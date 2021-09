–

La Asociaci贸n Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas acompa帽贸 a la Asociaci贸n Civil 芦OIKOS Red Ambiental禄 en su presentaci贸n del 2 de septiembre ante la Corte Suprema mendocina en reclamo de que se subsanen las omisiones de un informe a favor del fracking elaborado por la Universidad de Cuyo (UNCuyo) en 2018 y se declare la inconstitucionalidad del Decreto reglamentario 248 impulsado por el gobierno de Rodolfo Su谩rez. 芦Las inconsistencias cient铆ficas evidencian que el 鈥榠nforme鈥 que ofrece la UNCuyo para analizar los costos y beneficios del fracking no alcanzan el nivel de competencia t茅cnica exigido por el principio precautorio. Denunciamos la incertidumbre cient铆fica con la cual el Gobierno de Mendoza quiere aprobar el fracking en la provincia. Lo hacemos responsable frente a los riesgos graves del fracking, como por ejemplo la afectaci贸n a acu铆feros subterr谩neos, la sismicidad inducida, y el peligro de contaminaci贸n por residuos radiactivos禄, se帽ala la asociaci贸n de abogados y abogadas. Por ANRed.

El informe en cuesti贸n fue presentado en junio de 2018 por la Universidad de Cuyo (UNCuyo) y titulado 芦Producci贸n de hidrocarburos en reservorios no convencionales de Mendoza: consideraciones sobre el M茅todo de Estimulaci贸n Hidr谩ulica芦. Luego el Gobierno de Mendoza, a cargo de Rodolfo Su谩rez, solicit贸 su incorporaci贸n al expediente en el que se cuestiona ante la Suprema Corte de Mendoza la constitucionalidad del decreto 248/18, que regula el procedimiento de evaluaci贸n de impacto ambiental de la exploraci贸n y explotaci贸n de hidrocarburos por medio de fractura hidr谩ulica.

En el escrito presentado por OIKOS 芦se enumeran las irregularidades e inconsistencias del informe usado para justificar el avance del fracking禄, detallan en el comunicado los abogados y abogadas ambientalistas, y agregan: 芦en el mismo denunciaron la falta de asidero cient铆fico, la falta de citas a fuentes y estudios cient铆ficos, la referencia constante a informaci贸n de organizaciones afines a la industria petrolera y fundamentalmente la falta de informaci贸n de 鈥榣铆nea base鈥 sobre aspectos importantes y fundamentales de las regiones en el territorio mendocino donde se realizar铆an las actividades de fracking禄.

Tambi茅n se se帽ala que 芦OIKOS observ贸 adem谩s que es un informe desactualizado, que se realiz贸 sin documentar ninguna visita de campo, relevamiento o monitoreo territorial, no especifica las facultades que intervinieron ni los docentes, profesores y/o especialistas que participaron en su redacci贸n y no detalla la presencia de comunidades ind铆genas a fin de dar acabado cumplimiento de la normativa constitucional y convencional en relaci贸n a la consulta, libre, previa e informada禄.

El comunicado de los abogados y abogadas ambientalistas tambi茅n destaca que 芦el informe se redact贸 despu茅s de la publicaci贸n del Decreto N掳248 en marzo de 2018, lo que significa no s贸lo que la informaci贸n presentada no se tuvo en cuenta a la hora de redactar dicho decreto sino que tampoco estuvo disponible para la ciudadan铆a de Mendoza a la fecha de la audiencia p煤blica de diciembre de 2017, lo cual implica una vulneraci贸n preocupante al derecho a la participaci贸n p煤blica. Por otro lado, el informe no discute la posibilidad de contaminaci贸n, ni analiza los pasivos ambientales, ni hace menci贸n alguna a los riesgos de contaminaci贸n por material radiactivo禄.

En relaci贸n al informe de la UNCuyo y el informe de la Secretar铆a de Ambiente, ya la reconocida organizaci贸n internacional Earthjustice afirm贸 sobre los mismos que 芦estos dos documentos presentan graves debilidades por la poca profundidad de su an谩lisis, su dependencia en un n煤mero muy limitado de fuentes cient铆ficas, y por obviar o completamente ignorar varios impactos graves de la t茅cnica禄. En relaci贸n a esto, la asociaci贸n de abogados y abogadas recalc贸: 芦esta dimensi贸n deber铆a ser la m谩s exhaustiva del informe, incluyendo aspectos geol贸gicos, h铆dricos, ecosist茅micos y socioecon贸micos, fundamental para entenderla gravedad y probabilidad de riesgos inherentes del fracking. El informe tampoco considera el peligro de sismos provocados por la inyecci贸n de aguas de producci贸n, la principal pr谩ctica que puede ocasionar sismicidad inducida. La ausencia de referencias a esta cuesti贸n es de particular gravedad en un contexto donde se han observado sismos en la zona de Sauzal Bonito (Neuqu茅n) ante la llegada de los no convencionales芦.

Por todo lo se帽alado, la Asociaci贸n de Abogados y Abogadas Ambientalistas concluye: 芦estas inconsistencias cient铆ficas evidencian que el 鈥榠nforme鈥 que ofrece la UNCuyo para analizar los costos y beneficios del fracking no alcanzan el nivel de competencia t茅cnica exigido por el principio precautorio. No es posible que la Direcci贸n de Protecci贸n Ambiental de la Secretar铆a de Ambiente de Mendoza, apoyado 煤nicamente en estas fuentes de informaci贸n, pudiese realizar de forma eficaz su labor de evaluaci贸n de impactos ambientales a la hora de revisar proyectos de fracking禄.

