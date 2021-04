–

La Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunci贸 que Jos茅 S谩nchez, propietario de la empresa Germinando S.A. y due帽o de la Finca S谩nchez, atropell贸 con su tractor a Alex Vega, un joven contratista y empleado que trabaja junto a la familia Lamas en la finca, ubicada en la localidad de Maip煤, provincia de Mendoza. El ataque del due帽o fue en respuesta a la protesta que estaba realizando la familia Lamas, que reclama el cumplimiento de pagos por de m谩s de dos millones de pesos. El joven Alex, quien result贸 lesionado en ambas piernas. Los Lamas son una familia productora de 10 integrantes que trabaja hace cuatro a帽os en esa zona y firmaron un contrato con S谩nchez para la explotaci贸n de la tierra. Urbano Lamas, padre de la familia, expres贸: 芦la deuda que tienen los S谩nchez con nosotros asciende a m谩s de 2 millones de pesos. Me hicieron firmar un papel aprovechando que no sab铆a leer. Ese papel luego de firmarlo me dijeron que era la renuncia al contrato禄, explic贸. Por ANRed.

As铆 lo relat贸 ayer por la noche en su cuenta de Twitter (@uttnacional) la Uni贸n de Trabajadores de la Tierra (UTT): 芦desde la denunciamos el atropello a una familia de productores en la Finca S谩nchez, en Maip煤, provincia de Mendoza. El propietario de la empresa GERMINANDO S.A avanz贸 con su tractor sobre Alex Vega, un joven de 20 a帽os, contratista y empleado del lugar. El hecho ocurri贸 en el marco del reclamo de una deuda que tienen los due帽os de la Finca S谩nchez con los contratistas que reclaman el cumplimiento de los pagos por de m谩s de dos millones de pesos禄.

En su comunicado la UTT detall贸: 芦Jos茅 S谩nchez, due帽o de la finca, lleg贸 al lugar donde la familia Lamas estaba exigiendo el pago de lo adeudado y avanz贸 con un tractor contra el joven Alex, quien result贸 lesionado en ambas piernas禄, especific贸 la organizaci贸n de productores y productoras de la tierra, en una denuncia que acompa帽贸 con el video del momento del atropellamiento del trabajador.

芦Los Lamas son una familia productora de 10 integrantes que trabaja hace cuatro a帽os en esa zona y firmaron un contrato con S谩nchez para la explotaci贸n de la tierra禄, explic贸 la organizaci贸n. Por su parte, Urbano Lamas, el padre de la familia, expres贸 a la UTT: 芦la deuda que tienen los S谩nchez con nosotros asciende a m谩s de 2 millones de pesos. Me hicieron firmar un papel aprovechando que no sab铆a leer. Ese papel luego de firmarlo me dijeron que era la renuncia al contrato芦, explic贸.

芦Desde la UTT nos solidarizamos con Alex Vega y acompa帽amos el reclamo de la familia Lamas. 隆Basta de atropellos! 隆La tierra para quien la trabaja!禄, culmina el comunicado.