De parte de La Oveja Negra May 1, 2022 214 puntos de vista

De los ocho trabajadores revolucionarios

conocidos como “mártires de Chicago” solo dos habían nacido en suelo

estadounidense: Oscar Neebe, condenado a 15 años de trabajos forzados, y

Albert Parsons, que se entregó a la Justicia para estar con sus

compañeros y ser juzgado igualmente. El 11 de noviembre de 1887 fue

ahorcado junto a tres alemanes: George Engel, Adolph Fischer y August

Spies. Louis Lingg, también alemán, se suicidó en su celda para no ser

ejecutado. Tampoco eran estadounidenses los dos condenados a cadena

perpetua: Samuel Fielden era inglés y Michael Schwab era alemán.

Es justamente este último quien señala

que, antes de partir de Europa, abrigaba la ilusión de que en la llamada

“tierra de la libertad” no presenciaría el hambre y el desempleo: «Sin

embargo he tenido ocasión de convencerme de lo contrario. En los grandes

centros industriales de los Estados Unidos hay más miseria que en las

naciones del viejo mundo. Miles de obreros viven en Chicago en

habitaciones inmundas, sin ventilación ni espacio suficiente; dos y tres

familias viven amontonadas en un solo cuarto y comen piltrafas de carne

y algunos vegetales. Las enfermedades se ceban en los hombres, en las

mujeres y en los niños, sobre todo en los infelices e inocentes niños».

Pero estos compañeros no luchaban por

mejorar Estados Unidos o sus países de origen, luchaban por su clase,

luchaban por la revolución social, contra el Estado y el Capital ¡de

todos los países!

Desde que existe el trabajo jamás hubo

suficiente para todos, y es por eso que los proletarios migran de un

país a otro. Y es por eso que Marx pudo afirmar que el obrero no es ni

francés, ni inglés, ni alemán, que su nacionalidad es el trabajo, la

esclavitud libre, la venta de sí mismo y del propio trabajo. Y es por

eso, entre otras razones, que se nos impone el internacionalismo. «El

proletariado no tiene patria», y nunca tuvo patria. La patria nos separa

y nos enfrenta. «El patriotismo se cree amor y no lo es», decía Rafael

Barrett. Nuestro amor y nuestro odio no se detienen en una frontera. Así

como a los burgueses no los detiene una frontera en su explotación, sus

inversiones, sus ventas legales e ilegales, sus guerras.

Extranjeros “indeseables” junto a

proletarios locales han propagado la lucha internacionalista por los

rincones del mundo. Argentina ha sido históricamente un país de

inmigración y la burguesía local ha intentado expulsar y deportar

proletarios revolucionarios con la ley en la mano. Apenas comenzaba el

siglo XX confeccionaban a nivel continental el Tratado de extradición y protección contra el anarquismo y, a nivel nacional, la Ley de residencia.

Hasta la dictadura cívico-militar que acabaría en el ‘82, los milicos

mantendrían oficialmente la idea de que la subversión provenía del

extranjero, más precisamente de la URSS, país con el cual comerciaban

libremente.

Retomamos las palabras del compañero Albert Parsons antes de ser ejecutado por el Estado:

«Soy internacional: mi patriotismo va más

allá de las fronteras que limitan una nación; el mundo es mi patria,

todos los hombres son mis paisanos. Eso es lo que el emblema de la

bandera roja significa (…). Los trabajadores no tienen patria: en todas

partes se ven desheredados; América no es una excepción de la regla. Los

esclavos del salario son instrumentos que alquilan los ricos en todos

los países; en todas partes son parias sociales sin patria ni hogar. Así

como crean toda la riqueza, así también riñen todas las batallas, no en

provecho propio, sino de sus amos.»*

* Extracto del libro: La Tragedia de Chicago, Ricardo Mella. Lazo Ediciones, Rosario, 2018.