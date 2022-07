–

El grupo Kapanga anunci贸 en sus redes sociales la suspensi贸n del show que ten铆a previsto realizar este jueves 7 de julio por la noche en Cinerama Club, en la ciudad de San Mart铆n (Mendoza), luego de que Agostina Trigo, la joven de 22 a帽os que se encontraba desaparecida, fuera encontrada sin vida. 芦La ciudad de San Mart铆n, Mendoza, ayer recibi贸 una tr谩gica noticia. Luego de su desaparici贸n hallaron sin vida a Agostina Trigo. Por tal motivo y porque creemos que no hay nada que festejar en dicha ciudad, el show de esta noche queda suspendido. El valor de las entradas ser谩 devuelto de la misma forma que fueron adquiridas. Nuestro p茅same a familias y amigxs. Basta de femicidios. Ni una menos禄, comunic贸 la banda. El mi茅rcoles 6 de julio, d铆a de la amarga noticia, la Polic铆a de Mendoza reprimi贸 con empujones, golpes y gases lacrim贸genos una concentraci贸n frente a la sede del Poder Judicial local en reclamo de justicia para Agostina. Por ANRed.

Este mi茅rcoles 6 de julio por la ma帽ana Agostina Trigo, joven de 22 a帽os, fue encontrada sin vida, tras estar desaparecida luego de que hab铆a salido a buscar trabajo el domingo pasado y no volviera a su casa.

Su familia inform贸 que, en base a la informaci贸n que recuperaron de sus redes sociales en el marco de la investigaci贸n, el fiscal jefe de San Mart铆n, Oscar S铆vori, y el fiscal Mart铆n Scattareggi, descartaron que el autor de su asesinato haya sido una ex pareja, a quien ella hab铆a escrachado por sus redes sociales en 2020. 芦Vinieron a mi casa de la fiscal铆a para decirme que est谩 descartado que haya sido Carlos Panelo, 芦El Gato禄, que fue pareja de Agostina芦, expres贸 a Diario UNO Gladys Dom铆nguez, la abuela de Agostina, que la cri贸 desde peque帽a y que tambi茅n ahora qued贸 a cargo de su hijo de 4 a帽os. 芦Por m谩s que ya sepamos que no fue 茅l, nada me va a dar tranquilidad, no voy tener tranquilidad nunca. Me quitaron mi vida, a mi reina, a mi compa帽era. Nada me va a traer consuelo, pero s铆 quiero que atrapen a quien le hizo esto y ella descanse en paz. Mi bisnieto ya sabe que su mam谩 vol贸 al cielo. Sigo adelante solo por 茅l芦, agreg贸 Gladys.

Ahora, los fiscales est谩n detr谩s de un camionero sospechoso, con quien Agostina ten铆a contacto ya que la hab铆a contactado asegurando que necesitaba una ni帽era (tarea a la que se dedicaba Agostina) para que cuidar a a su hijo de 4 a帽os cuando 茅l saliera de viaje.

芦Agostina buscaba trabajo porque vivimos muy precariamente, no tenemos casi nada. Sab铆a que ya est谩bamos inc贸modos y quer铆a ayudar. La semana anterior al cumplea帽os de su hijo me compr贸 unos cubiertos y un termo que no ten铆amos禄, ampli贸 Gladys, quien est谩 a punto de jubilarse, con lo cual su ingreso ser谩 menor, por lo que para quien quiera colaborar con esta familia se pidi贸 por favor comunicarse al 263 4679584.

Movilizaci贸n en reclamo de justicia para Agostina y represi贸n policial

Ante la amarga novedad, hubo una movilizaci贸n este mi茅rcoles 6 por la tarde a la sede del poder judicial local, en donde la polic铆a reprimi贸 con empujones, golpes y gases lacrim贸genos a quienes se manifestaban en reclamo de justicia por el femicidio de Agostina Trigo.

芦No hay nada que festejar禄

En este marco, el grupo Kapanga anunci贸 en sus redes sociales la suspensi贸n del show que ten铆a previsto realizar este jueves 7 de julio por la noche en Cinerama Club, en la ciudad de San Mart铆n.

芦La ciudad de San Mart铆n, Mendoza, ayer recibi贸 una tr谩gica noticia. Luego de su desaparici贸n hallaron sin vida a Agostina Trigo. Por tal motivo y porque creemos que no hay nada que festejar en dicha ciudad, el show de esta noche queda suspendido. El valor de las entradas ser谩 devuelto de la misma forma que fueron adquiridas. Nuestro p茅same a familias y amigxs. Basta de femicidios. Ni una menos芦, comunic贸 la banda.

Desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022 se produjeron en la Argentina 1.990 femicidios y 51 trans/travesticidios. Son en total 2041 femicidios. Esto da como resultado una muerte cada 25 horas. En tanto, el 88% de las v铆ctimas conoc铆an al femicida: el 62% era su pareja o ex pareja y el 11% eran familiares.