De parte de ANRed October 31, 2021 57 puntos de vista

Cuenta una leyenda que en los a帽os setenta, en un peque帽o pueblo de Argentina llamado Mar del Sur, funcionaba en el Hotel Boulevard Atl谩ntico (hoy ya en ruinas) un cine. Y que en ese cine, en una noche de tormenta a sala llena, mientras pasaban Slap Shot (1977) con Paul Newman, sucedi贸 lo peor que puede pasar en una proyecci贸n. En plena pel铆cula cay贸 un rayo en el sistema el茅ctrico y comenz贸 a salir humo del proyector. Las luces se prendieron, apareci贸 el proyectista y responsable del cine y la explicaci贸n de lo sucedido fue tajante por lo simple y brutal: la cinta se quem贸, eso es lo 煤nico que dicen que alcanz贸 a decir el proyectista. El p煤blico sediento de final comenz贸 a impacientarse. Primero vinieron los abucheos y los insultos. Y cuando todo empezaba a derivar para el lado de la violencia, y peligraron asientos e instalaciones, como hace miles de a帽os alrededor de un fuego, una voz se levant贸 para guiar el tiempo. Delante de la pantalla blanca, vac铆a del sue帽o visual, el proyectista tom贸 la palabra para contarle al auditorio algo tan inaudito y necesario como el final de la pel铆cula. Por Hern谩n Bay贸n

Hoy en d铆a, la tormenta es diferente, es cierto; pero me suele suceder que cada vez que pienso en el vasto e inacabable mar del cine y en por qu茅, como civilizaci贸n, seguimos viendo pel铆culas, esta an茅cdota vuelve una y otra vez a clarificarme ciertas ideas. Y es que, bien mirado, en este momento hist贸rico donde una pandemia amenaza con destruir las bases de un sistema econ贸mico y social en sucesivas oleadas de terror y miseria, pensar en el cine puede parecer est煤pido, o incluso inmoral. Y sin embargo, basta recordar cuantas im谩genes se nos cruzaron por nuestra cinemateca cerebral en esta 煤ltima cuarentena para comprender algo que siempre olvidamos: que estamos inevitablemente conformados por un sentido de lo ficcional, y que lo necesitamos como otra forma de dar sentido a nuestro mundo y proyectarnos vitalmente en 茅l.

Al cine, es cierto, en este punto de su evoluci贸n como arte ya no se lo puede medir solo en t茅rminos de sus posibilidades y limitaciones t茅cnicas. Si bien hoy su desarrollo se vincula con las esferas que enmarcan sus condiciones de producci贸n (estudios), su circulaci贸n (circuito de cines, streaming) y su consumo (aparato cr铆tico), su narrativa y los sentidos que produce en tanto arte no pueden dejar de leerse a la luz de su relaci贸n con el presente y lo social, a la hora de delinear algunas de sus tentativas de construir sentidos y mundos posibles. Como espectadores, el cine no s贸lo nos ha legado historias. Tambi茅n nos ha construido y moldeado un imaginario que abarca nuestras ideas sobre nosotros y sobre el mundo a fuerza de im谩genes y emoci贸n, con un fabuloso im谩n narrativo. En palabras de John Berger, nos ha ense帽ado un modo de ver que, a la vez, es hist贸rico y social. Y si tal como creemos, las im谩genes construyen mundos, sin dudas el poder de la ficci贸n (en cualquier disciplina o arte) es el de ense帽arnos a tejer y abrigar nuestros sue帽os. Como una m谩quina po茅tica y espiritual, cada vez que se enciende un proyector se ilumina un acervo de im谩genes y sentimientos que revelan la historia del alma humana. Y as铆 podemos ver en los g茅neros del cine, c贸mo el terror nos habla de nuestros miedos y deseos m谩s ocultos; c贸mo las comedias nos muestran de qu茅 nos re铆mos, c贸mo las pel铆culas rom谩nticas representan un ideal de amor, o c贸mo las guerras a lo Rambo o las aventuras de espionaje a lo James Bond construyen

convenientemente un eje pol铆tico del mal, de rusos, cubanos o iran铆es. Ya sea como productor o catalizador de las infinitas hebras que forman una cultura, el cinemat贸grafo cumple una funci贸n social y pedag贸gica. Mirar es tambi茅n reconocer, y ser reconocido. En este sentido, cada g茅nero cinematogr谩fico construye su p煤blico en la medida en que todos los g茅neros se construyen y se asientan en un c贸digo compartido de reconocimiento con el espectador sobre c贸mo se debe entender y qu茅 se debe esperar de la historia en pantalla, relativa a cada g茅nero (s茅 que es una pel铆cula de guerra porque hay un conflicto con dos fuerzas militares enfrentadas, o mi expectativa de ver una pel铆cula de suspenso se funda en que estoy esperando que en la historia se encuentre un misterio). Ese pacto entre los que producen cine (donde se incluye la estructura del lenguaje audiovisual) y los que los consumen como espectadores implica una creencia. Y esa creencia, en 煤ltima instancia, no es otra que la fe en el poder evocador de las im谩genes que la ficci贸n construye como un sue帽o l煤cido. Si, como espectadores consumimos pel铆culas, es porque todav铆a creemos que quedan historias por contar, y porque creemos que en la oscuridad de una sala, a partir de la sucesi贸n de miles de fotogramas, podemos ingresar en otro mundo, un mundo que, desde que aparecen los t铆tulos hasta que se despliegan los cr茅ditos finales se nos presenta tan real como nuestra propia vida. Ahora bien: 驴en estos 煤ltimos a帽os qu茅 im谩genes y mundos nos ha presentado el cine? 驴Y estos nuevos mundos o historias aparecieron condicionados por los adelantos t茅cnicos y por un contexto social hist贸rico?

Todo dispositivo t茅cnico, artefacto o m谩quina est谩 constituido no s贸lo por la tecnolog铆a y sus posibilidades t茅cnicas, sino tambi茅n por el uso social. Desde un horno de fundici贸n a una c谩mara fotogr谩fica, la funci贸n social de un quehacer t茅cnico se define en t茅rminos de su sentido y productividad social. En el caso del cine, en tanto dispositivo t茅cnico y arte, esta disciplina que usualmente se ve solo como entretenimiento, no resulta una excepci贸n. La industria cultural ha construido un sistema que regula y organiza la producci贸n cinematogr谩fica en t茅rminos del consumo masivo y la heterogeneidad de las propuestas autorales de los directores de cine. En su circuito de producci贸n de grandes estudios y productoras, y en sus cadenas de circulaci贸n ha construido una forma de expectaci贸n (salas oscuras que permiten la inmersi贸n del espectador) y rituales (pochoclos, silencio en funci贸n y aplausos finales o abucheos) que organizan una funci贸n social del cinemat贸grafo bajo la etiqueta del entretenimiento. Como siempre, hay excepciones relacionadas con el cine de autor, el documentalismo y el cine independiente (aunque el r贸tulo de independiente habr铆a que cuestionarlo ya que no sabemos a qu茅 independencia se refiere) pero aun en esos m谩rgenes del cine mainstream, el cine independiente se vuelve invisible (y ciertamente un fetiche). Sin ir m谩s lejos, los desarrollos tecnol贸gicos del cine, con sus efectos especiales y la aparici贸n en su momento del cine tridimensional posibilitaron que nuevas im谩genes asomaran en la imaginer铆a de los autores y espectadores, aunque esa capacidad t茅cnica no estuvo ni est谩 al alcance de todos. Pel铆culas como Avatar (2009) trajeron a las pantallas una novedad visual que modelaba nuevas im谩genes en los espectadores de mundos de fantas铆a, de naves espaciales y trajes y dragones que en la antig眉edad solo se representaban en la ilustraci贸n y las maquetas o animaciones primerizas. En la actualidad, esos efectos hiperrealistas alcanzan un nivel de perfecci贸n que asombra, y seg煤n algunos cr铆ticos, tambi茅n puede llegar a disecar nuestra imaginaci贸n.

Podr铆a pensarse, desde cierto dogmatismo, que la representaci贸n de lo digital en sus efectos especiales termina por minar la capacidad metaf贸rica de las im谩genes, y la capacidad meton铆mica de una narraci贸n. Ya no necesitamos completar con nuestra imaginaci贸n una imagen, porque la misma en su hiperrealismo agota cualquier reconstrucci贸n que como espectadores podamos hacer de ella. Nadie sabe si esa cualidad er贸tica del cine de sugerir sentidos visuales o narrativos se va a perder. Pero lo cierto es que el imaginario visual que propone el cine est谩 cambiando y seguir谩 cambiando en el futuro. El cine, lejos de estar muerto como afirmaban ciertos desencantados cin茅filos de una 茅poca de oro (茅poca donde sent铆an audaz y vivo al cine, sencillamente porque ellos eran j贸venes y audaces) est谩 m谩s vivo que nunca. Lo que incomoda a la tradici贸n cin茅fila es la a帽oranza de ser vanguardia, olvid谩ndose que toda vanguardia est谩 destinada a convertirse en la tradici贸n del futuro. Y el futuro es hoy, con miles de pel铆culas en producci贸n y en cartelera y festivales en todo el mundo, con la industria reconvirti茅ndose frente al desembarco del visionado por streaming y la sobreproducci贸n de series dentro de una pandemia que pone en aprietos a la industria y en jaque a los realizadores sin financiamiento.

En los 煤ltimos dos a帽os las pel铆culas que aparecieron en las listas de taquillas traen consigo un perfil interesante del esp铆ritu pand茅mico cercano al fin de ciclo. Se reeditaron documentales y pel铆culas sobre pandemias y desastres apocal铆pticos, y aparecieron numerosas pel铆culas y series de superh茅roes. Como en las grandes crisis donde afloran en el mercado incontables libros de autoayuda, en el cine los superh茅roes condensan los ideales y los deseos m谩s o menos ocultos de las sociedades en relaci贸n con el poder y la b煤squeda de un destino o una escapatoria de los que viven en una realidad en la cual muchas veces se necesitan superpoderes para sobrevivir y llegar a fin de mes. Detr谩s de la aventura superheroica de destrucci贸n, de la fantas铆a de King Kong vs. Godzilla (2021) donde dos colosos al enfrentarse arrasan ciudades y vidas, por fuera de ese recorte ficcional, se encuentran los peque帽os universos personales e invisibles de los que perdieron su negocio o a sus familiares en un drama fantasm谩tico y social. Con excepciones como Watchmen (2009) o la serie The boys (2019), que desnudaron el lado oscuro de los superheroes, y las repercusiones en terceros de sus acciones, son contados los ejemplos que recuperan un sentido m谩s amplio de las relaciones entre lo social y el poder actuando sin restricciones. Ante una crisis no es casual que lo heroico se vincule a un destino y una acci贸n individual. Ya que al fin de cuentas es una representaci贸n desclasada de la pol铆tica y el poder, ajena a cualquier filiaci贸n con lo popular y lo subalterno. 驴Ser谩 por eso que no existe una producci贸n significativa de pel铆culas s煤per heroicas latinoamericanas? 驴Qui茅n es el superh茅roe latinoamericano? 驴Y en qu茅 crisis podr铆an aparecer como los salvadores de una cat谩strofe? 驴Defender铆an esos superheroes latinoamericanos un sistema social y el status quo? 驴Cu谩les ser谩n los dramas por representar, fuera de los pintoresquismos locales del narcotr谩fico y el melodrama de clase media si pensamos al cine latinoamericano como algo m谩s que una categor铆a que aglomera un territorio, una geograf铆a al sur del continente unida (exceptuando a Brasil) por un idioma en com煤n?. 驴Cu谩les son los sentidos que hoy construye el cine latinoamericano por fuera de la diversidad cultural y econ贸mica de cada uno de sus pa铆ses? 驴Tiene algo que decir a partir de sus est茅ticas visuales y sus formas narrativas ficcionales sobre la crisis pand茅mica que hoy se vuelve el zeitgest de un futuro lleno de incertidumbre y ansiedad? Por el momento cualquier posibilidad de respuestas son un

gui贸n en blanco que aguarda futuro. Y s贸lo resta esperar y ver si nuestros directores latinoamericanos toman esta crisis como un catalizador de nuevos sentidos que traigan lo social como disparador de historias e im谩genes que esperan ser contadas por oposici贸n o sublevaci贸n a la corriente imaginaria que circula hegem贸nicamente en el cine mainstream.

Hacer cine bajo esta premisa sin duda es un desaf铆o enorme en un tiempo imprevisible, pero aun peor es el derrotismo o la resignaci贸n a la costumbre de lo instituido como inevitable. La poes铆a es un arma cargada de futuro, dijo una vez el poeta Gabriel Ayala, y lo mismo podemos pensar para las im谩genes y para el cine en su sedimento de poes铆a visual. La pandemia no se presenta desde una perspectiva esperanzadora, pero aun en lo m谩s profundo de la noche del mundo nunca hay que olvidarse del poder proyectivo de la imaginaci贸n. Y que a煤n en las tormentas m谩s extra帽as, siempre podemos encontrar una presencia que nos restituya una historia, una memoria, una visi贸n. Esa imagen expectante y seductora, siete veces m谩s grande que la vida y siete veces m谩s cercana a los sue帽os de un futuro que podemos y necesitamos imaginar.