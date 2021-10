–

De parte de La Haine October 9, 2021 140 puntos de vista

Tras de la Hispanidad se oculta un racismo solapado; se acepta que el negro, el indio, aqu铆, all谩, hayan a帽adido su acento, su genio r铆tmico, el romancero de los conquistadores (Alejo Carpentier nace en La Habana en 1904).

‘Tenemos un pa铆s de palabras. Habla, habla para que apoye mi camino en las piedras, en las piedras. Tenemos un pa铆s de palabras. Habla, habla para que conozcamos un l铆mite a este viaje 賲丨賲賵丿 丿乇賵賷卮 poeta palestino’

Lengua de fuego, mitos y leyendas

Primero fue la observaci贸n pasmosa de las tribus sobre los poblados y tambi茅n de descalabro barranco abajo huyendo temerosas, pues la inquietud devora y el miedo hipoteca fatiga, arremete contra seres y cosas, presagiando cosa mala: 隆Algo va a suceder y no hay forma de pararlo!, pensaron. Los animales se inquietaban, pataleaban cono ni帽os los campos y montes alej谩ndose a su manera de aqu茅l matadero seguro, de aquella amenaza certera de hablar extra帽o, de sonidos inconexos provocando en todos los animales la estampida. Las cabras dieron el primer aviso con su balido bee, beee, beeee… so…corro… socorrooo… corre… corre… ag眉ita la que se nos cae encima!. Son inteligentes como nosotras en lo m谩s profundo, las cabras quiero decir (no me fio de los cabrones, enti茅ndase). Con una sensibilidad admirable captan los cambios emocionales en los balidos de otras de su especie, saben si los sonidos que llegan son positivos, o negativos, de alegr铆a o de llanto, de optimismo o temor. Presagiando sus pasos por su ritmo card铆aco lo van descubriendo y es que no hay quien las (nos) iguale por estas sendas donde el campo se ensancha y la v铆a es directa 隆Ay! de aquella que se baje o tuerza, el patr贸n de patrones santo o servil aguarda en lo oscuro presto al zarpazo 隆Viento en popa a toda vela que los vientos se acercan a rescatar lo que en letra de la internacional nos pertenece!. Me morir铆a d` VERG脺ENZA sentir pena por el 鈥減obrecito patr贸n鈥, de la gran cadena hotelera presionando lagrimoso ante los ojos de desahuciados, desempleadas y dem谩s marginalidades y abusos de poder contra la maldici贸n que impide la entrada de millones y m谩s millones a sus arcas disfrazados de ‘visitante inocente’ a las islas 隆Las pulgas a煤llan al patr贸n su protesta, los p谩jaros acorralados sobrevuelan en bandadas a la desesperada tratando de encontrar una salida, el mar se inquieta y revuelve entre sonidos de zozobra, arriando va el arriero, la voz de alarma venciendo a la banca imperial de San Crist贸bal (patr贸n de patrones). Adulteraron hormonas deformando la naturaleza y las nubes amenazantes vomitaron 驴Es por culpa de Guayota que enredado en su compleja aventura estos d铆as en la isla anda vomitando su naturaleza abrupta saliendo del interior de las entra帽as d` Echeyde? 驴No fue si no Guayota (el maligno) el que apareci贸 y captur贸 a Magec, e hizo prisionero ocult谩ndolo en el interior de Echeyde, por lo que ahora los grandes empresarios ‘sufren las consecuencias’ de los miles de miles de millones conseguidos gracias a 茅l? 隆隆No es oro todo lo que reluce seg煤n el remedio chino e infalible!! No todo han de ser ganancias para el patr贸n y espect谩culo dantesco a pagar a precio de oro el huevo frito en piedra volc谩nica, como si los trescientos sesenta y cinco d铆as del a帽o fuera carnaval.

Hace mucho tiempo en la isla que se hizo noche el d铆a. Las tribus temerosas se convocaron, en memoria de los viejos sabios de su historia y de su vida, de la de ellos, y de la de los volcanes, de la de sus hijos y tambi茅n de la tierra que han seguido labrando los que llegaron despu茅s tras la gran matanza del imperio, y del pastoreo de cabras, que gu铆an sabias e inteligentes como rayo que no cesa en busca de su espacio. La penumbra tom贸 cuevas, boh铆os, barrancos y la oscuridad se apoder贸 de la isla. El guanche atemorizado de que la oscuridad se hiciera eterna luch贸 desafiando aqu茅l misterio escabroso desconocido que se les aparec铆a e intimidaba. Pidieron ayuda a su compadre Acham谩n. Avanz贸 el l铆der que como un coloso se dispuso a la lucha, dirigi茅ndose junto a los m谩s valientes hacia Echeyde, a cantarle las cuarenta a Guayota. Fue entonces cuando los vientos y las aguas en flor de presagio se contrajeron al instante 隆隆Ni siquiera el propio Dios pudo cruzar por ellas dado el impactante combate a forma de David y Goliat!! La tierra tembl贸 y quebr贸 de esa manera. Del Echeyde comenz贸 a salir humo y vomitar lava incontrolable impactando de azufre y escoria bajando de sus laderas infernales encendiendo el cielo en la noche. Era Guayota expandiendo sus lenguas desafiando embravecido en un intento de vencer al portavoz revolucionario de los guanches en los campos de lucha. Pero los vientos a favor se arremolinaron entorno a Acham谩n que ejercer justicia quiso y no caridad contra los aliados imperiales (interesados en la explotaci贸n del imperio Guayota) y as铆 poder liberar la naturaleza viva del Magec. El Sol tampoco dud贸 abrig贸 las islas tomando las riendas a favor del l铆der de las tribus. Se puso del lado de los insumisos, defensores de la justicia, contra la evangelizaci贸n del pan para hoy y hambre para ma帽ana a favor de la corona de Espa帽a. Retom贸 su espacio, y, como de la rosa la espina se impuso una vez m谩s a iluminar lo que fue tomado por lo oscuro apostando por Magec, a la luz del d铆a y a los ojos del campesino paria resplandeciendo consignas, dando color y calor a la tierra para quien la trabaja. Los d铆as volvieron a brillar acariciando las islas brotando su ox铆geno puro. El marecito junto con todos los animales a su lado quedaron mansos retozando libres, y, los guanches contentos por la victoria unidos a Acham谩n (el coloso) lo festejaron prometi茅ndose fidelidad contra el invasor. Que hoy pena pretende dar olvidando las ajenas que sus arcas sobradas provocan junto a los aliados que han copado el gobierno canario, soldando los mismos intereses, a los buitres que respaldan el Estado espa帽ol y los de la decadente Europa disput谩ndose el control financiero. Todos sin distinci贸n en dignidad alguna arrinconarlos quieren, unidos en maltrato de volcanes, avasallando su espacio, desprotegiendo, los intereses naturales d` Echeyde. Donde se le siente respirar pr贸ximo al cr谩ter vigilado por una vanguardia incuestionable, aleteando como p谩jaro canario, frente al que en buf贸n del reino pretende domesticarle.

El ser humano de las aldeas rurales hoy patentiza su asombro recre谩ndose en la nada como si no fuera consciente del terreno donde vive, dependiente de la madre naturaleza, y, en vez de velar por el equilibrio, le exige, lo que el capitalismo le niega al hombre, y mucho m谩s all谩 de, a la mujer, olvid谩ndose en su cantar evangelizado a la naturaleza de la que vive m谩s hermosa que jam谩s bronce ta帽era. Y es que el ser humano no avanza, jam谩s lo har谩 bajo las hordas fascistas del capitalismo, le hacen impotente, cobarde, no se le ha educado desde la base ni ayudado a ver la dimensi贸n del discreto encanto de la naturaleza pura, para que se entronque en ella, no solo a admirarla tambi茅n a comprendela y respetarla, pues, de ella depende. No es f谩cil convivir con la erupci贸n de su cr谩ter sobre las espaldas. Ni siquiera con el benepl谩cito de su aparente generosidad mansa cuando duerme largos periodos de tiempo revitalizando su engranaje. 隆Laboriosa la mujer palmera fuerte como roca, consciente, que los que nada tienen que perder nada han de ganar sin sudor propio! 隆Laborioso el hombre palmero que orgulloso de su isla, firme su dignidad, la defiende como parte de 茅l, y en honor, a lo que ofrece en su existencia vital como una cordillera monta帽osa abrazada a la isla 谩rbol a 谩rbol, mar a mar y tierra, piedra a piedra vulcanizada en don de vida, representando todo lo que la ciencia capitalista no ha podido ni querido explicar a lo largo y ancho de su historia!. Las islas y su gente laten en su defensa. No es la isla m谩s necesitada del mundo ni la m谩s desgraciada ni desprotegida hay que acabar con el calvario caritativo capitalista que crucifica mutilando alas. As铆 quiero creerlo. 隆Latan orgullosos de su vida isle帽a sin implorar pena ni compasi贸n! 隆隆Latan, latan m谩s all谩, del vividor hipnotizado por los poderes f谩cticos por desidia o corrupci贸n, del sol y playa como forma de vida eterna entre estampas por paisaje machaconamente cansinas, alejadas del contexto real de sus vidas diarias pues (NO) no todo el a帽o es carnaval ni velas alumbrando santos!!.

Cada vez m谩s expandida anda la farsa bajo el manto de la caridad del gobierno y su monarqu铆a (que tanto alardean pregon谩ndola sus serviles de la 鈥渃iencia period铆stica鈥), para mejor esclavizar, ajustando tapabocas a la libertad de expresi贸n. C贸mica la farsa avanza en destello coronado somnoliento pues all铆 donde ni la l贸gica ni la ciencia dan ni pan ni respuesta, la revoluci贸n se hace imprescindible, para que la ceguera no permita a los tuertos coronarse como por encanto 隆Por igual derecho y raz贸n que la culebra enviada a trav茅s de una manzana se impuso a Eva!. Pero los gobiernos que miran para el d贸lar como que no se enteran… 隆隆Adornando van de esa manera la inocencia con los siglos am茅n pues nada como el crujir de una manzana al dente trasform谩ndola en lingote de oro seguro!! (As铆 estamos como estamos). Desde esa perspectiva tiene toda l贸gica que dentro de un volc谩n, viva un demonio, sacado de la chistera a forma de contraciencia 芦en honor a la incandescente inocencia por invisible禄 Ajena a la ciencia tanto como al encantamiento pues poco de natural tiene el entrar sembrando matanzas… 驴Y hoy? 隆隆Bienvenido sea el Rey!! Siniestro mirar mod茅lico, en siglo XXI, incrustado en los dem贸cratas, forma de adormidera contra la tempestad desbocada de los vientos en ansia de verdadera ciencia 驴Acaso a forma de mantener ciegos predomina el tuerto rey, adornado en plebeya comitiva isle帽a en alianza imperial, invistiendo a Guayota? La pol铆tica profesional merece todo mi desprecio, su democracia es pura decadencia (隆Quien est茅 libre de culpa tire la primera piedra!). El origen de la leyenda protagonizada a trav茅s del ignominioso ‘Lucifer’, cabr铆a su b煤squeda entre los antiguos pobladores abor铆genes como Tinerfe el Grande; que ni rastro de su fuente de sabidur铆a queda sino arrasada como su tierra isle帽a. En ella se dice, pero claro, que es f谩cil decir donde la huella viva fue mutilada y no florece de esa manera, aunque pudiera, como la propia afrocuba donde mestizaje y naturaleza forman parte de un todo de la ciencia en yedra que enriquece. Aunque, m谩s f谩cil es decir, que pensar, que en el interior de la tierra viv铆a un demonio muy malo, 隆malo!, algo as铆 creo yo, como si del diablo de los cat贸licos se tratara, 隆que mal desencaminados no iban, a mi manera de pensar, pues no le pega un radical sexy de rabo encrespado! Complic谩ndolo con un ser malvado, asociado al fuego de los procesos volc谩nicos como en el interior del Teide, as铆 como del infierno donde los malos, muy malos, 隆mal铆simos!, reinan entre org铆as ebrios de manzanas al dente y licor de serpiente.

Volvamos al Teide y a Guayota. Seg煤n la escasa documentaci贸n que se conserva en la que se habla de este demonio, por los restos que se han encontrado en el propio Teide (隆y miren que de aquella los preservativos ni olerlos ni de fresa ni manzana!), y es que se dicen muchas cosas, palabras, palabras… como que los abor铆genes guanches antes de la llegada de la evangelizaci贸n con el nombre de Canarias, hac铆an ofrendas ejemplares a Guayota, para calmarlo o colmarla (隆pues del pedigr铆 poco se sabe!) a forma de evitar las erupciones del volc谩n, y tambi茅n, que cuando la erupci贸n era ya inevitable encend铆an hogueras por toda la isla a golpe de silbo, para que si Guayota sal铆a del volc谩n despistado en plena erupci贸n, pensara que segu铆a en el infierno y no se detuviera demasiado tiempo en la isla. Por el contrario, al menos yo, siento y creo que el guanche fue mucho m谩s inteligente, pues hay que jugar fuerte a la inocencia como para pretender que Guayota, con lo bien que se vive en las islas, se fuera como aconsej贸 el humor franquista a trav茅s del cine 隆隆Vente a Alemania Pepe!! No est谩 dem谩s reconocer que imaginaci贸n a la leyenda no le falta, sino la vestimenta, pues supongo, que entre la erupci贸n volc谩nica y el propio calor de la isla en taparrabos mucho m谩s c贸modo y sugerente para culebr贸n (televisivo). Ser铆a m谩s real de esa manera que el espect谩culo montando en la isla de La Palma por la 鈥減rofesionalidad mas media鈥; que hoy gracias a todas ellas y ellos, La Palma, es m谩s que un volc谩n, es una pesadilla en amenaza invasora por todas las partes menos por una, ay, 隆miren la cabritilla valiente como se defiende como se salva del falso elixir de la serpiente! Su colonizaci贸n caritativa y generosa no est谩 dando resultados, ni besos ni alabanzas… 隆A pesar de publicitar curas sobre el plat贸 la naturaleza se dispara! 隆Hasta una iglesia ha quedado sepultada en el intento de perseguir al enemigo (y es que) si del erecto hereje rojo se trata, he de decir que de tonto ni el rabo tiene, y no ser谩, por que falten plegarias!!! 隆Pero digo yo que, al empuje del alumbramiento la lava fluye y fluye de la propia naturaleza, pues no hay Dios por antiguo o contempor谩neo que iguale su bravura en cola roja o rabo Lucifer!!!

La naturaleza se impone sin duda alguna, mal que pese a la c煤pula banquera, que aconsejando rezos y coronas en pretexto de zanjar sustos y apagones monetarios, pretende encerrarla en un museo intocable, donde la lluvia del oro respire sin necesidad de que cubra sobre ella ceniza alguna ni achicoria, ya que sumar铆a alguna que otra p茅rdida a su asegurado bolsillo por lo que empe帽谩ndose en su propia avaricia transformista, levanta bandera, e impone s煤bditos. 驴Ser谩 la venganza del ‘demonio (imperio) Guayota’ del Teide, que se escap贸 a la Isla bonita de La Palma, harto de tanta guagua de hueca aventura europea, que no le deja ni de noche ni de d铆a descansar en su guarida? 驴Despleg贸 acaso sus artes s铆smicas sus temblores acaso queriendo respirar para mejor vomitar la verdad oculta? Realmente no sab铆an un corno dijo Benedetti: 鈥淧obrecitos cre铆an que libertad era tan solo una palabra aguda que muerte era tan solo grave o llana y c谩rceles por suerte una palabra esdr煤jula鈥. 隆Y es ah铆, no m谩s, que irrumpi贸 al sur de la isla escupiendo y rugiendo como demonio del mal contra la avaricia empresarial, que mutil贸 la industria, y hoy se empe帽a contra la platanera!! Sacrificio asumido del snob en pol铆tica, de los nuevos conquistadores. Por lo que ha abierto boca de esa manera apretando principios presto a engullir quien por ley ajena a la naturaleza reprime y tome trono en su entorno propio, 隆De ah铆 que La Fuga de Segovia, no fuera un intento iluso, pues tom贸 sentido saliendo a la luz desde las catacumbas, contra curas mal parados ajust谩ndoles la espuela al tajo del obrero, que dicen implorar, lav谩ndose manos como Pilatos seguidos de samaritanas de la misma inquisici贸n por los mismos intereses!!! Visitando la isla como voceros del sensacionalismo empresarial ‘Ven y cu茅ntalo’, andan representantes de la pol铆tica entre empresarios de las compa帽铆as el茅ctricas del apag贸n del siglo, y de la hosteler铆a, que tanto ayuda a la caridad social y m谩s cantos y m谩s coplas que entre todos impera en ayudas al patr贸n como don de libertad. 隆Contra la injusticia se levanta lengua de fuego. Me levanto yo. Y hasta el ejemplar gran ojo de luz frente al hoy solidario ‘Agua de Borrajas’, donde los presidentes andan sin capangas entre la servidumbre pol铆tica-sindical y dem谩s cuerpos ortop茅dicos en 贸rdenes a tropel!!! Representantes todos del ca帽贸n y m谩s balas silbando, calentando el planeta y cabreando el volc谩n, ansioso de dormir su faceta en reposo.

NOTA

En septiembre de 1730 el volc谩n de Timanfaya entr贸 en erupci贸n y abri贸 la tierra en dos, dejando paso a la gran lengua alargada subdividida en m谩s lenguas de fuego, seg煤n cuentan algunos que contar pretenden, animando la historia basados seg煤n ellos por tradici贸n oral ya que en la isla las apariciones de animales fant谩sticos encubridores del diablo era muy comunes, 隆Aliados tener ten铆a al que acusan de semental del manzano por lo que pienso se alistase para mejor animaci贸n expansiva dinamitera al Frente Popular (por la Rep煤blica Revolucionaria) tal y como La vida de Brian sugiere seg煤n algunos acad茅micos de la filosof铆a marxista!!! El 25 de diciembre de 1731 se dej贸 sentir uno de los temblores de tierra m谩s fuertes, de los dos turbulentos a帽os transcurridos, arrojando el 28 de diciembre por el cono que hab铆a levantado una impresionante corriente de lava hacia Jaretas, quem贸 la aldea. El diablo, dicen, encubr铆a en sus apariciones a los disfrazados como animales fant谩sticos, sentenciando al pobre diablillo fuera el que destruy贸 la capilla de San Juan Bautista, cerca de Yaiza 驴A qui茅n se le ocurre pensar eso de un ateo?, bueno, como dir铆a Miguel Hern谩ndez, el poeta: 隆隆Deja Josefina, que la iglesia arda!!. Y claro, ah铆 es que se arm贸 la marimorena. El caso es que despu茅s de exterminar al guanche, tras la conquista, surge un nuevo imperio reforzando poder铆o muuucho menos monstruo que el conquistador por supuesto, el poder natural de la propia naturaleza que tan maltratada est谩, y con raz贸n se queja, acusando al pobre cabritillo de demonio del mal a forma de macho cabr铆o 芦como que fue el terror y espanto de los pastores de la zona禄 隆Lo que hace la pinga de pingo dominador de cruzadas, y civilizaciones, que en eso aparece el violinista del amor brujo junto a los fantasmas olvidados con los pibes que miraban al justiciero sindicalista Durruti, entre otros partidarios de Brian, y 5潞 Regimiento levantando pu帽o y arma al conquistador en hilera de campesinos!!! Haci茅ndose acompa帽ar de un atronador grupo de dinamiteras lugare帽as que andaban pastoreando, con el fin de que presenciaran c贸mo hacer desaparecer lo que tanto aterrorizaba a la gente del Rubic贸n (cuando se oy贸 la voz entre la lava gritar): 隆Barranco abajo al opresor!!!

Las manos de todas las jerarqu铆as sean secas o grasientas m谩s bastas o m谩s finas, mediocres o snob, galopan como jineteros engullendo escena pol铆tica y empresarial. Cientos de bastiones de dentro y fuera utilizan para sus intereses los volcanes como las grandes reservas madereras, como han utilizado yacimientos del oro y de petr贸leo sean del pa铆s que sea, como en el reino animal, donde el ser humano pinta menos que una meada de lombriz, amenazado por todos sus tent谩culos. Los utiliz贸 el feudal en 茅poca ancestral y tambi茅n el terrateniente hasta nuestros d铆as; la corona de Espa帽a, de Italia, de Francia, de Inglaterra, de EEUU. Los siguen utilizando ellos, y muchos m谩s tras ellos, de aqu铆, y de m谩s all谩, con la intrusi贸n, colonizaci贸n, monopolio, guerras y golpes de estado. Los volcanes les sirve a sus intereses econ贸micos no como patrimonio de la naturaleza, a respetar, sino colonizar como explotaci贸n a invadir. Les ha servido, al fascismo del eje, amparado en el franquismo escabull茅ndose en la nada, para mejor tragar seres humanos a dedo forzados al suicidio y muerte 隆NO! No han sido las manos de mi madre ni la tuya, quien lo ha hecho, como bien las describi贸 el compositor argentino Peteco Carabajal 芦Ellas se brindan c谩lidas nobles, sinceras, limpias de todo 驴C贸mo ser谩n las manos del que las mueve gracias al odio?禄. Hubo un tiempo no muy lejano en que los malos de la historia real, o sea los de eternamente siempre militares, falangistas, curas, empresarios, mercenarios y chivatos fan谩ticos como ha sido su costumbre sobre la caza del rojo hereje, y las m谩s 隆como diablo! As铆 les fueron desapareciendo frente a muros de cementerio, entre zanjas, campos de amapolas entre espigas de trigo y pastos, barrancos y simas volc谩nicas… En el Archipi茅lago canario utilizaron los volcanes inactivos para enterrar su vidas, el odio de clase desencadenado, el m谩s atroz pr谩cticamente olvidado, uno de los m谩s horrendo de la historia. Odio, mucho odio, a todo lo que represent贸 la insumisi贸n social para una dictadura militar. Odio y m谩s odio contra la cultura popular presta a rebelarse exigiendo respeto contra la humillaci贸n. Odio enfurecido, como un volc谩n activo, contra la solidaridad no ajustada a su bota militar sino a la justicia y libertad.

Este es uno de tantos ejemplos que explican su paz pregonada desde los p煤lpitos, la del odio, contra un pueblo. Igual Canarias como Nafarroa, 鈥渟in entrar en guerra鈥 fueron reprimidas, no salv谩ndose de los fusilamientos, lanzando en la sima de Jin谩mar en isla de Gran Canaria, un n煤mero indeterminado de personas despu茅s de insufribles d铆as de torturas. Al llegar a la boca volc谩nica les daban el tiro en la nuca y los lanzaban (hubo casos en que a煤n estaban vivos). Estas macabras ceremonias que daban lugar al amanecer, forman parte del cruel realismo que se impuso, como forma de vida durante d茅cadas en manos de la guardia civil, falangistas y secretas entre somatenes en las que tambi茅n participaban chivatos y curas que hac铆an la doble funci贸n de dar la extremaunci贸n y descerrajar con un tiro la cabeza del bendecido. 驴Y despu茅s? 驴Que pas贸 despu茅s? 驴Dejar谩 a los curas y dem谩s compa帽a el tormento y las almas de los asesinados tras el tiro de gracia dormir? Tras unos tragos todo es posible para mejor digerir los hechos violando a las hijas de los asesinados [Como en el caso de la navarrica Maravillas, jugando al macho bravuc贸n, entre litros de alcohol por sus venas]. No es mito, no es leyenda ni rito, es la cruel realidad que se impuso a la historia de los pueblos.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)