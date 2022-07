Hay un edificio en Lisboa que suele pasar desapercibido a los turistas que, tras visitar la catedral, enfilan la rua Augusto Rosa, a pie o en tranv铆a, camino del mirador de Santa Luc铆a o del castillo de San Jorge. Subiendo, a mano izquierda, se encuentra un aljibe de la 茅poca musulmana (en su doble sentido de cisterna y c谩rcel subterr谩nea), la Cadeia do Aljube, que siempre fue centro penitenciario, recibi贸 presos del foro eclesi谩stico hasta 1820, mujeres acusadas de delitos comunes hasta finales de la d茅cada de 1920 y presos pol铆ticos del Estado Novo a partir de 1928 hasta su cierre en 1965. Desde el 25 de abril de 2015 es la sede del Museu do Aljube – Resist锚ncia e Liberdade, dedicado a la represi贸n pol铆tica y la lucha contra la dictadura de Ant贸nio Salazar. Los cuatro pisos del museo recuerdan a los hombres y mujeres que pasaron por all铆 detenidos por el r茅gimen salazarista, camino de otras c谩rceles metropolitanas o de colonias penales como la del Tarrafal, en las islas de Cabo Verde, obligados a permanecer de pie sin moverse o a mantenerse despiertos durante d铆as, recluidos en celdas min煤sculas.

La memoria de la lucha contra el Estado Novo se mezcla con la memoria anticolonial y el museo dedica una de sus plantas a la lucha por las independencias africanas. Efectivamente, no se puede entender la Revoluci贸n del 25 de abril de 1974 sin el empecinamiento del Estado Novo portugu茅s en mantener su imperio colonial, hecho que gener贸 la lucha de los pueblos colonizados por su independencia y el malestar de una parte del pueblo portugu茅s y de sus fuerzas armadas, hartos de la sangr铆a que supon铆a dedicar gran parte del presupuesto del pa铆s a mantener las guerras coloniales y enviar a la poblaci贸n masculina joven a defender en las colonias la portuguesidad de unos territorios que muchos ya no consideraban como propios. As铆, el museo conmemora la resistencia de africanos y portugueses contra el delirio colonial del Estado Novo.

Estos lugares de memoria mantienen hoy en d铆a su cometido oficial y no parece que vayan a resignificarse y museizarse en un futuro pr贸ximo

Un lugar de memoria parecido podr铆a ser la madrile帽a Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, que hoy alberga la presidencia de la Comunidad de Madrid. Durante el franquismo fue la sede de la Direcci贸n General de Seguridad y en sus s贸tanos subterr谩neos se deten铆a y torturaba a miembros de la oposici贸n al r茅gimen, aunque nunca dej贸 de mostrar una cara aparentemente amable cada 31 de diciembre al marcar su reloj las campanadas de fin de a帽o. En Barcelona, otro edificio, la comisar铆a de la Polic铆a Nacional de la Via Laietana, hoy sede de la Jefatura Superior de Polic铆a de Catalu帽a, alberg贸 la Brigada Pol铆tico-Social, la polic铆a pol铆tica secreta encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposici贸n al franquismo. En sus s贸tanos, donde campaban a sus anchas los funestos comisarios Antonio y Vicente Creix, tambi茅n fueron encarcelados y torturados opositores al r茅gimen. Estos lugares de memoria mantienen hoy en d铆a su cometido oficial y no parece que vayan a resignificarse y museizarse en un futuro pr贸ximo. De hecho, el panel informativo instalado junto a la comisar铆a en Barcelona, que informa del oscuro pasado del edificio, a menudo aparece vandalizado, cubierto de pintura.

No es esta la 煤nica diferencia entre la Rep煤blica de Portugal y el Reino de Espa帽a en t茅rminos de memoria hist贸rica. M谩s all谩 de la ruptura que supuso la Revoluci贸n de los claveles, nada que ver con la continuidad de una monarqu铆a impuesta por la franquista Ley de Sucesi贸n en la Jefatura del Estado de 1947, es evidente que no se puede entender el Portugal contempor谩neo sin tener en cuenta el papel de las colonias en la vida metropolitana. Sin embargo, 驴se puede entender la Espa帽a contempor谩nea sin considerar a las colonias africanas espa帽olas? Me parece que no. No se puede comprender el 茅xito del golpe de estado de 1936 sin entender la mentalidad africanista y colonial de los militares que lo protagonizaron y sin tener en cuenta el apoyo log铆stico y de tropas que recibieron los golpistas desde la Guinea espa帽ola y desde Marruecos. La guerra de 1936-1939, en la que basaba su legitimidad el r茅gimen franquista, fue, entre otras cosas, una guerra colonial, en la que los sublevados aplicaron a los defensores de la II Rep煤blica las t谩cticas de sometimiento y aniquilaci贸n que hab铆an aprendido en su lucha contra la poblaci贸n africana. M谩s tarde, se podr铆a considerar el franquismo como un r茅gimen colonial, en el que una parte de la poblaci贸n se vio privada de sus derechos fundamentales y viv铆a al arbitrio de los colonizadores, los miembros del r茅gimen. Si ese era el caso de la poblaci贸n metropolitana, la poblaci贸n colonial vivi贸 sometida a una doble opresi贸n, la del colonialismo stricto sensu y la de la dictadura franquista.

Por eso resulta tan ominoso el silencio de la reci茅n aprobada Ley de Memoria Democr谩tica sobre la cuesti贸n colonial. 驴Acaso no existieron en Marruecos campos de concentraci贸n como el de Ben Karrich, a donde fueron llevados los ca铆dos rife帽os que se opon铆an al reclutamiento de sus j贸venes para luchar en las filas franquistas a partir de 1936? 驴Acaso no fueron v铆ctimas del franquismo los nacionalistas guineanos que lucharon contra la dominaci贸n espa帽ola y acabaron exiliados o muertos? 驴Acaso no sufrieron la dictadura franquista y no sufren sus consecuencias los habitantes del S谩hara Occidental, una regi贸n que fue provincia espa帽ola hasta 1976? No se puede comprender el 茅xito del golpe de estado de 1936 sin entender la mentalidad africanista y colonial de los militares que lo protagonizaron

Si en Espa帽a resulta casi imposible llegar a consensos sobre el pasado reciente, no parece que el legislador est茅 dispuesto a revisitar el pasado colonial y a ofrecer a las v铆ctimas del colonialismo espa帽ol reciente la verdad, justicia y reparaci贸n que muchas demandamos. Sin embargo, no por eso hay que dejar de exigirlas.

———————

I帽aki Tofi帽o es doctor en literatura comparada y autor del libro Guinea, el delirio colonial de Espa帽a (Bellaterra, 2022).