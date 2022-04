Para muchxs de lxs que se manifestaron el 29 de marzo “este Gobierno es de los mismos. El deber de los y las pobres, los humildes, es seguir enfrentando al capital”

Chile conmemoró el 29 de marzo el Día del Joven Combatiente, fecha que recuerda los asesinatos de los hermanos Vergara Toledo y de Paulina Aguirre a manos de la Policía durante la dictadura cívico-militar (1973-1990). Fue el primer 29 de marzo con Gabriel Boric en el Gobierno, jornada que estuvo marcada por protestas y enfrentamientos de jóvenes con Carabineros.

Las manifestaciones que recuerdan el crimen de los tres jóvenes en 1985 se iniciaron en la madrugada del día 29 y más tarde se concentraron tanto en las principales avenidas como en barrios periféricos del país sudamericano, entre ellos la emblemática Villa Francia, lugar donde fueron asesinados los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo.

En la Villa se realizó un acto conmemorativo en el mismo lugar donde ambos jóvenes fueron ejecutados por la Policía, y donde Manuel Vergara, su padre, se refirió a este nuevo aniversario, el primero sin la presencia de su esposa Luisa Toledo, quien falleció en julio del año pasado debido a un cáncer.

Con la presencia de decenas de vecinos y amigos, y donde se limitó a las personas presentes el uso de celulares para registrar imágenes en el lugar, Manuel Vergara también aludió con franqueza al momento histórico que vive Chile.

“Yo les quiero decir de todo corazón que estoy preocupado por este momento político, porque la mayoría de nuestro pueblo, sobre todo de los pobres, de los sin poder, creen en este Gobierno, tienen una esperanza infinita en que este Gobierno va a solucionar todos los problemas. Así está la gente, tiene esperanza”, advirtió.

“Y yo quiero decirle bien al oído, yo creo que no va a ser así. Yo creo que va a ser difícil este Gobierno. Este Gobierno no tiene un proyecto político, este Gobierno no tiene una base popular, de pueblo que apoye el proyecto, no tiene esas dos cosas que son fundamentales”, añadió.

Manuel Vergara recordó que el Gobierno popular de Salvador Allende (1970-1973) “tenía un proyecto político y tenía una base de apoyo. Eso a mí me preocupa. La verdad es que esto no va a cambiar con este Gobierno, que lo tengamos bien claro”.

Opinión que comparte David López, trabajador de 34 años y asistente al acto, quien manifestó a Sputnik sus aprensiones frente a un Gobierno que no ha dudado en reprimir y respaldar el actuar de Carabineros, institución cuestionada por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social en Chile.

“Boric representa más de lo mismo. Boric es el producto, o el resultado del pacto que la clase política, el bloque en el poder hizo cuando el pueblo chileno salió en revuelta, y aceptó la violencia como camino. Boric es netamente la respuesta que el sistema buscó para aplacar la revuelta popular, para enfriar la efervescencia de la lucha del pueblo chileno”, opina.

“Y sobre todo para lo que más quieren los empresarios, recordemos que en macroeconomía hay una ecuación: a mayor paz social, mayor rentabilidad. Y Boric es el mandatado por todo el bloque en el poder a enfriar, a apaciguar, y a retomar esa tranquilidad que el Estado, y la República, como concepto, quieren recuperar. Y en ese sentido a nosotros no nos parece nada nuevo de que Boric siga implementado y siga amparando a las fuerzas represivas, siga manteniendo al director general de Carabineros [Ricardo Yáñez], una persona que está acusada de crímenes contra el pueblo chileno”, explica.

Estas palabras hacen referencia a las últimas declaraciones realizadas por la ministra de Interior, Izkia Siches, en el marco de esta nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente: “Quiero decir que Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas”.

Una agitada jornada de protestas

Tras la jornada de manifestaciones del 29 de marzo, el Gobierno y Carabineros realizaron un balance en el que señalan que se registraron menos eventos de protesta que el año 2021. Sin embargo y a diferencia de otros años, estos hechos se produjeron durante todo el día en varios puntos de la capital y otras ciudades, y no solo en la noche y en sectores populares.

De hecho, gran parte de las manifestaciones registradas durante el martes 29 fueron protagonizadas principalmente por estudiantes secundarios en el centro de Santiago. Y en el caso de Liceo de Aplicación, ubicado a metros de la Alameda, y donde estudiaron Eduardo y Rafael, se realizaron distintas actividades en su memoria durante todo el día.

Fue pasado el mediodía que alumnos del establecimiento educacional salieron a las calles, interrumpieron el tránsito y se enfrentaron a Carabineros. Las escaramuzas se repitieron durante la tarde en otros lugares de la capital, como en la misma Alameda a las alturas del Metro Santa Lucia y Universidad de Chile, además de Plaza Dignidad.

Pasadas las 19 horas se informó del cierre de estas estaciones del tren subterráneo y también el de la Plaza de Puente Alto. Lo propio sucedió en la ciudad de Valparaíso, donde hubo masivas marchas en las cercanías de las céntricas Plaza Victoria y Plaza Aníbal Pinto. En Concepción, al sur del país, se registraron marchas y disturbios en las inmediaciones de la Universidad del Biobío.

Cambiar el modelo

Pasadas las 21:00 en la capital y hasta la medianoche también se registraron distintas barricadas incendiarias en diferentes barrios populares de la capital chilena, entre ellas la propia Villa Francia. Allí tras finalizar el acto conmemorativo se realizó una marcha por la calle 5 de abril, lugar donde se produjeron enfrentamientos con la Policía y donde parte de las consignas apuntaban a cambiar el sistema económico y social impuesto por la dictadura y afianzado en los últimos 30 años, como se denunció durante la revuelta iniciada el 18 de octubre del 2019.

Consultado sobre este tema, David López señaló que “lo importante en esto hoy día es seguir reflotando la organización que prendió con la revuelta y como seguir manteniendo una agenda de pelea, un calendario de movilizaciones, y seguir construyendo organización popular, que enfrenta al sistema y que enfrente a este nuevo Gobierno”.

Porque para este trabajador y muchos de los que se manifestaron el 29 de marzo “este Gobierno es de los mismos. La alegría nunca llegó y el deber de los y las pobres, los humildes, los sencillos es seguir enfrentando al capital, enfrentando a los patrones y enfrentando a este Gobierno que va a ser criminal tal y cual como han sido los gobiernos anteriores desde la dictadura, pasando por la Concertación (1990-2010) y [Sebastián] Piñera (2010-2014, 2018-2022)”.

En este sentido, para el padre de los hermanos Vergara Toledo las votaciones han servido poco, si no permite cambiar el sistema económico-social. “Nosotros tenemos que actuar seriamente, si queremos cambiar este modelo, hacer una nueva sociedad, tenemos que hacerla nosotros, ahora y que va a ser a muy largo plazo”.

“Pienso que va a ser a largo plazo, y tenemos que pensar en los niños. Los niños son los que tienen que ser distintos, ser niños que no sean influenciados por el sistema capitalista, niños y niñas que no sean consumistas. Porque nosotros, todos lo que estamos aquí, estamos influenciados por el sistema capitalista, por el consumismo. Aunque seamos pobres igual consumimos mucho”, puntualizó.

“Entonces es muy profundo este sistema, y los invito a que seamos idealistas, que soñemos, que nos queramos, que seamos solidarios con los demás, que hagamos un trabajo de educación fraterno entre nosotros, con los hijos, con los sobrinos, con todo el mundo. Esos son elementos muy importantes para hacer una nueva sociedad. Esta sociedad no tiene valores populares, no tiene valores de honestidad. ¿Y quién puede poner esos valores? Nosotros”, remató.

