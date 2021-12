El objetivo de la organización o grupo MOVE era la libertad de todxs (animales humanxs y no humanxs) esclavxs del sistema.

Recalcaban ke usualmente la gente kree ke el sistema es algo ficticio, pero en realidad está presente en todo: en iglesias, escuelas, en nuestra mentalidad, xq nacemos con esa enfermedad ke nos han impuesto. Y tenían y tiene razón.

También evitaban la tecnología y la comida cocinada, tenían una visión de Regresar a la Tierra en el cual en uno de los documentales se vé a niñxs y perrxs jugando en un patio cubierto de paja. Eran veganxs, ayudaban a lxs demás animales de su zona dándoles comida o paseaban con ellxs demostrando así el respeto hacia ellxs. Tenían su bio-huerto y hacían su propio compost, sus vecinxs (sobre todo lxs del tipo racista, ya ke en ese tiempo la movida racista se incrementó y andaban amenazando a gente “de raza negra”) se quejaban ante la comisaría por el olor y x lxs moscas ke venían x el compost y el biohuerto.

Marcaban fuerte su activismo en las calles pidiendo la libertad de lxs presxs políticxs y de lxs demás animales aprisionadxs en los zoológicos.

Quizás pueda escandalizar ke en algunos pasajes de sus protestas o plantones en el edificio ke ocupaban, portaban armas, pero eso es algo legal y normal (solo pa lxs supremacistas) en estados unidos, y otro punto es ke tenían vecinxs ke constantemente les amenazaban ya ke decían “si la policía no les hace nada (ante sus kejas anteriores) entonces lo haremos nosotrxs”.

No recuerdo si recibieron apoyo de “las panteras negras”, pero el estado les fué considerando hasta más peligrosxs ke ellxs. Quizás era por lo radical de sus pensamientos, eran radicales no xq portaban una ke otra vez armas, sino xq eran prácticamente total anti-sistema.

El conflicto se fué incrementando, tanto con lxs vecinxs como con la policía, ya ke la policía solía ir a su edificio a hostigarles inclusive a detenerles acusándoles de diversos cargos inventados y sobre todo el cargo de ocupación ilegal de vivienda (Sí, también eran okupas). Incluso con golpes de por medio, era una provocación constante.

En 1978, la policía con un tractor derrumbó las barricadas ke habían puesto.

Atacaron el edificio de lxs Move kienes se encontraban ahí atrincheradxs con niñxs. Durante 90 minutos seguidos la policía disparó 10 mil cargas de munición (de diversas armas desde pistolas de calibre 38 hasta ametralladora M60) contra el edificio. Llevaron también una basuca anti-tanque aunque no lo usaron, pero intimidó. Hubo francotiradorxs con visión nocturna y silenciadores, pensaban cortar las luces de la cuadra. Mientras disparaban sus municiones les rociaban gas lacrimógeno.

Como todo es no funcionó, y no salieron a renirse, entonces con la ayuda de lxs bomberos (héroes le llama la ciudadanía ke no conoce sus atroces complicidades) llenaron básicamente el piso subterráneo con agua de sus mangueras, donde se encontraban atrincheradxs. Hasta que se oyó un disparo desde la otra parte de la calle, matando a un policía, a lo ke la policía sostuvo ke provino desde el subterráneo y abrieron de nuevo el fuego contra lxs MOVE. Luego del cese al fuego, sacaron a golpes a lxs atrincheradxs habiendo también niñxs. Aunque lxs policías fueron denunciadxs, más que todo porque fueron filamdos y las imágenes salieron a la luz, por supuesto el caso fué disuelto entre protestas de la policía defendiendo a sus secuaces.

9 integrantes de MOVE fueron detenidxs y posteriormente sentenciadxs entre 30 a 100 años de prisión x cargos de asesinato al policía (les juzgaron como grupo organizado para aumentar años de condena), y el edificio que ocupaban y sobre todo “la escena del crimen” (el sótano) de donde se supone dispararon al policía también fué destruído para que no halla posteriores pruebas contrarias al mensaje oficial.

Otrxs integrantes de MOVE fueron perseguidxs, en otras partes.

En 1983, lxs MOVE de otrxs lugares se reagruparon incrementando sus protestas sobre todo para la liberación de lxs 9 (MOVE 9) encarceladxs. A finales de 1984, sobre todo el 24 de diciembre pusieron también un altavoz en lo alto del otro edificio abandonado ke ocuparon, haciendo constantes llamados a lxs vecinxs a apoyar la libertad de lxs 9, nombrando a cada unx de lxs vecinxs. El gesto era puntual, perturbarles en su día sagrado, ya que en esa vecindad habían veteranos de la “guerra” (Intento de invasión) contra Vietnam. Lxs vecinxs se volvieron a quejar a la policía, y como no les hicieron caso, volvieron a amenazar a lxs Move con hacerse cargo ellxs lxs veteranos de guerra.

El Lunes 13 de mayo de 1985, un gran contigente policíal a escala militar, al igual que en 1978, les atacó. Y cómoe so no era suficiente para su rendición, trajeron un helicóptero con cargas explosivas, desde ahí se arrojó una bomba al edificio donde se ubicaban lxs MOVE, y que luego de la explosión terminó incendiando además las 60 casas de esa vecindad.

La explicación del comisionado para ese acto fué “Yo les considero combatientes (lxs MOVE)”, es decir ke para el comisionado lxs Move eran “el enemigo de una guerra a derrotar”. La policía sabía ke en la azotea había 5 balones de gas, entonces esa bomba y junto al gas magnificarían el ataque, y se dió así. Algunxs integrantes de Move intentaron escapar del edificio en llamas, es ahí que entran en escena lxs francotiradores con sus silenciadoras para dispararles haciéndoles volver al edificio. La policía negó tales disparos. A todo ese atentado donde asesinaron a 11 personas integrantes de Move incluído 5 niñxs, solo sobrevivió una integrante de nombre Ramona Africa quien fué sentenciada a 7 años de prisión.

Documentales al respecto:

-Let the fire burn

-MOVE

https://yewtu.be/watch?v=34mKTAm7klk

-40 Years a Prisoner (Documental sobre lxs prisionerxs de MOVE)

https://pelisplus.me/pelicula/40-years-a-prisoner/

Artículo adicional

-Ataque a los militantes de MOVE: el día que Filadelfia bombardeó a sus propios ciudadanos

https://www.france24.com/es/programas/boleto-de-vuelta/20211123-filadelfia-grupo-liberaci%C3%B3n-move