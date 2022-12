MEMÒRIA HISTÒRICA DEL MOVIMENT ANARQUISTA

–

De parte de Editorial Imperdible December 12, 2022 162 puntos de vista

馃摚馃ぉDIJOUS 15 de desembre馃ぉ馃コ

MEM脪RIA HIST脪RICA DEL MOVIMENT ANARQUISTA

鈥 kafeta 鈥 formaci贸 鈥

Comencem amb una xerrada formativa baix del t铆tol 鈥楩ragments de la hist貌ria de l鈥檃narquisme. 鈥 Con茅ixer el passat per a repensar el present.鈥

Juntes ens preguntem:

路 Que podem aprendre del passat per ajudar-nos a construir el present com a moviment llibertari?

路 Qui defineix el passat? De quina forma, i sobretot, per a qu猫?

Despr茅s continuem la fita amb 猸愶笍DJ HORTERA LARA馃拑 que ens regala bona musiketa per a BALLAR I CELEBRAR aquest dia que tamb茅 茅s hist貌ric pel nostre CSOA L鈥橦orta:

el 14 de desembre 2020 les forces de l鈥檈stat i capital van intentar acabar amb el nostre projecte i juntes el vam defensar exitosament al mateix dia. Gr脿cies al poder popular, la solidaritat i el comprom铆s pol铆tic! 馃洜鉁

馃構I com sempre hi haur脿 sopar veg脿 i bon rotllo.馃懐鈥嶁檧锔

Ens veiem el dijous 15 de desembre al CSOA l鈥橦orta.鉁娾潳锔忦煐ゐ煉

Espai poc accessible per a persones amb mobilitat redu茂da, i bany no adaptat per a cadires de roda. Hi haur脿 un timbre per si et pot venir b茅 un cop de m脿 per a entrar.