De parte de Indymedia Argentina February 17, 2022 79 puntos de vista

Melipeuco (en mapudungun: encuentro de cuatro aguas), territorio ancestral mapuche, es una joven comuna en la Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, fundada en 1981, con potenciales polos turísticos por los diversos atractivos como el Parque Nacional Conguillío, los glaciares de Sierra Nevada, los saltos del Truful truful, el glaciar y volcán sollipulli, las termas de Molulco, reserva China Muerta y numerosos senderos, miradores y avistamientos con una naturaleza viva, donde nace el río Allipén.

Allí, en esta localidad de 6,200 habitantes según censo del 2017, en la última elección municipal fue elegido un joven mapuche hijo de estas tierras y de profesión ingeniero agrónomo: Alejandro Cuminao (34 años) y con él, se rompe la tradicional oferta oligopólica que padecía esta comuna, obteniendo más del 52 % de las preferencias como independiente en la lista Unidad por el apruebo, sobrepasando largamente al candidato y ex alcalde de derecha y posesionándose por la continua candidatura de la democracia cristiana que comúnmente alternaba en esta localidad.

Alejandro Cuminao Barros, a siete meses de iniciado su desempeño como alcalde, se refiere a la propuesta del nuevo gobierno local en plural, refiriéndose siempre al “nosotros”, destacando las iniciativas que han sido levantadas desde bases sociales y buscando a través de ellas con su equipo de trabajo, el proyectarlas para consolidar a Melipeuco en una comuna turística con identidad; sustentable y amigable con el medio ambiente; cultural e intercultural; e inclusiva y universal.

A continuación, entrevista con Alejandro Cuminao.

¿Cómo se evaluaría este primer periodo de gestión comunal y que se destacaría de esta experiencia?

Nosotros partimos con una nueva idea que era darle un nuevo aire a Melipeuco, un nuevo respiro a nuestro territorio, en muchas temáticas y hemos tenido siete meses de trabajo, en donde ha sido intenso, maratónico, titánico por decirlo de alguna manera, de mucho aprendizaje, de mucha escucha. Lo que a nosotros nos interesa es poder estar con las bases, conversar con las personas, con los dirigentes, escucharlos y en atención a eso, comenzar a trabajar rápidamente en una proyección que permita un desarrollo sustentable, un desarrollo universal, en muchas temáticas, en muchas ideas, en muchos sueños que hay de parte de los habitantes de este territorio.

Nosotros, somos hoy, agentes de escuchar en primer lugar, pero también de poder proyectarnos en conjunto con todas las personas para lograr los sueños que Melipeuco tiene.

En lo personal, ha sido una experiencia rápida, he tenido que aprender muchas cosas rápidamente, aún me falta mucho, pero estamos en ese ciclo, a pesar de que nunca fui político, hoy me he convertido en uno, pero también queremos un político distinto, nuevo, que sea más cercano a las personas, que pueda concretar, que pueda tener más acción que promesas, eso es lo que estamos proyectando. Partí hace un año aproximado, con campaña incluida y en estos siete meses de trabajo, ha sido arduo, pero siempre buscando proyectarnos con una manera distinta en hacer las cosas, con palabra y acción en este gobierno comunal del territorio.

El hecho de tener programas radiales los miércoles y viernes para interactuar directamente con las personas, de tener una línea abierta de whatsapp, un teléfono abierto de comunicación, teléfono abierto en los programas radiales, en reuniones continuas en terreno, todo va con la mejor disposición para recibir aportes, comentarios y críticas constructivas, porque para eso estamos.

Conversando con diversas personas con respecto a los periodos anteriores sobre algunas gestiones, se señalaba que muchas decisiones no se le preguntaba a nadie, por ejemplo, el nombre del estadio que es un tema muy sensible y que en campaña salió en varias ocasiones, el cómo es posible que el nombre del estadio de Melipeuco lleve el nombre del alcalde que en ese momento estaba, a quién le preguntó, con quién lo consultó y eso era algo muy sentido y fue justamente eso, de no escuchar, de no sentarse a conversar con los dirigentes, con las personas, las familias y tomar la decisión en conjunto.

Hoy, todas las ideas que estamos planteando, todas las ideas que nacen de este proyecto como administración nuestra, son ideas de las personas, son ideas que hoy estamos trabajando para poder sacarlas adelante. Ha sido difícil, sí, muy difícil, tenemos un cambio de gobierno ahora, donde se va a tener que adaptar y nosotros vamos a tener que trabajar para poder concretar las ideas de las personas que nos dieron un mandato.

¿Cuáles son los principales problemas de tipo social que enfrenta la comuna? ¿Qué es lo que más se manifiesta en la comuna?

Uno de los principales problemas sociales hoy, se relaciona con la urgencia de la pandemia a causa del Covid y a su vez, se vincula directamente con el servicio de salud que se ofrece en la comuna, porque es un punto que no hemos podido abordar en su totalidad, nos ha costado en el tema de salud, falta de insumos, falta de profesionales, falta de personal, que puedan dar una respuesta a una ciudadanía y su demanda que espera tener una atención de calidad. Sabemos que es un tema País, pero también en nuestra comuna nos hacemos responsables de eso y creemos que hoy es un tema que no hemos podido solucionar en su totalidad, ha sido un periodo de adaptación en estos siete meses, buscando ahora entrar a cambios concretos que las personas han estado esperando por tanto tiempo.

Otros aspectos se relacionan con el medio ambiente, entre ellos la falta de una planta de tratamiento de aguas servidas. Asimismo, la reducción de volúmenes de basura que ya estamos en eso. También, la necesidad de espacios culturales, mayor inclusión y un parque, entre otros aspectos.

En la parte administrativa hemos estado ordenándonos, en función a lo que las personas siempre quisieron, buscando cumplir con las amplias expectativas que ellos han tenido.

Hermandad entre municipios locales e internacionales

La Municipalidad de Melipeuco en este nuevo periodo está buscando estrechar lazos con otras experiencias comunales a nivel local e internacional, intercambios de saberes, de redes de apoyo ¿Cuáles son las expectativas que se están teniendo en ese sentido?

Para nosotros es muy importante generar espacios de hermandad con otras experiencias municipales que tengan características similares a las que queremos sostener, entendiendo que estamos enfrentados a una serie de problemas a nivel mundial y creemos firmemente que ésta es la forma de poder enfrentarlos. Uno de esos problemas tiene que ver con el cambio climático con el gran daño que estamos haciendo a nuestro medio ambiente a nuestro mundo, que hace rato nos grita y nos dice, basta, paren, ante tanta contaminación, con este mundo que prioriza las cosas materiales y que es absorbente y no nos preocupamos realmente el cómo estamos, el cómo vivimos con las familias, por ello como administración es trabajar en conjunto, con todos los lugares que busquen entrelazarse y hermanarse, que ojalá todas las municipalidades lo puedan hacer, porque hoy hay un problema tan grande, que muchas respuestas las vamos a encontrar en esos intercambios y asimismo, en los pueblos originarios.

Importante señalar que los lugares de mayor conservación de la naturaleza en el planeta han sido gracias a los pueblos originarios, donde en general, aún la vida es más sana de mente y cuerpo y esas respuestas de solución las podemos encontrar desde allí.

En ese sentido, es de amplio interés nuestro, mostrar y compartir nuestras propuestas de un desarrollo distinto, donde la cultura mapuche presente aquí tiene mucho que decir y hacer, superando todas esas barreras de racismo y colonialismo, donde por años se ha querido mostrar a un mapuche estereotipado y aunque sabemos que no tenemos que demostrarle nada a nadie, porque sabemos realmente quienes somos, de todas formas creemos que es importante darnos a conocer desde otra perspectiva y entre las propuestas que estamos intentando fortalecer es desarrollar un turismo sustentable, cultural, con identidad propia, amigable con el medio ambiente y nos llama mucho la atención desde el municipio la palabra “Un Melipeuco Universal” para todas y todos, que incluya un trabajo en medio ambiente, en cultura, en turismo, con las personas mayores, con la infancia, personas con capacidades distintas, en inclusión con todas las personas que se sientan parte del territorio y que se proyecten como un ser integral, que se pueda encontrar lo que realmente hay dentro de nosotros y dejar de lado todas esas cosas, como lo material, lo superficial, que lo único que hacen es cerrar nuestros ojos y no ver lo que realmente tenemos.

¿Cómo se están imaginando los espacios de mayor participación, de mayor incidencia desde la organización comunitaria con el municipio y cuáles son las prioridades y los desafíos que se tienen para el periodo que viene?

Los sueños que hay en Melipeuco hablan de un tema cultural, por ejemplo, de generar espacios únicos, idóneos, para que la cultura mapuche reviva y se posesione en el lugar que le corresponde, con mayor participación y valoración. También, es tener nuestro centro cultural que permita que las personas se desarrollen en lo que ellas quieran hacer y que elijan libremente las actividades que se quieran desarrollar allí, pero que existan las instancias, existan estos espacios interactivos para que cada persona se pueda desarrollar de manera libre y que elija libremente lo que más le apasiona y le llena como ser humano.

Cuando hablamos de las necesidades comunales en temas sociales, a grandes rasgos, por ejemplo, nos hace falta un Cesfam, tenemos una posta que se creó como en el año 81, lleva mucho tiempo y a medida que fue creciendo la población, se fueron agregando distintos boxes para atención. Hoy es un cesfam pero solo tiene el nombre porque ni siquiera tiene resolución sanitaria y no lo tiene, por ejemplo, porque tiene el baño al lado de farmacia y esa situación no se puede, entonces es un proyecto importante que hoy día nosotros aspiramos y ya estamos trabajando también para ello.

Igualmente, desde el punto de vista recreativo y ecológico, un parque para Melipeuco, para que las personas puedan disfrutar y sabemos que tenemos muchos entornos importantes para que las personas puedan salir a disfrutar, pero un parque que tenga espacio para hacer deporte, para recrearse, una piscina, diversos espacios administrados por la Municipalidad, muy ben ordenados, bien distribuidos, pero que estén siempre presentes al servicio de las personas, en especial aquellas que no tienen los recursos para salir a otro lugar, pero, por ejemplo, que puedan pasar allí un fin de semana, compartir, disfrutar en familia.

Hablamos también de una planta de tratamiento de aguas servidas, que es uno de los proyectos de más alto valor por decirlo de alguna manera, son proyectos grandes que van a permitir que todos los desechos que producimos como seres humanos dentro de la comuna, no sigan cayendo a uno de los ríos. Encuentro de cuatro aguas significa Melipeuco (Melipewunko) y uno de esos es el río Peuco donde está recibiendo descargas y una planta de tratamiento es un proyecto muy importante que necesitamos con urgencia. Es un proyecto carísimo pero no imposible. Según la proyección que tenemos, un proyecto de ese tipo debería costar alrededor de los diez mil millones de pesos.

Hay muchas ideas más. También hemos partido con la proyección de un proyecto denominado “Basura 0” que va a ser difícil pero no imposible y cuando llegamos a la administración hemos comenzado con reciclaje y compostaje. Reciclaje de vidrio, de cartón, plástico, de latas de cervezas por ejemplo y tan solo con hacer eso y más el compostaje, hemos reducido de 20 toneladas a 14 pero aún nos falta mucho y ¿por qué nos falta?, porque aún hay personas que no enganchan con la idea y a pesar que la idea partió rápidamente y varias personas estaban esperando este proyecto y que se pudiera reciclar y no fuera todo a la bolsa de basura y cuando partimos con esto hicimos un pequeño estudio con profesionales que se contrataron para eso y sacamos datos duros, por ejemplo de una bolsa de basura que se produce, el 65 % era materia orgánica y un 25 % más era material reciclable, es decir estamos hablando que es un mínimo de material de residuos sólidos que debía ser llevado a un vertedero o a un relleno sanitario que se llaman hoy en día y en base a eso nos atrevimos también a hacerlo rápido y mucha gente enganchó. Nos falta, porque tenemos que llegar de esas 14 toneladas a 6 o 5 toneladas a lo más, entonces eso es lo que hoy valoramos muchísimo, porque nuevamente, ideas de las personas, se hacen parte de ellas y se concretan y le da sentido a lo que ellos mismos dijeron y nosotros solamente estamos replicando y haciendo, entonces existe una especie de retroalimentación y ellos lo hacen parte y dicen “Yo efectivamente dije que realmente se podía hacer y hoy que tengo la posibilidad, lo aplico”.

Tenemos tantos desafíos realmente. En educación, en cultura, en medio ambiente, en salud, en fin.

Municipio y nuevo gobierno ¿Qué anhelos se vienen con la nueva administración del ejecutivo?

Estamos esperando que asuma el nuevo gobierno y comenzar a trabajar con ellos de la mejor manera posible. La planta de tratamiento de aguas servidas, el Cesfam, el Centro Cultural, son parte de las prioridades que nos gustaría tratar con el nuevo gobierno.

También proyectamos asfaltar ocho caminos que tenemos ya preparados para poder trabajarlo durante nuestro periodo y por suerte nos ha ido bien, por lo menos ya se está haciendo uno dentro de estos seis meses, ya se está haciendo un camino de aproximadamente 3 kilómetros, no es tanto, pero como todos son caminos relativamente cortos, de 3, de 5, de 6 y de 7 kilómetros creo que es el más largo, igual al ser varios suman una buena cantidad de kilómetros y la cantidad de kilómetros suma mucha plata y para nosotros un kilómetro que nos asfalten son kilómetros que no teníamos antes.

¿Cuáles serían los principales elementos de vocación en los que debería convertirse Melipeuco?

Un Melipeuco sustentable, amigable con el medio ambiente.

Un Melipeuco cultural e intercultural.

Un Melipeuco turístico, con identidad propia.

Y un Melipeuco universal, inclusivo.