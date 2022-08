–

El lunes comenz贸 el paro docente en la provincia de Mendoza que se extender谩 hasta hoy convocado por el Sindicato Unido de Trabajadores/as de la Educaci贸n (SUTE). En 茅ste marco ayer desde el sindicato denunciaron que por decisi贸n del Gobernador Rodolfo Suarez la polic铆a de la provincia 芦va a las escuelas a constatar cu谩ntos docentes est谩n presentes鈥. 芦Tengo temor al dar las declaraciones pero si estas cosas no las repudiamos desde el inicio, despu茅s se terminan naturalizando y es bastante peligroso que eso suceda en democracia. Aproximadamente 8:30hs llegan una abogada y un escribano me muestran la solucitud por parte de Asuntos jur铆dicos de DGE para constatar el libro de firmas de la escuela. Me ped铆an constatar la asistencia y me pidieron sacarle fotos al libro de firmas del personal de la escuela. La escuela estaba abierta, incluso yo los atend铆 en el hall. Yo me negu茅 a entregar el libro de firmas禄 explic贸 Fabiana Riera directora de la Escuela de Bellas Artes de Mendoza y agreg贸 芦creo que 茅sta es una situaci贸n de amedrentamiento para evitar que hagamos el paro y estan tratando que no repitamos la masividad. La situaci贸n en las escuelas es insostenible y ojal谩 pusieran las mismas energ铆as en sentarnos a dialogar y ver como resolvemos las problem谩ticas que tenemos. Lo 煤nico que hacen es tensar m谩s en lugar de resolver禄. Por ANRed

Entrevista radial Fabiana Riera directora de la Escuela de Bellas Artes de Mendoza cont贸: 芦tengo temor al dar las declaraciones pero si estas cosas no las repudiamos desde el inicio, despu茅s se terminan naturalizando y es bastante peligroso que eso suceda en democracia. Aproximadamente 8:30hs llegan una abogada y un escribano me muestran la solucitud por parte de Asuntos jur铆dicos de DGE para constatar el libro de firmas de la escuela. Me ped铆an constatar la asistencia y me pidieron sacarle fotos al libro de firmas del personal de la escuela. La escuela estaba abierta, incluso yo los atend铆 en el hall. Yo me negu茅 a entregar el libro de firmas. Les ped铆 que dejen asentado en el acta que yo me niego y me voy a referir a la normativa que es pasar la asistencia en el sistema GEN y que si en todo caso mi superior jer谩quico que es la supervisora quiere constatar el libro de firmas no tengo ning煤n problema禄.

Seg煤n informaron los funcionarios de Asuntos jur铆dicos de la DGE fueron a constatar que no hubiera docentes que dieran el presente y luego no se quedaran a cumplir su horario en el marco de paro. 芦Ese es un problema porque como directivos estar铆amos avalando una situaci贸n irregular. Yo no lo permitir铆a bajo ning煤n concepto que se hiciera ese tipo de cosas. Adem谩s de lo anti茅tico que implica es una cuesti贸n ilegal. El docente que va y firma debe quedarse a cumplir el horario, as铆 sea que tiene dos alumnos a cargo se tiene que quedar禄 explic贸 Riera.

Agreg贸 芦creo que 茅sta es una situaci贸n de amedrentamiento para evitar que hagamos el paro y creo que estan tratando que no repitamos la masividad. La situaci贸n en las escuelas es insostenible y ojal谩 pusieran las mismas energ铆as en sentarnos a dialogar y ver como resolvemos las problem谩ticas que tenemos. Ni hablar que pongan a las fuerzas de seguridad que tienen otros objetivos al servicio de estar amedrentando trabajadores de la educaci贸n. Me parece terrible y tremendo el nivel de falta de reconocimiento de la realidad y la falta de predisposici贸n para resolver el conflicto. Lo 煤nico que hacen es tensar m谩s en lugar de resolver禄.

El personal de las fuerzas policiales y de seguridad, 煤nicamente puede ingresar a los establecimientos educativos cuando la medida sea dispuesta por el/la funcionario/a judicial competente a trav茅s de una orden escrita previa y fundada. Si quieren entrar o ingresan a una escuela, sin una orden escrita, es una acci贸n ilegal que debe denunciarse.

Inmediatamente luego de la presencia policial en las escuelas organizaciones ambientalistas y pol铆ticas repudiaron lo ocurrido.

芦Repudiamos el amedrentamiento, que provoc贸 la presencia policial dentro de las escuelas de la provincia. Durante la ma帽ana, escuelas de diferentes departamentos han avisado al SUTE que han sido recorridas por efectivos policiales, qui茅nes han solicitado listas de docentes y celadores. Lo cual, remite a pr谩cticas detestables de per铆odos hist贸ricos no democr谩ticos a los que ha recurrido el Gobierno de Mendoza y la Direcci贸n General de Escuelas para intentar disciplinar. Ante este otro terrible ataque a las libertades democr谩ticas es que solicitamos el cese de las pr谩cticas intimidatorias y difamatorias a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, para garantizar el ejercicio del paro como derecho leg铆timo de lxs trabajadorxs y mantener las libertades constitucionales de libre expresi贸n禄 manifestaron desde la Asamblea popular del Agua.

Desde el Comit茅 de Solidaridad Latinoamericana expresaron: 芦repudiamos el accionar represivo e intimidatorio del gobierno de Mendoza contra los trabajadoresque ejercen su leg铆timo derecho a la huelga y al paro. El env铆o de personal policial y judicial a las escuelas, para constatar el ausentismo y tomar nota de quienes adhirieron a la medida de fuerza, constituye una violaci贸n flagrante de las garant铆as democr谩ticas establecidas en las constituciones provincial y nacional, as铆 como en el derecho internacional禄