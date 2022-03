–

March 28, 2022

A media noche del 25 de marzo, más de 20 efectivos de la policía de Mendoza irrumpieron en un evento privado que se realizaba en el departamento de Godoy Cruz, para festejar el lanzamiento de un video musical del músico DonTurco. Con la violencia de una patota descontrolada la policía arremetió con golpes, patadas, insultos e incluso mediante asfixia para detener a seis de los presentes, como se evidencia en videos que fueron grabados por personas que se encontraban en el lugar. Por Maximiliano Villarreal (Prensa Obrera).

Participantes del evento, relatan que primero aparecieron dos policías que dijeron que los vecinos habían hecho una denuncia por ruidos molestos, por lo que los jóvenes bajaron el volumen de la música. Sin embargo, a los 30 minutos, más móviles aparecieron en el lugar diciendo que se estaba vendiendo estupefacientes en la fiesta y sin mediar orden judicial primero retuvieron ilegítimamente a los jóvenes en el lugar, y luego los obligaron a salir. Ahí fue cuando empezaron las detenciones violentas.

La policía está descontrolada, hace lo que quiera, actúa de oficio y luego le cubren las espaldas el ministerio público. Mendoza prepara su propio Walter Bulacio. https://t.co/mzP55P4JXN — Víctor da Vila (@ViktorHdaVila) March 26, 2022

En uno de los videos que circularon por las redes, puede verse a un joven esposado en el piso con un policía aplicando presión en el cuello con la rodilla, similar a la técnica usada por la policía de EE.UU. contra George Floyd, y que luego es arrastrado inconsciente hasta un patrullero. También, se puede ver cómo policías, escopeta en mano, amenazan para que los testigos dejen de grabar y como golpean a detenidos y gente que se encontraba en el lugar.

Sin embargo, las detenciones no fueron hechas ni por ruidos molestos ni por venta de estupefacientes, si no por desobediencia a la autoridad, una figura arbitraria que utiliza la policía para poder proceder a detenciones cuando no tienen ningún justificativo. Esto, sumado a la falta de orden judicial para irrumpir en un lugar privado, demuestran no solo la violación sistemática de la policía de Mendoza a las libertades democráticas sino también la complicidad del Ministerio Público Fiscal a cargo de Alejandro Gulle, que actúa como un riñón del ejecutivo provincial.

El mismo metodo que asesino a jovemes negros en EE UU.

El mismo accionar patotero (con caras muy parecidas) de los policias que me llevaron detenido por reclamar agua y urbanizacion en G Cruz

Repudio total y exigimos la destitucion de los uniformados

Vos @TadeoGZ que vas decir? pic.twitter.com/3G9vIjCjFw — Martin Rodriguez (@MRodriguezGC) March 26, 2022

Por otro lado, varios de los efectivos que pueden verse en los videos son los mismos que participaron en la detención del dirigente del Polo Obrero, Martín Rodríguez, cuando compañeros del municipio Godoy Cruz se habían movilizado a la municipalidad exigiendo respuestas a la falta de agua en los barrios del Oeste.

Esta brutalidad policial es producto del reforzamiento sistemático del aparato represivo en Mendoza durante estos últimos años y que ha tenido por objetivo el disciplinamiento de los trabajadores y los sectores populares, y por otro lado, de la descomposición del aparato policial que se viene desarrollando en Mendoza demostrado por las crecientes denuncias contra efectivos de la policía y también, los vínculos de efectivos con el crimen organizado.

¡Basta de abuso policial y represión! ¡Derogación del código contravencional y toda la legislación represiva!

Fuente: https://prensaobrera.com/libertades-democraticas/mendoza-la-policia-detiene-violentamente-a-6-personas-en-una-fiesta-en-godoy-cruz/