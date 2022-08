–

De parte de ANRed August 3, 2022 207 puntos de vista

Ayer luego de que la Asociaci贸n Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza realizara una asamblea en la entrada del Hospital Humberto Notti, en la capital mendocina, efectivos de la polic铆a provincial cruzaron los patrulleros delante de los autom贸viles de dirigentes y detuvieron a Roberto Macho, secretario general del gremio, Adriana Iranzo, secretaria adjunta, Graciela Navarro, secretaria de finanzas, y Mar铆a Rosa Gaete. Inmediatamente fueron trasladadas a la Comisar铆a 3潞 . Seg煤n fuentes oficiales del Gobierno provincial, el fiscal Fernando Giunta orden贸 sus detenciones imputades por el delito de 芦entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra禄. 芦Expresamos un profundo rechazo a este nefasto accionar del gobierno de Rodolfo Suarez como respuesta a la contundente Asamblea General de delegados y congresales del Frente Estatal que realizamos en el Hospital Notti, la que decidi贸 redoblar y continuar con las medidas de fuerza que llevamos adelante en cada lugar de trabajo, calles y rutas de la provincia de Mendoza desde hace m谩s de 50 d铆as禄 manifestaron desde ATE Mendoza. Hoy realizaron una multitudinaria manifestaci贸n hacia los Tribunales para exigir la libertad de Macho que por el momento es el 煤nico detenido. Por ANRed

El lunes el Gobierno provincial de Su谩rez ofert贸 un aumento salarial del 44 % a abonar de enero a agosto, pero trabajadoras y trabajadores agremiados en ATE que llevan mas de 50 d铆as de lucha rechazaron la propuesta.

En 茅ste marco se convocaron a una asamblea ayer en las puertas del Hospital Notti, donde definieron las pr贸ximas l铆neas de acci贸n. Pasado el mediod铆a efectivos de la polic铆a provincial acudieron al lugar, cruzaron los patrulleros delante de los autom贸viles de dirigentes y detuvieron a Roberto Macho, secretario general del gremio, Adriana Iranzo, secretaria adjunta, Graciela Navarro, secretaria de finanzas, y Mar铆a Rosa Gaete. Inmediatamente fueron trasladadas a la Comisar铆a 3潞 .

Seg煤n fuentes oficiales del Gobierno provincial, el fiscal Fernando Giunta orden贸 sus detenciones imputades por el delito de 芦entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra禄 seg煤n indica el art铆culo 194 del C贸digo Penal. Macho fue acusado de cinco cortes de calles, e Iranzo por tres causas.

Las otras dos gremialistas detenidas, ten铆an pedido de captura por lo que quedaron detenidas por algunas horas. Luego se orden贸 sus liberacines quedando detenidos Macho e Iranzo. Como el primero posee antecedentes, seg煤n fuentes judiciales el fiscal orden贸 que quede preso, en tanto que a Iranzo le otorg贸 la libertad bajo fianza de $50.000.

芦隆Somos trabajadores que no estamos llegando a fin de mes con nuestro sueldo!. La respuesta a m谩s de 50 d铆as de lucha es: meter presos a nuestros dirigentes. 隆No tenemos miedo! 隆Si tenemos hambre!禄 expresaron en redes sociales desde ATE Mendoza luego de las detenciones.

隆Somos trabajadores que no estamos llegando a fin de mes con nuestro sueldo!

La respuesta a m谩s de 50 d铆as de lucha es: METER PRESOS A NUESTROS DIRIGENTES. 隆No tenemos miedo!

隆Si tenemos hambre! pic.twitter.com/yfsxCeyiAQ 鈥 ATE Mendoza (@ate_mendoza) August 3, 2022

Mediante un comunicado desde ATE Mendoza repudiaron las detenciones. 芦Expresamos un profundo rechazo a este nefasto accionar del gobierno de Rodolfo Suarez como respuesta a la contundente Asamblea General de delegados y congresales del Frente Estatal que realizamos en el Hospital Notti, la que decidi贸 redoblar y continuar con las medidas de fuerza que llevamos adelante en cada lugar de trabajo, calles y rutas de la provincia de Mendoza desde hace m谩s de 50 d铆as禄. Agregaron 芦no nos van a doblegar y vamos a seguir luchando por los derechos y reivindicaciones que urgen a los trabajadores: salario digno; pases a planta; y condiciones laborales, para que cada familia pueda llegar a fin de mes y alcance a cubrir la canasta b谩sica alimentaria禄.

Hoy se realiz贸 una multitudinaria manifestaci贸n frente a los Tribunales de la capital provincial para exigir la libertad de Macho quien pas贸 la noche en el penal de San Felipe.

Los estatales mendocinos exigimos:No m谩s presos politicos por luchar!!! Aumento de emergencia ya para todos los trabajadores y Libertad inmediata de nuestros dirigentes #Mendoza pic.twitter.com/xGikzbiNpM 鈥 ATE Mendoza (@ate_mendoza) August 3, 2022

En horas del mediod铆a el dirigente, grab贸 un video desde el penal y cuestion贸 al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo provincial. 鈥淪eguramente quieren aleccionarme y no se dan cuenta que soy de fierro porque me votan mis compa帽eros trabajadores鈥, dijo. 鈥淎 nosotros nos quieren ver derrotados. Jam谩s me voy a arrodillar frente a un gobierno de turno porque mis patrones son los trabajadores y la sociedad mendocina. Que les quede claro鈥, agreg贸 en el video.