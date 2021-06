–

Tras recuperar la vigencia de la ley 7722 en diciembre del 2019, que regula la actividad minera en la provincia de Mendoza prohibiendo el uso de sustancias qu铆micas t贸xicas, legisladores acusan a Nora Moyano de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, de 鈥渟ecuestradora, agresora e instigadora de masas鈥. Con ella, varios activistas, Pablo Masutti, Marcelo Giraud y Carlos Ruso fueron judicializados por defender el agua, en una clara criminalizaci贸n de la protesta. Por Mario Hernandez

鈥淓l 30 de diciembre fue el d铆a en el que logramos mandar a los basurales de la historia la Ley 9209, la ley cianuro, y recuperamos la plena vigencia de la ley 7722鈥, expres贸 Nora Moyano.

Hace unos d铆as, precisamente el 3 de junio, el d铆a de #NiUnaMenos, Nora Moyano, quien fue acusada de 鈥減rivaci贸n ilegal de la libertad agravada por el v铆nculo鈥, fue citada a una audiencia virtual, donde la jueza de garant铆as Patricia Alonso decret贸 que el juicio sigue en proceso y no acept贸 el pedido de nulidad que se ped铆a.

Nora, quien fielmente a su pueblo y al medio ambiente en 2019 gritaba 鈥渆l agua de Mendoza no se negocia鈥, hoy es acusada de secuestro y agresi贸n contra los legisladores y al parecer le es considerado un crimen protestar y defender en conjunto con miles de personas sus derechos y el cuidado del medio ambiente.

鈥淟a justicia dice que imped铆amos salir a los legisladores, los empleados y a todo el mundo que estaba en la Legislatura. Que 茅ramos los que soliviant谩bamos a la gente鈥, nos explica Nora.

Tambi茅n la llamaron instigadora, sin embargo, ella reflexiona con esta acusaci贸n: 鈥渃onsideran que los 3.000 que est谩bamos en la Legislatura ese d铆a no tenemos la capacidad de elegir nosotros mismos, que necesitan de una instigadora. Somos los 鈥渋nstigadores鈥, que es lo que a m铆 me trae el triste recuerdo de la dictadura y, aparte, el desprecio que tiene esta gente hacia la inteligencia colectiva de nuestro pueblo. Como que nuestro pueblo no es capaz de decidir por s铆 mismo y tiene que ser llevado de las narices por instigadores.鈥

芦Ante semejantes acusaciones, nos unimos a las voces que exigen el inmediato desprocesamiento de Nora Moyano, Pablo Masutti, Marcelo Giraud y Carlos Ruso, quienes defienden el medio ambiente contra la destrucci贸n y la contaminaci贸n del extractivismo禄 explicaron asamble铆stas.

Tienen el apoyo de un pueblo que tiene memoria y no olvida lo que vivi贸 durante 10 d铆as de diciembre de 2019, con marchas, concentraciones, caravanazos, un brindis despu茅s de las 12 con nuestra agua pura, y la alegr铆a del logro de habernos devuelto la ley 7722.

El viernes 11 de junio se realiz贸 frente a la Legislatura una actividad en apoyo a Nora y sus compa帽eros procesados, bajo las consignas 鈥淣o a la criminalizaci贸n de la protesta. Todos somos Nora鈥.