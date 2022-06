–

1939 : Les anarcho-syndicalistes allemands

dans la guerre d’Espagne

En 1939, les combattantes et combattants volontaires 茅trangers en Espagne durent fuire l’avanc茅e franquiste. La Retirada les m猫nera au m锚me titre que les combattantes et combattants espagnols dans les camps d’internement en France. Parmi elles et eux, des militantes et militants anarcho-syndicalistes allemands du Deutsche Anarcho-Syndikalisten (DAS) se trouvaient emport茅s dans la tourmente.

http://memoire-libertaire.org/1939-Les-anarcho-syndicalistes-allemands-dans-la-guerre-d-Espagne

Les pratiques de l’entraide prol茅tarienne

durant la Seconde R茅publique espagnole

ACTIONS CONTRE LA PAUVRET脡

Le 14 avril, le 89e anniversaire de la naissance de la Seconde R茅publique vient d’锚tre comm茅mor茅 en Espagne et en France, cette R茅publique v茅n茅r茅e par certains partis politiques 芦 progressistes 禄 et une poign茅e d’anarchistes oublieux de leur pass茅.

La Seconde R茅publique n’a pas r茅ussi 脿 am茅liorer les conditions de travail et les salaires des millions d’ouvriers et de paysans, qui avaient confiance dans le fait que le socialisme au pouvoir le permettrait.

http://www.memoire-libertaire.org/Les-pratiques-de-l-entraide-proletarienne-durant-la-Seconde-Republique

L’茅pop茅e r茅volutionnaire de Pablo Mart铆n S谩nchez

Jeune auteur in茅dit, Pablo Mart铆n S谩nchez 芦 rejetait la faute de son 茅chec sur un patronyme trop commun 禄. Le premier roman de cet 茅crivain espagnol est n茅 d’une co茂ncidence fortuite qui lui a permis, lorsqu’il a entr茅 son nom sur Google, de constater qu’il n’en avait pas les droits exclusifs. Entre un surfeur, un joueur d’茅checs et un type poursuivi pour des accidents de la route, il y avait un jeune anarchiste qui, au d茅but du XXe si猫cle, s’appelait Pablo Mart铆n S谩nchez. Durant ses recherches, l’auteur a retrouv茅 la fiche de son homonyme dans le Dictionnaire international des militants anarchistes.

http://www.memoire-libertaire.org/L-epopee-revolutionnaire-de-Pablo-Martin-Sanchez

Le gouvernement espagnol vend le territoire sahraoui en 茅change de gaz et de fronti猫res blind茅es

Le 18 mars, la lettre du Premier ministre espagnol, Pedro S谩nchez, au Roi du Maroc, Mohamed VI, a 茅t茅 rendue publique. Dans cette lettre, l’脡tat espagnol reconna卯t pour la premi猫re fois l’occupation ill茅gale du Sahara Occidental par le r茅gime marocain. S谩nchez accepte la proposition d’une autonomie r茅gie par la monarchie alaouite. Selon la lettre, cela constituerait 芦 la base la plus s茅rieuse, la plus r茅aliste et la plus cr茅dible pour le r猫glement du diff茅rend 禄.

http://www.memoire-libertaire.org/Le-gouvernement-espagnol-vend-le-territoire-sahraoui

Helios G贸mez. Peintre, dessinateur, gitan et anarchiste

S茅villan, gitan internationalement connu et appr茅ci茅 comme l’un des plus importants artistes d’avant-garde de l’art politique des ann茅es 30. Anarchiste, po猫te, combattant. R茅volutionnaire, peintre, intellectuel, fondateur de la maison de l’Andalousie 脿 Barcelone, pers茅cut茅 et d茅tenu sans cesse tout au long de sa vie, coh茅rent avec ses id茅es sociales et politiques jusqu’脿 sa mort 脿 l’芒ge de 51 ans. Affichiste de guerre, personnage passionn茅 et hors du commun. C’est l’histoire fascinante d’Helios G贸mez.

http://memoire-libertaire.org/Helios-Gomez-Peintre-dessinateur-gitan-et-anarchiste