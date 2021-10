–

Por una apelaci贸n de la Minera San Jorge a la Ley 7722, 芦la Ley guardiana del agua禄, la Corte Suprema declar贸 inconstitucional a un art铆culo que proh铆be a sustancias toxicas por 芦indeterminaci贸n禄. La resoluci贸n habilitar铆a a la miner铆a con el uso de xantatos y otras sustancias contaminantes que amenazan el medioambiente de la provincia. Desde las asambleas, que en el 2019 detuvieron la megaminer铆a con una rebeli贸n provincial, expresaron que no aceptar谩n ninguna sustancia t贸xica y rechazaron el fallo, 芦En esto NO hay indeterminaci贸n. Hay una posici贸n concreta. Hay una afirmaci贸n. Una realidad. 隆El art铆culo es leg铆timo, es nuestro! NO HAY DUDAS禄. Por ANRed.

El 28 de octubre la Corte Suprema de la Naci贸n dio lugar a una apelaci贸n de la minera San Jorge y resolvi贸 la inconstitucionalidad de una parte del art铆culo 1 habilitando el uso sustancias toxicas para el medio ambiente como el xantato, la poliacrilamida, etc. Desde la asambleas hubo un fuerte rechazo y un llamado de alerta . La Asamblea Maipucina Por el Agua comunicaron que est谩n en estado de alerta y movilizaci贸n, 芦Hoy, la Corte Suprema de la Justicia de la Naci贸n resolvi贸 el recurso de queja que Minera San Jorge hab铆a elevado tras la declaraci贸n de constitucionalidad de la Ley 7722 dictada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza en 2015 (隆Se tomaron su tiempo para decidir!), y no le da lugar al reclamo. En el fallo RATIFICA LA CONSTITUCIONALIDAD DE NUESTRA LEY GUARDIANA DEL AGUA, por considerar que la misma avanza en la protecci贸n ambiental, del agua y del derecho a un ambiente sano garantizados por la Constituci贸n Nacional y por la Ley General del Ambiente. Adem谩s, reconoce los enormes riesgos ambientales de este tipo de actividad, con casos concretos y probados, tal como qued贸 demostrado en la provincia de San Juan; y por ello la aplicaci贸n del Principio Precautorio y del uso de facultades para ampliar las medidas de protecci贸n ambiental禄. SIN EMBARGO, ABRE LAS PUERTAS AL AVANCE MEGAMINERO. El art铆culo 1掳 de la ley 7722 determina: _鈥淎 los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial 茅nfasis en la tutela del recurso h铆drico, se proh铆be en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias qu铆micas como cianuro, mercurio, 谩cido sulf煤rico, y otras sustancias t贸xicas similares en los procesos mineros metal铆feros de cateo, prospecci贸n, exploraci贸n, explotaci贸n y/o industrializaci贸n de minerales metal铆feros obtenidos a trav茅s de cualquier m茅todo extractivo.鈥漘 La Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n declar贸 que parte de este art铆culo (鈥溾 otras sustancias t贸xicas similares鈥︹) es INCONSTITUCIONAL por su grado de INDETERMINACI脫N, lo que podr铆a habilitar en Mendoza el desarrollo de la megaminer铆a con el uso de otras sustancias no mencionadas expl铆citamente como el XANTATO, proyecto elevado por ejemplo, por Minera San Jorge en Uspallata.禄

Y expres贸, 芦Ante esto, ratificamos que la LEY 7722 ES LEG脥MITA porque la conquist贸 y defendi贸 el pueblo en las calles. Es el resultado de una DECISI脫N CLARA Y CONSCIENTE: 隆NO QUEREMOS MEGAMINER脥A EN MENDOZA! No avalamos una actividad de tan alto impacto ambiental, con uso intensivo de enorme vol煤menes de agua y energ铆a. No queremos que exploten nuestras monta帽as. No toleramos que contaminen el agua NI CON CIANURO, NI CON MERCURIO, NI CON 脕CIDO SULF脷RICO, NI CON NINGUNA OTRA SUSTANCIA T脫XICA SIMILAR en contextos de crisis h铆drica y de cambio clim谩tico, reconocidos incluso por los mismos organismos estatales. En esto NO hay indeterminaci贸n. Hay una posici贸n concreta. Hay una afirmaci贸n. Una realidad. 隆El art铆culo es leg铆timo, es nuestro! NO HAY DUDAS禄.

Un ejemplo de la t贸xicidad del xantato y la poliacrilamida fue la contaminaci贸n del r铆o Loa en Chile. El colapso de Quillagua comenz贸 en el a帽o 1997, cuando se produce el primer evento de contaminaci贸n de las aguas del r铆o Loa. Componentes qu铆micos, entre ellos, el xantato, el isopropanol, detergentes y metales pesados, provocaron la muerte bi贸tica del r铆o e impactaron la vida socio econ贸mica del pueblo. Las familias de camaroneros, perdieron toda fuente de subsistencia y los campos de cultivos fueron quemados por los contaminantes disueltos en las aguas del r铆o. Entonces la vida del pueblo se paraliz贸. Podes leer la experiencia en esta nota aqu铆..

Mientras el legislador provincial por el FIT-U, Lautaro Jim茅nez, tambi茅n denunci贸 el 芦lobby minero禄 y la modificaci贸n de parte de la Ley, 芦Unamos la lucha en Mendoza y el pa铆s. El fallo de la Corte a favor de la Megaminer铆a contaminante acompa帽a la ofensiva del Gobierno Nacional y la derecha contra las leyes que protegen el agua y el ambiente. La lucha del pueblo en las calles es la 煤nica que puede defender el agua禄.

