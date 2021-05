–

De parte de ANRed May 25, 2021

El Foro H铆drico y Ambiental de Lomas de Zamora celebr贸 su 21掳 aniversario a trav茅s de un encuentro virtual, donde referentes del espacio relataron sus vivencias e hicieron un recorrido hist贸rico y testimonial de la vida del Foro H铆drico. El encuentro virtual cont贸 con la presentaci贸n a cargo de Sergio Val y Javier Savoia, ambos integrantes del Foro H铆drico. Por Patricia Rodriguez para ANRed



Sergio Val dio inicio a la celebraci贸n, subrayando los objetivos del encuentro: un recorrido hist贸rico de las luchas, conquistas y frustraciones del Foro H铆drico, homenajeando a los que ya no est谩n y a las nuevas generaciones que se fueron incorporando. Tambi茅n cit贸 un pensamiento del pueblo mapuche que alude a nuestra identidad y nuestro camino de lucha: 鈥淣osotros no somos nosotros, somos nuestros ancestros en este camino milenario y aspiramos a que nuestros hijos pongan los pies sobre nuestras huellas鈥.

Inmediatamente cedi贸 la palabra a Norma Lago, vecina de Ingeniero Budge, quien relat贸 los inicios de su participaci贸n en el Foro H铆drico. Record贸 que en el a帽o 1967 se registraron una de las inundaciones m谩s grandes y mucha gente se qued贸 sin nada. Desde entonces comenz贸 la lucha de la gente que perdura hasta hoy. Norma, descubri贸 que la participaci贸n en el Foro H铆drico resultaba importante, porque quienes reclamaron las cosas con claridad y honestidad perduraron en el tiempo, caso contrario, todos quedar铆an en manos de quienes s贸lo quieren disfrazar la situaci贸n. Despu茅s nombr贸 uno de los problemas actuales en Budge, el conducto de Campoamor que desborda cada vez que llueve con deshechos cloacales. El agua entra en las casas, sobre todo en el casco m谩s viejo del barrio, ya que el poblamiento de Tongui se realiz贸 sin planificaci贸n y al rellenarse esos terrenos, Budge qued贸 en desnivel, perjudicando amplios sectores del barrio. Luego, alude al recuerdo emotivo de figuras como V铆ctor Frites, Juan Walter, C茅sar Est茅vez y tantos otros que se fueron esperando la aprobaci贸n de la red cloacal.

A continuaci贸n, Javier Savoia, referente del Foro y del espacio Vecinos autoconvocados en Defensa de Santa Catalina, present贸 a la vecina, Cristina Santarei, referente ambientalista de Villa Independencia, quien resalt贸 la fuerza de voluntad de las personas que componen el Foro H铆drico. Rememor贸 sus inicios de participaci贸n, cuando a trav茅s del barrio Laprida, lleg贸 a un programa radial que enfocaba la problem谩tica del agua. Entonces se acerc贸 a la asamblea barrial que organizaba el Foro y comenz贸 su camino junto a tanta gente que le proporcionaron la fuerza suficiente para sostener la lucha. Entendi贸 que cada zona presentaba una problem谩tica diferente con respecto al agua y que muchos vecinos ofrecieron su tiempo, sus vidas en pos del bien com煤n. Destac贸 la necesidad de valorar la acci贸n de vecinos como Juan Walter, V铆ctor Frites, Oscar Est茅vez, Perla y muchos m谩s que est谩n presentes en cada lucha del Foro.

Tambi茅n record贸 las distintas luchas encausadas para declarar la 鈥淓mergencia H铆drica鈥 en Lomas de Zamora, donde se convocaron a varios barrios lomenses que desembocaron en Aysa. All铆, los recibi贸 un joven que se desentendi贸 y neg贸 el problema. La indignaci贸n sobrepas贸 a Cristina quien hab铆a llevado un bid贸n con agua del pozo ciego que volc贸 en el escritorio de Aysa como prueba de que las napas rebalsaban y los vecinos conviv铆an con esa situaci贸n. Cristina tambi茅n record贸 cuando con Perla, una vecina muy luchadora, se encadenaron a la Plaza de Mayo porque se negaban a atenderlos. Inmediatamente fueron invitadas a la Casa de Gobierno junto al resto del Foro H铆drico para plantear el pedido de culminaci贸n de las obras del Arroyo del Rey.

Luego, Sergio Val, agreg贸 que el momento 谩lgido de las luchas ambientalistas se centr贸 a mediados de la d茅cada del 90 con las privatizaciones de Menem y despu茅s, cedi贸 al palabra a Alfredo C茅sare, ge贸logo, quien aludi贸 a sus comienzos dentro del foro, a trav茅s de una invitaci贸n de Oscar Est茅vez, compa帽ero de cursada en la Escuela de Cine. Record贸 las grandes lluvias de aquel momento, las inundaciones del 85 que el diario Clar铆n atribu铆a sus causas a un fen贸meno meteorol贸gico. Entonces, el Foro H铆drico comprendi贸 que hab铆a que romper ese falso discurso instalado por Clar铆n y explicar las verdaderas causas. Porque al cerrarse los pozos y realizar las tomas de agua del R铆o de la Plata, el agua de los pozos desbordaba, brotando del suelo. Reconoci贸 que fue una experiencia incre铆ble donde conoci贸 a gente asombrosa como Juan Walter, un hombre de acci贸n, a V铆ctor Frites y tanto otros que transmitieron el valor de callarse cuando era oportuno y de expresar las propias ideas de otra manera,

Agreg贸 que los noventa eran 茅pocas dif铆ciles y el foro constituy贸 un espacio donde resurg铆a la sabidur铆a de los vecinos de cada barrio y la felicidad de los de afuera que se incorporaban, los cuales aprendieron much铆simo y llevaron atesorado el recuerdo de mucha gente. Se trat贸 de una experiencia incre铆ble con gente de ese calibre. Tambi茅n consider贸 gratificante ver a las nuevas generaciones que realmente levantan la posta. Alfredo record贸 la experiencia en el Foro como un lugar de aprendizaje donde escuchar al otro sin enojarse por su opini贸n contraria era un entrenamiento propiciado por Juan Walter quien ten铆a una misi贸n con la que contagiaba a la gente. Donde las cosas se dec铆an de otra manera y los vecinos mostraban donde estaba el objetivo. Tambi茅n record贸 cuando en los noventa no exist铆a la virtualidad y los materiales gr谩ficos para informar a la comunidad eran realizados artesanalmente. Pegaban los dibujitos que hac铆an a mano, sin impresoras ni la tecnolog铆a actual. Recalc贸 que un m茅rito del Foro fue introducir el t茅rmino 鈥渁mbiental鈥 y hablar del concepto de 鈥渃uenca鈥 con valor t茅cnico y humano

A continuaci贸n, Cacho 脕vila, m茅dico y vecino de Parque Bar贸n refiere su llegada al barrio durante los ochenta, cuando todo era felicidad y se desconoc铆an los problemas ambientales. Si bien la contaminaci贸n no era una novedad, no se hablaban de esos temas. Luego, se remonta hacia fines de los noventa, cuando un grupo se hace cargo de la Sociedad de Fomento San Mart铆n y comenzaron a llegar los vecinos, quej谩ndose de los 谩rboles que se secaban o de las piletas de pl谩stico que aparec铆an un metro arriba, porque las napas rebalsaban. Entonces, sigui贸 relatando, que en la b煤squeda de respuestas recurrieron al Foro y V铆ctor fue el que explic贸 detalladamente la situaci贸n. Entendieron que las napas crec铆an desbordando y que colocar bombas de agua constitu铆a una soluci贸n para un sector, pero trasladaba el problema e inundaba y contaminaba a otros barrios. As铆, la Sociedad de Fomento se incorpor贸 a la lucha del Foro. Las reuniones se hac铆an los d铆as martes, la apertura, quedaba a cargo de Juan, quien desplegaba una seducci贸n especial por el carisma que ten铆a. Cacho se sent铆a subyugado por Juan que ten铆a la gran capacidad de aglutinar a gente de extrema izquierda o de extrema derecha. Continuando con su alocuci贸n, Cacho 脕vila manifest贸 sus sentimientos de alegr铆a y gratitud por el Foro, al cual consider贸 como una gran familia, con personas que brindan su esfuerzo, trabajo y hasta dinero para el bien com煤n. Tambi茅n siente que el Foro fue un modelo a seguir desde donde surgieron otras organizaciones como la de Santa Catalina. Expres贸 su regocijo por la presencia de gente joven

Finalmente, Sergio, present贸 a N茅stor Lucatelli de 鈥淢茅dicos del mundo鈥 quien comenz贸 expresando el inmenso orgullo de pertenecer al Foro H铆drico, un lugar donde le permiti贸 un enriquecedor intercambio de saberes. Tambi茅n narr贸 los principios de su acercamiento al Foro, cuando participaba en una asociaci贸n en contra de la contaminaci贸n, en el Hospital de Monte Grande y recibi贸 una invitaci贸n para participar en una charla del Foro. All铆 conoci贸 a Juan Walter quien lo impuls贸 para activar en el espacio donde consider贸 que aprendi贸 un mont贸n de cosas, pero principalmente el valor de la relaci贸n humana. Luego, refiri贸 a cierto d铆a, cuando charlando con Juan, lo interrog贸 sobre los motivos que lo llevaron a elegir el camino de ese momento, habiendo ejercido en el pasado, el sacerdocio. Y Juan le respondi贸 que se hab铆a dado cuenta de que Jes煤s no estaba en la cruz de las Iglesias, sino en los barrios, junto a los chicos y las mujeres. En otra oportunidad, se produjo un di谩logo con V铆ctor Frites, quien introdujo el t茅rmino 鈥渟aneamiento鈥 que luego el Foro termin贸 de resignificarlo e imponerlo cuando ni la OMS lo utilizaba. De la misma manera, introdujeron el concepto de 鈥渃uenca鈥 en un sentido social, humano, abarcativo e impulsaron el surgimiento de 鈥淚ntercuencas鈥, como un espacio que aglutina a distintos foros de diversos municipios en torno a problem谩ticas ambientales. Recuerda los inicios de las charlas en los barrios, plazas, sociedades de fomento sobre el tema salud y medio ambiente cuando fueron descubriendo que toda la problem谩tica de la cuenca ten铆a una directa influencia en el ecosistema y eso produc铆a la mortalidad de los vecinos. Se trataba de una tem谩tica salud-medioambiente que el foro incorpor贸 en sus luchas. En esa l铆nea, hablaron con maestros, con las Universidades de La Matanza y Lan煤s, M茅dicos del mundo y llevaron a cabo un trabajo epidemiol贸gico en Villa Lamadrid, porque era el barrio donde viv铆a V铆ctor. Se trat贸 de un a帽o y medio intenso, de reuniones los d铆as s谩bados para hacer la recolecci贸n de datos, encuestas que luego sirvieron como prueba para encausar la lucha ante las autoridades. Las contaminaciones por aire, tierra o agua se traduc铆an en distintas enfermedades como parasitosis, tumores y cuando terminaron de hacer las encuestas se duplic贸 la incidencia de c谩ncer en el barrio a causa de todas las formas de contaminaci贸n que hab铆a en el barrio. Lograron instalar que la problem谩tica ambiental no era una normalidad sino que se pod铆a cambiar. Esos eran los objetivos de Juan y de V铆ctor, cambiar la situaci贸n y esas miradas le posibilitaron a N茅stor, otra visi贸n de la realidad, por lo que expresa un profundo agradecimiento al Foro.

Nuevamente, Sergio Val retoma la palabra para recordar la tristeza de Juan cuando p煤blicamente, en una asamblea en la Sociedad de Fomento de Villa Rita expres贸 sus dudas con respecto al camino emprendido en relaci贸n a quienes deb铆an ser los destinatarios del mensaje del Foro, 鈥渓os ni帽os鈥 y en esa oportunidad, Juan se preguntaba si no hab铆an equivocado el camino porque tendr铆an que haber apuntado con mayor precisi贸n a los ni帽os y ni帽as Luego se fueron respondiendo las preguntas de los asistentes a la conmemoraci贸n virtual

Ante la pregunta de cu谩les eran los logros obtenidos por el foro, Sergio Val especific贸 los siguientes : la posibilidad concreta de unir varios barrios detr谩s de una necesidad com煤n, la facultad de acercar informaci贸n al vecino, el hecho de que el Foro fue un faro para otros Foros que se fueron formando, tambi茅n como espacio de consulta de universidades e incluso de organizaciones de otros pa铆ses, la construcci贸n de afluentes cloacales, aunque actualmente no funciona en plenitud y por 煤ltimo, los v铆nculos que fue tejiendo el Foro como un aprendizaje continuo que generan la esperanza de que se pueden conseguir los objetivos y otra forma de construcci贸n. Todos fueron logros muy importantes y encendieron la mecha de la ni帽ez que abre horizontes, porque ellos miran y ven lo que hacen los adultos. Precisamente por eso, el sistema pone la mira en la ni帽ez, porque la infancia tendr谩 futuro si nosotros lo posibilitamos. Resalta la potencialidad de la lucha de los ni帽os y de los j贸venes cuando aprenden con el ejemplo de los adultos. Finalmente, record贸 cuando en una de las tantas marchas al municipio, en silencio, masticando rabia por la sordera de las autoridades, un chico de la 鈥淐he pibe鈥 euf贸rico, tom贸 el meg谩fono y vocifer贸: 鈥溌縌u茅 queremos?鈥- Agua contestaron los presentes, luego agreg贸, 鈥溌緾u谩ndo? 鈥 -Ahora respondieron los vecinos movilizados. La energ铆a del chico dio empuje a la manifestaci贸n

En otra oportunidad, rememora Val, el Foro solicitaba el servicio cloacal para 500.000 personas, ellos ofrec铆an, en un principio, solo para 300.000 y el d铆a de la reuni贸n, donde diversas agrupaciones se hallaban presentes, esperando a Carlos Ben, aparece por una puerta lateral Insaurralde y les dice a los presentes: 鈥測a tengo todo arreglado, nos quer铆an dar servicio para 150.000 y consegu铆 para 300.000 personas鈥, cuando esa cifra ya se la hab铆an ofrecido al Foro. A continuaci贸n, Carlos Ben, delante de todos y de Insaurralde dice que AySa no es una empresa de obras sino que brinda un 芦servicio de agua y saneamiento禄 (cuando las pide el municipio) y aclara que nadie le hab铆a pedido la concreci贸n de obras en Lomas. En realidad, Insaurralde no hab铆a pedido las cloacas para Cuartel Noveno sino para Las Lomitas, que contaba con edificios de 13 pisos y con un sistema de cloacas que no estaba preparado para tanta poblaci贸n, por lo tanto, privilegiaban las cloacas para Las Lomitas. Sin embargo, cuando hubo elecciones empapelaron Lomas adjudic谩ndose las cloacas para 300.000 personas.