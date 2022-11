–

De parte de Indymedia Argentina November 4, 2022 181 puntos de vista

La Uni贸n de Trabajadores Rurales Sin Tierra denunci贸 un violento ataque contra el campesino Jos茅 Escudero en su hogar familiar, en el contexto de intentos de usurpaci贸n de un campo comunitario de la Asociaci贸n Campesina de Cuyo y de la inacci贸n de la Polic铆a de Mendoza.

Compartimos el comunicado de la UST:

Patota violenta y armada atac贸 y golpe贸 a un campesino en su casa en Lavalle en el marco de un conflicto de tierra

Un grupo de cinco personas, una de ellas armada, irrumpieron violentamente en la casa donde vive Jos茅 Escudero y su familia, rompiendo la puerta a las 22:30 de la noche del Jueves 27. Comenzaron a patearlo y golpearlo y lo amenazaron con un arma, el campesino; que por suerte se encontraba solo ya que su familia hab铆a salido, alcanz贸 a escapar por una ventana y corri贸 por el campo. Esto en el contexto de intentos de usurpaci贸n de un campo comunitario de la Asociaci贸n Campesina de Cuyo.

El pasado jueves 27 de octubre, nuevamente el se帽or Joel Echalecu acompa帽ado por Ram贸n Carmona (personas que han sido denunciadas en reiteradas oportunidades) ingresaron de forma sospechosa al campo comunitario de la Asociaci贸n campesina de cuyo, por esta raz贸n Jos茅 llam贸 al 911 y pidi贸 la presencia policial para garantizar la seguridad del campo y de 茅l. A partir del llamado aproximadamente a las 21 horas, se hizo presente un m贸vil policial, el mismo lleg贸 solo a la entrada del campo y luego se retir贸 sin constatar la presencia de las personas ni las acciones de las mismas en el campo.

Luego cerca de las 22:30 cuando ya la obscuridad era plena, Jos茅 se vio sorprendido por 5 matones que irrumpieron en su casa, rompiendo la puerta ingresaron violentamente, comenzaron a golpearlo y amenazarlo, Jos茅 alcanzo a saltar por una ventana y esconderse en el campo. Las personas luego se fueron del lugar, sin sustraer ninguna pertenencia de la casa.

Urgente!!

Comunicado Patota violenta y armada atac贸 y golpe贸 a un campesino en su casa en Lavalle en el marco de un conflicto de tierra Un grupo de 5 personas, una de ellas armada, irrumpieron violentamente en la casa donde vive Jos茅 Escudero y su familia, rompiendo鈥 pic.twitter.com/OPqvxW5vQi 鈥 UST 鈥 Union de Trabajadores Rurales Sin Tierra (@USTierra) November 1, 2022

Jos茅 asustado pas贸 la noche escondido en el campo. Reci茅n al d铆a siguiente, ya acompa帽ado por personas de la comunidad, radic贸 la denuncia en la fiscal铆a 7 de Lavalle, sorprendido porque una de las ayudante de fiscal no solo se negaba a tomarla, si no que insist铆a con que el deb铆a abandonar el campo, sin embargo otro funcionario judicial insisti贸 en que deb铆an tomarle la denuncia. Aunque ese dia no le permitieron que sea revisado por el m茅dico forense.

El dia Lunes , se present贸 la denuncia por escrito en la Oficina fiscal numero 7 y desde ah铆 Jos茅 fue revisado por el m茅dico forense que constat贸 los da帽os y hematomas provocados por la golpiza.

La situaci贸n de violencia esta directamente relacionada con el accionar de Echalecu y Carmona, los cuales han sido denunciados en sendas oportunidades pero las denuncias no avanzan.

Instamos al poder Judicial a avanzar en la investigaci贸n ya que en los 煤ltimos meses la inseguridad y hechos de robos y agresiones han recrudecido en el campo de la mano de los intentos de usurpaci贸n.

La Asociaci贸n Campesina de Cuyo , poseedora del campo, presenta documentaci贸n, mensura y hechos probatorios de mas de 40 a帽os de vida y producci贸n en el Lugar.

Instamos tambi茅n el gobierno provincial a tomar urgentes medidas para preservar la integridad y seguridad de las familias campesinas, y hacer cumplir la ley provincial de promoci贸n y arraigo del puestero.( 6086)

La UST denuncia estos hechos y se declara en alerta y movilizaci贸n .

Basta de Violencia en el Campo !

#DerechosCampesinosYa

#20a帽osust