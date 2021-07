–

Las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura se pronunciaron en rechazo a la megaobra Portezuelo del Viento en la localidad de Malarg眉e por sus impactos socioambientales y econ贸micos. Esta declaraci贸n surge luego de que se conociera una nueva oferta del consorcio de empresas Malal-Hue, a partir de la que el gobierno provincial seguir铆a avanzando con el proceso licitatorio.

Compartimos el comunicado completo:

A lo largo de los a帽os transcurridos en la defensa del agua de Mendoza, las ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA hemos sostenido siempre las mismas consignas: que el agua de Mendoza no se negocia; que el agua es un bien com煤n y un derecho humano imprescindible; que nuestras cuencas h铆dricas hermanan a los pueblos y no los dividen. Estas mismas banderas, y el estudio permanente de nuestros territorios, nos han llevado a denunciar desde hace mucho tiempo (por ejemplo, la Asamblea por los Bienes Comunes de Malarg眉e en la Audiencia P煤blica de abril de 2018) las falacias e irregularidades que se concentran en torno al proyecto pomposamente denominado 鈥淎provechamiento Multiprop贸sito Portezuelo del Viento鈥. Hoy, conocida la nueva oferta econ贸mica presentada por el consorcio de empresas Malal-Hue, a partir de la cual el gobierno pretende seguir avanzando con el proceso licitatorio, volvemos a expresar p煤blicamente nuestro ROTUNDO RECHAZO A LA MEGAOBRA PORTEZUELO DEL VIENTO en Malarg眉e, por sus impactos tanto socioambientales como econ贸micos.

DECIMOS NO A LAS MENTIRAS. Analizando las razones econ贸micas, sostenemos que se miente al decir que el proyecto podr铆a generar 887 GW/h de energ铆a por a帽o en promedio; realidad que s贸lo se alcanzar铆a si todos los a帽os la central pudiera funcionar en plena potencia. M谩s bien, si se tienen en cuenta las normativas del COIRCO que son de cumplimiento obligatorio para la provincia de Mendoza, en el mejor de los casos podr铆a generar alrededor de 658 GW/h -es decir, un 26% menos de lo anunciado- y, en el peor de los escenarios generar铆a apenas 216 GW/h. Por lo tanto, se convertir铆a en una de las electricidades m谩s caras del pa铆s, demor谩ndose m谩s de 40 a帽os la recuperaci贸n del costo de inversi贸n. Por otra parte, las tendencias del CAMBIO CLIM脕TICO y reducci贸n de CAUDALES registrados en el R铆o Grande, sobre todo en la 煤ltima d茅cada, impiden garantizar siquiera el primer llenado del embalse. De acuerdo al propio Departamento General de Irrigaci贸n, en la 煤ltima d茅cada se registraron 8 de los 10 a帽os con menor caudal en el r铆o, siendo el ciclo hidrol贸gico 2019/2020 el m谩s seco desde que hay mediciones. Si en junio de 2010 el dique hubiese estado concluido e inaugurado, al d铆a de hoy, 11 a帽os despu茅s, respetando el Acta 812 de 2017 del COIRCO sobre caudal m铆nimo que permita iniciar el llenado, el embalse a煤n estar铆a vac铆o, como gigantesco e in煤til 鈥渆lefante blanco鈥, sin haber generado ni 1 KWh. Todo esto, que venimos diciendo p煤blicamente desde hace m谩s de un a帽o, fue planteado hoy por tres prestigiosos abogados mendocinos al Fiscal de Estado, a quien exigimos cumpla su deber constitucional de defender los bienes del Estado provincial e impida la adjudicaci贸n de la obra.

DECIMOS NO A LOS NEGOCIADOS Y AL DESPILFARRO. Por todo ello, ning煤n empresario privado arriesgar铆a su propio dinero en un proyecto as铆, aunque s铆 podr铆a ser un excelente negocio para una megaempresa como la china Sinohydro, de p茅simos antecedentes por m煤ltiples fallas en la represa Coca Codo Sinclair que construy贸 en Ecuador, y por corrupci贸n en otros proyectos en distintas partes del mundo. Esto 煤ltimo consta incluso en registros del Banco Mundial.

DECIMOS NO AL USO DE NUESTRA ENERG脥A PARA EXTRACTIVISMO. No es casual que empresas megamineras se encuentren entre quienes impulsan la realizaci贸n del proyecto, en un contexto de matriz el茅ctrica nacional colapsada, y en que la energ铆a que pudiera generar la presa Portezuelo podr铆a incorporarse a la L铆nea Minera de Alta Tensi贸n COMAHUE 鈥 CUYO.

DECIMOS NO A LA DESTRUCCI脫N DE NUESTROS PUEBLOS. Es bien sabido que el embalse Portezuelo del Viento inundar铆a Villa Las Loicas y otros parajes malarg眉inos, desplazando a sus pobladores y afectando permanentemente el patrimonio cultural de los caminos de trashumancia. Muchos/as de los/as afectados/as no fueron debidamente consultados/as y no tuvieron la debida posibilidad de participar leg铆timamente en las audiencias p煤blicas del proyecto.

DECIMOS S脥 AL AGUA COMO DERECHO HUMANO para los/as mendocinos/as, para los pueblos originarios y para todos los pueblos aguas abajo cuyas vidas dependen de los r铆os Grande y Colorado.

DECIMOS S脥 AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS AMBIENTALES. Los estudios de impacto ambiental integral sobre las cinco provincias que comparten la cuenca del R铆o Colorado, no han sido realizados adecuadamente, mereciendo muy serias cr铆ticas metodol贸gicas.

DECIMOS S脥 A LA OBRA P脷BLICA. Es imprescindible garantizar AGUA POTABLE Y CLOACAS a cada habitante de Mendoza, derecho b谩sico primordial que los m谩s postergados reclaman desde hace a帽ares. Es prioritario y urgente ampliar y renovar esas redes, en parte muy antiguas, colapsadas por falta de mantenimiento y de recursos. Esos m谩s de mil millones de d贸lares pueden y deben ser invertidos de mucha mejor manera, generando inclusive much铆simos m谩s puestos de trabajo. Adem谩s, financiar esas obras con el dinero del fideicomiso permitir铆a liberar recursos para reforzar las necesarias inversiones en infraestructura de Salud, Educaci贸n y Cultura.

DECIMOS S脥 AL DESARROLLO PRODUCTIVO. En estos tiempos de CAMBIO CLIM脕TICO es indispensable mejorar la eficiencia de los sistemas de RIEGO e impulsar la agroecolog铆a que produzca ALIMENTOS SANOS, as铆 como generar ENERG脥AS realmente LIMPIAS al alcance de todos/as, todo lo cual fortalecer铆a las econom铆as regionales. Demasiado han hablado pol铆ticos, empresarios y medios hegem贸nicos sobre las inversiones necesarias para ello, a煤n m谩s que sobre agua potable y cloacas: ahora que est谩 el dinero necesario, debe ser invertido en lo prioritario.

Portezuelo del Viento NO es ni puede ser la 鈥渙bra de este siglo鈥. Es un proyecto propio del siglo pasado, que en el actual XXI acarrear铆a m谩s destrucci贸n que beneficios.

NO HAY AGUA PARA LLENAR EL EMBALSE.

NO HABR脕 ENERG脥A PARA EL PUEBLO.

S脫LO SE ENRIQUECER脕N UNOS POCOS Y LOS DE SIEMPRE.

NO A PORTEZUELO DEL CUENTO

S脥 AL BUEN VIVIR PARA TODOS/AS LOS/AS MENDOCINOS/AS.

