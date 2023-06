–

De parte de Tejiendo Historia June 11, 2023 175 puntos de vista

Mari虂a Amengual Figuerola y Antoni Benna虁ssar Gelabert. Archivo de la familia.

Palma amaneci贸 con tranquilidad el 7 de diciembre de 1937. Reinaba la calma chicha en la Mallorca franquista porque hac铆a dos meses que no sufr铆a bombardeos de la aviaci贸n republicana. Antoni Benn脿ssar Gelabert abri贸 como cada d铆a su farmacia de la Puerta de San Antonio. Ten铆a 62 a帽os y hac铆a poco que se hab铆a trasladado a la capital desde el pueblo de Sencelles. Le acompa帽aba su hijo de 18 a帽os y un practicante. Su mujer, Mar铆a Amengual, se qued贸 aquella ma帽ana en la vivienda, justo al lado del establecimiento.

Acababan de entrar en la farmacia cuando sonaron todas las alarmas de la ciudad. Una escuadrilla de 24 aviones asom贸 de golpe sobre el cielo de Palma. Todos corrieron hacia el s贸tano de la farmacia en lugar de aventurarse hasta el refugio antia茅reo que hab铆a al otro lado de la calle. Mala idea. Las bombas arrasaron salvajemente toda la zona y un proyectil les cay贸 justo encima. Un edificio de dos plantas se derrumb贸 sobre ellos. Antonio muri贸 en el acto. Su hijo y el practicante se salvaron de milagro gracias a una viga cruzada. Cuando Mar铆a sali贸 del refugio, se encontr贸 un escenario dantesco. Los bomberos tardaron 24 horas en sacar a su marido y su hijo bajo los escombros.

Vecinos, bomberos y soldados trabajaron varios d铆as y encontraron m谩s supervivientes. El balance final del bombardeo fue de 11 muertos y 30 heridos. Entre los fallecidos hab铆a un ni帽o de 4 a帽os y una adolescente de 16. Adem谩s de la Puerta San Antonio, las bombas hab铆an ca铆do en el puerto, la plaza de Pere Garau y S贸ller.

Diario Ultima Hora, 20 de diciembre de 1937.

El hijo se recuper贸 de las heridas en el hospital y cuando volvi贸 con su madre le dieron una nueva mala noticia: deb铆a trasladarse al frente de Arag贸n. Antoni Benn脿ssar Amengual sirvi贸 como alf茅rez en Huesca y en la Batalla del Ebro. Sobrevivi贸 a la guerra, pero las escenas aterradoras que vivi贸 aquel 煤ltimo a帽o le marcar铆an el resto de su vida.

Al volver, se cas贸 en Sencelles con Mar铆a Llabr茅s Bibiloni, la cual todav铆a vive. Tiene 96 a帽os y recuerda con nitidez esta terrible historia familiar. No la esconde. Ella y su hija Conxa me invitaron a pasar con ellas la tarde de este mi茅rcoles en su piso de primera l铆nea de playa en Can Picafort. Mar铆a estaba sentada en su sof谩 viendo IB3. Encima de la televisi贸n hab铆a una foto de ella abrazando a su marido: 鈥淓ra muy guapo. Cuando nos casamos, llamaba la atenci贸n con su uniforme de capit谩n鈥. 鈥淵o te cuento la historia. Quiero que se sepa, pero no pongas nada de pol铆tica鈥, me insisti贸. Su hija Conxa reconoci贸 que todo aquello le hac铆a llorar: 鈥淢i padre estuvo obsesionado con la guerra. Primero qued贸 sepultado junto a su padre y luego vio morir a muchos amigos. Tuvo depresi贸n toda la vida鈥. Ni Franco ni la democracia han compensado a la familia por aquel bombardeo. El farmac茅utico Antoni Benn脿ssar Gelabert no aparece en los libros de Historia ni en listados de memoria democr谩tica.

La familia sali贸 adelante gracias a una finca que ten铆a en Sencelles. Uno de los nietos, llamado tambi茅n Antoni Benn脿ssar, recuperar铆a el legado familiar y montar铆a una farmacia en Andratx. All铆 sigue en manos de un bisnieto, Jaume Benn脿ssar.