸 en 1957 el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh (asesinado por la Junta Militar en 1977): prescribir un 煤nico modo de ser presagia lo peor para quien lo contraviene. La analog铆a tiene su justificaci贸n por la continuidad de un crimen de estado que se legitima apelando a una 鈥(鈥) situaci贸n provocada por elementos perturbadores del orden p煤blico [que] obliga al gobierno provisional a adoptar con serena energ铆a las medidas adecuadas para asegurar la tranquilidad p煤blica en todo el territorio de la Naci贸n鈥.

La perturbaci贸n del orden p煤blico reclama una pol铆tica de restauraci贸n. Apartar los 鈥渆lementos perturbadores鈥 incluso si es preciso un castigo ejemplar o una lecci贸n de muerte. Un salto de algunos centenares de personas, al decir de las autoridades de gobierno, pone en riesgo la integridad territorial. Invita a adoptar 鈥渕edidas adecuadas鈥. Aunque haya que matar para restablecer el orden alterado. Extra帽a declaraci贸n de fragilidad de la Naci贸n: unos centenares de vidas en peligro, desde el flanco sur, ponen en riesgo la integridad de una Naci贸n que presume regirse por un 鈥渆stado de derecho鈥 que, de forma s煤bita, se declara tan fr谩gil como para actuar como estado de excepci贸n ante un salto que no tiene nada de masivo (al punto de ser controlado en escaso tiempo mediante una incontrolada violencia policial).

Que las noticias sobre inmigraci贸n se parezcan cada vez m谩s a una continua nota necrol贸gica deber铆a advertirnos del rumbo de las pol铆ticas de muerte que los estados del norte despliegan para evitar el efecto que ellos mismos provocan: desplazamientos colectivos a ra铆z del expolio sist茅mico que producen. El trabajo simb贸lico est谩 hecho. 隆Si hasta instituciones militaristas como la OTAN se permiten referirse a las migraciones 鈥渋legales鈥 (sic) como 鈥渁menaza鈥 (sic), migraciones que ellas mismas han producido con sus pol铆ticas de guerra permanente! 隆Si hasta Frontex puede seguir practicando su necropol铆tica sin esas molestas interferencias normativas que son los derechos humanos! Y si no fuera suficiente, ah铆 tienen el racismo estatal y medi谩tico construyendo algunas vidas desesperadas como un peligro mortal para la soberan铆a nacional. No habr谩 movilizaciones m谩s que de los ya movilizados; no habr谩 repudio generalizado, aunque permanezcan las velas encendidas en homenaje a tantas memorias truncas; no habr谩 oraciones f煤nebres para la fosa com煤n donde enterrar谩n los cuerpos asesinados en nombre de una naci贸n que brilla por su ausencia de comunidad.

Los muros blancos garantizan invisibilidad p煤blica mientras los jefes de gobierno se felicitan por la aplicaci贸n de sus fuerzas de inseguridad dispuestas a esmerarse a fondo para reprimir las a帽oranzas sin lugar. La eficacia de los muros blancos est谩 fuera de duda. Las fuerzas brutales de seguridad ya est谩n entrenadas desde hace d茅cadas. Su preg贸n favorito se transmite con palos y disparos. Ni por un instante se les ocurre preguntar por qui茅n dicta el mandato ni por el despacho ministerial que instruye en la violencia policial practicada con modales, sin perder la risa.

No hay dispositivos especiales para abrazar ese desamparo. Los cuerpos estigmatizados tampoco suscitan empat铆a alguna: la industria medi谩tica ya se ha encargado de ponerlos a una distancia insalvable. Su ontolog铆a es la desaparici贸n. A fuerza de sedimentaci贸n, las v铆ctimas se han convertido en 鈥渁saltantes violentos鈥 (sic), 鈥渁menazas鈥 (sic) para la integridad territorial, 鈥渞iesgo鈥 (sic) securitario, acopio de los males posibles que hay que proyectar para no hacerse cargo del doble v铆nculo, del cinismo consentido, de las vidas en el alambre que producimos como consecuencia del bienestar cercado.

La saturaci贸n discursiva es tal que la naturalizaci贸n de la muerte de los otros, esquilmados a partir de marcadores raciales en este caso, ya es un hecho consumado. Ni siquiera ser铆a de ayuda alg煤n pedido de disculpas de un gobierno que escribe promesas con su izquierda vacilante y ejecuta firmemente con su derecha. Incluso si las dieran ser铆a una mera farsa. El problema es que ministros y ministras socioliberales racistas 鈥攓ue siguen defendiendo los CIE, la Ley de extranjer铆a, la represi贸n policial como mecanismo disuasorio, las devoluciones en caliente o los pactos a traici贸n con los que hasta ayer consideraba aut贸cratas鈥 no pueden salirse de su papel de dem贸cratas preocupados sin que se les caiga la m谩scara. Siempre mirando las encuestas, no sea caso que a alguien se le ocurra ser m谩s cretino o m谩s efectista al momento de anunciar nuevos obst谩culos institucionales destinados a quienes construye de facto como sobrante estructural, despojos humanos, deshechos del derecho. Se trata de competir hasta lo insospechado. Asumir el discurso antag贸nico, al punto de hacerlo indiscernible del propio. De apropiarse de la agencia fascista hasta devenir un agente fascista m谩s.

Es verdad que vendr谩n algunas denuncias medi谩ticas aisladas, alguna investigaci贸n judicial que apacig眉e las conciencias desdichadas, un pu帽ado irrenunciable de manifestaciones sociales de repudio, alg煤n coraz贸n salvaje que reclame todav铆a algo a la izquierda de tanta entidad caritativa, pulsos insomnes que sigan velando a los muertos cuando ya no sean noticia, el latido secreto de la indignaci贸n, el llanto clandestino de los hermanos o las hijas, el dolor que crece sin t茅rmino en alguna zanja, el rostro desencajado de los derrotados. Habr谩 una protesta que eleve la voz quiz谩s, nunca suficientemente en茅rgica; una rabia leg铆tima sin asidero; una demanda de justicia que persistir谩 en la memoria de las luchas aun si es archivada por alg煤n tribunal supremo.

Es poco. Radicalmente insuficiente. 驴Qui茅n podr铆a consolarse con ese hacer que se parece peligrosa, terriblemente, a la impotencia? Ellos hablar谩n de tragedias para eludir las farsas. Aunque los verdugos contraten pla帽ideras para velar a los asesinados. Despu茅s vendr谩n los discursos para 鈥渆sclarecer los hechos鈥, como si no hubiera ya suficiente evidencia emp铆rica para hablar de crimen de estado. Como si los cuerpos amontonados no hablaran ya de una deshumanizaci贸n absoluta.

Es poco. Pero m谩s que nada. Aunque m谩s no fuera apelar a una estrategia de deserci贸n, para no ser parte del ej茅rcito que sigue masacrando a los vencidos. Aunque no quede m谩s camino que devenir minor铆a. Como dec铆a Walsh: 鈥淗ay un fusilado que vive鈥. Ese testimonio inc贸modo seguir谩 haciendo sobrevolar sobre los responsables el fantasma de su crimen. Un fusilado que vive introduce una resistencia ante una voluntad de olvido extendida. Aunque sea poco m谩s que nada, desertar tambi茅n podr铆a constituirse en una forma de no responder ante la infamia convertida en sistema y, especialmente, ante los mandatarios que la han erigido en moneda corriente para el intercambio.

Publicado en El salto