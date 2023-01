–

De parte de El Topo January 14, 2023 153 puntos de vista

驴Qu茅 es la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo (FAL)?

La FAL es la fundaci贸n cultural y el centro documental de la CNT creada en 1987. La Fundaci贸n nace con el objetivo de reunir todo el patrimonio documental de la CNT y del movimiento libertario para gestionarlo y divulgarlo de forma abierta. Nuestro objetivo es custodiar este patrimonio y que sirva para mantener viva la historia de la lucha libertaria y poder darle continuidad en la actualidad sin que el pasado anarquista sea enterrado por la historiograf铆a oficial.

驴Qui茅n era Anselmo Lorenzo?

Anselmo Lorenzo (1841-1914) 芦el abuelo del anarquismo espa帽ol禄, era un tip贸grafo de Toledo que estuvo en el aterrizaje de la I Internacional en Espa帽a organiz谩ndose con otros compa帽erxs a trav茅s del movimiento obrero antiautoritario. Particip贸 en los comienzos de la Internacional junto con Marx y fue representante de la misma en Espa帽a, defendiendo postulados contrarios a la participaci贸n de los partidos pol铆ticos en el movimiento obrero y realizando una gran labor de propaganda tanto en el territorio nacional como en Portugal.

驴Cual es la labor del Centro Documental de la FAL?

La labor de este centro es salvaguardar el patrimonio documental del movimiento libertario desde su archivo y biblioteca, ayudando y poniendo a disposici贸n la documentaci贸n para otrxs documentalistas, investigadorxs, personas que buscan datos de familiares desaparecidos, grupos de memoria鈥 En este centro de documentaci贸n prestamos material del archivo de CNT, pero tambi茅n de otras organizaciones libertarias como Mujeres Libres, FAI, Juventudes Libertarias鈥 y de otros movimientos obreros, sociales y ecologistas. Este archivo es el m煤sculo de nuestra organizaci贸n, nos sirve para que la historia del anarquismo no sea enterrada y para activar esa historia en las luchas cotidianas. No es un archivo al uso, sino que ponemos la documentaci贸n al servicio de otras luchas.

驴C贸mo lleg贸 toda la informaci贸n del archivo? 驴Cu谩les han sido las fuentes principales?

La FAL empieza a rodar con una serie de fondos de CNT (los fondos madre, desde los 70 hasta 1987) y con documentaci贸n del fondo del Instituto de Historia Social de 脕msterdam (que recoge documentaci贸n salida de Espa帽a durante la guerra). Tambi茅n han llegado fondos a trav茅s de donaciones de militantes anarquistas espa帽oles e internacionales, de familiares de militantes exiliados que han donado la documentaci贸n de sus fallecidos, documentaci贸n de organizaciones afines que han confiado en la FAL para que la custodiemos y tambi茅n tenemos fondos de otrxs investigadorxs que entienden que el mejor sitio para guardar sus archivos es nuestro centro. Tenemos que tener en cuenta que la FAL es un archivo vivo ya que acoge toda la documentaci贸n hist贸rica de CNT hasta la actualidad. Nos llega documentaci贸n de muchas secciones sindicales de diferentes territorios para administrarla, catalogarla y conservarla.

驴C贸mo se lleva a cabo el acompa帽amiento a los familiares de v铆ctimas de la guerra civil que acuden al archivo buscando informaci贸n?

Para todo lo relacionado con el tema memorialista tenemos tres l铆neas de trabajo importantes. Por una parte, estar铆a la atenci贸n a las peticiones de b煤squeda de informaci贸n de familiares militantes de CNT, y otras organizaciones afines, que se ponen en contacto con nosotrxs para ver si podemos obtener informaci贸n de sus parientes desaparecidos. Esas consultas van llegando y se procesan durante todo el a帽o. En el a帽o 2021 tuvimos unas 477 consultas de investigaci贸n de las cuales 115 fueron directamente relacionadas con la b煤squeda de familiares. Por otra parte, estar铆a todo lo relacionado con la atenci贸n a los grupos de memoria que se interesan por el archivo como una forma de acercarse a las historias m谩s locales: cu谩l fue la respuesta fascista y de los militantes en ciertas localidades, qui茅nes eran鈥 en estas consultas se intenta ser lo m谩s certero en la reconstrucci贸n de la memoria hist贸rica antifascista. Por 煤ltimo, estar铆a la atenci贸n a la memoria libertaria en su generalidad, que se basa en la reconstrucci贸n hist贸rica de las organizaciones libertarias y sus militantes, sobre todo centrados en diferentes territorios donde esta memoria ha sido arrasada.

Como dato curioso, muchas veces se hace memoria en contra de las propias familias. Con esto quiero decir que en algunas familias se ha roto el lazo ideol贸gico o existen problemas con este tema y no se quiere investigar, o, directamente, los familiares no quieren saber nada de ese v铆nculo. En estas ocasiones la FAL hace memorialismo, ya que para nosotrxs el rescate de la memoria de estos militantes de CNT est谩 por encima de las continuidades familiares. Estos militantes murieron con su idea, lo dieron todo por la organizaci贸n, la lucha y el proyecto social que defend铆an, y esa reivindicaci贸n de su nombre, su memoria y la reconstrucci贸n de ciertos momentos no nos lo va a parar un bloqueo familiar. Sobre todo porque algunos est谩n atravesados por cuarenta a帽os de dictadura y de mentiras sobre el anarquismo, una historia construida a partir de mitos y mentiras elaboradas desde el fascismo, que ha intentado esconder la verdad sobre el anarquismo.

驴Qu茅 importancia tiene el fondo fotogr谩fico de la guerra civil en la divulgaci贸n y construcci贸n de la narrativa hist贸rica de la CNT y el anarquismo espa帽ol?

Este archivo fotogr谩fico de CNT est谩 repartido en dos centros documentales: la FAL y el Instituto de Historia Social de 脕msterdam. En la fundaci贸n conservamos unos 1.700 positivos fotogr谩ficos del periodo de guerra y 7.500 posteriores a 1939. Este fondo del periodo de la guerra civil es actualmente el embri贸n de ese gran archivo fotogr谩fico que queremos realizar y es un fondo de much铆simo valor. Actualmente en la sede de la FAL en Madrid hay una exposici贸n que se llama Gr谩fica anarquista: fotograf铆a y revoluci贸n social 1936-1939 en la que hay reproducciones del Instituto de Historia Social de 脕msterdam y del Archivo Fotogr谩fico de Barcelona junto a positivos originales de Kati Horna, Margaret Michaelis, P茅rez de Rozas o Antoni Campa帽脿, entre otros. Tenemos muchas fotograf铆as an贸nimas de militantes fot贸grafos que se utilizaron para dar cuenta del esfuerzo b茅lico de los militantes durante la guerra y tambi茅n de las realizaciones sociales que se estaban haciendo en la retaguardia. Ese fondo es muy importante por el uso p煤blico que se hace de 茅l (apariciones en libros, recursos para documentales, etc.), y la colecci贸n en su conjunto es la base del esfuerzo de difusi贸n que hizo el movimiento libertario. Muchas de ellas salieron en prensa libertaria y sirvieron para la guerra de propaganda, ya que la forma en la que se representaba el anarquismo, incluso en el bando republicano, era como descontrol, represi贸n de retaguardia, actividad parapolicial鈥 se mostraban aquellos aspectos negativos del movimiento obrero libertario, y este fondo da prueba de las colectividades, la socializaci贸n de las tierras o las colonias escolares: c贸mo las casas que abandonaron los ricos en la costa brava fueron transformadas en colonias escolares para implantar los modelos pedag贸gicos del movimiento libertario, como son la coeducaci贸n, el interclasismo鈥 toda la pedagog铆a libertaria que luego aplic贸 el CENU en un momento en el que los chiquillos estaban viviendo en una especie de para铆so en un contexto b茅lico, y el fondo fotogr谩fico lo hace visible. Hay fotos maravillosas y algunas que te quiebran. Eso hace que la colecci贸n de positivos fotogr谩ficos tenga un valor enorme.

驴Qu茅 tipo de documentos alberga vuestro archivo?

Tenemos documentaci贸n en distintos soportes y de distintas tipolog铆as. El soporte papel forma parte del archivo y tenemos una hemeroteca con unas 6.000 cabeceras de prensa de todo el mundo del anarquismo, movimientos sociales, movimiento aut贸nomo y la contracultura de los 70. Es una joya. Tenemos todos los fondos personales de los compa帽eros y fondos afines, tambi茅n la colecci贸n fotogr谩fica, un archivo audiovisual muy grande con grabaciones de m铆tines, charlas, grabaciones de programas de radio, hasta recopilaciones de noticias de la oposici贸n que hubo a la inauguraci贸n de la Expo del 92; y, por 煤ltimo celuloide, ya que cuando cay贸 buena parte de la industria cinematogr谩fica, del teatro y del espect谩culo durante el periodo de guerra, la CNT se encarg贸 de colectivizarlo. El sindicato de espect谩culos de CNT produjo la mayor parte de documentales de la 茅poca y se utilizan hoy como recursos de archivo en documentales contempor谩neos. Se llegaron a grabar pel铆culas de ficci贸n como Aurora y Esperanza, o musicales infantiles como Nosotros somos as铆, atravesadas por la propaganda libertaria. Tenemos una colecci贸n de carteler铆a brutal de todo el mundo. Hay 8.000 ejemplares de biblioteca catalogados, textiles, folletos, donde se incluyen los fanzines, y tambi茅n un fondo digital puro.

驴Qu茅 relaci贸n tiene la FAL con el centro de memoria hist贸rica?

La relaci贸n es bastante conflictiva. Lo primero es que el centro documental de memoria hist贸rica se levanta sobre un archivo que se cre贸 con fines represivos. Para que os hag谩is una idea, es un archivo que mont贸 un alem谩n al servicio del franquismo. Conforme las tropas nacionales iban llegando a sitios controlaos por antifascistas tomaban los locales sindicales, ateneos, etc.; iban recabando documentaci贸n y aquella que ten铆a nombre o podr铆a servir para recabar pruebas para matar gente era la que se procesaba. Mucha de ella se quemaba. Nosotros tenemos una lucha con ellos, la documentaci贸n de CNT est谩 reclamada: queremos que se nos otorgue la propiedad sobre la documentaci贸n, tener copia de todo y que la podamos utilizar. Cuando se solicit贸 toda esa documentaci贸n, nos dijeron que no ten铆an recursos ni medios para saber qu茅 documentaci贸n de CNT albergan. Les presentamos un inventario y ahora estamos en un proceso en el que esa reclamaci贸n est谩 judicializada.

驴C贸mo os afecta el auge de la ultraderecha? 驴Qu茅 redes hab茅is tejido?

Este memorialismo, que en buena parte es el de los nietos y los biznietos, sin los miedos de la Transici贸n, ha producido un discurso revisionista de la extrema derecha que les ayuda a generar m煤sculo. Ojal谩 esto se multiplicase y la gente perdiese el miedo y estuviera orgullosa de la tradici贸n de lucha, de la historia de los de abajo. A nosotros nos afecta el crecimiento de la extrema derecha en el ataque a este proyecto memorialista. Por otro lado, tejemos muchas redes. La fundaci贸n pertenece a dos estructuras internacionales de archivos: IALI, la Internacional de Archivos Obreros, centros documentales que custodian la historia del movimiento obrero a nivel internacional, y la FICEL, Federaci贸n Internacional de Centros de Documentaci贸n Libertaria y archivos de organizaciones libertarias repartidos por todo el mundo.

En lo que tiene que ver con otras redes, cedemos nuestro local a organizaciones que necesitan espacios para asambleas, servicios, etc. Ofrecer el local a organizaciones vivas y colectivos coloca a la Fundaci贸n en el centro de muchas luchas actuales, por ejemplo, la Comisi贸n 8M de Madrid, Laboratoria Feminista, talleres de todo tipo, etc. Se tejen muchos lazos con la cesi贸n del espacio, son alianzas vivas. De manera m谩s consciente, se tejen redes con el memorialismo aunque no sean organizaciones libertarias, como por ejemplo con la Comisi贸n de la Verdad que lleva el proceso de la reclamaci贸n en Argentina, o La Comuna de Madrid.

驴Y vuestra editorial?

La editorial forma parte de nuestro proyecto divulgativo y solemos publicar entre ocho y diez libros al a帽o. Hay una l铆nea que pone el foco en el pensamiento libertario, otra de memoria y una 煤ltima relacionada con la actualidad del sindicalismo.

驴Cu谩les son los retos futuros de la fundaci贸n?

Seguir progresando en las cuestiones de archivo; ser 煤tiles a investigadorxs, a documentalistas; que siga ganando centralidad, no por nada, sino por la capacidad de trabajar bien los fondos, la gesti贸n documental. Activar ese patrimonio documental y que potencie las luchas diarias.